Klartext von Tucker Carlson: Was hinter Joe Bidens Covid- und Krebs-Nachrichten steckt

Wir stehen immer noch unter Schock. Joe Biden verblüffte die Welt mit der plötzlichen Ankündigung in einer Pressekonferenz, dass er eine potenziell tödliche Krankheit hat.

„Ich habe Krebs“, erklärte Biden. „Das habe ich vom Leben in Delaware.“

Offenbar ist Joe Bidens Heimatstaat so verschmutzt und dreckig, dass sich sogar Leprakranke, die in der Kanalisation von Kalkutta leben, weigern, dorthin zu gehen. Es ist einfach zu schmutzig.

Wie schmutzig ist Delaware? Es ist so schmutzig, sagt Joe Biden, dass es Öl regnet, wenn es regnet. Deshalb erkrankt jeder in Delaware an Krebs. Vom regnenden Öl. Das ist der Ursprung von Joe Biden.

Rückblickend betrachtet hätten die Wähler mehr über die Risikofaktoren in Delaware erfahren sollen, bevor Joe Biden Präsident wurde. Jetzt ist es zu spät. Und es wird immer schlimmer.

Biden ist nicht nur krank vom Delaware-Ölregen, sondern er hat jetzt auch noch COVID. Dies gab das Weiße Haus heute bekannt.

Es war eine harte Woche. Mittwoch, Krebs. Donnerstag, Coronavirus. Morgen könnten es Affenpocken sein.

Wenn Sie oder jemand, den Sie kennen, kürzlich ungeschützten Sex mit Joe Biden hatte, gehen Sie zum Arzt. Wer weiß, was Sie alles aufgeschnappt haben könnten.

Im Weißen Haus ist man sehr enttäuscht über die heutige Nachricht. Nicht, weil sie sich Sorgen um die Gesundheit von Joe Biden machen.

Jeder, der im Weißen Haus arbeitet, weiß bereits, dass er so krank ist, dass er kaum sprechen kann. Die Teleprompter-Betreuer. Diejenigen, die kleine Stücke Klebeband auf den Boden kleben, damit er weiß, wo es rausgeht.

Diese Leute machen sich keine Illusionen über den Gesundheitszustand von Joe Biden. Sie sind verärgert, weil Joe Biden gerade ihre Botschaft verpatzt hat. Diese Botschaft lautete vom ersten Tag an: „Lassen Sie sich impfen oder Sie werden sehen!“

Lassen Sie sich impfen, sonst bekommen Sie keinen Job. Oder eine Transplantation. Oder Ferien mit Ihren Kindern.

Lassen Sie sich impfen, sonst können Sie Ihre sterbende Mutter nicht im Krankenhaus besuchen.

Lasst euch impfen, ihr armen Schlucker! Das ist das Allerwichtigste. Ihr seid Monster, wenn ihr das nicht tut!

Die Menschen gehorchten. „OK“, sagten sie. „Wir werden geimpft. Es scheint, dass wir keine andere Wahl haben. Aber Impfstoffe sind doch gut? Es ist ziemlich schwierig, einen wirksamen Impfstoff gegen ein Coronavirus herzustellen. Tatsächlich hat es bisher noch niemand geschafft. Es wurde 20 Jahre lang gegen SARS ausprobiert, und es war ein totaler Fehlschlag. Sie sind also absolut sicher, dass dieser Impfstoff funktioniert? Dass es sicher und wirksam ist?“

„Natürlich sind wir sicher“, rief die Marionette. „Wir sind die Regierung der Vereinigten Staaten. Wir wissen, wie die Dinge liegen. Wir machen keine Fehler. Hören Sie auf, so viele Fragen zu stellen. Fragen haben in der Wissenschaft nichts zu suchen. Ergreifen Sie die Chance und werden Sie COVID los. Garantiert.“

Joe Biden sagte dies. Und nicht nur einmal. Viele, viele, viele Male.

Biden, Oktober 2021: Die Realität ist, dass es eine Pandemie von Ungeimpften gegeben hat… der Nichtgeimpften.

Biden, Juli 2021: Das Delta-Virus ist viel übertragbarer und tödlicher für ungeimpfte Menschen… Die Impfstoffe, die die Menschen jetzt bekommen, schützen sie. GUT. Sie werden COVID-19 nicht anwenden, wenn Sie diese Impfstoffe verwenden.

Biden, Januar 2022: Wenn Sie nicht geimpft sind, haben Sie allen Grund, alarmiert zu sein. Viele von Ihnen… Sie wissen, dass Sie schwere Formen von COVID-19 bekommen werden, wenn Sie nicht geimpft sind. Einige werden sterben. Wir haben alle Impfstoffe, die wir brauchen, damit jeder Amerikaner vollständig geimpft ist, einschließlich Auffrischungsimpfungen. Es gibt also keine Ausrede, keine Entschuldigung für jemanden, der nicht geimpft ist. Es handelt sich immer noch um eine Pandemie der Ungeimpften.

Ja, es gibt keine Entschuldigung. Und wenn Sie sich nicht impfen lassen, werden Sie an COVID sterben. Das hat er nicht nur einmal gesagt. Er wiederholte sie fast jeden Tag. Und er war nicht der Einzige. Das taten alle, angefangen bei Lord Maw:

Fauci, Februar 2022, COVID-Anhörung: Es könnte, ich wiederhole, ein weiterer Booster notwendig sein. Vierte Dosis für eine Person, die RNA-Mesmer verabreicht hat.

Fauci, Mai 2021, COVID-Anhörung: Was die Impfstoffe betrifft, so könnten sie zumindest in Bezug auf SARS-CoV-2 wirksamer sein als die Natur.

Jaws, Mai 2021, MSNBC: Wenn die Menschen geimpft sind, können sie sich sicher sein, dass sie sich nicht anstecken werden.

Es scheint also, dass man sich sicher fühlen kann, sobald man geimpft ist. Sie werden nicht infiziert. Sie sind nicht wie der Anti-Impfstoff, Anti-Wissenschafts-Abschaum, die alle sterben werden.

Und wenn sie es tun, wirst du sie auslachen, denn sie haben es verdient.

Übrigens: Das hat nicht nur Biden gesagt, der vom Teleprompter abgelesen hat. Und nicht nur Fauci, der zu allem bereit ist, um die Rolle, die er bei der Erschaffung des Virus gespielt hat, zu vertuschen.

Selbst die Ärzte sagten dasselbe. Darunter auch die Leiterin des CSC, Rochelle Walensky:

Walensky: Unsere Informationen von der CDC zeigen, dass geimpfte Menschen das Virus nicht in sich tragen und nicht krank werden. Und es handelt sich nicht nur um klinische Studien, sondern um echte Daten.

Das ist richtig: echte Daten. Sehen Sie sich um. Kennen Sie jemanden, der geimpft wurde und dann COVID bekommen hat? Ups, Moment mal, jeder, der geimpft wurde, hat COVID bekommen.

Wie ist das möglich? Niemand hat das erklärt. Man hat aufgehört, sie als Pandemie der Ungeimpften zu bezeichnen, weil das zu albern war.

Sie hofften, dass du ein Jahr lang vergessen würdest, was sie gesagt haben. Dazu gehören auch die Tausenden von Menschen, deren Leben sie mit dieser Lüge zerstört haben.

Eine Sache haben sie nicht gesagt. Sie haben sich nicht entschuldigt. Sie hofften, dass sie das nicht müssten.

Doch am vergangenen Freitag hatte Joe Biden, der Präsident der Vereinigten Staaten, während einer Rede in Jerusalem einige auffällige Symptome.

“I had a terrible headache. [Cough]”



Prime covid symptoms.



Maskless mask advocate Joe Biden was likely experiencing covid symptoms and was contagious last week when he spoke at the East Jerusalem Hospital.



Let’s hope he will prioritize his health. pic.twitter.com/onbPhjcVc6 — Eric McPherson (@EricMcPh) July 21, 2022

Biden: Ich habe eine Rede gehalten und hatte rasende Kopfschmerzen (hustet)… Entschuldigen Sie… Ich hatte rasende Kopfschmerzen… (trinkt Wasser, hustet). Vor sechs Jahren hatte ich schreckliche Kopfschmerzen. Und ich habe etwas Dummes getan.

Erinnern Sie sich noch an die Zeit, als wir Kinder waren und die Behörden das Rauchen einschränken wollten? Mit anderen Worten: Machen Sie es nicht wie dieser Typ!

Falls es zu einer weiteren Pandemie kommt – was wir nicht hoffen -, sollten Sie sich dieses Video ansehen. Sie enthält alles, was man nicht tun sollte.

Denken Sie daran, dass die CDC-Richtlinien vorschreiben, dass wir uns bei derartigen Symptomen sofort isolieren müssen.

Kein Anhusten von Leuten auf Pressekonferenzen. Das sind die Regeln, die unsere Kinder in der Schule befolgt haben. Deshalb trugen sie Masken und konnten nicht atmen.

Unsere Kinder sollten QR-Codes scannen, um ihre Kontaktpersonen zu identifizieren, wenn sie einen COVID-Trockenhusten hatten.

Heute hat Joe Biden COVID. Auf die Frage von Reportern, wie er krank geworden sei und warum er sich nicht isoliert habe, als er Symptome hatte, antwortete der Pressesprecher des Weißen Hauses: „Ich glaube nicht, dass es darauf ankommt.“

Das spielt also keine Rolle. Verteilen Sie so viel wie möglich!

Also sind sie offensichtlich Heuchler. Wusstest du das? Hatten Sie das schon einmal gehört? Nun, jetzt können Sie das als bestätigt abhaken. Das ist nur ein Teil der Geschichte, und wir wollen die Tatsache nicht ignorieren, dass die wahre Geschichte die ist, dass der Präsident der Vereinigten Staaten 79 Jahre alt ist und eine, wie soll man sagen, komplizierte medizinische Vorgeschichte hat, und jetzt hat er COVID.

Was soll das bedeuten? Ehrlich gesagt, hoffen wir, dass es ihm gut geht. Wir wissen, dass er seinen Geruch verlieren könnte. Vielleicht für immer. Das bedeutet, dass er mit dem Schnüffeln an Mädchen fertig ist.

Stellen Sie sich vor, Sie wären Joe Biden und Ihr größtes Vergnügen wäre es, an unschuldigen, wehrlosen kleinen Mädchen zu schnüffeln – jetzt ist auch das vorbei!

Angenommen, du fährst mit dem Fahrrad und siehst ein kleines Mädchen und denkst: „Ich würde gerne an ihrem Haar schnuppern.“ Aber dann wachst du auf und sagst: „Mann, ich rieche nicht mehr!“

Das politisch Bizarre ist jedoch, dass Biden sich genau zu dem Zeitpunkt mit COVID infizierte, als seine Beliebtheitswerte den Tiefpunkt erreichten. Und das gerade dann, wenn sein Sohn angeklagt werden könnte. Und natürlich wurde seine Altersdemenz so offensichtlich, dass sie von niemandem mehr geleugnet werden konnte.

Der wichtigste Teil ist jedoch die medizinische Geschichte. Joe Biden und viele andere erkrankten an COVID, nachdem sie mehrere Dosen des Impfstoffs erhalten hatten.

Gibt es einen Zusammenhang zwischen Mehrfachimpfungen mit dem COVID-Impfstoff und der Verschlimmerung der Krankheit?

Ist es möglich, dass der Impfstoff Sie krank macht, vor allem wenn Sie immer wieder Auffrischungsimpfungen erhalten?

Ist es möglich, dass der Impfstoff das Immunsystem schwächt?

Nun, das scheint sehr gut möglich.

Zahlreiche Studien haben sich mit dieser Frage beschäftigt. Im vergangenen Monat veröffentlichte das Journal of Food and Chemical Toxicology die Ergebnisse mehrerer RNA-Messenger-Forscher.

Zitat:

„In diesem Artikel präsentieren wir Beweise dafür, dass die Impfung eine ernsthafte Beeinträchtigung der Interferon-Signalkapazität des Typs 1 verursacht, was verschiedene negative Folgen für die menschliche Gesundheit hat“.

Klingt wie eine Eilmeldung. Haben Sie etwas Ähnliches in der New York Times gelesen? Wahrscheinlich nicht. Angesichts der Tatsache, dass Hunderte von Millionen Menschen geimpft worden sind, ist das ziemlich merkwürdig.

Und die Studie geht weiter:

„Wir haben potenziell schwerwiegende Störungen bei der regulatorischen Kontrolle der Proteinsynthese und der Krebsüberwachung festgestellt. Diese Störungen stehen möglicherweise in kausalem Zusammenhang mit neurodegenerativen Erkrankungen, Herzmuskelentzündung, Bellscher Lähmung, Lebererkrankungen, adaptiven Immunstörungen, veränderten Reaktionen auf DNA-Schäden usw.“

Es ist also möglich. Es ist sogar sehr plausibel, dass der Impfstoff das Immunsystem unterdrückt. Dies, so schlussfolgern die Autoren der Studie, „wird eine Vielzahl von Folgen haben, nicht zuletzt die Reaktivierung latenter Virusinfektionen und eine verminderte Fähigkeit, künftige Infektionen wirksam zu bekämpfen“.

Dies ist nicht die Schlussfolgerung einer einzigen wissenschaftlichen Veröffentlichung.

The Lancet, die wohl berühmteste wissenschaftliche Zeitschrift der Welt, veröffentlichte im Februar ähnliche Schlussfolgerungen.

Der Lancet-Artikel trug den Titel: „Risiko von Infektionen, Krankenhausaufenthalten und Tod bis zu neun Monate nach der zweiten Dosis des COVID-19-Impfstoffs“.

Ein Arzt namens Kenji Yamamoto äußerte sich wie folgt zu den in The Lancet veröffentlichten Informationen. Ich zitiere aus dem Journal of Virology:

„Die Studie zeigt, dass die Immunfunktion bei geimpften Personen acht Monate nach zwei Dosen des COVID-19-Impfstoffs geringer war als bei ungeimpften Personen“.

Die erste Reaktion auf Menschen, die sich in einer solchen Situation befinden, muss ein tiefes Mitgefühl sein, denn die Menschen wurden betrogen. Sie wurden genötigt. Erzwungen. Die medizinische Ethik wurde über Bord geworfen.

Menschen wurden zu einer medizinischen Behandlung gezwungen, die sie nicht wollten, und einige wurden krank.

Interessanterweise findet man im Text des Lancet-Artikels nichts von dem, was Kenji Yamamoto sagt, was seltsam ist.

Warum sollten Sie eine so wichtige Entdeckung verheimlichen wollen?

Wir können das nicht genau beantworten, aber wenn Sie sich die Tabelle Nummer drei des Artikels ansehen, finden Sie unter anderem folgende Angaben.

180 Tage nach der Impfung ist die Rate der Krankheitsfälle, einschließlich Krankenhausaufenthalten und Todesfällen, bei doppelt geimpften Menschen in den 80ern (wie Joe Biden) fast doppelt so hoch wie bei ungeimpften.

Der Artikel enthält auch eine Grafik, die den Rückgang der Wirksamkeit des Impfstoffs für alle Altersgruppen acht Monate nach der zweiten Dosis bei allen Studienteilnehmern zeigt.

Auch das ist eine traurige Nachricht für viele Amerikaner, aber auch eine ernste Anklage. Es ist vielleicht die schwerwiegendste Anklage gegen unsere Führer in der Geschichte: ihre Rücksichtslosigkeit, ihre Sturheit, ihre Unehrlichkeit.

Wie ist es dann möglich, dass die Regierung in Washington DC unter anderem immer noch von Schülern verlangt, sich gegen COVID impfen zu lassen?

Diese Frage wurde auf der heutigen Pressekonferenz des Weißen Hauses nicht gestellt.

Wie ist es möglich, dass nach all diesen Studien immer noch Angehörige des US-Militärs ohne Pensionsansprüche entlassen werden können, wenn sie sich nicht impfen lassen?

Stattdessen ging es bei der heutigen Pressekonferenz im Weißen Haus nur darum, Joe Biden einen Videobeweis des Lebens zu geben.

Hier ist sie:

Biden: Hey, Leute, ich nehme an, ihr habt heute Morgen gehört, dass ich positiv auf COVID getestet wurde. Aber ich war doppelt geimpft und doppelt geboostet. Die Symptome sind mild, und ich weiß Ihre Fragen und Bedenken zu schätzen. Ich fühle mich gut und arbeite gut. Ich werde dies auch weiterhin tun.

Frage: Gibt es eine öffentliche Erklärung – nur eine – von Joe Biden seit seiner Amtseinführung bis heute, die Sie nicht vom Teleprompter abgelesen haben? Wenn ja, zeigen Sie es mir.

Eine andere Frage: Ist die Person, die diese Sequenz gefilmt hat, in Sicherheit?

Auf diese Frage antwortete der Pressesprecher des Weißen Hauses, dass es allen gut gehe, da die Aufnahmen im Freien gemacht worden seien.

Eine Stunde später veröffentlichte Joe Biden ein Foto von sich in einem Büro ohne Maske.

Wer hat also das Foto gemacht? Ist diese Person noch am Leben? Hat er die Affenpocken?

Höchstwahrscheinlich ist der Fotograf des Weißen Hauses geimpft. Das muss eine Bedingung für die Arbeit dort sein.

Aber wie wir gesehen haben, kann dies den Fotografen anfälliger für Infektionen machen. Es könnte sogar bedeuten – und wir sagen das nicht gern -, dass der Fotograf nun mit größerer Wahrscheinlichkeit mit ernsthaften gesundheitlichen Komplikationen zu rechnen hat.

Darüber hinaus ist die Zahl der Menschen, die durch den Impfstoff erkrankt sind, besonders besorgniserregend.

Das deutsche Gesundheitsministerium ist zu dem Schluss gekommen, dass bei einem von 5.000 Bürgern „schwere Nebenwirkungen nach der COVID-19-Impfung“ aufgetreten sind.

Einer von 5.000 mag nicht viel erscheinen. Aber übertragen Sie das auf unsere Bevölkerung. Wenn die Zahl für alle Länder gleich ist, würde dies bedeuten, dass in den Vereinigten Staaten mehr als 100.000 Amerikaner schwere Nebenwirkungen der COVID-Impfung erlitten haben.

Warum spricht niemand darüber?

Wenn Joe Biden eine Leistung als Präsident vorzuweisen hat, dann die, dass er die Menschen dazu gebracht hat, Fragen zu stellen. Zu verstehen, dass es richtig ist, Fragen zu stellen. Und dass es in der Wissenschaft darum geht, Fragen zu stellen.