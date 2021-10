Der Westen sucht den Dialog? Nato weist die Hälfte der russischen Diplomaten aus

Die Nato hat die Zahl der russischen Diplomaten bei der Nato um die Hälfte gesenkt und die Diplomaten ausgewiesen. Sieht so Dialogbereitschaft aus? Und wie soll es ohne Diplomaten überhaupt einen Dialog geben?

Eines der Matras des Westens ist es, man wolle ja so gerne mit Russland reden, aber die bösen Russen wollen nicht. Dass das Gegenteil der Fall ist, zeigt sich nun wieder daran, dass die Nato die Zahl der Diplomaten in der russischen Vertretung bei dem Militärblock um die Hälfte gesenkt hat. Aber wie soll man denn reden und Einigungen finden, wenn der Westen nicht nur ein Gesprächsformat nach dem anderen boykottiert, sondern auch noch die Zahl der russischen Diplomaten ständig senkt, deren Aufgabe es ja gerade ist, zu reden und in Kontakt zu bleiben?

Der russische Präsident Putin wurde auf einer Podiumsdiskussion mal gefragt, ob er die Wiedervereinigung mit der Krim bereue, weil die zu den Sanktionen geführt hat. Putin antwortete darauf, dass die Krim nichts