Deutschland öffnet Staatsbürgerschaft für 1,5 Millionen Türken: Ärger über AK-Partei-Ableger

Deutschland öffnet 1,5 Millionen türkischen Einwanderern die Staatsbürgerschaft und wird dann wütend, wenn Recep Erdoğans „rechtspopulistische“ und „autoritäre“ AK-Partei Pläne zur Gründung eines deutschen Ablegers enthüllt

Von Eugyppius

Die neue Partei wird bei den EU-Parlamentswahlen im Juni kandidieren und verspricht, sich für offene Grenzen und bessere Sozialleistungen „für Menschen mit ausländischen Wurzeln“ einzusetzen.

Der Deutsche Bundestag schießt ein weiteres Eigentor.

Vor zwei Wochen hat der Deutsche Bundestag in einem monumentalen Sieg für Liberalismus und Demokratie weitreichende Reformen unseres Staatsbürgerschaftsrechts beschlossen. Das Ergebnis ist, dass es nun wesentlich einfacher ist, einen deutschen Pass zu erhalten. Man muss sich nur noch drei bis fünf Jahre rechtmäßig in Deutschland aufhalten und nicht mehr seine bisherige Staatsangehörigkeit aufgeben. Was diese Reformen so besonders humanitär und demokratisch macht, ist die Tatsache, dass sie vor allem verabschiedet wurden, um mehr Stimmen von Zuwanderern für linke Parteien zu gewinnen . Sie sind Ausdruck unserer Dankbarkeit für jene Generation von Gastarbeitern, die seit den 50er Jahren aus der Türkei nach Deutschland kamen und von denen viele die Einbürgerung vermieden haben, weil sie die türkische Staatsangehörigkeit behalten wollten. Die Türkische Gemeinde in Deutschland rechnet damit, dass in diesem Jahr und in den Folgejahren 50.000 Türken einen Antrag auf Einbürgerung stellen werden. Die deutsche Demokratie kann also mindestens mit einem jährlichen Zuwachs von 50.000 demokratischen Einheiten rechnen, bis alle 1,5 Millionen nicht-deutschen Türken eingebürgert sind.

Noch nie waren wir so demokratisch und noch nie sahen wir uns so schrecklichen antidemokratischen Bedrohungen gegenüber. Man könnte zu dem Schluss kommen, dass unsere Demokratie ein mysteriöser und launischer Gott ist, der am besten gedeiht, wenn wir ihm die geringste Aufmerksamkeit schenken, und der immer mehr dazu neigt, uns seine Gunst zu entziehen, da wir ihn nie in Ruhe lassen. So diskutieren wir ernsthaft darüber, ob wir demokratisch gewählte Parteien verbieten sollen, um unsere erhabene Demokratie zu verteidigen, und unsere äußerst demokratischen Reformen der Staatsbürgerschaft haben ebenfalls ihre ersten antidemokratischen Symptome gezeigt.

Äußerst ungünstig für unsere Liberalisierung der Staatsbürgerschaft ist die Tatsache, dass die große Mehrheit der in Europa lebenden politisch interessierten Türken die „rechtspopulistische“ AK-Partei des „autoritären“ türkischen Präsidenten Recep Erdoğan unterstützt, wie uns unsere demokratischen Aufpasser sagen. Bei den Wahlen im vergangenen Mai fielen über 65 % der deutsch-türkischen Stimmen auf Erdoğan und sein Programm des „Totalitarismus“ und „Despotismus“. Unsere Presse war außer sich. „Warum wählen türkische Wähler, vor allem in europäischen Ländern, in denen sie Demokratie und Meinungsfreiheit genießen, den autokratischen Erdoğan?“, fragten sie. Die ernsthafte Naivität ist so intensiv, dass ich fürchte, sie wird ein Loch in meinen Bildschirm brennen.

Jetzt, wo viele dieser Türken plötzlich die deutsche Staatsbürgerschaft haben und in immer größerer Zahl an deutschen Wahlen teilnehmen werden, plant die gefürchtete AK-Partei die Gründung eines Ablegers hier in der Bundesrepublik. Sie wird sich Demokratische Allianz für Vielfalt und Aufbruch (DAVA) nennen und hofft, bei den EU-Wahlen im Juni Kandidaten aufstellen zu können. Auf diese Weise könnte die Türkei eine stellvertretende Vertretung im EU-Parlament erhalten, obwohl sie nicht in der EU ist!

Die DAVA sagt, sie werde dafür kämpfen, dass „Menschen mit ausländischen Wurzeln“ in Europa „ihre Rechte in vollem Umfang gewährt werden“. Zu diesen Rechten gehören natürlich „soziale Leistungen“ und „eine pragmatische, ideologiefreie Flüchtlingspolitik“. Mit anderen Worten: Eine ausländische Macht hofft, in Deutschland einen eigenen politischen Betrieb zu gründen, um die Ansprüche ihrer Bürger aufrechtzuerhalten und unsere Grenzen offen zu halten, damit sich ihre Einflussbasis noch weiter ausdehnen kann. Diese Demokratie, die wir aufbauen, ist wirklich eine erstaunliche Sache; sie erinnert an eine Schlange, die so offen für neue kulinarische Erfahrungen ist, dass sie schließlich ihren eigenen Schwanz frisst, oder an einen Roboter, der nur darauf programmiert ist, sich selbst auszustecken.

Natürlich sind unsere demokratischen Priester sehr besorgt über diese neue Bedrohung der Demokratie, die sich aus ihren eigenen entschieden demokratischen Verpflichtungen ergibt. Sie scheinen auch ein wenig verwirrt zu sein. SPD-Chefin Saskia Esken, deren Partei die Staatsbürgerschaftsreform, die DAVA möglich macht, mit ausgearbeitet und verabschiedet hat, plädiert nun vage dafür, dass „wir nicht zulassen werden, dass die spaltenden Tendenzen von Recep Tayyip Erdogan hier eine Rolle spielen.“ Wie wir das nicht zulassen werden, sagt sie nicht. Es scheint höchst undemokratisch zu sein, türkisch-deutsche Bürger daran zu hindern, ihre eigenen politischen Parteien zu gründen, aber vielleicht wäre es noch undemokratischer gewesen, unsere alten Regeln gegen die doppelte Staatsbürgerschaft beizubehalten. Wie Spinoza uns gelehrt hat, ist es bei zwei antidemokratischen Wegen besser, den kleineren zu wählen, selbst wenn dieser Weg über eine gut vorhersehbare Kette von Ereignissen zu mehr Antidemokratie in der Zukunft führt. Demokratie ist sehr kompliziert, besonders wenn man Saskia Esken ist.

Der grüne Abgeordnete Max Lucks ist über diese Entwicklungen schockiert, einfach schockiert:

Es ist natürlich schockierend, dass eine Partei auftaucht, die die Errungenschaften der Europäischen Menschenrechtskonvention in Frage stellt. Und diese Partei macht sich einer unverschämten Doppelmoral schuldig, denn einerseits stellen die Anhänger von Herrn Erdoğan und damit auch die DAVA die Europäische Menschenrechtskonvention in Frage, wenn es um politische Gefangene in der Türkei geht, andererseits ist gerade diese Konvention wichtig, um zum Beispiel türkischstämmige Menschen in Deutschland vor Rassismus zu schützen. Und es gibt bisher nur eine Partei in Deutschland, die die Europäische Menschenrechtskonvention in dieser Weise in Frage gestellt hat, und das ist die AfD. Deshalb haben wir es hier aus meiner Sicht mit einer türkischsprachigen AfD zu tun.

Max Lucks sieht aus wie ein Malerpinsel.

Laut Lucks sollten die Deutschtürken also darauf bestehen, dass die Europäische Bürgerrechtskonvention in der außereuropäischen Türkei durchgesetzt wird, weil die Europäische Bürgerrechtskonvention sie vor dem Rassismusmonster in Deutschland schützt. Das ist ein interessanter Einblick in die Psychologie dieses Mannes. Aber vielleicht identifizieren sich Türken, weil sie keine Europäer sind, einfach nicht mit der Europäischen Menschenrechtskonvention, weder in Deutschland noch anderswo. Ich weiß, das mag verrückt klingen, aber die große Mehrheit der Weltbevölkerung ist nicht besonders liberal. Vielleicht wählen sie in Deutschland gerne linke Parteien und die sozialen Ansprüche, die diese Parteien ihnen versprechen, aber in der Türkei sind sie nicht so bereit, die Linke zu unterstützen. Vielleicht denken sie, dass die Linke schlecht für ihr Heimatland ist. Vielleicht behalten viele Türken, die sich in Deutschland niederlassen, ihr Türkentum und werden nicht automatisch zu Deutschen, wenn sie einen deutschen Pass erhalten. Das sind nur verrückte rassistische Ideen, aber ich stelle sie trotzdem in den Raum, damit Sie darüber nachdenken können.Eines ist sicher: Das Bundesamt für Verfassungsschutz wird in den nächsten Jahren sehr viel zu tun haben. Es wird eine Menge zu tun geben, um die Demokratie auszusetzen, damit sie sich nicht selbst zerstört.