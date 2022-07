Deshalb will Bill Gates das Lebensmittelsystem umstellen

Direkt zum Video:

Anfang Juni 2022 kündigte die niederländische Regierung an, den Viehbestand im Land um 30 % zu reduzieren, um die Stickstoff- und Ammoniakverschmutzungsvorschriften der Europäischen Union zu erfüllen

Laut Thierry Baudet, Mitglied des niederländischen Parlaments, folgt die Regierung dem Drehbuch des „Great Reset“, das eine Schwächung des Landes, eine größere Abhängigkeit von Lebensmittelimporten und eine Verwässerung des Nationalismus durch die Aufnahme von mehr Einwanderern vorsieht. Um Platz für Wohnungen für Einwanderer zu schaffen, muss man den Bauern Land wegnehmen

Die neu ernannte Ministerin für Natur und Stickstoffpolitik, Christianne van der Wal-Zeggelink, ist mit Piet van der Wal verheiratet, der zusammen mit seinem Bruder stark in den großen Online-Lebensmittelhändler Picnic investiert ist. Im September 2021 investierte Bill Gates eine geschätzte halbe Milliarde Dollar in Picnic und wurde damit zu einem der Hauptinvestoren des Unternehmens. Gates‘ Beteiligung hat Fragen zur Korruption der Regierung aufgeworfen

Während sich die niederländische Regierung darauf vorbereitet, die Viehzucht und die Fleischproduktion radikal einzuschränken, kauft Gates in seiner Heimat Ackerland auf. Trotz rekordverdächtiger Bodenpreise kaufte Gates im Juni 2022 eine 2.100 Morgen große Kartoffelfarm in North Dakota, womit der gesamte Landanteil des Gates‘ Red River Trust auf über 270.000 Morgen anstieg.

Gates behauptet, er beabsichtige, das Farmland an Landwirte zu verpachten. Aus der Perspektive von The Great Reset betrachtet, scheint es, als ob Gates die gleiche Art von Vermögensverschiebung betreibt wie BlackRock und andere Investmentgruppen, die Einfamilienhäuser aufkaufen und in Mietobjekte umwandeln. Das Endziel ist die Beseitigung jeglichen Privateigentums und die Umwandlung der Bevölkerung in Leibeigene.

Anfang Juni 2022 kündigte die niederländische Regierung an, den Viehbestand im Land um 30 % zu reduzieren, um die EU-Vorschriften für die Stickstoff- und Ammoniakverschmutzung einzuhalten. Diese „grüne“ Politik wird viele Landwirte in den Ruin treiben und sie haben sich im ganzen Land zu Protesten versammelt.

Dies ist wichtig, weil viele vielleicht nicht wissen, dass die Niederlande, obwohl sie ein kleines Land sind, nach den Vereinigten Staaten der zweitgrößte Agrarexporteur der Welt sind. Wie bei der derzeitigen Energieknappheit sind die erzwungenen Reduzierungen in der Landwirtschaft und der Lebensmittelproduktion angeblich ein „unvermeidlicher“ Teil der Grünen Agenda zur Verbesserung der Luft-, Boden- und Wasserqualität.

In einer öffentlichen Erklärung zu den neuen Emissionszielen gab die niederländische Regierung sogar zu, dass „die ehrliche Botschaft … lautet, dass nicht alle Landwirte ihren Betrieb weiterführen können“. Diejenigen, die ihren Betrieb weiterführen, müssen sich kreative Lösungen einfallen lassen, um die neuen Emissionsbeschränkungen zu erfüllen.

Ein klarer Fall von Korruption?

Die Stickstoffbeschränkungen für Viehzüchter haben viele verwirrt. Warum sollte die Regierung die Landwirtschaft in einer Zeit einschränken, in der sich weltweit Nahrungsmittelknappheit und Hungersnöte abzeichnen? Einige behaupten, Interessenkonflikte innerhalb der niederländischen Regierung entdeckt zu haben, die diesen irrationalen Schritt erklären könnten.

Die neu ernannte Ministerin für Natur und Stickstoffpolitik (die die Stickstoffverordnungen geschaffen hat und für die Überwachung der Kürzungen in der Landwirtschaft verantwortlich ist), Christianne van der Wal-Zeggelink, ist mit Piet van der Wal verheiratet, der zusammen mit seinem Bruder Bouke van der Wal eine große Supermarktkette namens Boni besitzt.

Wie The Conservative Treehouse feststellte, „finanzieren die niederländischen Landwirte mit dem Verkauf von Produkten an Boni direkt den Reichtum des Regierungsministers, der ihre Lebensgrundlage zerstören will.“

Die Familie van der Wal ist auch stark in einen großen Online-Lebensmittelhändler namens Picnic investiert. Picnic kauft Lebensmittel zu Großhandelspreisen direkt von Boni, was seine Betriebskosten minimiert. Picnic fungiert im Wesentlichen als Hauslieferdienst für Boni.

Im September 2021 stieg Bill Gates in das niederländische Unternehmen ein. Er investierte schätzungsweise eine halbe Milliarde Dollar in Picnic und wurde damit zu einem der Hauptinvestoren. Es überrascht nicht, dass Picnic sich auf den Verkauf der gefälschten „Lebensmittel“ konzentriert, in die Gates investiert hat und die er fördert, insbesondere Rindfleischimitate.

Der CEO von Picnic, Michiel Muller, ein niederländischer Aktivist für den Klimawandel, hat außerdem öffentlich geschworen, „das gesamte Lebensmittelsystem zu verändern“, um nachhaltige Ziele zu erreichen, was genau auf die Agenda von Gates passt.

Die nachdrückliche Empfehlung, Rindfleisch durch künstliches Fleisch zu ersetzen, wurde in Gates‘ Buch „How to Avoid a Climate Disaster: The Solutions We Have and the Breakthroughs We Need“, das im Februar 2021 veröffentlicht wurde. In einem Interview mit MIT Technology Review deutete er außerdem an, dass die Menschen lernen könnten, künstliches Fleisch zu mögen, und dass, falls der Widerstand anhält, Vorschriften erforderlich sein könnten, um den Wechsel zu erzwingen.

Laut The Countersignal „haben viele, die an den laufenden Bauernprotesten in Holland teilnehmen, offen erklärt, dass sie glauben, dass Gates für die Durchsetzung zusätzlicher Klimagesetze mitverantwortlich sein könnte“. Kurioserweise brannte am 10. Juli 2022 eine große Picnic-Lieferanlage in Almelo, Holland, unter mysteriösen Umständen bis auf die Grundmauern nieder.

Warum sollten Bauern angesichts der zunehmenden Ernährungsunsicherheit entlassen werden?

Der Versuch, die Niederlande von Viehzüchtern zu befreien, macht nur Sinn, wenn man ihn aus der Sicht der Globalisten betrachtet, mit Blick auf den Great Reset, den Green New Deal, die Agenda 2030 und die damit verbundenen Ziele für nachhaltige Entwicklung.

Laut Thierry Baudet, einem Mitglied des niederländischen Parlaments, folgt die niederländische Regierung dem Drehbuch des „Great Reset“, das eine Schwächung des Landes, eine größere Abhängigkeit von Lebensmittelimporten und eine Verwässerung des Nationalismus durch die Aufnahme von mehr Einwanderern vorsieht. Um Platz für die Unterbringung von Einwanderern zu schaffen, müssen sie den Bauern Land wegnehmen.

Laut dem niederländischen Parlamentsmitglied Thierry Baudet geht es bei den Stickstoffbeschränkungen tatsächlich genau darum. Die niederländische Regierung folgt dem Skript des „Great Reset“, sagt er, das eine Schwächung des Landes erfordert, um es weniger unabhängig und abhängiger von Lebensmittelimporten zu machen.

Das Skript des Great Reset sieht auch vor, den Nationalismus zu verwässern und die Grenzen zu schwächen, indem man mehr Einwanderer aufnimmt, und um Platz für Wohnungen für Einwanderer zu schaffen, muss man den Bauern Land wegnehmen. Die neuen Stickstoffvorschriften sind also im Grunde eine Vorstufe zur Landnahme. Sie wollen die Landwirte in den Ruin treiben, damit sie ihr Land nehmen und es mit einkommensschwachen, staatlich geförderten Wohnhäusern bebauen können.

Abgesehen davon stellen die Landwirte auch eine Bedrohung für die technokratische Elite dar, weil sie nicht auf den Staat angewiesen sind, wenn es um grundlegende Dinge wie Nahrung und Unterkunft geht, und weil sie denjenigen, die ihre Lebensmittel kaufen, erlauben können, ihre Unabhängigkeit zu bewahren.

Der Plan der Globalisten besteht darin, den Zugang zu so vielen echten Lebensmitteln wie möglich zu unterbinden und natürliche Lebensmittel durch patentierte Lebensmittel zu ersetzen, sodass die Bevölkerung zum Überleben vollständig von ihnen abhängig wird. An diesem Punkt sind sie leicht zu kontrollieren. Die Beseitigung unabhängiger Lebensmittelproduzenten – Landwirte – ist daher ein Schlüssel zum Erfolg der globalistischen Kabale.

Gates verschlingt Farmland und fördert gefälschte Lebensmittel

Zur gleichen Zeit, in der die niederländische Regierung sich anschickt, die Viehzucht und Fleischproduktion radikal einzuschränken – wahrscheinlich mit Gates‘ Segen, wenn nicht gar aufgrund seines Einflusses -, kauft Gates in seiner Heimat Ackerland auf.

Trotz rekordverdächtiger Bodenpreise kaufte Gates im Juni 2022 eine 2.100 Hektar große Kartoffelfarm in North Dakota. Damit stieg der gesamte Landanteil des Gates‘ Red River Trust auf über 270.000 Hektar – Mitte September 2021 waren es noch 242.000 Hektar.

Die folgende Karte von AgWeb zeigt die Verteilung seines Landbesitzes vor dem Erwerb in North Dakota. Wie Sie sehen können, handelt es sich bei der großen Mehrheit um Ackerland.

Gates Plan: Landwirte in moderne Leibeigene verwandeln

Wie AgWeb Ende Juni 2022 berichtete, wurde Gates jedoch nicht gerade mit offenen Armen empfangen:

North Dakota beherbergt ‚Corporate Farming-Gesetze‘, die es Kapitalgesellschaften und Gesellschaften mit beschränkter Haftung untersagen, Farmen und Ranches zu besitzen oder zu pachten. Der Kauf von Ackerland im Wert von 13,5 Millionen Dollar durch die Gates hat bei den Bürgern von North Dakota – einschließlich des Generalstaatsanwalts – Befürchtungen geweckt, dass der Verkauf gegen das Gesetz des Bundesstaates verstößt. Das Büro des Generalstaatsanwalts von North Dakota hat am Dienstag einen Brief an den Red River Trust geschickt, in dem es den Treuhänder auf das Landgesetz von North Dakota aufmerksam macht. Unser Büro muss sich vergewissern, wie Ihr Unternehmen dieses Land nutzt und ob diese Nutzung eine der gesetzlichen Ausnahmen erfüllt, wie zum Beispiel die Ausnahme für Geschäftszwecke“, schrieb Drew Wrigley, Generalstaatsanwalt von North Dakota.

MoneyWise ging der Geschichte nach und berichtete, dass Gates am 5. Juli 2022 die rechtliche Genehmigung für den Kauf seiner Farm erhalten hatte – eine Entscheidung, die den Zorn vieler Einwohner North Dakotas auf sich gezogen hat, die nicht glauben, dass Gates gute Absichten hat.

Laut MoneyWise „erlaubt das Gesetz gegen korporative Landwirtschaft einzelnen Trusts den Besitz von Farmland, wenn es an Landwirte verpachtet wird – und genau das hat Gates‘ Firma vor“. Aus der Perspektive von The Great Reset scheint es, als ob Gates die gleiche Art von subversivem Vermögensverschiebungsschema verfolgt wie BlackRock und andere Investmentgruppen, die Einfamilienhäuser aufkaufen.

Sie kaufen sie, oft unbesehen und zu Preisen über dem Marktniveau, mit der Absicht, sie in Mietobjekte umzuwandeln. Auch dies ist ein wesentlicher Bestandteil von The Great Reset und den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen.

Die Absicht ist, jegliches Privateigentum zu beseitigen und die Bevölkerung in moderne Leibeigene zu verwandeln. „Leibeigene“ ist ein Begriff, der Menschen bezeichnet, die für den „Herrn“ arbeiten müssen, dem das Land gehört, auf dem sie leben, oder die auf andere Weise unterbezahlt, überarbeitet oder ausgebeutet werden.

Das werden wir alle eines Tages sein, wenn die Welt nicht aufwacht und sich weigert, den Plänen der globalistischen Kabale für den Großen Reset zuzustimmen. Die Notlage der niederländischen Bauern ist nur der Anfang.

