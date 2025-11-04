Andrew Korybko

Es stellt sich die Frage, warum Russlands regionale Partner überhaupt bei all dem mitmachen.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow warnte letzte Woche, dass „die NATO und die EU ihre eigenen Dialoge und Interaktionsrahmen mit Zentralasien und dem Südkaukasus aufbauen. Ich glaube nicht, dass jemand darin eine versteckte Agenda erkennen kann – außer in Fällen, wie wir sie jetzt beobachten, in denen der Westen versucht, diese Beziehungen zu nutzen, um diese Länder von der Russischen Föderation wegzuziehen, anstatt eine gegenseitig vorteilhafte Zusammenarbeit aufzubauen.“ Diese Aussage erfolgt im Vorfeld von Trumps Treffen mit zentralasiatischen Führern nächste Woche in Washington.

Der größere Zusammenhang betrifft die „Trump Route for International Peace and Prosperity“ (TRIPP), die die USA im August zwischen Armenien und Aserbaidschan vermittelten. Sie soll dazu führen, dass das NATO-Mitglied Türkei mehr westlichen Einfluss in alle Staaten entlang der südlichen Peripherie Russlands einbringt. Selbst wenn der aserbaidschanische Präsident Ilham Alijew sich inmitten seiner beginnenden Annäherung an Putin bereit erklärt, nicht zuzulassen, dass TRIPP für militärische Zwecke genutzt wird, wird dieses Projekt die beiden Regionen dennoch viel enger an den Westen binden.

Diese Beobachtungen werfen die Frage auf, warum Russlands regionale Partner bei all dem mitziehen. Schließlich besitzen sie Handlungsspielräume und könnten daher die Annäherungsversuche des Westens zurückweisen – doch keiner von ihnen hat das getan. Im Gegenteil: Die armenischen und aserbaidschanischen Führer ließen die USA ein möglicherweise entscheidendes Abkommen zwischen ihnen vermitteln, während ihre zentralasiatischen Amtskollegen nun kurz davorstehen, in Washington vorstellig zu werden.

Timofei Bordatschew, Programmdirektor des Valdai Clubs, versuchte diese Frage bereits Anfang Juli gegenüber RT zu beantworten:

„Russland weiß, dass die Lösung regionaler Konflikte mit Gewalt in der Regel seinen eigenen Interessen zuwiderläuft. Aber es kann nicht davon ausgehen, dass seine Nachbarn Moskau auf dieselbe Weise sehen. Andere Staaten beurteilen Russland unweigerlich nach seiner Geschichte, seiner Größe und seiner Macht – und eine Großmacht kann immer in Versuchung geraten, einfache Lösungen zu suchen. Russlands Nachbarn haben in viele Richtungen offene Grenzen und ständige Möglichkeiten, ihre Positionen abzusichern. Es ist nur natürlich, dass sie anderswo nach Freunden suchen, um ihre Ängste zu beruhigen. … Großmächte müssen die Ängste ihrer Nachbarn verstehen, dürfen ihnen aber nicht nachgeben. Russland sollte weder auf seinen Einfluss verzichten noch erwarten, dafür geliebt zu werden. Stattdessen sollte es die Folgen seiner Größe und Macht steuern und die Furcht seiner Nachbarn als Teil des Preises betrachten, ein Gigant zu sein. Das ist die Aufgabe der russischen Diplomatie – und ein Test ihrer Fähigkeit, Stärke mit Verantwortung in einer immer instabileren Welt in Einklang zu bringen.“

Bordatschew erkennt im Wesentlichen die Grenzen des russischen Einflusses entlang seiner gesamten südlichen Peripherie an – Grenzen, die nicht nur auf die von ihm erwähnte „Furcht“ vor Russland zurückzuführen sind (ein Gedanke, der an die konstruktivistische Schule der internationalen Beziehungen erinnert), sondern auch mit den Wahrnehmungen der militärischen Spezialoperation zusammenhängen.

So beeindruckend es auch ist, dass Russland in einem über dreieinhalb Jahre dauernden, improvisierten Abnutzungskrieg mit dem Westen standhält, könnten seine regionalen Partner es dennoch als relativ geschwächt und abgelenkt wahrnehmen.

Entsprechend könnten sie – teilweise aus der genannten Furcht vor Russland heraus – zu der Einschätzung gelangt sein (sei es eigenständig, in gegenseitiger Abstimmung oder mit Hilfe des Westens), dass sich ein Fenster der Gelegenheit geöffnet hat, um ihre Positionen maximal „abzusichern“. TRIPP bietet den logistischen Rahmen dafür, ergänzt durch die geplante PAKAFUZ-Eisenbahnlinie zwischen dem „Major Non-NATO Ally“ Pakistan und Zentralasien – falls sich die Beziehungen zwischen Afghanistan und Pakistan wie von Trump gewünscht verbessern.

Die gemeinsame Entwicklungsinitiative, die Putin beim zweiten Russland-Zentralasien-Gipfel Anfang Oktober vorgeschlagen hat, zeigt, dass sein Land diese neuen Herausforderungen erkennt und bereit ist, mit dem Westen zu konkurrieren.

Dennoch könnte dies nicht ausreichen, um die Sicherheitsrisiken präventiv abzuwenden, die durch die Ausweitung des westlichen militärischen Einflusses unter der Führung der Türkei in dieser Region entstehen könnten.

Russlands klügste Köpfe – wie Bordatschew – sollten daher die Ausarbeitung einer ergänzenden Strategie zur obersten Priorität machen.