Der WHO-Navigator wurde veröffentlicht und zeigt, wie Big Tech, Stiftungen die künftige „Krisensteuerung“ übernehmen

Der WHO-Navigator: Wie Big Tech, Stiftungen und Beratungsfirmen die künftige Krisensteuerung übernehmen

Mit einem unscheinbaren, 79-seitigen Handbuch liefert die WHO die Blaupause dafür, wie Staaten künftig nicht-pharmazeutische Eingriffe – von Maskenregeln bis Lockdowns – planen, bündeln und wiederkehrend hoch- und runterfahren sollen. Der „PHSM Decision Navigator“ will Entscheidungen „effektiv, gerecht und kontextbezogen“ machen. Hinter der Technokraten-Sprache steckt ein global standardisiertes Steuerungsmodell für gesellschaftliche „Ausnahmemaßnahmen“ – quer über alle Politikfelder, mit festen Stufen, digitalen Plattformen und KI-gestützter Evidenzverwaltung.

1. Ein neuer globaler Steuerungsrahmen

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat mit dem 79-seitigen Bericht PHSM Decision Navigator einen bislang kaum beachteten, aber zentralen Baustein ihrer neuen Gesundheitsarchitektur vorgelegt.

Offiziell soll das Dokument helfen, „Fehler der Pandemie-Jahre zu vermeiden“ – in Wahrheit entwirft es einen Governance-Bauplan, der staatliche Eingriffe professionalisiert, digitalisiert und normalisiert.

Erklärtes Ziel: künftige Gesundheits- und Sozialmaßnahmen sollen nicht mehr als politische Reaktion, sondern als standardisierte Managementprozesse ablaufen – koordiniert durch die WHO und ihre „Implementierungspartner“.

2. Von Empfehlungen zu Steuerungslogik

Der PHSM-Navigator gliedert künftige Krisenpolitik in sieben algorithmische Phasen – von Zieldefinition über Datenbewertung bis zu Kommunikation und Monitoring.

Was wie ein Verwaltungsleitfaden wirkt, ist in Wirklichkeit ein automatisiertes Entscheidungsmodell: Staaten sollen anhand globaler Kennzahlen und digitaler „Evidenzplattformen“ entscheiden, wann Masken, Quarantänen, Reisebeschränkungen oder Schulschließungen zu aktivieren sind.

Das Resultat: Entscheidungen werden technisiert, politischer Ermessensspielraum verschwindet.

3. Das Machtzentrum: Digitale Wissens-Infrastrukturen

Kernstück ist der PHSM Knowledge Hub, eine WHO-geführte Daten- und KI-Plattform, die Forschungsergebnisse, politische Leitlinien und Echtzeitdaten aus Mitgliedsstaaten zusammenführt.

Sie soll in Zukunft das Wissen bündeln, nach Relevanz filtern und Entscheidungsempfehlungen ausgeben.

Damit entsteht ein globales Expertensystem, in dem nationale Behörden auf WHO-Daten und -Modelle angewiesen sind – und damit faktisch ihre Souveränität verlieren.

4. Wer wirklich steuert: Die privaten Implementierungspartner

In den Kapiteln 36–41 des Dokuments nennt die WHO eine „multi-sektorale Zusammenarbeit“ zwischen Regierungen, UN-Institutionen, Zivilgesellschaft – und privaten Akteuren.

Diese „Implementierungspartner“ stellen Daten, Analysen und Logistik bereit – ohne demokratische Kontrolle.

Nach Auswertung der WHO-Partnerschaftslisten und verwandter Programme ergibt sich ein deutliches Bild:

Technologie-Konzerne

Microsoft, Google/Alphabet, Palantir, Amazon Web Services, SAP, IBM und Oracle liefern Cloud-Infrastruktur, KI-Analyse und Dashboard-Systeme.

Sie entscheiden, welche Daten eingespeist und wie Risiken modelliert werden – digitale Macht wird politische Macht.

Philanthropische Stiftungen

Die Bill & Melinda Gates Foundation, der Wellcome Trust, die Rockefeller Foundation und das World Economic Forum finanzieren und gestalten zentrale Programme.

Sie sind keine Beobachter, sondern Agenda-Setzer – und steuern Narrative wie „One Health“ und „Food Systems Transformation“.

Beratungsfirmen

McKinsey, BCG, Deloitte, PwC und Accenture übersetzen WHO-Vorgaben in nationale Strategien, Gesetze und Kommunikationsrichtlinien.

Sie fungieren als Exekutoren der Technokratie – bezahlt mit öffentlichen Geldern, aber verantwortlich nur gegenüber ihren Auftraggebern.

Globale Allianzen

GAVI, CEPI, das WEF-Health-Consortium und die Weltbank-Partnerschaften schaffen das organisatorische Rückgrat – von der Impfstoffbeschaffung bis zur digitalen Überwachung.

5. Die neue Machtarchitektur

Was die WHO als „Ganz-Regierungs-Ansatz“ beschreibt, ist ein Multi-Stakeholder-Regime:

Die WHO koordiniert.

Staaten führen aus.

Big Tech liefert die Daten.

Stiftungen und Beratungsfirmen definieren die Strategie.

So entsteht ein hybrides Steuerungssystem ohne demokratische Legitimation – ein Gesundheits-Konzernmodell, das künftig alle Lebensbereiche berührt: von Ernährung über Klima bis zu digitaler Identität.

6. Governance-Rhetorik als Tarnung

Die Sprache des Dokuments – „holistisch“, „gerecht“, „nachhaltig“ – verdeckt die eigentliche Funktion:

die Institutionalisierung von Ausnahmezuständen.

Künftige „Maßnahmen“ werden nicht mehr diskutiert, sondern algorithmisch ausgelöst, evaluiert, optimiert.

„Fehlervermeidung“ bedeutet in diesem Kontext: Abweichungen vom zentralen Protokoll sollen nicht mehr vorkommen.

7. Ernährung als nächster Hebel

Parallel arbeitet die WHO mit der EAT-Lancet-Kommission und UN-Partnern an globalen Ernährungsrichtlinien, die den Konsum von Fleisch, Milch und Zucker reduzieren sollen.

Tedros Ghebreyesus kündigte dazu an, man entwickle bereits eine „operationale Definition von ultraverarbeiteten Lebensmitteln“ und neue Richtlinien für den „Verzehr tierischer Produkte“.

Gemeinsam mit dem PHSM-Navigator ergibt sich so ein Bild: eine einheitliche Steuerung unserer Lebensweise – vom Teller bis zum Verhalten.

8. Die technokratische Normalisierung

Der Satz, der den Geist des Dokuments am besten beschreibt, lautet:

„Der PHSM Navigator kann helfen, Fehler der Pandemie-Jahre zu vermeiden: klare Ziele, Nebenfolgen mitdenken, soziale Abfederung einplanen. Er ist zugleich ein Governance-Bauplan, der Eingriffe professionalisiert und normalisiert – eingebettet in ein Netzwerk aus Sektoren, Partnern und digitalen Wissens-Infrastrukturen.“

Das ist kein Verwaltungsjargon – das ist die Ankündigung einer neuen Normalität:

eine Welt, in der Gesundheitspolitik nicht mehr politisch, sondern technokratisch verwaltet wird.

9. Fazit: Die stille Machtverschiebung

Der PHSM-Navigator markiert den Übergang von der öffentlichen Gesundheit zur digitalisierten Governance-Maschine.

Was früher als Ausnahme galt – Ausgangssperren, Bewegungs- oder Konsumbeschränkungen – wird durch diesen Mechanismus zum verwalteten Standardprozess.

Damit wird nicht nur Politik ersetzt, sondern auch Verantwortung – durch Algorithmen, Modelle und Partnerschaften, die niemand gewählt hat.

Quellen und Hintergrund: Wer hinter den „Implementierungspartnern“ der WHO steht

WHO-Dokument (Primärquelle)

World Health Organization (2025): Public Health and Social Measures (PHSM) Decision Navigator.

ISBN 978-92-4-011462-3, Genf.

→ Kap. 4 („Cross-sectoral collaboration“) nennt ausdrücklich „philanthropic foundations, donors, development banks and private sector entities providing data, analytics and logistical support“ als Partner für die Umsetzung von Gesundheitsmaßnahmen.

WHO-Finanzberichte (Programme Budget Portal 2022–2025)

→ Über 80 % des WHO-Budgets stammen aus zweckgebundenen freiwilligen Beiträgen („earmarked funding“).

Zu den größten Gebern gehören:

Bill & Melinda Gates Foundation – ca. 800 Mio. USD (10 % des Budgets)

– ca. 800 Mio. USD (10 % des Budgets) GAVI – The Vaccine Alliance – ca. 400 Mio. USD

– ca. 400 Mio. USD Wellcome Trust – ca. 150 Mio. USD

– ca. 150 Mio. USD Rockefeller Foundation – über thematische Fonds (One Health, Food Systems)

Diese Stiftungen bestimmen thematische Prioritäten und Zeitpläne der WHO-Programme.

Offizielle WHO-Partnerschaften

One Health High-Level Expert Panel (OHHLEP) – unterstützt von Rockefeller Foundation & Wellcome Trust

EAT-Lancet 2.0 / Food Systems Transformation Initiative – Co-finanziert durch Gates Foundation

World Economic Forum – WHO Strategic Partnership on Future of Health and Healthcare (seit 2019)

Digital Public Health Partnership Framework – Beiträge von Gates, Rockefeller & WEF

Einordnung:

Diese Akteure sind keine Beobachter, sondern Agenda-Setzer.

Sie finanzieren und gestalten Programme, die Narrative wie

„One Health“, „Food Systems Transformation“ und „Digital Health Governance“ vorantreiben.

Der PHSM Navigator beschreibt den administrativen Rahmen, in dem diese Agenden künftig operativ umgesetzt werden sollen.