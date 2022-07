WHO gibt zu, dass jeder, der einen Affenpocken-Impfstoff erhält, Teil eines „klinischen Versuchs“ ist, um Daten über die Wirksamkeit zu sammeln (VIDEO)

Ein Beamter der Weltgesundheitsorganisation (WHO) räumte am Samstag ein, dass alle Personen, die den Affenpocken-Impfstoff erhalten haben, als Teil einer „klinischen Studie“ betrachtet werden, um Daten zu sammeln, damit die Forscher mehr über die „Wirksamkeit des Impfstoffs“ erfahren können.

Am Samstag veranstaltete die WHO ein Medienbriefing mit WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus und Experten, um den Ausbruch der Affenpocken zu diskutieren.

Tim Nguyen, Abteilungsleiter für globale Infektionsgefahren im Notfallprogramm der Weltgesundheitsorganisation, sagte, dass die Wirksamkeit des Impfstoffs noch nicht bekannt sei, da er noch nie in diesem Ausmaß eingesetzt worden sei.

„Ich möchte eine Sache unterstreichen, die für die WHO sehr wichtig ist. Die Wirksamkeit dieser Impfstoffe ist ungewiss, da sie in diesem Kontext und in diesem Umfang noch nie eingesetzt wurden“, betonte Tim Nguyen.

Nguyen warnte, dass jeder, der die Affenpockenimpfung erhalten hat, technisch gesehen an einer „klinischen Studie“ teilnimmt, um die Wirksamkeit des Impfstoffs zu ermitteln.

„Wenn diese Impfstoffe verabreicht werden, dann geschieht dies im Rahmen von klinischen Studien und einer prospektiven Datenerhebung, um unser Verständnis der Wirksamkeit dieser Impfstoffe zu verbessern“, sagte er.

🚩JUST-IN W.H.O. warns anyone who receives a MonkeyPox vaccine is considered to be part of a clinical trial for data collection so they can learn more about the effectiveness.



Nach Angaben des CDC gibt es nur zwei von der US Food and Drug Administration (FDA) zugelassene Impfstoffe zur „Verhinderung einer Affenpockeninfektion“ – JYNNEOS (auch bekannt als Imvamune oder Imvanex) und ACAM2000.

Am selben Tag erklärte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) den Ausbruch der Affenpocken zu einem globalen Gesundheitsnotstand, und zwar am Samstag kurz vor den Zwischenwahlen.

Berichten zufolge überstimmte Tedros die Entscheidung von 8 Mitgliedern des Expertenausschusses, die gegen die Erklärung gestimmt hatten, nur 6 waren dafür.

Zwei Quellen teilten Reuters mit, dass die Mitglieder des Expertenausschusses geteilter Meinung waren, die Verantwortung für die endgültige Entscheidung jedoch beim Generaldirektor Tedros liegt.

In New York City, das als Epizentrum des Affenpockenausbruchs in den USA bezeichnet wird, kündigte die Regierung einen zusätzlichen Affenpocken-Impfstoff an.

„Die New Yorker Gesundheitsbehörde hat Pläne für die nächste Zuteilung des Impfstoffs JYNNEOS bekannt gegeben.“ sagte das NYC Health Department in einer Erklärung. „Ungefähr 26.000 zusätzliche Dosen wurden im Rahmen der Phase 2b von der Bundesregierung und dem Staat an New York City geliefert und werden über Kliniken, Massenimpfstellen und gemeindebasierte Überweisungen verteilt. Einzelpersonen können Termine für den 24. Juli bis zum 13. August buchen“.

„Die Gesundheitsbehörde bemüht sich, so viele Impfdosen wie möglich auf möglichst gerechte Weise zu verteilen“, sagte Gesundheitskommissar Dr. Ashwin Vasan. „Angesichts des Anstiegs der Fälle ist klar, dass in New York City ein großer Bedarf an mehr Impfstoffen besteht, und wir arbeiten mit unseren Partnern auf Bundesebene zusammen, um mehr Dosen zu beschaffen.“