Deutschland kann Hochwasser

Die schon fast zur Gewissheit verdichtete Annahme, in Deutschland funktiere gar nichts mehr, wurde an diesem Wochenende doch erheblich erschüttert. Sprechen wir nicht von den Reporterinnen, die – von Fluten umströmt – mal mit Landräten, mal mit Rettungskräften, mal mit Sandsackfüllern tapfer ihren öffentlich-rechtlichen Informationsauftrag erfüllen. Das erinnert zu sehr an die Auslandskorrespondenten der ARD, die zum Beispiel von Athen aus über die Lage in Zypern, oder von Kairo aus über die Lage im Sudan berichten. Das sind Anmutungen von Authentizität, die halt gesendet werden, weil irgendwas gesendet werden muss.

Sprechen wir davon, dass Zehntausende Rettungskräfte und Helfer auf Zigtausend Quadratkilometern Überschwemmungsgebiet offenbar einen guten Job machen. Dass in den Fluten eingeschlossene Menschen mit