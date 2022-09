Die britische Polizei bereitet sich auf einen „Zusammenbruch der öffentlichen Ordnung“ vor, der durch die Lebenshaltungskostenkrise verursacht wird

Die Polizei im Vereinigten Königreich bereitet sich auf einen weitverbreiteten „Zusammenbruch der öffentlichen Ordnung“ vor, der durch die Lebenshaltungskostenkrise verursacht wird, falls die neue Premierministerin Liz Truss keine ausreichenden staatlichen Hilfen bewilligt.

Nach einem enormen Anstieg im nächsten Monat werden die Energierechnungen bis April nächsten Jahres auf rund 6.522 Pfund pro Jahr ansteigen, ein Wert, der ein Drittel des Landes in die Armut zu treiben droht.

Aus einem durchgesickerten nationalen Strategiepapier, das der Times vorliegt, geht hervor, dass die Polizeichefs befürchten, dass „wirtschaftliche Turbulenzen und finanzielle Instabilität“ zu einem Anstieg bestimmter Kriminalitätsformen führen könnten.

Es wird erwartet, dass Ladendiebstähle, Einbrüche und Fahrzeugdiebstähle sowie Online-Betrug und Erpressung in die Höhe schnellen werden, da die Menschen verzweifelt versuchen, über die Runden zu kommen, wobei kriminelle Opportunisten ihre Taten auch gerne rechtfertigen.

Der Bericht des Nationalen Rates der Polizeichefs, der bereits einen Anstieg einiger Straftaten festgestellt hat, warnt, dass „ein komplexeres und unvorhersehbares Risiko die Möglichkeit größerer ziviler Unruhen als Reaktion auf den anhaltenden und schmerzhaften wirtschaftlichen Druck ist“.

Ein Abgeordneter, der von der örtlichen Polizei unterrichtet wurde, sagte, wenn die neue Premierministerin, die mit ziemlicher Sicherheit Liz Truss heißen wird, nicht genügend staatliche Hilfen einführt, würde dies „mehr Menschen in die Kriminalität treiben und zu öffentlichen Unruhen führen.“

„Wenn die Unterstützung nicht den Erwartungen entspricht, würden sie ähnliche Szenen wie 2011 erwarten“, sagte der Abgeordnete und bezog sich dabei auf die Unruhen in London, die auch auf andere Teile des Landes übergriffen.

„Ein ranghoher Beamter einer Polizei in Nordengland sagte einem örtlichen Abgeordneten, dass er ohne ein deutliches Eingreifen der Regierung eine Rückkehr zu den fieberhaften Bedingungen befürchte, die 2011 zu den Londoner Unruhen führten“, heißt es in dem Artikel.

Angesichts der Tatsache, dass mehr als eine Million Menschen geschworen haben, ihre Energierechnungen nicht mehr zu bezahlen, wird auch befürchtet, dass eine große Zahl von Menschen von den Tankstellen wegfahren würde, ohne zu bezahlen.

Emily Spurrell, Kommissarin für Polizei und Kriminalität in Merseyside, schlug sogar vor, dass Menschen, die Milch, Lebensmittel oder Windeln für ihre Kinder stehlen, nicht strafrechtlich verfolgt werden – ein Ansatz, der in amerikanischen Großstädten an der Ost- und Westküste nicht so gut funktioniert hat.

Inzwischen bereitet sich die Regierung auch darauf vor, dass Telefonleitungen und Computersysteme aufgrund von Stromausfällen ausfallen könnten. Unter dem Codenamen „Noble Birch“ fand eine Übung statt, bei der es darum ging, den Betrieb in Whitehall während eines großflächigen Ausfalls des Stromnetzes aufrechtzuerhalten.

Wie wir bereits berichteten, warnten führende Vertreter der Energiebranche im Vereinigten Königreich die Regierung, dass das Land mit massiven Unruhen rechnen müsse, weil die Menschen in diesem Winter ihre Heizungs- und Stromrechnungen nicht mehr bezahlen könnten.

Ein hochrangiger Vertreter der Branche sagte, wenn die Menschen „erkennen, wie schlimm es wird“, könnten sie ihre Wut in Form von gewalttätigen Demonstrationen auf die Straße tragen.