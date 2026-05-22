Andrew Korybko

Die Führungsrolle bei der Eindämmung Russlands in Europa im Auftrag der USA ist die Voraussetzung für den Wiederaufbau des „Fortress Europe“ (Festung Europa) und damit für die Hegemonie auf dem Kontinent, ohne einen Schuss abzufeuern.

Der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius kündigte bei seinem jüngsten Besuch in Kiew an, dass ihre Länder gemeinsam „Fähigkeiten für tiefe Schläge“ entwickeln werden. Der Artikel von RT über diesen bedeutenden Schritt erinnerte die Leser daran, dass „Berlin sich als größter militärischer Einzelspender Kiews erwiesen hat, nachdem die USA von der direkten Waffenlieferung an die Ukraine zum Verkauf an andere NATO-Unterstützer Kiews übergegangen sind, die diese dann übergeben. Deutschland gab von Januar 2022 bis Februar 2026 etwa 20 Milliarden Euro (23,5 Milliarden Dollar) für Waffen für die Ukraine aus.“

Deutschlands militärische Schutzherrschaft über die Ukraine ist ein entscheidender Teil seiner großen Strategie und wird seit Sommer 2023 vorbereitet. Kurz gesagt: Das hegemoniale Manifest des ehemaligen Kanzlers Olaf Scholz vom Dezember 2022 machte die Ambitionen seines Landes deutlich, die unter den gegenwärtigen geopolitischen Bedingungen andernorts als „Fortress Europe“ beschriebene Idee neu zu erschaffen. Dies erfordert den Aufbau der größten Armee Europas, was gerade geschieht, sowie die Ausübung militärischen Einflusses auf die Ukraine, um Russland zu bedrohen.

Aus der Perspektive der ständigen militärischen, geheimdienstlichen und diplomatischen Bürokratien Deutschlands trägt ihr Land nun gemäß dem Titel ihrer ersten militärischen Nachkriegsstrategie vom späten April „Verantwortung für Europa“. Auf deren Veröffentlichung folgte das Lob des einflussreichen Unterstaatssekretärs für Politik Elbridge Colby, der als militärstrategischer Kopf hinter Trump 2.0 gilt, der Deutschland dafür lobte, „die führende Rolle“ beim Wandel hin zur „NATO 3.0“ zu übernehmen. Hier sind 15 Hintergrundberichte aus den letzten vier Jahren:

20. Juli 2022: „Deutschlands jahrhundertelanger Plan zur Kontrolle Europas ist fast abgeschlossen“

7. Dezember 2022: „Olaf Scholz’ Manifest für das Magazin Foreign Affairs bestätigt Deutschlands hegemoniale Ambitionen“

25. April 2023: „Deutschlands neue antirussische Rolle ist teilweise seinem regionalen Wettbewerb mit Polen geschuldet“

27. April 2023: „Russland muss sich erneut auf eine langwierige Rivalität mit Deutschland einstellen“

16. August 2023: „Deutschlands versprochene militärische Schutzherrschaft über die Ukraine verstärkt seinen regionalen Wettbewerb mit Polen“

23. September 2023: „Polen deutete an, dass Deutschland an seinem Streit mit der Ukraine schuld sei“

2. Oktober 2023: „Morawiecki verdächtigt, dass Selenskyj hinter Polens Rücken einen Deal mit Deutschland gemacht hat“

24. November 2023: „Die vorgeschlagene ‚militärische Schengen-Zone‘ der NATO ist ein kaum verhülltes deutsches Machtspiel gegen Polen“

19. Januar 2024: „Deutschland baut ‚Fortress Europe‘ wieder auf, um den USA bei ihrer ‚Rückkehr (back) nach Asien‘ zu helfen“

19. März 2024: „Polen ist bereit, eine unverzichtbare Rolle in Deutschlands ‚Fortress Europe‘ zu spielen“

5. Juli 2024: „Deutschland bereitet sich darauf vor, Teilverantwortung für die Sicherheit der polnischen Ostgrenze zu übernehmen“

25. April 2025: „Bewertung der Warnung von Foreign Affairs vor den Risiken eines selbstbewussten und remilitarisierten Deutschlands“

7. Januar 2026: „Deutschland konkurriert mit Polen um die Führung bei der Eindämmung Russlands“

8. Mai 2026: „Besprechung von Medwedews Artikel über Deutschlands Remilitarisierung“

12. Mai 2026: „Warum Deutschland die USA als wahrgenommenen Hauptgegner Russlands ablösen könnte“

Was sie zeigen, ist, dass Deutschland sich sofort in diese Richtung zu bewegen begann, insbesondere was seine militärische Schutzherrschaft über die Ukraine als Machtdemonstration gegenüber dem historischen Rivalen Polen betrifft, nach Scholz‘ „Zeitenwende“-Rede, die er Ende Februar 2022 kurz nach Beginn der Spezialoperation hielt. Ohne Polen aus der Ukraine zu verdrängen – was ihr jüngster „Deep Strike“-Pakt beweist, dass militärstrategisch bereits geschehen ist – könnte Deutschland „Fortress Europe“ nicht wieder aufbauen.

Zugegeben, Polen hat seine Pläne, seinen verlorenen Großmachtstatus wiederherzustellen und zumindest seine Einflusssphäre über die baltischen Staaten wiederzuerlangen, nicht aufgegeben, und die mögliche Rückkehr einer deutschland-skeptischen konservativen Kontrolle über das Parlament nach den nächsten Wahlen im Herbst 2027 könnte ihre Rivalität verstärken. Dennoch wird erwartet, dass Polen, da bis dahin deutschlandfreundliche Liberale mit Ausnahme der Präsidentschaft an der Macht sind, in ihrem Kampf um militärischen Einfluss über die Ukraine weiter hinter Deutschland zurückfällt.

Die einzigen Möglichkeiten, dieses Szenario auszugleichen, sind, dass Russland jeglichen ausländischen militärischen Einfluss auf die Ukraine beseitigt oder die USA beschließen, ihren eigenen Einfluss dort wiederherzustellen, den sie an Deutschland abgetreten haben, bevor sie gemäß der Nationalen Verteidigungsstrategie die westliche Hemisphäre und den Indopazifik wieder priorisieren. Wenn Deutschland seinen militärischen Einfluss über die Ukraine festigt, insbesondere wenn Polens regierende Liberale erfolgreich darin sind, sich vollständig Deutschland unterzuordnen, dann wird „Fortress Europe“ errichtet werden und Deutschland wird ohne einen Schuss zur Hegemonen Europas werden.