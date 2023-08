Desinformation, 1984-2023

Peter Van Buren

Orwell, schon wieder. 1984 war in so vielen Punkten vorausschauend, dass es scheint, als sei es für die Ära Biden geschrieben worden. Dem Ganzen liegt das Konzept der Desinformation zugrunde, die Wurzel von Propaganda und Gedankenkontrolle. So ist es auch im Jahr 2023. Fragen Sie einfach den FBI-Direktor Chris Wray. Oder Facebook.

In George Orwells Roman wird das Konzept der Desinformation und ihre Rolle bei der Kontrolle und Manipulation der Gesellschaft untersucht. Orwell schildert eine dystopische Zukunft, in der ein totalitäres Regime, angeführt von der Partei und ihrer Galionsfigur Big Brother, die vollständige Kontrolle über das Leben der Bürger ausübt, einschließlich ihres Denkens. Die Partei wendet eine Vielzahl von Techniken an, um Desinformationen zu verbreiten und ihre Macht zu erhalten. Eines der bekanntesten Beispiele ist das Konzept des „Newspeak“, einer Sprache, die dazu dient, das Denken einzuschränken und zu manipulieren, indem sie die Bandbreite der aussprechbaren Ideen reduziert. Newspeak zielt darauf ab, Wörter und Konzepte zu ersetzen, die die Ideologie der Partei in Frage stellen oder kritisieren könnten, und so die Art und Weise, wie die Menschen denken und kommunizieren, effektiv zu kontrollieren.

Orwell führt auch das Konzept des Doppeldenkens ein, das sich auf die Fähigkeit bezieht, zwei widersprüchliche Überzeugungen gleichzeitig zu haben und beide als wahr zu akzeptieren. Diese psychologische Manipulationstechnik ermöglicht es der Partei, die Gedanken ihrer Bürger zu kontrollieren und sie dazu zu bringen, an falsche Informationen zu glauben oder widersprüchliche Ideen anzunehmen, ohne sie zu hinterfragen (Masken, die die Übertragung von Krankheiten nicht verhindern, sind nach wie vor obligatorisch). 1984 fälscht die Partei historische Aufzeichnungen und verbreitet falsche Informationen über das Wahrheitsministerium. Diese Manipulation historischer Ereignisse und Fakten zielt darauf ab, das kollektive Gedächtnis der Gesellschaft in einer Ära nach der Wahrheit zu kontrollieren und sicherzustellen, dass die Version der Partei von der Realität unhinterfragt bleibt (Krieg in der Ukraine, im Irak, in El Salvador, in Vietnam, alles zum Schutz unserer Freiheit zu Hause).

Durch diese Schilderungen verdeutlicht Orwell die Gefahren der Desinformation und ihr Potenzial, die Wahrheit zu verfälschen, die öffentliche Meinung zu manipulieren und repressive Machtsysteme aufrechtzuerhalten. Der Roman dient als Warnung vor der Bedeutung kritischen Denkens, unabhängigen Denkens und der Bewahrung der objektiven Wahrheit im Angesicht von Desinformation und Propaganda.

Desinformation ist schlecht. Aber die Ersetzung von Desinformation durch Zensur und/oder die Ersetzung durch andere Desinformation ist noch schlimmer. 1984 schloss den Markt der Ideen. Das gilt auch für 2023.

Im Amerika des Jahres 2023 sind die sozialen Medien das Medium und das Wahrheitsministerium ist die Exekutive, in erster Linie das FBI. Zu den Themen, die das FBI einst als Desinformation bezeichnete und im Namen des Schutzes der Amerikaner vor Desinformation zu zensieren versuchte, gehören u. a. der Inhalt von Hunter Bidens Laptop, die Covid-Laborleck-Theorie, die Effizienz und der Wert von Masken, Lockdowns und Impfstoffen für die Gesellschaft, Reden über die Integrität von Wahlen und die Präsidentschaftswahlen 2020, die Sicherheit von Briefwahlen und sogar Parodiekonten, die sich über den Präsidenten lustig machen (über Finnegan Biden, die Tochter von Hunter Biden).

Als er vor dem Kongress gebeten wurde, Desinformation zu definieren, konnte FBI-Direktor Christopher Wray dies nicht tun, obwohl diese die Grundlage für die Kampagne des FBI zur Zensur der Amerikaner ist. Es ist ein erfundener Begriff, der keine feste Bedeutung hat. Das verleiht ihm seine Macht, so wie „Terrorismus“ etwa ein Jahrzehnt zuvor verwendet wurde. Erinnern Sie sich an den Begriff „Inlandsterrorismus“? Das dehnte sich auf alles aus, von White-Power-Befürwortern über J6-Marschierer bis hin zu BLM-Protestlern und Moms for Liberty. Es kann nicht immer alles sein, aber es kann alles zu verschiedenen Zeiten sein, je nach Bedarf. Der Begriff „Hassrede“ ist ein weiteres flexibles Instrument der Durchsetzung und ist der Grund, warum Bestrebungen, das Verbot von Hassrede unter dem Ersten Verfassungszusatz zu kodifizieren, so stark widerstanden werden muss. Dasselbe gilt für QAnon. Wir hören nun schon seit Jahren von QAnon, können aber immer noch nicht herausfinden, ob es überhaupt existiert. Wenn man die MSM liest, könnte man meinen, dass es sich um das mächtigste und unheimlichste Wesen handelt, das man sich vorstellen kann, aber es scheint imaginär zu sein, ein weiteres Cthulhu. Haben sie irgendwo ein Büro, eine E-Mail-Adresse, ein Versteck?

Mit einfachen Worten: Die Regierung benutzt Unternehmen der sozialen Medien als Bevollmächtigte, um die gegenteiligen Gedanken der Amerikaner zu zensieren, alles unter dem Deckmantel der Korrektur von Fehlinformationen und unter direkter Missachtung des ersten Verfassungszusatzes.

Wie schlimm kann es werden? Im Rahmen seiner Untersuchung der Rolle der Bundesregierung bei der Zensur rechtmäßiger Äußerungen auf Social-Media-Plattformen im Jahr 2023 hat der Justizausschuss des Repräsentantenhauses eine Vorladung an Meta, die Muttergesellschaft von Facebook und Instagram, und Alphabet, die Muttergesellschaft von Google und YouTube, gerichtet. Aus den erhaltenen Dokumenten geht hervor, dass das FBI im Auftrag eines kompromittierten ukrainischen Geheimdienstes die weltweit größten Social-Media-Plattformen aufgefordert und in einigen Fällen sogar angewiesen hat, Amerikaner zu zensieren, die sich online verfassungsrechtlich geschützt über den Krieg in der Ukraine äußern.

Ein weiteres Instrument der Gedankenkontrolle ist der Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA), der eigentlich dazu dienen sollte, Ausländer auszuspionieren, aber missbräuchlich gegen Tausende von Amerikanern eingesetzt wurde. Im Jahr 2022 wurden über 100.000 Amerikaner ausspioniert, 2021 waren es noch drei Millionen.

Kommt Ihnen das bekannt vor? Eine amorphe Bedrohung wird in die Köpfe der Amerikaner hineingehämmert (Kommunismus und Rote Angst, Covid, Terrorismus, Desinformation), und in ihrem Namen wird fast alles gerechtfertigt, auch im jüngsten Kampf um die Freiheit, die Zensur. Unter dem Deckmantel, dass dies alles zu unserem eigenen Schutz geschieht (Biden selbst beschuldigte Social-Media-Unternehmen, „Menschen zu töten“, die modernere Version des „Blut an den Händen“ aus der Terrorismus-Ära), übernimmt die Regierung die Rolle, zu wissen, was für die Amerikaner richtig ist. Das Ziel ist dem Namen nach immer irgendein russischer Ausländer, aber in Wirklichkeit geht es um die Zensur unserer eigenen Bürger (die als „Putin-Befürworter“ bezeichnet werden). Meta-CEO Mark Zuckerberg gab jedoch zu, dass die Regierung Facebook gebeten hat, wahre Informationen zu unterdrücken. Er sagte, während der Covid-Ära habe das wissenschaftliche Establishment innerhalb der Regierung darum gebeten, „eine Reihe von Dingen zu zensieren, die sich im Nachhinein als fragwürdiger oder wahrer herausgestellt haben.“

Unter Präsident Joe Biden habe die Regierung „den massivsten Angriff auf die Meinungsfreiheit in der Geschichte der Vereinigten Staaten“ unternommen. Zu diesem außergewöhnlichen Schluss kam ein Bundesrichter im Fall Missouri gegen Biden. Der Fall machte deutlich, wie weit das Weiße Haus Bidens und seine Bundesbehörden gehen, um Social-Media-Plattformen zu zwingen, ihnen missliebige politische Ansichten zu löschen. Das Weiße Haus hat Berufung eingelegt und einen Aufschub erwirkt, in der Hoffnung, dieses mächtige Instrument der Gedankenkontrolle aus dem Jahr 1984 beibehalten zu können. Ein Sieg der Zensur der Amerikaner und ihrer Gedanken könnte die größte Bedrohung für die Meinungsfreiheit in der amerikanischen Geschichte sein.