Deutschland: Milliarden-Hilfen für Ukrainer, die der eigenen Bevölkerung fehlen?

Während die Arbeitslosenzahl weiter steigt und das Geld für den Sozialstaat immer knapper wird, gibt die Bundesregierung auch in diesem Jahr Milliarden für die ukrainischen Bürgergeld-Empfänger aus.

Alex Männer

In Deutschland bleibt die Wirtschaftslage angesichts der vielen innenpolitischen Herausforderungen weiterhin angespannt. Ein Ende der Krise sowie der lang ersehnte Aufschwung sind trotz der zahlreichen medienwirksamen Ankündigungen von Kanzler Friedrich Merz und seiner Regierung nicht in Sicht. Stattdessen hält der Niedergang in vielen Bereichen weiter an.

So erreichen uns etwa wegen der Situation auf dem Arbeitsmarkt immer wieder neue Hiobsbotschaften: Zum Beispiel sind laut Angaben der Statistikbehörde Destatis allein aufgrund von Unternehmensinsolvenzen in Deutschland seit Anfang des Jahres mehr als 92.000 Arbeitnehmer entlassen worden. Demnach gab es im ersten Halbjahr 2025 mehr als 12.000 Insolvenzanträge von Unternehmen –das sind 12 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum 2024. Im Juli ist der Anstieg der beantragten Insolvenzen