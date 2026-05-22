Der Aufstieg des militärisch-industriellen Komplexes im Einzelhandel

Von Diego Ramos und Max Jones

Als bekannt wurde, dass die Lebensmittelkette Wegmans Gesichtserkennungstechnologie (FRT) einsetzte, um Daten über ihre Kunden zu sammeln, weigerte sich das Unternehmen, die Software hinter seinem Überwachungssystem offenzulegen. Diese Zurückhaltung könnte mit den engen Verbindungen der FRT-Branche zum nationalen Sicherheitsapparat zusammenhängen – wodurch die Daten der Verbraucher den amerikanischen Geheimdiensten praktisch auf dem Silbertablett serviert werden.

Bereits seit den 1970er Jahren zieren Überwachungskameras private Geschäfte und öffentliche Gebäude – sie dienen Eigentümern als Mittel zur Diebstahlprävention und ermöglichen es, mithilfe allgegenwärtiger Videorekorder und späterer Digitalkameras Aktivitäten aufzuzeichnen. Zu Beginn gab es praktisch keine Gegenreaktionen oder Kritik am Überwachungspotenzial der neuen Technologie, was im Laufe der Jahre eine reibungslose Einführung ermöglichte. Heute, Jahrzehnte später, ist sie allgegenwärtig. Kunden akzeptieren ihre Existenz und passen ihr Verhalten – bewusst oder unbewusst – daran an. Für fast alle ist dies kein Problem, sondern eine Tatsache des Alltags.

Warum gab es dann einen solchen Aufruhr, als eine beliebte Supermarktkette an der Ostküste bekannt gab, dass sie ihre Kunden nicht nur mit CCTV überwacht, sondern ihre Kameras auch dazu nutzt, biometrische Daten der Kunden zu erfassen?

PTZ-Kamera in einem Kuppelgehäuse, U-Bahn-Station, Hauptbahnhof, Rotterdam, Niederlande — Quelle

Gothamist, der auf New York City spezialisierte Blog, berichtete im Januar, dass die Wegmans-Supermärkte in Manhattan und Brooklyn Schilder mit der Aufschrift „An diesem Standort werden biometrische Identifikationsdaten erfasst“ angebracht hatten, darunter Gesichtserkennung, Augenscans und Stimmabdrücke.

Die Geschichte sorgte für Aufsehen – mehrere Abgeordnete des Staates New York und ein Mitglied der New Yorker Stadtverordnetenversammlung schrieben Briefe an Wegmans, in denen sie diese Praxis missbilligten. Einige schlugen sogar Gesetze vor, um die Kette zu verpflichten, diese neuen Überwachungssysteme auch in ihren Filialen außerhalb der Stadt offenzulegen.

Die daraus resultierende PR-Krise zwang die Lebensmittelkette zu einer Reaktion. Obwohl das Unternehmen den Medien versicherte, dass der einzige Zweck der Technologie darin bestehe, ihre „Filialen sicher und geschützt zu halten“, gab es zu, dass ihr „System Gesichtserkennungsdaten erfasst“, um „Personen zu identifizieren, die zuvor wegen Fehlverhaltens markiert wurden“. Mit anderen Worten: Wegmans erstellt private Profile seiner Kunden und stuft einige von ihnen als potenzielle Kriminelle ein.

In der Erklärung hieß es, dass „Bilder und Videos nur so lange aufbewahrt werden, wie es für Sicherheitszwecke erforderlich ist, und anschließend vernichtet werden“, wobei die Technologie mit lokalen CCTV-Aufzeichnungen aus dem 20. Jahrhundert verglichen wurde – d. h. sicher an einem Ort aufbewahrt und leicht zu vernichten. Der folgende Satz lässt jedoch eine beunruhigende Unklarheit hinsichtlich dieses Zeitrahmens für die Datenspeicherung aufkommen: „Aus Sicherheitsgründen geben wir die genaue Aufbewahrungsdauer nicht bekannt, sie entspricht jedoch den Branchenstandards.“ Ohne eine festgelegte „genaue Aufbewahrungsdauer“ gibt die öffentlich veröffentlichte Richtlinie von Wegmans dem Unternehmen praktisch freie Hand, biometrische Daten so lange zu speichern, wie es ihm beliebt, solange das Unternehmen dies als „aus Sicherheitsgründen notwendig“ erachtet.

Eine Sprecherin von Wegmans erklärte gegenüber der in Buffalo ansässigen Zeitung Investigative Post, dass das Unternehmen Daten, die mittels Gesichtserkennungstechnologie (FRT) erfasst wurden, an Strafverfolgungsbehörden weitergibt. Auf die Frage, ob Wegmans Informationen an die Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) weitergibt, lehnte sie eine Stellungnahme ab.

Eine Wegmans-Filiale — Quelle

Die von Wegmans eingesetzten Kameras stammen von einem schwedischen Unternehmen namens Axis Communications, das Verträge mit dem Kriegsministerium (DoW) abgeschlossen hat und aktiv mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeitet. Wegmans hat es jedoch abgelehnt, Einzelheiten zur Softwareseite seines Systems offenzulegen.

Ein Sprecher von Wegmans erklärte gegenüber der Investigative Post: „[…] die Kameras in den Filialen ‚aufnehmen lediglich Videos unserer Geschäfte‘ und das Unternehmen verwende keine KI-Kameraprogramme, um Kunden zu verfolgen.“ Die Post merkte zudem an, dass „die Datenschutzrichtlinie des Unternehmens jedoch besagt, dass Wegmans ‚auf verschiedene Weise Informationen über Sie sammelt‘, darunter ‚durch Technologie in den Filialen, wie zum Beispiel … Videokameras‘.“

Die Erklärung, die Wegmans als Reaktion auf die Kontroverse veröffentlichte, verstärkte die widersprüchlichen Aussagen des Unternehmens noch weiter, da es zuvor erklärt hatte, dass „das System Gesichtserkennungsdaten erfasst“. Darüber hinaus behauptete Wegmans, dass „Personen von Interesse von unserem Team für Vermögensschutz auf der Grundlage von Vorfällen auf unserem Gelände und auf Einzelfallbasis sowie anhand von Informationen der Strafverfolgungsbehörden zu Straf- oder Vermisstenfällen ermittelt werden“.

Wenn also keine KI-Programme zur Verfolgung von Kunden eingesetzt werden, wie sammelt Wegmans dann Gesichtserkennungsdaten über seine Kunden und verknüpft diese Daten mit früheren Vorfällen, bei denen Personen „wegen Fehlverhaltens markiert“ wurden, sowie mit den Informationen, die sie von den Strafverfolgungsbehörden erhalten?

Darüber hinaus bringt eine Prüfung des Gesetzes, das die beliebte Kette dazu verpflichtete, Schilder anzubringen, die die Erhebung biometrischer Daten offenlegen, weitere Unstimmigkeiten in den öffentlichen Äußerungen von Wegmans ans Licht. Der New Yorker Verwaltungsgesetzkodex § 22-1204 (Lokales Gesetz 2021/003) besagt, dass ein Unternehmen von der Offenlegung der Erhebung, Nutzung und Speicherung biometrischer Identifikationsdaten befreit ist, wenn:

„Die gesammelten Bilder oder Videos werden nicht von Software oder Anwendungen analysiert, die Personen anhand physiologischer oder biologischer Merkmale identifizieren oder bei deren Identifizierung helfen [und …] die Bilder oder Videos werden nicht an andere Dritte als Strafverfolgungsbehörden weitergegeben, verkauft oder vermietet.“

Daher lässt allein die Tatsache, dass sie die Nutzung dieser Technologie offenlegen, stark vermuten, dass sie eine dieser Praktiken anwenden.

Wegmans erklärt in seiner Stellungnahme jedoch, dass das Unternehmen „keine Gesichts-Erkennungsdaten an Dritte weitergibt“. Die Datenschutzerklärung widerspricht dem jedoch, indem sie feststellt, dass die von Wegmans gesammelten „Sicherheitsinformationen“, zu denen auch Gesichts-Erkennungsdaten gehören, „nur einer begrenzten Anzahl von Wegmans-Mitarbeitern, externen Dienstleistern und/oder Strafverfolgungsbehörden zugänglich sind…“

Diese Widersprüche fügen sich zu einem zutiefst beunruhigenden Gesamtbild zusammen. Es scheint, als würde Wegmans die Nachfragen der Presse nach dem Gesamtumfang seiner digitalen Überwachungsinfrastruktur verschleiern, wahrscheinlich um zu vermeiden, die Software offenzulegen, die zur Erfassung, Analyse und Weitergabe der biometrischen Daten verwendet wird, die das Unternehmen über seine Kunden sammelt. Warum?

Vielleicht verdeutlicht ihre Zurückhaltung, sich dazu zu äußern, ob sie biometrische Daten an die ICE weitergeben – die sich zunehmend zu einer nicht rechenschaftspflichtigen, auf biometrischer Überwachung basierenden Polizeitruppe entwickelt –, ihr Motiv. Da immer wieder Berichte auftauchen, dass die ICE invasive Apps nutzt, die von dem CIA-finanzierten Unternehmen Palantir entwickelt wurden, um ihre Festnahmen durchzuführen, und da die Ablehnung der Abschiebungsbehörden durch die Amerikaner sprunghaft ansteigt, würde die Aufdeckung einer solchen Zusammenarbeit das Unternehmen in eine noch schlimmere PR-Krise stürzen.

Aktionäre von Home Depot beispielsweise üben Druck auf das Unternehmen aus, „die Risiken im Zusammenhang mit dem Datenaustausch mit externen Überwachungsanbietern zu bewerten und darüber Bericht zu erstatten“, nachdem bekannt wurde, dass Flock Safety, ein Überwachungsunternehmen, mit dem Home Depot zusammenarbeitet, Bundesbeamten „Hintertürzugang“ zu seinem Fundus an Kennzeichendaten für Ermittlungen im Bereich Einwanderung gewährte.

Besonders bemerkenswert ist die Verflechtung von Flock Safety mit der ICE. Auch wenn die ICE keine direkten Verträge mit Flock abschließt, „bezieht die Behörde Daten von Flocks Kameras, indem sie Anfragen an lokale Strafverfolgungsbehörden stellt“. Eine solche Vereinbarung ist bezeichnend für den Spiegelsaal, in den sensible Daten gelangen, wenn sie von privaten Unternehmen erfasst werden – sie springen mühelos und mit geringer Transparenz zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor hin und her.

Eine Flock-Überwachungskamera — Quelle

Obwohl Wegmans offenbar darauf bedacht ist, die für seine biometrische Überwachung verwendete Software geheim zu halten – ein Autor dieses Artikels bat Kundendienstmitarbeiter in der Filiale in Manhattan um Auskunft darüber und wurde umgehend an die Unternehmenszentrale verwiesen, wo seine Fragen ähnliche Antworten erhielten wie in anderen Berichten zu diesem Thema – eine Untersuchung der bekanntesten Anbieter von Gesichtserkennungssoftware im Einzelhandel/Lebensmittelhandel deckt eine Branche auf, die in enge Verbindungen zwischen dem Silicon Valley und dem nationalen Sicherheitsapparat, einschließlich Bundesbehörden wie der ICE, verstrickt ist.

Während der Softwareanbieter von Wegmans weiterhin unklar ist, stellt dessen Richtlinie zur biometrischen Überwachung keine Ausnahme dar, sondern vielmehr eine neuere Entwicklung im Rahmen der Ausweitung der öffentlich-privaten Massenüberwachung. Eine eingehendere Untersuchung der bekanntesten Anbieter von Gesichtserkennungstechnologie im Einzelhandel und in Lebensmittelgeschäften deckt eine Branche auf, die tief in die Verflechtungen zwischen dem Silicon Valley und dem nationalen Sicherheitsapparat verstrickt ist, einschließlich Bundesbehörden wie der ICE.

Das Silicon Valley hat in Zusammenarbeit mit den Geheimdiensten und dem Pentagon die Säulen unseres digitalen Ökosystems errichtet – deren Wurzeln bis in die Projekte des Pentagons zur Aufstandsbekämpfung aus dem Kalten Krieg und nun in die Ausweitung der ICE zurückreichen. Wie die Ursprünge und Verbindungen der genannten Unternehmen deutlich machen, ist die Gesichtserkennungstechnologie nur eine der neueren – und technologisch fortschrittlicheren – Iterationen der Kontrollmechanismen dieses Apparats.

Im privaten Sektor wurden die Überwachungsanwendungen der Gesichtserkennung jedoch auch dazu genutzt, den direkten Geschäftsinteressen der Kunden der Technologieunternehmen zu dienen. Als Teil der Gewinnmaximierungsstrategien großer Einzelhandels- und Lebensmittelkonzerne eingesetzt, wird diese Technologie somit für vielfältige Zwecke genutzt – sowohl als Waffe des Sicherheitsstaates als auch als dystopisches Instrument der Gewinnabschöpfung für Unternehmensgiganten.

Diese Verwendungszwecke sind jedoch nicht voneinander isoliert. Indem sie diese Technologie für unterschiedliche Absichten und Zwecke einsetzen, stärken sowohl der Unternehmenssektor als auch der öffentliche Sektor ihre jeweilige Macht und Fähigkeit, die Klasseninteressen der amerikanischen Oligarchie zu fördern, die die amerikanische Politik dominiert. Dies zeigt sich am deutlichsten in den offiziellen Partnerschaften und Vereinbarungen zwischen diesen Sektoren, die – obwohl die Details ihrer Aktivitäten spärlich bleiben – einen Einblick in die strukturelle Verflechtung dieser scheinbar isolierten Einheiten geben.

Um die strukturellen Funktionen dieses Netzwerks zu erfassen, ist ein Verständnis dafür erforderlich, wie diese Technologie im privaten Sektor eingesetzt wurde. Der erste Abschnitt dieses Artikels wird diese Anwendungsfälle detailliert beschreiben. Diese Untersuchung wird zwangsläufig auch den öffentlichen Sektor mit einbeziehen, da eine wesentliche Funktion der Überwachungstechnologie von Unternehmen die Zusammenarbeit mit der US-Regierung, ihren Sicherheitsbehörden und Strafverfolgungsbehörden beinhaltet. Anschließend wird dieser Artikel die Ursprünge zweier konkreter Unternehmen – Clearview AI und Oosto – nachzeichnen, um diesen Punkt weiter zu verdeutlichen, und zudem einige der spezifischen politischen Milieus innerhalb der amerikanischen Politik aufzeigen, die sich beträchtliche Überwachungskapazitäten angeeignet haben, indem sie sich der ständig wachsenden Partnerschaft zwischen dem nationalen Sicherheitsstaat – den der verstorbene Wissenschaftler Michael Parenti als „größtenteils geheime Einheit der Missregierung, die zu den unaussprechlichsten Verbrechen fähig ist, Verbrechen, die gegen Menschen auf der ganzen Welt und gegen Dissidenten im eigenen Land begangen werden“ – und seinen Partnern aus der Privatwirtschaft.

Was dabei ans Licht kommt, ist ein scheinbar unausweichliches Panoptikum, das sich nicht den vagen Versprechungen von „Sicherheit“ verschrieben hat, die seine Eigentümer in Pressemitteilungen und Medienkommentaren versprechen, sondern der hyperkapitalistischen Macht in jeder Hinsicht – von der Gewinnmaximierung bis hin zur Kriminalisierung all jener, die ihr Herrschaftsrecht in Frage stellen.

Was ist Überwachung im Lebensmittelhandel/Einzelhandel?

Letztendlich zielt die Gesichtserkennungstechnologie darauf ab, detaillierte Profile von Personen zu erstellen – Profile, die, mit Gesichtern verknüpft, eine scheinbar unbestreitbare Verbindung zwischen datengestützten Erkenntnissen und bestimmten Personen herstellen können. Mit anderen Worten: Sie fungiert als Werkzeug der Informationsbeschaffung, das in der Lage ist, den Daten ein Gesicht zuzuordnen – nicht den Namen, sondern die Daten.

Von da an sind die Möglichkeiten, wie die Eigentümer dieser Informationen diese Daten nutzen können, scheinbar grenzenlos. Fast alle diese Verwendungszwecke dienen jedoch der Förderung der Klasseninteressen derjenigen, die sie einsetzen, sowie derjenigen, die sie erstellen (da die beiden Parteien, Kunde und Anbieter, in diesem Szenario aus unterschiedlichen Gründen voneinander abhängig sind).

Im vergangenen Monat veröffentlichte WIRED einen erschreckenden Bericht über die Überwachungsmaßnahmen unter der Leitung des Eigentümers des Madison Square Garden (MSG), James Dolan, und seines Sicherheitschefs, John Eversole. Der Artikel zeigt eine konkrete Art und Weise auf, wie Gesichtserkennungstechnologie (FRT) die Macht derjenigen stärkt, die Zugang zu ihren riesigen digitalen Augen haben; sie kann genutzt werden, um Unruhestifter, vermeintliche Straftäter und politische Gegner der Technologieeigentümer zu identifizieren. Von dort aus können diese Personen nach der Identifizierung mittels FRT entsprechend behandelt werden.

Der zügellose und unverhohlene private Überwachungsapparat, der von Dolans Stadionimperium aus betrieben wird, hat freche Fans, ehemalige Spieler, prominente Superfans sowie Prozessführer ins Visier genommen, die als MSG-feindlich gelten und die Dolan auf seine „rechtliche“ schwarze Liste gesetzt hat. Die neue Enthüllungsgeschichte gewährt den Lesern jedoch einen genaueren Blick hinter den Vorhang, der die Führungsetagen von MSG verbirgt – und enthüllt, dass Dolan innerhalb von MSG praktisch eine eigenmächtige, privat geführte Geheimdienstagentur aufgebaut hat. WIRED bezeichnete dies als Dolans „eigenen Deep State“.

Madison Square Garden im Juni 2019 — Quelle

Über die Überwachung vermeintlicher Gegner Dolans in den Stadien hinaus soll der Mini-Geheimdienst des CEO Spionageoperationen gegen Feinde außerhalb seiner Stadien durchgeführt haben, deren Ziele von der Sammlung von Erpressungsmaterial bis hin zur Überwachung potenziell streitbarer Gegner reichten.

FRT spielte eine unbestreitbar wichtige Rolle bei den verdeckten Operationen dieses privaten Geheimdienstes. Sie ermöglichte es Dolan nicht nur, seine schwarze Liste durchzusetzen, indem feindliche Anwälte beim Betreten der MSG aufgespürt wurden, sondern auch, Personen von Interesse zu verfolgen, während sie sich im Stadion bewegten. WIRED deckte mithilfe von Insiderquellen und Gerichtsdokumenten ein aufschlussreiches Beispiel auf, bei dem eine Transgender-Frau mit einer großen Social-Media-Fangemeinde namens Nina Richards (Pseudonym) während ihres Aufenthalts im Stadion äußerst detailliert überwacht wurde.

Das Überwachungsteam protokollierte jede ihrer Aktivitäten minutengenau und versuchte, ihre Bewegungsfreiheit einzuschränken, um sicherzustellen, dass sie nicht mit Spielern in Kontakt kam – obwohl sie laut Donnie Ingrasselino, einem verärgerten ehemaligen Sicherheitsmitarbeiter der MSG, dessen Klage gegen Dolan in der WIRED-Enthüllungsgeschichte ausführlich zitiert wird, „keine Bedrohung“ darstellte.

Eversole, der Sicherheitschef, sah in ihr eine andere Art von Bedrohung – eine, die allein durch ihre Anwesenheit und die Nutzung der Angebote der MSG „dem Ruf der MSG schaden“ könnte, weil sie eine „offen“ lebende Transgender-Frau war. Seine Besorgnis trieb die Überwachungskampagne weiter an und gipfelte schließlich in Richards’ Verbannung aus dem Garden. WIRED merkte an, dass laut Ingrasselinos Klage „Herr Eversole eine Stalking-Behauptung erfunden hat, um den Ausschluss zu rechtfertigen.“

Darüber hinaus scheinen die Auswirkungen der Unterdrückung von Richards’ Präsenz über ihre Entfernung vom Stadiongelände hinauszugehen. Laut WIRED „war Richards früher online sehr aktiv und präsent. Heute hat Richards sich praktisch aus dem Internet gelöscht. Ihr Instagram-Account mit 44.000 Followern wurde gelöscht.“

Diese Anekdote spiegelt eine andere wider, die in der WIRED-Enthüllung erwähnt wird. Als Donnie Ingrasselino einen Anwalt suchte, um seine Klage gegen MSG voranzutreiben, weigerten sich drei Kanzleien, ihn zu vertreten, „weil sie nicht bereit waren, ihre Kanzlei dem ‚Anwaltsverbot‘ auszusetzen“, behauptete er in einem Gerichtsdokument. „Mit anderen Worten“, so WIRED, „wirkte Dolans Gesichtserkennungstechnologie als proaktive Abschreckung, als Warnschuss für Anwälte und unzufriedene Mitarbeiter, sich nicht mit ihm anzulegen.“

Diese beiden Vorfälle – zusammen mit anderen – veranschaulichen, wie Dolans kleines Überwachungsimperium den Status von MSG durch massive Nötigung festigt. Auf diese Weise eingesetzt, wird FRT zu einer Waffe der Einschüchterung und einem Werkzeug, um Vorwände für die Bestrafung von Feinden zu schaffen.

WIRED merkt jedoch wichtig an, dass Dolans Hingabe an die Unternehmensspionage keine Ausnahme darstellt, sondern „ein Modell“ für private Überwachungsoperationen im Allgemeinen ist. Zwar ist der äußerlich feindselige und aggressive Charakter von Dolans Überwachungsteam nicht der gängigste Stil, den Unternehmen anwenden, doch die grundlegenden Taktiken von MSG – insbesondere der Einsatz von Gesichtserkennungstechnologie zur Erstellung privater Listen von Kunden und mutmaßlichen „Terroristen“ oder Unruhestiftern – werden im gesamten Unternehmens- und Einzelhandelssektor genutzt.

Target beispielsweise betreibt ein Kriminaltechnisches Labor, das so hochentwickelt ist, dass es Polizeibehörden und dem Federal Bureau of Investigation (FBI) bei der Aufklärung von Fällen hilft. Es heißt „Target Forensic Services“ und wurde vom Unternehmen ins Leben gerufen, um Ladendiebstahl zu bekämpfen – ein Problem, das den US-Einzelhändlern jährlich Milliarden Dollar an Umsatzverlusten verursacht, obwohl diese in diesem Jahrhundert ein immenses Wachstum verzeichneten, während die Vermögensungleichheit ihren größten Stand seit mehr als drei Jahrzehnten erreicht hat.

Im Jahr 2008 hatte das Labor bereits mit mindestens 136 Polizeibehörden, dem FBI und dem US-Amt für Alkohol, Tabak und Schusswaffen (ATF) zusammengearbeitet.

Über die Aufklärung von Mordfällen für Behörden hinaus „kann es Mobiltelefone hacken“ und nutzt Geräte, die „verhindern, dass Mobiltelefondaten gelöscht werden, sodass die Ermittler von Target diese Informationen – einschließlich Audio- und Textnachrichten, Bilder und Anrufprotokolle – aus Mobiltelefonen auswerten können, die ihnen von der Polizei übergeben werden“. Die Verletzung der bürgerlichen Freiheiten seiner Kunden scheint Target als notwendigen Schritt in seinem Kampf gegen Ladendiebe anzusehen.

Eine Überwachungskamera in einer Target-Filiale — Quelle

Die Forensikabteilung von Target wurde 2003 mit der Einstellung von Experten wie Brent Pack ins Leben gerufen, „einem ehemaligen Kriminalermittler der US-Armee, der im Fall der Misshandlung von Häftlingen im Abu-Ghraib-Gefängnis in Bagdad Beweismittel gesichert und analysiert hatte“. Der derzeitige Leiter ist Rick Lautenbach, der laut seinem LinkedIn-Profil früher bei der Militärpolizei der US-Armee tätig war.

Diese Verbindungen zum Staat sind kein Einzelfall. Ähnlich wie Dolans Organisation – die sich aus „Veteranen des FBI, der CIA, der DEA und des NYPD“ zusammensetzt und von John Eversole geleitet wird, einem ehemaligen US-Marine und Warrant Officer der Armee, der zuvor leitende Positionen bei dem von der CIA gegründeten Geheimdienstdienstleister Oracle innehatte – sind diese Überwachungsstrukturen eng mit der Welt der nationalen Sicherheit und der Schattenregierung verflochten.

Demonstranten, die während der ICE-Razzien in Minnesota Anfang dieses Jahres den täglichen Betrieb von Target störten, hatten eine vage Ahnung von dieser Realität, wie in einem Artikel von The Guardian beschrieben. Wütend über das Schweigen von Target als Reaktion auf die gewaltsame Festnahme zweier Target-Mitarbeiter durch die ICE, „stellten sie sich im Atrium des Ladens auf“ und skandierten: „Irgendetwas stimmt hier nicht – warum arbeitet Target für die ICE?“

Der Slogan der Aktivisten, so eingängig und wirkungsvoll er auch sein mag, erscheint übertrieben. Dass Target sich dafür entscheidet, den Missbrauch seiner Mitarbeiter durch ICE-Beamte nicht zu kommentieren, bedeutet nicht, dass das Unternehmen tatsächlich für die ICE arbeitet. Es stellt sich jedoch heraus, dass tatsächlich eine viel engere Beziehung zwischen Target und den Abschiebungsbehörden besteht. Die Verbindung, die sie miteinander verknüpft, offenbart nicht nur, dass Target mit dem amerikanischen Sicherheitsapparat verbunden ist, sondern auch eine Vielzahl weiterer großer Einzelhändler und Lebensmittelhändler.

Nehmen wir zum Beispiel das öffentlich-private Partnerschaftsprogramm namens Retail and Hospitality Information Sharing and Analysis Center (RH-ISAC). ISACs sind Initiativen des Department of Homeland Security (DHS) zum Informationsaustausch. Laut einem Bericht des Government Accountability Office nehmen ISAC-Partner an „Übungen zum Informationsaustausch teil – einschließlich regelmäßig stattfindender täglicher oder zweiwöchentlicher Treffen“. Als Kernmitglied des RH-ISAC ist es daher sehr wahrscheinlich, dass Target viel stärker in die Operationen der ICE – einer Behörde des DHS – eingebunden ist, als der Guardian-Artikel, der über die Proteste in Minnesota berichtete, detailliert darlegte.

Zu den Partnern des RH-ISAC gehört zudem das FBI, mit dem Target bereits seit Langem zusammenarbeitet. Das Unternehmen kooperiert außerdem mit dem Secret Service, dem Office of the Director of National Intelligence, der Cybersecurity & Infrastructure Security Agency und dem National Cyber Security Center.

Darüber hinaus sind wahrscheinlich zahlreiche weitere Einzelhändler als Kernmitglieder von RH-ISAC an ähnlichen Kooperationsmaßnahmen beteiligt, darunter Albertsons, Costco, Cracker Barrel, CVS, Darden (die Muttergesellschaft von Restaurants wie Olive Garden und Red Lobster), Dollar Tree, Fareway, Gap, Home Depot, JCPenney, Kroger, Lowe’s, Starbucks, Wendy’s und weitere.

Die tatsächlichen Funktionen dieser nahezu branchenweiten öffentlich-privaten Partnerschaft lassen sich teilweise an der Beteiligung von RH-ISAC am DHS Cyber Information Sharing and Collaboration Program (CISCP) erkennen, dem wichtigsten Programm der Behörde für den „öffentlich-privaten Informationsaustausch“, in dessen Rahmen „das DHS und die teilnehmenden Unternehmen Informationen über Cyberbedrohungen, Vorfälle und Schwachstellen austauschen“.

Diese Zusammenarbeit dient sowohl der Stärkung der Fähigkeit des Staates, seine Überwachungskapazitäten auszubauen, um Feinde der amerikanischen Finanzmacht wirksamer zu bekämpfen, als auch der Erweiterung der Möglichkeiten privater Unternehmen, eigene nachrichtendienstliche Operationen durchzuführen (seien sie gewinn- oder sicherheitsorientiert). Das DHS erläutert die Verflechtung dieser Allianz auf seiner Website sehr anschaulich:

„Die über das CISCP ausgetauschten Informationen ermöglichen es allen Teilnehmern, ihre eigenen Netzwerke besser zu schützen, und tragen zur gemeinsamen Sicherheit der CISCP-Partner bei. Darüber hinaus bietet das CISCP ein Umfeld der Zusammenarbeit, in dem Analysten voneinander lernen, um neu auftretende Cybersicherheitsrisiken und wirksame Abwehrmaßnahmen besser zu verstehen.“

Tatsächlich versammeln sich jedes Jahr im April Führungskräfte aus dem Bereich Cybersicherheit und Partnerorganisationen auf dem jährlichen RH-ISAC-Gipfel, um an „Vorträgen von renommierten Vordenkern und Experten sowie an gemeinsamen Workshops, Cybersicherheitsübungen und hervorragenden Networking-Möglichkeiten“ teilzunehmen.

Trotz dieser Zusammenarbeit mit staatlichen Sicherheitsdiensten findet ein Großteil der Nutzung dieser Technologie nach wie vor im privaten Sektor statt. Wenn Überwachungstechnologie von gewinnorientierten Unternehmen eingesetzt wird, dient sie nicht nur dazu, Listen mit mutmaßlichen Kriminellen und Kleindieben zu erstellen. Tatsächlich wird sie in erster Linie dazu genutzt, Listen über ein ganz anderes Bevölkerungssegment zu erstellen: die Verbraucher.

Am bekanntesten ist dies in der Praxis des „Surveillance Pricing“, einer Methode, bei der möglichst viele Daten sowohl über Einzelpersonen als auch über Einzelhandels- und Lebensmittelgeschäfte gesammelt werden, um den „optimalen“ Preis für ein bestimmtes Produkt zu ermitteln. Das Ziel ist eindeutig, den Gewinn pro Kunde zu maximieren.

Surveillance Pricing wird in der Regel als Lockvogelangebot eingeführt, das Kunden in eine Überwachungsfalle locken soll. Unternehmen starten Treueprogramme, oft in Form von Online-Apps, die mit personalisierten Profilen voller Sonderrabatte und Vergünstigungen ausgestattet sind, um Kunden zur Teilnahme zu verleiten. Oft müssen sie lediglich ihre persönlichen Daten an das Unternehmen weitergeben, um diese Vorteile zu erhalten. Viele zögern nicht lange.

In Wirklichkeit sind diese digitalen Kosteneinsparungsmaßnahmen jedoch nur Fassaden für eine finstere Agenda. Wie More Perfect Union in Zusammenarbeit mit Consumer Reports aufdeckte, dient diese Überwachung dazu, Verhaltensdaten über Verbraucher zu sammeln und zu ermitteln, wie sie einkaufen, um die Preise für Artikel so zu gestalten, dass ein maximaler Gewinn erzielt wird.

Selbst Kirat Anand, ehemaliger Vizepräsident für Preisgestaltung bei Walmart, gab zu, dass „Händler und Preisgestaltungsteams sich alle auf Technologie und Algorithmen verlassen, um ihre Gewinne zu sichern.“ Tatsächlich gibt es eine ganze Branche, die „auf der Optimierung von Lebensmittelpreisen aufbaut“.

Ein Patent des Lebensmittellieferdienstes Instacart, das von More Perfect Union und Consumer Reports geprüft wurde, gibt Aufschluss über die tieferen Ziele dieser vermeintlichen Treueprogramme. Während die Überwachungspreisgestaltung Methoden wie „personalisierte Preisgestaltung“ nutzt, bei der Verhaltensdaten verwendet werden, um unterschiedliche Preise für Einzelpersonen festzulegen, sowie „dynamische oder Surge-Preise“, bei denen „nicht kundenbezogene Variablen zur Preisänderung“ bei bestimmten Ereignissen wie „Regenwetter, steigende Last-Minute-Flugpreise [usw.]“ zum Einsatz kommen, deutete das Patent auf ein System der Unternehmensprofite hin.

Wie More Perfect Union fragte: „Würden Sie lieber 10 Dollar für eine Flasche Wasser während eines einzelnen Hurrikans verlangen? Oder jeden Tag 20 Cent mehr?“

Das Patent „beschrieb eine Infrastruktur für ständige Preistests im Laden. Man nehme Dutzende von Geschäften, gruppiere sie, teste unterschiedliche Preise in verschiedenen Gruppen. Der Zweck? Den profitabelsten Preis zu ermitteln.“

Während Instacart bestritt, diese Infrastruktur zur Preisoptimierung zu nutzen, fand More Perfect Union sie als Funktion auf ihrer Website aufgeführt. Nachdem More Perfect Union gefragt hatte, ob Instacart diese Funktion nutze, entfernte das Unternehmen sie von seiner Website. Spätere, in ihrem Bericht dokumentierte Beweise deuten stark darauf hin, dass Instacart diese Methoden trotz ihrer Dementis tatsächlich anwandte.

Während dieses umfassendere System der Preisoptimierung darauf ausgerichtet ist, individuelle Daten zu kollektiven Trends zu organisieren, ist die individuelle Profilierung von Kunden nach wie vor ein unverzichtbarer Knotenpunkt innerhalb dieses breiteren Systems der überwachungsgetriebenen Profitgier. Die Auswirkungen sind gravierend für den Schutz der individuellen bürgerlichen Freiheiten gegenüber riesigen Konzernen und ihren staatlichen Komplizen.

So nutzt beispielsweise der Lebensmittelriese Kroger elektronische Regaletiketten (ESL), um Preise in Echtzeit über eine App zu ändern. Das Unternehmen hat zudem eine Partnerschaft mit Microsoft geschlossen, um in seinen Filialen Gesichtserkennungstechnologie zu installieren – was bei Medien wie The Nation Besorgnis auslöste, dass Unternehmen wie Kroger FRT mit ESL-Preisgestaltung kombinieren könnten, um Preise auf der Grundlage der Gesichter der Menschen anzupassen. Obwohl Kroger diese Unterstellungen zurückwies, ist diese Aussicht nicht undenkbar.

Elektronische Regaletiketten — Quelle

Doch was Kroger zugibt, mit dieser Technologie zu tun, ist ebenso beunruhigend und zielt letztlich immer noch darauf ab, durch Überwachung die Ausgaben jedes einzelnen Kunden zu steigern. In seiner Pressemitteilung beschrieb das Unternehmen das „EDGE-Regal“ als eine Möglichkeit für „Kroger, neue Einnahmen zu generieren, indem digitale Werbeflächen an Marken für Konsumgüter (CPGs) verkauft werden. Mithilfe von Videoanalysen können personalisierte Angebote und Werbeanzeigen auf der Grundlage der Kundendemografie präsentiert werden“ (Hervorhebung hinzugefügt).

Laut einem Bericht des Wirtschaftsmagazins Fast Company:

„Die digitalen Displays werden mit speziellen Produktangeboten an den Enden der Gänge aufgestellt. Eine Kamera an jedem Display ermittelt mittels Gesichtserkennungs-KI das Geschlecht und das Alter des vorbeigehenden Kunden. Hat die Person noch keine Einwilligung über die Kroger-App erteilt, zeigt das Display laut Microsoft Werbung oder Gutscheine an, die sich ausschließlich auf Alter und Geschlecht stützen, und verwendet keine personenbezogenen Daten für die gezielte Ansprache. Hat sich der Kunde jedoch angemeldet, können die Displays eine echte Anpassung im Stil von Minority Report vornehmen. Wenn der Kunde in die Nähe des Displays kommt, könnte er etwas wie „Hallo Herr Sullivan, möchten Sie noch etwas von dem Pepsi kaufen, das Sie letztes Wochenende gekauft haben?“ sehen oder hören.“

Die Möglichkeit, dass diese Daten nach ihrer Erfassung durch Kroger und dessen Tochtergesellschaften in Datenpools des öffentlichen Sektors oder in die Datenbestände anderer Unternehmen gelangen, sollte niemandem entgehen. Dies gilt umso mehr, als Kroger ein Kernmitglied des RH-ISAC ist – was das Unternehmen zu einem offenen Kooperationspartner der US-Geheimdienste und Strafverfolgungsbehörden macht – und Microsoft direkte Verträge mit der ICE unterhält, deren Überwachungsinfrastruktur es betreibt, sowie mit dem Pentagon, der CIA und der General Services Administration (GSA) im Rahmen der Bemühungen der Trump-Regierung, „die Einführung von KI in der gesamten Bundesregierung voranzutreiben“.

Aus jeder Perspektive betrachtet nutzt die gesamte amerikanische Einzelhandels- und Lebensmittelbranche die ihr durch Überwachungstechnologie verliehene Macht, erstellt Profile ihrer Kunden, um ihre ständig wachsenden Gewinne zu steigern, und baut die Allgegenwart des Panoptikums aus, das von Big Tech und dem nationalen Sicherheitsapparat angetrieben wird. Mit anderen Worten: Die Technologie ist nicht von der politischen Macht getrennt, sondern ein Werkzeug derselben, sowohl innerhalb der Grenzen von Unternehmensimperien als auch im größeren Rahmen der innen- und außenpolitischen Ziele Amerikas.

Die im nächsten Abschnitt beschriebene Drehtür zwischen dem nationalen Sicherheitsapparat und dem privaten Sektor macht diese Behauptung deutlich. Bei der Untersuchung der Ursprünge der bekanntesten FRT-Unternehmen verschwimmt die Grenze zwischen Staat und Privatwirtschaft so sehr, dass sich die tatsächliche Funktion dieser Technologie sowie die scheinbar unabhängigen Branchen, die in ihre Entwicklung und Nutzung verwickelt sind, verdeutlichen. Alle sind Werkzeuge oligarchischer Macht und arbeiten am Aufbau eines Überwachungssystems, das die Reichen stärkt und ihre Gegner marginalisiert, indem es deren bürgerliche Freiheiten außer Kraft setzt.

Das aussagekräftigste Beispiel ist die Geschichte eines Unternehmens, das eng mit der aktuellen Präsidentschaftsverwaltung verbunden ist und von vielen der gleichen Finanzmakler und Trump-nahen Medienpropagandisten unterstützt wird.

Clearview AI

Im März 2020 berichtete die New York Times über John Catsimatidis, den korpulenten und schlaffgesichtigen Milliardär und Eigentümer der Lebensmittelkette Gristedes, der seine Tochter in einem italienischen Restaurant in Manhattan ausspionierte. Die Geschichte, die als spielerischer Vater-Tochter-Moment dargestellt wurde, handelte davon, dass Catsimatidis einen Kellner bat, zum Tisch seiner Tochter zu gehen und ein Foto von ihrem Date zu machen.

„Ich wollte sichergehen, dass er kein Scharlatan ist“, sagte Catsimatidis. Er scannte das Bild des Gesichts des Mannes mit einer App – die nur für diejenigen verfügbar ist, denen das Unternehmen Zugriff gewährt hat – und stellte fest, dass der Verehrer seiner Tochter ein Risikokapitalgeber aus San Francisco war. Die App, die Catsimatidis verwendet hatte, war Clearview AI – ein Überwachungsprodukt, das auf Gesichtserkennungstechnologie sowie einer riesigen Datenbank mit über 70 Milliarden Bildern basiert, die aus öffentlichen Webquellen „einschließlich Nachrichtenmedien, Websites mit Fahndungsfotos, öffentlichen sozialen Medien und anderen offenen Quellen“ zusammengetragen wurden.

Diese spielerische Spionage ist in Wirklichkeit ein Mikrokosmos dessen, wie Clearview oft genutzt wird. Die Tools des Unternehmens werden häufig inoffiziell und unangekündigt von mächtigen Institutionen und Einzelpersonen eingesetzt, denen Zugang zur Software des Unternehmens gewährt wurde, was zu anhaltender missbräuchlicher und unkontrollierter Nutzung führt.

Ein Screenshot der Website von Clearview AI

Dies verdeutlicht auch das regulatorische Umfeld (bzw. dessen Fehlen), in dem Produkte wie Clearview existieren; derzeit ist die Gesichtserkennungstechnologie auf Bundesebene völlig unreguliert, und ihre enorme Macht wird nur durch minimale Einschränkungen auf Landesebene geringfügig eingeschränkt. Infolgedessen gibt es fast keine Grenzen für den Einsatz von Gesichtserkennungstechnologie, und es besteht keine Verpflichtung zur Transparenz.

Tatsächlich ist der einzige Grund, warum wir von Catsimatidis’ persönlicher Nutzung von Clearview wissen, sowie davon, dass seine Lebensmittelkette das System einsetzt, um „Ladendiebe oder Personen, die andere Geschäfte überfallen hatten“, zu identifizieren, dass der Milliardär selbst dies der Times mitgeteilt hat. Der einzige Grund, warum wir wissen, dass Clearview von einer Vielzahl von Lebensmittelketten, Einzelhandelsgeschäften, Bundesbehörden und Polizeibehörden eingesetzt wurde, ist eine durchgesickerte Reihe von Dokumenten, über die Buzzfeed im Jahr 2020 berichtete.

Während Clearview sich selbst als Werkzeug für Strafverfolgungsbehörden und Regierungsstellen vermarktet, war der Einsatz bei Gristedes kein Einzelfall; die Technologie wurde im privaten Sektor in großem Umfang getestet. Bei der Untersuchung von Buzzfeed stellte sich heraus, dass eine Vielzahl von Einzelhandels- und Lebensmittelgeschäften die Technologie genutzt hatte.

Walmart hatte fast 300 Suchanfragen in der ständig wachsenden Datenbank von Clearview, Best Buy mehr als 200, der Lebensmitteleinzelhändler Albertsons mehr als 40 und Rite Aid etwa 35 Suchanfragen. Kohl’s und Macy’s führten zusammen fast 10.000 Suchanfragen durch. Buzzfeed fand außerdem heraus, dass Madison Square Garden, EventBrite, Las Vegas Sands, Pechanga Resort Casino, die NBA, Equinox und Coinbase zu den privaten Unternehmen gehörten, die Clearviews Kundenliste bildeten, obwohl einige dieser Unternehmen, wie die NBA und Madison Square Garden (MSG), Buzzfeed mitteilten, dass sie Clearview nur im Rahmen einer Testphase genutzt hätten.

Zwei Jahre nach dieser Behauptung berichtete die New York Times jedoch über Dolans bereits erwähnten Einsatz von FRT zur Durchsetzung seiner „Anwaltsausschlussliste“. Dies führte dazu, dass einer Anwältin für Personenschäden aus Bergen County, New Jersey, der Zutritt zu den Rockettes in der Radio City Music Hall verwehrt wurde und einer weiteren Anwältin aus ihrer Kanzlei der Zutritt zu einem Spiel der New York Rangers im Madison Square Garden verweigert wurde.

Das Fehlen einer offiziellen Partnerschaft mit Clearview sagt jedoch nichts darüber aus, ob eine Institution die Software nutzt oder nicht. Buzzfeed fand heraus, dass Polizeibehörden, Schulen und Regierungsbehörden die Technologie ohne formelle Vereinbarung zwischen den Parteien genutzt haben. Dies hat zu einer Unternehmenskultur geführt, in der Mitarbeiter von Institutionen Clearview unter Umständen nutzen, während die Institutionen selbst „keine Ahnung haben, dass das Tool eingesetzt wird…“

Diese Dynamik schützt Clearview und diese Institutionen vor Transparenz und legt einen Schleier der Geheimhaltung über sie, der Untersuchungen zur tatsächlichen Rolle von Clearview in ihrer Überwachungsinfrastruktur erschwert. Professor Nolan Higdon, Mitautor von „Surveillance Education“, erklärte gegenüber Unlimited Hangout, dass dies keine ausschließlich auf Clearview zutreffende Anomalie sei, sondern vielmehr „eine Pathologie der Branche“, die aus „dem Fehlen von Gesetzen resultiert, die festlegen, wo Erwartungen an den Datenschutz bestehen sollten“.

Doch die unzulässige und inoffizielle Nutzung von Clearview durch institutionelle Akteure ist nicht nur wegen der damit verbundenen Gefahren für die bürgerlichen Freiheiten und die Privatsphäre besorgniserregend, sondern auch, weil das Unternehmen eng mit dem amerikanischen Sicherheitsapparat verflochten ist. Clearviews Verbindungen zur verdeckten Regierungsführung des amerikanischen Imperiums zeigen sich am deutlichsten in seiner langjährigen Beziehung zur Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE). Seit den Anfängen des Unternehmens, als es noch Smartcheckr hieß, war die ICE stets einer seiner wichtigsten Zielkunden.

Laut Mother Jones hatte der Gründer von Clearview, der selbsternannte Nachfahre des vietnamesischen Königshauses, Hon Ton-That, im Jahr 2017 „die Vision, Gesichtserkennung einzusetzen, um Bilder von Migranten, die die Grenze überqueren, mit Fahndungsfotos abzugleichen, um festzustellen, ob die Ankömmlinge zuvor in den Vereinigten Staaten festgenommen worden waren.“ Er schlug vor, Migranten auf ihre „Einstellung gegenüber den USA“ zu überprüfen, was er Berichten zufolge mit der Unterstützung für Donald Trump gleichsetzte, als Teil seiner umfassenderen Bemühungen, „Algorithmen zur Identifizierung aller illegalen Einwanderer für die Abschiebungsteams“ zu entwickeln.

Die unverhohlen faschistischen Vorschläge von Ton-That waren zu jener Zeit für einen aufstrebenden Big-Tech-Akteur ungewöhnlich – in dieser Zeit hatte die Branche eine Ästhetik des Liberalismus gepflegt, die sich mit „Hassrede“ und „Fehlinformationen“ befasste und schließlich dazu führte, dass Präsident Donald Trump von den meisten Social-Media-Plattformen verbannt wurde. Ton-That hingegen war tief in einem Alt-Right- und Neonazi-Milieu verwurzelt, das sich seitdem als die prominenteste private Clique von Geschäftsleuten und Denkern im Zeitalter von Trump 2.0 herauskristallisiert hat.

Laut Mother Jones stand er 2015 online in Kontakt mit rechtsextremen Aktivisten wie Milo Yiannopoulos, Mike Cernovich und dem ehemals offen neonazistischen Andrew „weev“ Aurenheimer, der ein Hakenkreuz-Tattoo auf seiner linken Brust trägt. In diesem radikalen Umfeld entdeckte er die neoreaktionäre Bewegung – ein „intellektuelles“ Rahmenwerk, das sich durch die Befürwortung einer Diktatur mittels Unternehmensführung auszeichnet und dessen bekanntester Vorkämpfer der mit Peter Thiel verbundene Curtis Yarvin ist. In dieser Zeit soll sich eine freundschaftliche Beziehung zwischen Yarvin und Ton-That entwickelt haben – was Ton-That näher in den Einflussbereich der von Thiel finanzierten Vertreter der Alt-Right brachte.

Dies setzte sich 2016 fort, als er den Bundesinformanten und Thiel-Verbündeten Chuck Johnson traf (der sich auch für die Begnadigung der verurteilten Sexhändlerin Ghislaine Maxwell einsetzt). Johnson stellte Ton-That bald darauf Thiel auf dem Republikanischen Parteitag vor. Im selben Jahr stellte Johnson Ton-That auch Richard Schwartz vor, einem ehemaligen Spitzenberater von Rudy Giuliani, und zwar am Manhattan Institute for Policy Research, dem konservativen Think Tank, der vom ehemaligen CIA-Direktor William Casey gegründet wurde. Kurz darauf gründeten Ton-That, Schwartz und Johnson das Unternehmen, aus dem später Clearview hervorgehen sollte – Smartcheckr –, mit Startkapital von Peter Thiels Risikokapitalfirma Founder’s Fund.

Wie Mother Jones berichtete, füllte eine Gruppe von weißen Supremacisten und Eugenikern fortan die Reihen von Smartcheckr.

Die politischen Ursprünge von Clearview warfen einen bedrohlichen Schatten auf die weitreichende Beziehung des Unternehmens zur ICE. Bis 2020 hatte die Behörde bereits Tausende von Suchanfragen durchgeführt, unter anderem im Rahmen ihrer Enforcement and Removal Operations (ERO) – der Abteilung der ICE, die für die Inhaftierung und Abschiebung von Migranten ohne Papiere zuständig ist.

Während die ICE im Jahr 2020 versuchte, sich von der Technologie zu distanzieren, indem sie Buzzfeed mitteilte, dass ICE-ERO-Beamte die Technologie nur „gelegentlich … bei Ermittlungen im Bereich Menschenhandel“ einsetzten, agiert die ICE im Zeitalter von Trump 2.0 im Vergleich dazu unverhohlen; sie nutzt offen ihre eigene Gesichtserkennungs-App namens Fortify, um ihre Zielpersonen zu scannen, darunter auch US-Bürger, die Abschiebungsbeamte filmen.

Von dort aus können die gescannten Personen in eine beliebige Anzahl von über einem Dutzend Datenbanken eingegeben und als „inländischer Terrorist“ markiert werden, so zwei hochrangige nationale Sicherheitsbeamte, die mit dem Reporter Ken Klippenstein sprachen.

Dieses politische Umfeld ist perfekt für das Geschäftsmodell von Clearview.

Tatsächlich hat privat entwickelte Überwachungstechnologie Trumps Agenda der Massenabschiebungen befeuert. Eine Reihe von Berichten von 404 Media hat eine erhebliche Ausweitung der Verträge mit dem von Thiel gegründeten Unternehmen Palantir seit Trumps Amtsantritt aufgedeckt, darunter den Aufbau einer Master-Datenbank für die Behörde sowie hochentwickelter Tools zur Aufspürung von Zielpersonen durch die Zusammenführung digitaler Datenpunkte aus einer scheinbar endlosen Vielzahl von Quellen.

Zwar ist Clearview direkt am Aufbau dieser Überwachungsinfrastruktur beteiligt, doch in welchem Umfang und in welchem Maße, bleibt durch den Nebel der Geheimhaltung und die vagen Pressemitteilungen von Regierung und Unternehmen verschleiert. Die Verträge, die das Unternehmen in den letzten Monaten abgeschlossen hat, verdeutlichen jedoch wichtige Dynamiken der Rolle des Unternehmens bei den aktuellen ICE-Operationen. Im Februar schloss die Zoll- und Grenzschutzbehörde (CBP) mit Clearview einen Vertrag über ein Jahr Zugang zur Datenbank des Überwachungstechnologieunternehmens ab – dies zusätzlich zu dem 9-Millionen-Dollar-Vertrag, den es im vergangenen Herbst mit der ICE abgeschlossen hatte, um unter anderem „Fälle von Angriffen auf Strafverfolgungsbeamte zu unterstützen“.

Diese jüngsten Verträge werfen die Frage auf, ob Clearview, dessen Datenbank zum Teil über seine umfangreiche Kundenliste im Einzel- und Lebensmittelhandel aufgebaut wurde, gemeinsam mit Palantir dazu beiträgt, die Gesichtserkennungs-App „Fortify“ der ICE zu betreiben. Auf die Frage, ob Clearview bei der Entwicklung von „Fortify“ eine Rolle gespielt habe, reagierten die ICE und die CBP nicht auf eine Bitte um Stellungnahme. Sollte Clearview jedoch zu diesem Zweck eingesetzt worden sein, wäre dies lediglich die Verwirklichung von Ton-Thats ursprünglicher Vision für das Unternehmen.

Tatsächlich wird diese Aussicht nur noch wahrscheinlicher – wenn auch nach wie vor spekulativ –, wenn man bedenkt, dass Thiel, der ursprüngliche Geldgeber von Clearview, eng mit der derzeitigen Präsidentschaftsregierung verbunden ist.

Darüber hinaus stehen auch einige von Ton-Thats Freunden, die er zu Beginn seines Radikalisierungsprozesses kennengelernt hat – wie Mike Cernovich und Milo Yiannopoulos, die dazu beigetragen haben, diesen rechten Radikalismus in die Tat umzusetzen –, in Verbindung mit Thiel. Diese Persönlichkeiten sind, was besonders wichtig ist, zu einigen der viralen Verfechter der „The Great Replacement Theory“ geworden – der Idee, dass durch ungebremste Masseneinwanderung ein langsamer Völkermord an der weißen Rasse stattfindet – auf der von Elon Musk betriebenen Plattform X, womit sie einen Vorwand für Trumps rassistische Agenda der Massenabschiebung schufen – und im weiteren Sinne für den Einsatz von Clearviews „Produkt“ und der Überwachungstechnologie im Besitz von Thiel – indem sie auf der Social-Media-Plattform Ängste schüren. Genau diese Persönlichkeiten wurden Berichten zufolge von Peter Thiel über seinen langjährigen Geschäftspartner Jeff Giesea finanziert – dies wurde The Sparrow Project von einer anonymen Quelle mitgeteilt, und der Bericht wurde teilweise durch einen nachfolgenden Buzzfeed-Artikel bestätigt, der aufdeckte, dass Thiel Cernovich und Yiannopoulos bereits 2016 zu einem Abendessen in seinem Haus eingeladen hatte.

In diesem Zusammenhang sind insbesondere Elon Musks eigene Verbindungen zu Thiel erwähnenswert. Während seiner Zeit an der Spitze des Department of Government Efficiency (DOGE) besetzte Musk, der maßgeblich an der Gründung von PayPal zusammen mit Peter Thiel beteiligt war und ein bedeutender US-Sicherheitsdienstleister ist, mehrere Palantir-Mitarbeiter in prominente Positionen bei Regierungsbehörden und beauftragte Palantir zudem mit der Entwicklung einer „Mega-API“ für die IRS. DOGE war als Organisation somit entscheidend dafür, die Trump-Regierung mit Beamten zu besetzen, die in direkter Verbindung zu Thiel standen. Es trug auch dazu bei, Regierungsdaten „interoperabel“ zu machen, oder, einfacher gesagt, Computer, die über verschiedene Institutionen verteilt sind, „miteinander kommunizieren“ zu lassen. Palantir, dessen Software als Fenster zu riesigen Datensätzen fungiert, ist ein wichtiger Verfechter der Dateninteroperabilität, die das Unternehmen als „Verbindung Ihrer Systeme und Abläufe zur Förderung der Automatisierung im gesamten Unternehmen“ beschreibt.

All dies deutet darauf hin, dass Clearview Teil eines Unternehmenskomplexes sein könnte, der seine Bemühungen koordiniert hat, um die Macht des nationalen Sicherheitsstaates auszuweiten und eine bestimmte Fraktion innerhalb desselben extrem nah an die einflussreichsten Regierungszentren der USA heranzuführen. Ob dies nun zutrifft oder nicht, diese institutionenübergreifende Verflechtung ist ein einzigartiges Merkmal der neu gewonnenen Dominanz des Silicon Valley über den militärisch-industriellen Komplex. Neben der Schaffung der technologischen Infrastruktur, auf die der Staat für seinen militärischen Expansionismus und die innere Aufstandsbekämpfung angewiesen ist, kontrolliert das Silicon Valley durch soziale Medien und den Besitz von Algorithmen auch direkt einen Großteil der weltweiten Wissensproduktion. Somit war dieses Netzwerk aus mit Thiel verbundenen Einflussnehmern und Rüstungsunternehmen entscheidend für den Aufstieg von Clearview – und nun für dessen wachsenden Erfolg.

Clearviews neuer Co-CEO Hal Lambert „arbeitet bereits sowohl mit Elon Musks SpaceX als auch mit dem Verteidigungsministerium über ein separates Satellitenunternehmen zusammen“, wodurch das Start-up in eine Position gebracht wird, die es von anderen lukrativen Verträgen in der amerikanischen Sicherheitsindustrie abhebt. Tatsächlich hat sich das Unternehmen schon lange als potenzieller Kandidat positioniert, um von den Gewinnen der Kriegswirtschaft zu profitieren. So stellte es beispielsweise im Jahr 2022 dem von den USA finanzierten Verteidigungsministerium der Ukraine seine Technologie zur kostenlosen Nutzung zur Verfügung, um „russische Angreifer aufzuspüren, Desinformation zu bekämpfen und die Toten zu identifizieren“.

Hoan Ton-That, CEO von Clearview AI, mit Leonid Tymchenko, Staatssekretär im ukrainischen Innenministerium — Quelle

Zudem hat das Unternehmen zwar seine Zusammenarbeit mit der ICE offen angenommen, arbeitet aber auch mit Teilen der Bundesregierung zusammen, die der MAGA-Anhängerschaft weniger wohlgesonnen sind. Das Justizministerium, das FBI und die Armee haben alle die Technologie von Clearview genutzt. Am aufschlussreichsten ist vielleicht, dass sie von Polizeibehörden eingesetzt wurde, um gegen Teilnehmer der Unruhen vom 6. Januar vorzugehen, bei denen gegen das Wahlergebnis von 2020 protestiert wurde. Die Verfolgung dieser Menschen hat ihre bürgerlichen Freiheiten bekanntlich erheblich beeinträchtigt, unter anderem durch jahrelange Einzelhaft im Rahmen der Untersuchungshaft, obwohl „die überwiegende Mehrheit derjenigen, die in den Sturm auf das Kapitol verwickelt waren, keine schweren Verbrechen begangen, keine Gewalt ausgeübt oder gewusst hat, was sie in Washington tun würden, außer gegen die Wahlergebnisse zu protestieren“.

Dieser parteiübergreifende Einsatz von Clearview ist ein Beweis dafür, dass die Technologie und ihre Eigentümer keiner bestimmten politischen Partei treu sind. Stattdessen ist ihr Produkt eine Waffe oligarchischer Macht und ein Instrument der Aufstandsbekämpfung, das darauf abzielt, Bevölkerungsgruppen zu kriminalisieren, um den Ausbau des öffentlich-privaten Überwachungs-Panoptikums zu rechtfertigen.

Die Geschichte von Clearview und seine zentrale Rolle beim Aufbau der staatlichen Überwachungsmaschinerie im Inland machen das Unternehmen zu einem klaren Beispiel für eine Gesichtserkennungsfirma, deren Produkt nicht von imperialistischer Macht getrennt ist, sondern vollständig darin verstrickt ist. Doch diese Verbindungen sind alles andere als ungewöhnlich; sie sind symptomatisch für die Gesichtserkennungsbranche insgesamt und veranschaulichen das Ethos jener Unternehmen, die von Einzelhandelskonzernen beauftragt werden, ihre Kunden auszuspionieren.

Oosto

Im Jahr 2011 nahm die Idee für ein Unternehmen, das später als AnyVision bekannt wurde, Gestalt an, als ein israelischer Geschäftsmann und ein britischer Professor und Verteidigungsmanager begannen, an einem Gesichtserkennungsprojekt zu arbeiten.

Der britische Professor, Neil Robertson, hatte seine Karriere bei der Defense and Evaluation Research Agency (DERA) des britischen Verteidigungsministeriums begonnen, einem Zusammenschluss militärtechnologischer Forschungszentren, kurz bevor deren Vermögenswerte aufgeteilt und ein Großteil davon in ein Unternehmen namens QinetiQ integriert wurde. Im Jahr 2002 erwarb die Carlyle Group einen bedeutenden Anteil an QinetiQ, und das Unternehmen wurde zu einer öffentlich-privaten Partnerschaft. Zu diesem Zeitpunkt hatte Robertson bereits eine Position in dem Unternehmen inne, wodurch der Professor mit den lukrativen Möglichkeiten vertraut wurde, die sich an der Schnittstelle zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor der Verteidigungsindustrie bieten.

Der Israeli, der sich an Robertson wandte, hieß Eylon Etshtein, ein „Serienunternehmer“ mit unrasiertem Gesicht, der laut Crunchbase zuvor in einer Kommando-Aufklärungseinheit der israelischen Streitkräfte (IDF) gedient hatte. Robertson, sein Kollege und Etshtein bauten bald eine „sehr enge Arbeitsbeziehung“ auf, und laut Robertson „ist der Rest Geschichte“.

Bald gaben sie ihrem Gesichtserkennungsprodukt einen Namen – „Better Tomorrow“. Es erhielt diesen Namen, weil, wie Eylon es ausdrückte, seine Schöpfer „tatsächlich eine bessere Zukunft wollten“.

In Wirklichkeit war AnyVision jedoch, ähnlich wie das zuvor erwähnte britische Unternehmen QinetiQ, wahrscheinlich das Ergebnis einer konzertierten Anstrengung, die Arbeit der staatlichen Geheimdienste in den privaten Sektor zu verlagern. Obwohl die Idee bereits 2011 entstand, wurde das Unternehmen erst 2015 gegründet – nur drei Jahre, nachdem es offizielle Politik der israelischen Regierung geworden war, „Cyber- und Geheimdienstprojekte, die zuvor intern beim israelischen Militär und den wichtigsten israelischen Geheimdiensten durchgeführt wurden“, an private Scheinfirmen zu übertragen.

Tatsächlich hatte neben Etshtein – der erst kürzlich vor Soldaten der israelischen Spezialeinheiten einen Vortrag über den „Einstieg ins zivile Leben nach Beendigung ihres Dienstes“ hielt – ein Großteil der Unternehmensführung prestigeträchtige Positionen in der Welt des israelischen Geheimdienstes inne. Zu den Mitgliedern des Beirats zählte Tamir Pardo, der ehemalige Chef des Mossad. Der Präsident des Unternehmens, Amir Kain, war bis zur Gründung von AnyVision acht Jahre lang Leiter der Sicherheitsabteilung des israelischen Verteidigungsministeriums. Im Jahr 2019 fand NBC heraus, dass mehrere Mitarbeiter ihren israelischen Militärdienst bei der „Elite-Cyberspionageagentur Unit 8200, die der NSA oder dem britischen GCHQ entspricht“, absolviert hatten.

Das Start-up sicherte sich Finanzmittel von der von Bill Gates gegründeten Microsoft, einem Unternehmen, das sich seit langem als dem Schutz demokratischer Rechte verpflichtet präsentiert und über Gates mit den angeblich humanitären philanthropischen Bemühungen der massiv finanzierten Gates Foundation in Verbindung gebracht wird. Doch NBC fand heraus, dass die Technologie von AnyVision, entgegen der Wahrung der Demokratie, tatsächlich ein „geheimes militärisches Überwachungsprojekt“ im gesamten besetzten Westjordanland Palästinas antrieb.

Der Spitzname des geheimen Projekts schien also die Nutzung von Better Tomorrow treffender widerzuspiegeln als dessen Orwellsche Werbung. Berichten zufolge hieß es in Israel „Google Ayosh“ – wobei „Ayosh“ ein hebräisches Akronym für das Land Judäa und Samaria ist und „Google“ auf die Fähigkeit der Software anspielt, „nach Personen zu suchen“.

Die Überwachungsmöglichkeiten der Technologie waren weitreichend; sie ermöglichte es den Nutzern, „Personen und Objekte in jedem Live-Kamerabild, wie beispielsweise einer Überwachungskamera oder einem Smartphone, zu identifizieren und dann Ziele zu verfolgen, während sie sich zwischen verschiedenen Bildquellen bewegen“. Es erwies sich als so effektiv, dass das israelische Verteidigungsministerium es 2018 mit „seinem höchsten Verteidigungspreis“ auszeichnete. Laut NBC lobte Israels Verteidigungsminister das Start-up während der Preisverleihung dafür, dass es „mit Hilfe ‚großer Datenmengen‘ Hunderte von Terroranschlägen verhindert“ habe.

Die Enthüllungsberichterstattung von NBC stürzte das Unternehmen in eine Kontroverse und schadete seinem Ruf derart, dass Microsoft 2019 seine Investition zurückzog. Dies zwang die Unternehmensleitung 2021 zu einer Umfirmierung des Start-ups. Das Unternehmen wurde in „Oosto“ umbenannt und begann eine Zusammenarbeit mit dem CyLab Biometric Research Center der Carnegie Mellon University.

Im Jahr zuvor, 2020, wurde Macy’s mit einer Sammelklage konfrontiert, nachdem eine Frau aus Chicago behauptete, das Kaufhaus verstoße gegen das biometrische Datenschutzgesetz von Illinois, indem es „von der Videoüberwachung im Laden aufgenommene Bilder von Kunden an Clearview schickte, um diese zu identifizieren und ihre persönlichen Daten zu erhalten“ und dabei „aktiv Profit“ mache (Hervorhebung hinzugefügt).

Zwar hat Macy’s nie öffentlich zugegeben, Clearview zu nutzen, oder angekündigt, die Nutzung der Dienste eingestellt zu haben, doch vermutlich irgendwann zwischen dieser Klage und heute, unter dem offensichtlichen öffentlichen Druck durch die negative PR, hat das Kaufhaus Oosto als Kunden gewonnen – und damit seine Gesichtserkennungskapazitäten von einem mit dem militärisch-industriellen Komplex verbundenen Unternehmen auf ein anderes verlagert (oder möglicherweise die Dienste beider weiterhin in Anspruch genommen).

Darüber hinaus endete der Rechtsstreit zwar mit einem Vergleich, in dem Clearview sich bereit erklärte, 51,75 Millionen Dollar zu zahlen, doch laut Regulatory Oversight „sicherte der Ausgang des Verfahrens Clearviews Geschäftsmodell“ und „schützte Clearview vor nachfolgenden oder parallelen behördlichen Untersuchungen, ohne dass das Unternehmen die für weiteres Wachstum notwendige Liquidität gefährden musste“. Professor Higdon sagte, dass solche Vereinbarungen in der Überwachungstechnologiebranche an der Tagesordnung seien. Er behauptete, dass diese Art von Gebühren, zu deren Zahlung Datenbarone oft gezwungen sind, im Gesamtkontext ihrer Geschäftsmodelle kostengünstig seien. „Daten behalten für immer einen gewissen Wert“, sagte er, „daher ist eine kleine Geldstrafe hier oder da für das Sammeln von Daten irrelevant, und das ist in der gesamten Branche üblich.“

Macy’s ist nur eines der Unternehmen, die auf der Kundenliste von Oosto stehen; Deloitte, Morgan Stanley, Ford und Verizon nutzen laut einem Bericht von Biometric Update alle die auf Apartheid getestete Technologie des Unternehmens. Zu den weiteren auf der Website aufgeführten Kunden oder Partnern gehören Honeywell, NVIDIA, die New Orleans Saints und der Santa Fe Independent School District.

Im Jahr 2025 wurde Oosto vom amerikanischen KI-basierten Parkplatzbetreiber Metropolis Technologies aufgekauft, nachdem Investoren „das Handtuch geworfen“, „das Management ausgewechselt“ und „mehr als die Hälfte der Mitarbeiter entlassen“ hatten. Das einst hochgejubelte Unternehmen wurde für 125 Millionen Dollar verkauft – ohne auch nur einen Gewinn zu erzielen –, da es trotz der Beschaffung von mehr als 350 Millionen Dollar von Investoren nur einen erbärmlichen Jahresumsatz von 10 Millionen Dollar erzielte.

Trotz der Entlassung der ursprünglichen Führungsriege und der Verlegung des Hauptsitzes nach New York ist das Unternehmen nach wie vor eng mit Israel verbunden. Nikunj Mistry, Finanzvorstand von Oosto, war zuvor Finanzvorstand des amerikanischen Drohnenherstellers Skydio – dessen Drohnen in großem Umfang zur Durchführung des Völkermords in Gaza eingesetzt wurden. Die ehemalige COO von Oosto, Michal Braverman Finkelshtein, die über langjährige Berufserfahrung in Israel verfügt, unter anderem als Projektmanagerin für die IDF, begann laut ihrem LinkedIn-Profil bereits fast zwei Jahre vor der Übernahme von Oosto bei Metropolis zu arbeiten. Bei Metropolis gehören zu ihren Aufgaben „Business Development – Wachstum & Partnerschaften“ sowie „Corporate Business – Kommerzielle Strategie & Skalierung“, was darauf hindeutet, dass sie möglicherweise eine Rolle bei der Übernahme von Oosto durch Metropolis gespielt hat. Metropolis reagierte auf eine Anfrage nach einer Stellungnahme zu Finkelshteins möglicher Rolle bei der Übernahme mit der Bitte um weitere Informationen und beantwortete unsere Frage nicht, nachdem es eine detailliertere Anfrage von Unlimited Hangout erhalten hatte.

Vor dem Hintergrund der Gründer und des Zeitpunkts der Unternehmensgründung könnte Oosto dennoch eine versteckte Funktion – wenn auch nur eine sekundäre oder tertiäre – als Vehikel für israelische Wirtschaftsinteressen erfüllen.

Wie das Brookings Institute festgestellt hat, könnte eine Bewegung wie die Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung „im Keim erstickt werden“, da „sich der Exportkorb Israels konsequent in Richtung von Hightech-Gütern bewegt hat … die nicht leicht zu ersetzen sind“ und „ein Verbot israelischer Güter Verbraucher in Ländern betreffen würde, die diese Güter derzeit importieren“. Unabhängig davon, ob Brookings mit seiner Analyse richtig lag: Je mehr Unternehmen wie Oosto in den USA zum Einsatz kommen, desto stärker verflechten sich die USA und Israel miteinander und desto zutreffender wird diese Beschreibung der amerikanisch-israelischen Wirtschaftsbeziehungen.

Der hier beschriebene Zweck israelischer Technologie als Bollwerk gegen gezielte Störungen der finanziellen Verflechtung Israels im Ausland zeigt, dass Überwachungstechnologie – obwohl sie zunehmend in Zentren des zivilen Lebens eingesetzt wird – mit imperialer Macht verflochten ist. Tatsächlich nutzten israelische Überwachungskameras laut Anthony Aguilar, einem Whistleblower der Gaza Humanitarian Foundation, während er im vergangenen Jahr während der völkermörderischen Bombardements Israels die Verteilung von Hilfsgütern an die Bewohner Gazas beaufsichtigte, Gesichtserkennungstechnologie, um hungernde Palästinenser an Hilfskontrollpunkten zu profilieren – manchmal, um sie später gezielt zu ermorden.

Aguilar berichtete Unlimited Hangout, dass die in Gaza eingesetzte Gesichtserkennungssoftware – ähnlich wie die im privaten Sektor eingeführte Überwachungstechnologie – unter einem harmlosen Vorwand beworben wurde. Den Auftragnehmern wurde gesagt, dass „die Gesichtserkennung und Datenerfassung dazu diene, die Verteilungsstellen effizienter zu machen … Wie lässt sich die Verteilung vor Ort am besten durchführen? Das war der harmlose Grund, der uns genannt wurde. [Aber] das war nicht der Grund, warum sie eingesetzt wurde.“ In Wirklichkeit, so sagt er, habe man die Technologie „im Feld getestet“ – und sie dazu genutzt, potenzielle Mitglieder der Hamas „ins Visier zu nehmen“.

Der kommerzielle Einsatz dieser Technologie, so sagt er, weist eine deutliche Parallele auf. „Die Ausrede wird ein harmloses Angebot sein“, sagte Aguilar gegenüber Unlimited Hangout. „Aber in Wirklichkeit trainiert man damit, und jede KI oder künstliche Intelligenz … verfeinert sich durch maschinelles Lernen … man muss ihr dann nur noch eine einfache Eingabe geben, um die gewünschten Informationen aus ihr herauszuholen, egal ob harmlos oder bösartig.“

Aguilar warnt davor, dass verlockende Angebote wie diese Technologie, die den Weg zu verbesserten Einkaufserlebnissen ebnet, lediglich eine Fassade sind. Für ihn ist die kommerzielle Präsenz dieser Technologie direkt mit ihrem Einsatz in Kriegszeiten verflochten. „Es ist die weitere Umsetzung und die organische Weiterentwicklung des Patriot Act.“

Stärkung der Hegemonie

Diese „Dual-Use“-Funktion westlicher Technologieunternehmen – die es ermöglicht, dass ihre Produkte mühelos zwischen staatlichen und unternehmerischen Bereichen zirkulieren – hat ihren Ursprung in einer langen Tradition militärischer Forschung, die die Widersprüche des angeblich „freien Marktes“ verdeutlicht, in dem sich die Technologiebranche bewegt.

Sie geht auf die Privatisierung des Internets zurück. Die Person, die mit dieser historischen Mission betraut war, war ein Militärangehöriger namens Stephen Wolff, der für das Verteidigungsministerium an frühen Versionen des Internets arbeitete. Später, wie Yasha Levine in „Surveillance Valley“ feststellt, übertrug Wolff die Technologie, die er für das Pentagon mitentwickelt hatte, in eine neue Struktur – und schuf mit öffentlichen Mitteln „aus dem Nichts ein Dutzend Netzwerkanbieter“, die dann in den privaten Sektor ausgegliedert wurden, „um Unternehmen aufzubauen … die zu integralen Bestandteilen der Medien- und Telekommunikationskonzerne werden sollten, die wir alle heute kennen und nutzen – Verizon, Time-Warner, AT&T, Comcast“ und weitere.

Diese Transformation, aus der das moderne Internet hervorging, verankerte in der Zivilgesellschaft eine Abhängigkeit von etwas, das eigentlich eine Waffe des nationalen Sicherheitsstaates war. Sie sollte bald allgegenwärtig werden und die Reichweite dieser Überwachungsinfrastruktur auf praktisch jeden Bereich des öffentlichen Lebens ausweiten. Dieses Erbe lebt bis heute fort, da sich die Grenze zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor der technologischen Entwicklung immer wieder als praktisch nicht existent erweist – sie trennt lediglich offiziell Einheiten, die in Wirklichkeit eng miteinander verbunden sind.

Die Gesichtserkennungstechnologie – deren Entwicklung von der US-Regierung finanziert wurde und von der gemunkelt wird, dass sie von der CIA finanziert wurde – entstand genau aus diesem Kontext heraus. Tatsächlich rühmen sich neben Clearview und Oosto eine Vielzahl weiterer Gesichtserkennungsunternehmen ihrer eigenen Verbindungen zum nationalen Sicherheitsapparat.

FaceFirst, das seine Software für „Flughafensicherheit, Diebstahlprävention im Einzelhandel, VIP-Kundenerkennung und Terrorismusbekämpfung“ einsetzt, ist das Gesichtserkennungsprodukt der Airborne Biometrics Group. Die Airborne Biometrics Group war laut Security Info Watch ein „durch Risikokapital finanziertes Spin-off“ von Airborne Technologies, Inc., „einem seit mehr als einem Vierteljahrhundert weltweit tätigen Anbieter von Präzisionsbauteilen und -baugruppen für militärische und zivile Zwecke“. Wie bei Clearview funktioniert das System, indem Bilder zur Identifizierung einzelner Personen mit „bestehenden Bilddatenbanken“ abgeglichen werden.

Clarifai, das sich an Einkäufer im Einzelhandel richtet, arbeitet mit NVIDIA, Amazon und OpenAI zusammen – allesamt Unternehmen, die Verträge mit dem US-Militär haben. Ihr CEO ist Matthew Zeiler, ein Kollege von Yann LeCun, dem Chef-KI-Wissenschaftler von Meta, der einst mit Epstein in Kontakt stand, um an einem Forschungsprojekt mit dem Spitznamen „Epstein-Gehirn“ zu arbeiten. Im Jahr 2020 arbeitete das Unternehmen an einem geheimen Pentagon-Projekt, das im Rahmen eines „Project Maven“-Vertrags „Algorithmen des maschinellen Lernens zur Auswertung von Drohnenüberwachungsbildern“ einsetzte. Den an der Operation Beteiligten war es insbesondere strengstens untersagt, mit anderen Mitarbeitern über das Projekt zu sprechen.

Dann gibt es noch den Fall des Gesichtserkennungsunternehmens Raptor Vision, dessen Technologie bei Kroger und Albertsons zum Einsatz kam. Sein Präsident, Paul Gain, war der Gründer der CMStat Corporation, die laut Gains LinkedIn-Profil „Unternehmenssysteme an die NASA, Boeing, Lockheed Martin, General Dynamics, Rolls-Royce und das US-Militär lieferte“.

Veesion, das von Key Food, Food Town und Ace Hardware eingesetzt wurde, ist ein französisches Unternehmen, das von Benoît Koenig, Thibault David und Damien Ménigaux gegründet wurde. Das Trio bestand aus Studenten des Graduiertenprogramms der École Polytechnique, die vom französischen Verteidigungsministerium „betreut“ wird und eine Partnerschaft mit Google unterhält.

Lexius, eine KI-gestützte Sicherheitssoftware, die sich mit vorhandenen Kameras verbindet, erkennt „verdächtiges Verhalten in Echtzeit, wie das Verstecken von Artikeln in den Gängen“, und sendet sofort Warnmeldungen an „die Mobilgeräte des Sicherheitsteams, was diskrete, proaktive Reaktionen ermöglicht…“ Die Software wird vom Luxus-Lebensmittelgeschäft Erewhon in Beverly Hills genutzt – und hat dessen Führung bereits „süchtig“ nach der Überwachung von Kunden durch die Software gemacht. Lexius entstand dank Startkapital von Y Combinator, dem mit Sam Altman und Peter Thiel verbundenen Startup-Accelerator und Risikokapitalunternehmen.

Obwohl Unternehmen ihre Gesichtserkennungstechnologie oft als kommerzielle Produkte vermarkten – und dabei manipulativ eine Barriere zwischen ihrer angeblichen zivilen Nutzung und militärischen Anwendungen errichten –, ist praktisch die gesamte Branche mit dem amerikanischen Sicherheitsapparat verbunden.

Da die ICE Gesichtserkennungstechnologie nutzt, um die Daten von Dissidenten und vermeintlichen Staatsfeinden in geheimen Datenbanken zu speichern, wird die Funktion dieser Technologie – ob sie nun im Werkzeugkasten von Bundesagenten oder im Sicherheitsraum bei Wegmans zu finden ist – noch offensichtlicher. Indem sie den Eigentümern der Technologie und ihren Mitarbeitern die Möglichkeit gibt, Durchschnittsbürger überall zu profilieren, wo sie sich aufhalten, studiert die Eliteklasse eine zunehmend unzufriedene Bevölkerung genau und übt Kontrolle über sie aus.

Während Gesetzesreformen, wie sie von Gesetzgebern wie Shahana K. Hanif und Linda B. Rosenthal auf den Weg gebracht werden, wichtige Schauplätze für Veränderungen sind, wird die Absicht der herrschenden Klasse, die Grundlagen ihrer eigenen Macht zu festigen, sicherlich nicht nachlassen. Solange dieser Machtkampf andauert, werden die Tech-Elite und ihre Verbündeten die Werkzeuge in ihrem Arsenal nutzen – uns und alles, was wir tun, dabei überwachen, profilieren und verfolgen.