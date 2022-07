Deutsches Gesundheitsministerium räumt ein: 1 von 5000 Injektionen führt zu schwerer Nebenwirkung

Das deutsche Gesundheitsministerium teilte am Mittwoch mit, dass eine von 5.000 Personen nach einer Corona-Impfung eine schwere Nebenwirkung erleiden wird. Später hat das Ministerium die Aussage etwas nuanciert: eine von 5.000 Injektionen führt zu einer schweren Nebenwirkung.

Das Ministerium rät Menschen, die unter Nebenwirkungen leiden, einen Arzt aufzusuchen und Beschwerden an das Paul-Ehrlich-Institut, die deutsche Behörde für Impfstoffe und Arzneimittel, zu melden.

1/ Wow. Wowowow. The German government just admitted that 1 in 5,000 Covid shots cause “serious side effects.” That’s obviously low – but even so it translates into 110,000 seriously injured people in the United States alone… pic.twitter.com/idm5ieJC0Q