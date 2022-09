Weltwirtschaftsforum fordert Journalisten auf, die Enthüllung ihrer geheimen Agenda zu unterlassen

Das Weltwirtschaftsforum hat Mainstream-Medien und Journalisten aufgefordert, die Enthüllung ihrer geheimen Agenda zu unterlassen“ und sich stattdessen auf wichtigere Themen wie Klimawandel“ und Online-Fehlinformationen“ zu konzentrieren.

Adrian Monck, der Geschäftsführer des WEF, hat auch Politiker angegriffen, die die politischen Vorschläge des globalistischen Gremiums infrage gestellt haben, insbesondere in Kanada, was eine nationale Debatte über die zunehmende Kontrolle des WEF über die Welt seit Beginn der Pandemie und die sich entfaltende Energiekrise ausgelöst hat.

„Traurigerweise war Kanada einer der Orte, an denen… es eine Anfälligkeit für Desinformation gibt. Es ist eine offene Gesellschaft. Und… dieser spezielle Strang der Desinformation ist in den Mainstream übergegangen“, sagte Monck in einem Interview mit CBC Radio’s The House am Samstag.

„Kanada sollte im Moment über viele Dinge sprechen. Es sollte eigentlich nicht über das Weltwirtschaftsforum hier in Genf sprechen.“

„Wissen Sie, es gibt wirklich wichtigere Themen, über die wir nachdenken sollten.“

„Es war wirklich etwas, das von einigen staatlich geförderten Desinformationsakteuren aufgegriffen wurde und sich in einigen Regionen verselbstständigt hat“, fügte Monck hinzu.

Infowars.com berichtet: Monck fuhr fort und behauptete, dass der Begriff „Great Reset“ eigentlich ein harmloses Gesprächsthema sei, das während der COVID-Pandemie entstanden sei und keine wirkliche Aufmerksamkeit verdiene.

„Die Idee war, dass wir auch versuchen sollten, den Leuten vorzuschlagen, dass sie darüber nachdenken sollten, das Geld für langfristige Dinge auszugeben, die bei der Bekämpfung des Klimawandels helfen würden, die bei der Wiederbeschaffung von Arbeitsplätzen helfen würden und alle Arten von größeren, langfristigen Herausforderungen“, sagte er Catherine Cullen, Moderatorin von CBC Radio’s The House.

„Unsere Organisation versucht unter anderem, den Menschen zu sagen: ‚Schauen Sie über die eine Woche, die drei Monate hinaus und denken Sie über einige der längerfristigen Dinge nach, die Sie tun könnten‘. Das war es, was der große Reset im Sommer 2020 erreichen sollte.“

Monck unterstellte dann, dass jeder, der es wagt, das WEF zu kritisieren, antisemitisch sei.

„Ich bewundere jeden, der die Entscheidung trifft, sein Leben dem öffentlichen Leben zu widmen“, sagte er. „Es ist kein einfacher Weg, aber ich denke, dass Politiker aller Couleur sehr genau auf die Sprache achten müssen, die sie verwenden, und darauf, woher einige dieser Dinge kommen, und ob sie aus einem Raum der Desinformation und insbesondere des Antisemitismus kommen.

„Ich denke, sie müssen sich selbst sehr genau unter die Lupe nehmen und sehr genau in den Spiegel schauen“, fügte er hinzu.

Natürlich ist das Argument von Monck selbst eine Desinformation.

Der Gründer des WEF, Klaus Schwab, prahlte selbst damit, dass seine Organisation über ihr Young Global Leaders-Programm in die Kabinette“ mehrerer Regierungen eingedrungen sei, um ihre Great Reset-Politik zu erleichtern – allein diese Tatsache reicht aus, um Moncks Beschwerden zurückzuweisen.

Der Great Reset ist eine mehrgleisige Initiative, die darauf abzielt, die Industrieländer zu deindustrialisieren, das globale Nahrungsmittelsystem durch die Abschaffung von Fleisch zugunsten von Insekten umzugestalten, ein Sozialkreditsystem nach chinesischem Vorbild zu entwickeln und das Leben der Menschen streng zu kontrollieren – alles im Namen der Bekämpfung des Klimawandels und der Bewahrung der „Demokratie“.

Der kanadische Premierminister Justin Trudeau und die Niederlande haben die Agenda des Great Reset der Vereinten Nationen und des WEF genau verfolgt, insbesondere den Vorschlag, die Stickstoffemissionen durch eine Begrenzung der Düngemittel zu reduzieren, was zu massiven Aufständen der Landwirte geführt hat.

Ebenso hat der französische Präsident Emmanuel Macron letzten Monat das „Ende des Überflusses“ für die Bürger verkündet, als berichtet wurde, dass die steigenden Energiekosten, die von WEF-verbundenen Regierungen als Reaktion auf die Ukraine verursacht wurden, die Fähigkeit der Menschen, ihre Häuser in diesem Winter zu heizen, drastisch reduzieren würden.

Und denken Sie daran, dass das Land Sri Lanka zusammengebrochen ist, nachdem seine Regierung die Annahme der WEF-Politik erzwungen hatte, die sich in seinem ESG-Score (Environmental Social Governance) widerspiegelt, was wahrscheinlich der Grund dafür ist, dass das WEF kürzlich seinen Artikel gelöscht hat, in dem es mit einem Plan prahlt, Sri Lanka bis 2025 in eine Utopie zu verwandeln.

Als das WEF merkte, dass die Menschen seine Great Reset-Agenda durchschauten, berief es im Sommer einen Gipfel ein, um zu erörtern, wie man das Vertrauen der Öffentlichkeit wiederherstellen kann.

Trotz der Verleumdungen des WEF, die Kritiker als „Verschwörungstheoretiker“ bezeichnen, kann die Great Reset-Agenda in Schwabs eigenem Buch mit dem Titel „COVID-19″ gründlich untersucht werden: The Great Reset“.