Deutschland beschuldigt den Iran, die Gespräche über das Atomabkommen blockiert zu haben

Deutschlands Außenminister sagt, dass eine Wiederaufnahme des Deals nicht „für immer“ möglich sein wird

Dave DeCamp

Die Westmächte geben dem Iran weiterhin die Schuld an den ins Stocken geratenen Verhandlungen zur Wiederbelebung des als JCPOA bekannten Atomabkommens. In Kommentaren im deutschen Spiegel am Freitag sagte Bundesaußenminister Heiko Maas, der Iran verzögere die JCPOA-Gespräche in Wien.

„Ich sehe mit wachsendem Unbehagen, dass der Iran einerseits die Wiederaufnahme der Wiener Atomgespräche verzögert und sich andererseits gleichzeitig immer weiter von Kernelementen des Abkommens entfernt“, sagte Maas.

Nach dem Austritt der USA aus dem JCPOA im Jahr 2018 gab der Iran anderen Unterzeichnern ein Jahr Zeit, um die US-Sanktionen aufzuheben, bevor er die Aktivitäten seines zivilen