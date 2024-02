Destinus, das Schweizer Start-up-Unternehmen, das heimlich Militärdrohnen an die Ukraine liefert

EXKLUSIV – Das Schweizer Start-up Destinus, bekannt für seine Hyperschall-Drohnenprojekte, liefert seit 2023 unter strengster Geheimhaltung Hunderte Militärdrohnen an die Ukraine. Ihr Gründer Mikhail Kokorich, der gerade seine russische Staatsbürgerschaft aufgegeben hat, wird die Gruppe in Frankreich ansiedeln. Enthüllungen.

Wie der römische Gott Janus hat Destinus zwei Gesichter. Das eine, in den Medien viel beachtete, ist das eines vielversprechenden Start-up-Unternehmens mit Sitz in der Schweiz, das Hyperschall-Drohnen und -Flugzeuge (Geschwindigkeit über Mach 5) für den Fracht- und Passagiermarkt entwickeln will. Das andere Gesicht, blieb bisher im Verborgenen: Destinus, gegründet vom russischstämmigen Unternehmer und Putin-Gegner Michail Kokoritsch (der gerade seine russische Staatsbürgerschaft aufgegeben hat), ist seit letztem Jahr auch einer der wichtigsten europäischen Lieferanten von Militärdrohnen an die Ukraine.

Nach unseren Informationen hat Destinus seit dem zweiten Quartal 2023 Hunderte von billigen Langstrecken-Drohnen an Kiew geliefert. Diese Propellerflugzeuge namens Lord, die je nach Version eine Reichweite von 750 bis über 2.000 km haben sollen, sind für Bodenangriffe vorgesehen. Sie können aber auch Aufklärungsaufgaben übernehmen, elektromagnetische Signale abfangen und Störungen verursachen. Dies ist eine Schlüsseltechnologie, da Russland viele ukrainische Drohnen abfängt. Ihre Reichweite scheint größer zu sein als die der bisher von der ukrainischen Armee eingesetzten Flugzeuge wie Ukrjet UJ-22, UJ-25 Skyline oder UJ-26 Beaver, die nur eine Reichweite von 1.000 km haben.

Das Start-up-Unternehmen wird Kiew auch zwei weitere Drohnentypen liefern: die Ruta, ein Reaktorflugzeug, das wie ein Marschflugkörper aussieht, mit Flügeln ausgestattet ist und eine Reichweite von 300 km hat (Bodenangriffe, Zieldrohnen, Überwachungsmissionen…); und die Hornet, eine sehr schnelle (fast 300 km/h), wenige Kilogramm leichte Minidrohne, die gegnerische Drohnen abfangen und zerstören, aber auch ein Gebiet kartografieren oder als Telekommunikationsrelais dienen kann.

In einem Interview mit Challenges bestätigte der Gründer von Destinus, Mikhail Kokorich, diese Lieferungen an die Ukraine. Der Gründer von Destinus sagt: „Wir sind bereits einer der größten Drohnenhersteller in Europa. Jeden Monat liefern wir mehr als 100 große Drohnen aus, und die Ukraine ist einer unserer wichtigsten Kunden. Unsere Produkte sind Dual-Use-Geräte, die sowohl zivile als auch militärische Aufgaben erfüllen.“

Das Unternehmen, das seit seiner Gründung nach eigenen Angaben 75 Millionen Euro eingeworben hat, erzielte 2023 einen Umsatz von 17 Millionen Euro, den größten Teil davon im letzten Quartal, sagt Mikhail Kokorich. „Der Umsatz 2024 könnte ein Vielfaches, vielleicht das Zehnfache des Vorjahres erreichen“, sagt der Manager. Destinus, das noch auf der Suche nach Kapital ist, will 2024 die Gewinnschwelle erreichen.

Das Start-up-Unternehmen hat seinen Sitz in Payerne (Schweiz) und produziert seine Drohnen bisher in Deutschland (München), Spanien (Madrid) und den Niederlanden (Hengelo), wobei letzterer Standort mit der Übernahme des Turbinenherstellers Opra 2023 zur Gruppe stoßen wird. Der Großteil der Flugzeuge wird von Deutschland aus exportiert. An einem geheim gehaltenen Standort in der Ukraine ist ebenfalls ein Werk geplant.

Mehr Details in der Quelle.