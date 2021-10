Warum gehen wir davon aus, dass unsere Politiker nicht böse, sondern nur bedauernswert sind?

Lasst mich um jeden Preis vermeiden, dass man mich als Verschwörungstheoretiker beschuldigt“, scheint die bevorzugte Position gemäßigter Rechter zu sein, die sich anscheinend immer noch nach einer Art Anerkennung durch ihre eingeschworenen politischen Feinde sehnen.

Bis der Begriff „Impfgegner“ vor kurzem aufkam, war die Bezeichnung „Verschwörungstheoretiker“ das bevorzugte Schimpfwort für diejenigen, die zu aktuellen Themen abweichende Meinungen vertraten, insbesondere solche, die die Sensibilität der Eliten verletzten.

Es gibt vier Merkmale von Verschwörungstheorien: Böse Absicht, Koordinierung, Geheimhaltung und Zweck.

Verschwörungen sind natürlich so alt wie die Geschichte selbst – der Mensch ist seit dem Sündenfall von dem Wunsch geplagt, Böses zu tun, und handelt oft entweder im Geheimen oder gemeinsam mit anderen, manchmal auch beides, um andere zu verletzen.

Die häufige Verwendung des Ausdrucks „verborgene Absichten“ deutet darauf hin, dass ein breites Verständnis dafür besteht, dass die offensichtlichen Motive der Menschen nicht immer die ganze Erklärung für ihr Handeln sind. Sehen heißt nicht immer glauben. Was man sieht, ist nicht immer das, was man bekommt. Klischees gibt es viele, und alle Klischees haben ihre Grundlage in den Tatsachen.

Zu erklären, wie schlechte Dinge zustande kommen, ist eine wesentliche Aufgabe des Historikers, des Politikwissenschaftlers und des Verschwörungstheoretikers. Die Dinge für bare Münze zu nehmen, ist ein Spiel für Dummköpfe. Genauso wie die Annahme, dass die Handlungen anderer, auch und gerade von Politikern, aus den besten Motiven erfolgen. Ehrbar UND beliebt zu sein, ist in der Politik selten, vielleicht sogar im Leben.

Wenn Politiker kopfschüttelnd schlechte Entscheidungen treffen oder Entscheidungen, die unheilvolle Folgen haben, ist es dann ein Wunder, dass Analysten versuchen, tiefer als die Oberfläche zu gehen, hinter den Schein zu schauen? Jedes geheime Treffen, bei dem zwei oder mehr Politiker zusammenkommen, um ein bestimmtes Ergebnis zu erzielen, ist per Definition eine Verschwörung, ganz einfach.

Die Weigerung von Politikern, z. B. durch Anträge auf Informationsfreiheit, offenzulegen, was sie im Geheimen getan haben und was sie entweder dumm oder böse aussehen lassen könnte, ist jedem bekannt, der in der Regierung oder in deren Nähe gearbeitet hat.

Wir wissen, dass sie lügen. Wir wissen, dass sie nicht die ganze Geschichte erzählen. Aber wir weigern uns trotzdem, sie für niederträchtig zu halten. Wir wollen vor allem, dass diejenigen, die wir selbst gewählt und unterstützt haben, über jeden Vorwurf erhaben sind.

Wenn Entscheidungen nicht nur „schlecht“, sondern geradezu böse sind, ist es nur natürlich, darüber nachzudenken, wie scheinbar gute, gut motivierte Beamte so etwas tun konnten. Das Grübeln führt zu der Annahme schlechter Motive. Die Annahme schlechter Absichten führt zu plausiblen und manchmal unplausiblen Erklärungen für politische Entscheidungen.

Besonders jetzt, im Zeitalter des Covid-Totalitarismus. Es ist das schiere Böse, das vielen der routinemäßigen politischen Entscheidungen im Zusammenhang mit den Abriegelungen und jetzt der Impfstoff-Apartheid anhaftet. Viele der Erklärungen für die bösen Handlungen von Politikern und anderen – Bürokraten des öffentlichen Gesundheitswesens, Polizei, Gewerkschaften, Medienkonzerne, Big-Tech-„Fakten“-Prüfer und der Rest – sind vollkommen plausibel und passen tatsächlich genau zu den Fakten.

Der Glaube, dass Politiker und ihre Entscheidungen eher dumm als böse sind, dass das „Zeug“ immer die Verschwörung schlagen wird, beruft sich oft auf „Hanlon’s Razor“. Dies ist ein Sprichwort oder eine Faustregel, die besagt: Schreibe niemals der Böswilligkeit zu, was durch Dummheit hinreichend erklärt werden kann“. Dieses philosophische Rasiermesser, das auch in anderen Formen bekannt ist, bietet eine Möglichkeit, unwahrscheinliche Erklärungen für menschliches Verhalten auszuschließen.

Wie Wiki P erklärt: In der Philosophie ist ein Rasiermesser ein Prinzip oder eine Faustregel, die es erlaubt, unwahrscheinliche Erklärungen für ein Phänomen zu eliminieren („abrasieren“) oder unnötige Handlungen zu vermeiden. Bei Hanlon handelt es sich um Robert J. Hanlon, der den Begriff angeblich in einem Witzbuch verwendet hat. Der Begriff hat mehrere andere mögliche Ursprünge.

Es gibt eine Art Halbwegs-Argument, das im Zeitalter des Covid-Statismus an Boden gewonnen hat. Die These des konvergenten Opportunismus – dass eine ganze Reihe verschiedener Akteure unterschiedliche Motivationen haben, aber den gleichen Wunsch, dass Covid und seine verschiedenen totalitären politischen Antworten für immer bestehen bleiben – ist stark, aber ist sie ausreichend? Sie ist sicherlich ein nützlicher Platzhalter, während wir weiterhin über den Status von Verschwörungstheorien hin und her streiten.

Man muss nicht unbedingt bestimmte Verschwörungstheorien verteidigen, um den Ansatz von Hanlon’s Razor zur Erklärung von Entscheidungen zu durchlöchern. Insbesondere gibt es (mindestens) fünf grundlegende Fehler in der Annahme, die dem Argument zugrunde liegt, dass die Covid-Politik das Ergebnis von Fehlern und nicht von versteckten Plänen ist.

Hier sind meine fünf wichtigsten Hypothesen, die zeigen, dass Hanlon’s Razor sowohl unzureichend als auch irreführend ist:

Es ist durchaus möglich, dass die Entscheidungsträger sowohl böswillig als auch dumm sind. HR-Theoretiker gehen von einer falschen Binarität aus; Man kann zwischen (böser) Absicht und (fehlerhafter) Ausführung unterscheiden. Fehler in der Ausführung sind bei gut motivierten Regimen fast unvermeidlich, bei weniger gut motivierten nicht. Die schiere Idiotie vieler Behauptungen von Regierungen – zu viele, um sie hier aufzuzählen – über Covid, Abriegelungen, Masken, Quarantäne, Grenzschließungen und Impfstoffe schließt nicht aus, dass dieselben Regierungen böse Motive haben, wie z. B. die Verbreitung von Angst und den Wunsch nach Kontrolle über die Menschen. Die dummen Politiker können Marionetten böser Kräfte hinter den Kulissen sein. Der falsche HR-Binär schreibt die ultimative Macht denjenigen zu, die lediglich ein demokratisches Amt bekleiden, während es durchaus plausibel ist, dass Politiker lediglich den Willen anderer erfüllen und dass diese anderen böse sind. Die Komplexität der politischen Entscheidungsfindung bedeutet, dass es konkurrierende Untergruppen gibt, nicht einen einzigen rationalen Akteur. Die Theorie des rationalen Akteurs bei der Entscheidungsfindung, die einst ein beliebter Ausgangspunkt für die Erklärung politischen Handelns war, ist längst entlarvt und von realistischeren Theorien überholt worden.

Zunächst einmal werden Entscheidungen in der Politik nur sehr selten von einem einzelnen Akteur getroffen, sondern sind das Ergebnis einer Gruppendynamik. Sicherlich kann es kollektive Dummheit und/oder kollektives Böses geben, aber Entscheidungen, die das Ergebnis des Zusammenwirkens mehrerer Akteure mit unterschiedlichen Motiven und unterschiedlichem Problemverständnis sind, lassen sich nicht auf eine einfache Binärform reduzieren.

Es gibt andere relevante Kategorien von Entscheidungsträgern als böse und dumm – käuflich, machthungrig, verängstigt (siehe Gladys), verwirrt, gefangen, um nur einige zu nennen. Hanlon’s Razor schlägt lediglich zwei Möglichkeiten vor und ist daher extrem vereinfachend.

Diese Punkte deuten darauf hin, dass die Berufung auf Hanlon’s Razor zwar nett sein mag, aber auch eine Ausrede sein könnte.

Das Formulieren und Prüfen von Verschwörungshypothesen gehört zur Kernarbeit eines jeden halbwegs anständig arbeitenden Historikers. Das nennt man „eigene Nachforschungen anstellen“, ein Prinzip, das von den meisten als Standard für so ziemlich jede Entscheidung im Leben akzeptiert wird. Der Rückgriff auf die blinde Akzeptanz der Aussagen von Politikern ist, wenn man darüber nachdenkt, unglaubwürdig.

Sich auf Hanlon’s Razor zu berufen ist sicher. Es vermeidet das Risiko, als, na ja, Sie wissen schon, was, abgestempelt zu werden. Aber es entlastet auch die derzeitigen Politiker, und das in einer Zeit, in der eine wachsende Zahl sehr, sehr verärgerter Wähler nach Gerechtigkeit, ja nach einem „Nürnberg Zwei“ lechzt.

Es genügt zu sagen, dass sie menschlich sind, dass sie Fehler gemacht haben, dass das Schlimmste, was man über sie sagen kann, ist, dass sie dumm sind. Die fünf oben genannten Argumente legen nahe, dass dies viel zu freundlich ist.

Es gibt noch ein weiteres Problem mit der Theorie „Entscheidungsträger sind dumm“. Es ist klar, dass jede totalitäre Maßnahme, die von jeder westlichen Regierung während der Covid-Affäre durchgeführt wurde, von der Mehrheit akzeptiert wurde.

Die Regierungen, die in den letzten 18 Monaten zur Wahl standen, wurden mit überwältigenden Mehrheiten wiedergewählt. Sehen Sie sich Westaustralien an und sehen Sie sich Neuseeland an. Und Queensland. Sie haben uns in Sicherheit gebracht. Dank der Maßnahmen von Politikern, die harte, aber erwartungsgemäß unpopuläre Entscheidungen getroffen haben, konnten viele Leben gerettet werden. So lautet jedenfalls das Argument.

Auf den ersten Blick sind die Politiker also wirklich sehr klug. Alles andere als dumm. Sie haben große, kluge, regelmäßige Lügen erzählt, und diese wurden alle geglaubt. Sie haben die Medien auf ihre Seite gezogen, total.

Ich weiß immer noch nicht, wie sie das gemacht haben. Sie haben sich beispiellose Überwachungsbefugnisse verschafft, ohne dass jemand mit der Wimper gezuckt hätte. Sie haben sich mit ihrem magischen Geldbaum, mit dem sie die Kunden abkaufen, hoch verschuldet, und niemand außer Terry McCrann hat sich die Mühe gemacht, sie auf ihre wirtschaftliche Unbesonnenheit hinzuweisen.

Nein, diese Leute sind nicht dumm. Schauen Sie sich den Gesundheitsminister von New South Wales, Brad Hazzard, bei seinem krassen Auftritt vor dem Parlamentsausschuss an. Er sah aus wie ein Idiot. Ich glaube nicht, dass er einer ist.

Sich auf Hanlon’s Razor zu berufen, dient einem Zweck, und vielleicht liegt darin sein bleibender Reiz. Es erlaubt uns, Politiker zu beschimpfen. Niemand mag es, als dumm bezeichnet zu werden. Einen Politiker als Idioten zu bezeichnen, lässt Dampf ab und zeugt von einer angemessenen Geringschätzung. In den Tagen von Covid, in denen die gesamte politische Klasse gegen uns ist, welche anderen Waffen haben wir da noch, außer Spott?

Es ist sehr wahrscheinlich, dass ein mächtigerer Prozess am Werk ist, der einen Großteil des Wunsches der Menschen antreibt, die Covid-Klasse vom Haken zu lassen. Zwei Prozesse, um genau zu sein.

Erstens: Im Zeitalter des Relativismus haben wir die Wahrheit aufgegeben. Wir haben sie per Gesetz aus der Welt geschafft. Wenn es keine Wahrheit gibt, wie können wir dann wissen, ob jemand sie „sagt“? Die gesamte Existenz basiert auf Meinungen. Deine Wahrheit und meine Wahrheit. Alles ist relativ. Es gibt keine Absolutheiten, sondern nur Erzählungen, oder wie die französischen Philosophen sagen: „Diskurse“.

Zweitens haben wir das „Böse“ aus unserem gottlosen Wortschatz gestrichen. Satans größter Trick war es, die Welt davon zu überzeugen, dass es ihn nicht gibt. Die meisten von uns glauben weder an das Böse noch an seine Verkörperung. Wenn wir das Böse per Gesetz aus der Welt schaffen, ersparen wir uns die Mühe, es irgendjemandem zuzuschreiben, auch Politikern und Bill Gates.