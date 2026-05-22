Das Ende des Kapitalismus kündigt sich mit Todesröcheln an

José Goulão

Der sogenannte kollektive Westen befindet sich in einem existenziellen Taumel, der die Welt ins Chaos reißen könnte.

Der sogenannte kollektive Westen befindet sich in einem existenziellen Taumel, der die Welt ins Chaos und in eine Tragödie unvorstellbaren Ausmaßes reißen könnte, denn das einzige Gegenmittel, das er kennt, ist der Krieg — die Methode einer permanenten kolonialen Mentalität und ihr ultimativer Ausdruck: der Imperialismus.

Der Westen, sagen uns westliche Strategen, sei „unsere Zivilisation“. Ein Konzept, das auf selbstbestätigenden Vorstellungen rassischer Überlegenheit beruht, auf einem angeblichen Recht, einzigartige zivilisatorische und menschliche Prinzipien — „unsere Werte“ — zu definieren und durch eine Art göttlichen Anspruch Eigentum am Reichtum der Welt zu beanspruchen. Und wenn nötig, stützt es sich auch auf religiöse Überlegenheit: den Geist der Kreuzzüge. Der Krieg gegen den Iran und die Gräueltaten in Palästina sind Beispiele genug.

Doch der kollektive Westen zerfällt.

Vereinfacht gesagt trat der Bruch zuerst über den Atlantik hinweg zutage, ausgelöst durch das Trump-Erdbeben: ein Kaiser mit etwas Nerohaftem an sich, der seinen psychopathischen Narzissmus über alles stellt — insbesondere über menschliches Leben.

Trump jedoch ist kein Phänomen, das aus dem Nichts entstanden wäre, als hätte die Geschichte einfach eine Fehlfunktion entwickelt. Er ist das Produkt des Verfalls und der Dysfunktion, in die die Geldmaschine — die Kraft, die den kollektiven Westen antreibt und all seine angeblichen Überlegenheiten finanziert — abgestürzt ist. Der Kapitalismus ist in die entscheidende Phase seiner existenziellen Krise eingetreten.

Nachdem er die Phase neoliberaler Anarchie erreicht hat und feststellen musste, dass selbst diese nicht länger die Illusion von Demokratie, Freiheit, Humanismus und Menschenrechten aufrechterhalten kann, rutscht das System nun in eine noch extremere Form der Verzweiflung ab: den Faschismus.

Dort stehen wir heute, auch wenn der Faschismus in unterschiedlichen Erscheinungsformen daherkommt — von Trumps unverblümter Rücksichtslosigkeit bis zu den kunstvoller verpackten Varianten, die noch immer in den verblassenden Hüllen der Demokratie auftreten, vertreten durch Figuren wie Merz in einem Deutschland, das erneut die Zähne zeigt; Starmer, Montenegro im Bündnis mit der extremen Rechten, Selenskyj, Modi, Macron, Meloni und viele andere.

Der kollektive Westen ist über den Atlantik hinweg zerbrochen, zwischen den Vereinigten Staaten und Europa, doch der Zerfall endet nicht dort. Innerhalb Europas selbst kollabiert die Europäische Union in einer Qual des Verlassenseins, während Trump offenbar ernsthaft erwägt, die militärische Vormundschaft zurückzuziehen, von der sie so lange abhängig war.

Die Vereinigten Staaten und Israel konzentrieren sich in einer Symbiose, die den imperialen Zionismus militärisch verkörpert, auf den Nahen Osten, um strategische und natürliche Ressourcen zu sichern und gleichzeitig die Polizeifunktion des zionistischen Staates zu stärken.

Trump hat der Europäischen Union faktisch die Aufgabe überlassen — in einem Moment, in dem die NATO selbst kaum noch weiß, wohin sie steuert —, sich mit Russland auseinanderzusetzen und vorerst Selenskyjs zunehmend autoritäre Ordnung bis zu ihrem letzten Atemzug zu stützen. Die Europäische Union kann sich immerhin damit trösten, dass Russland keine echte militärische Bedrohung darstellt. Doch wenn sie weiterhin das Gegenteil behauptet, könnten die Folgen gefährlich unberechenbar werden.

Der kollektive Westen ist zerfallen, doch in jedem seiner Machtzentren erkennt er nur eine einzige Überlebensstrategie: Krieg. Genau das treibt uns in Richtung Chaos und möglicherweise in die Katastrophe.

Dies sind die Todeszuckungen des Kapitalismus, der wild in alle Richtungen feuert und dabei den Faschismus als Werkzeug benutzt. Dennoch muss der Kampf weitergehen, bis die Völker der Welt erwachen und versuchen, die Verzweiflung der kapitalistischen Anarchie daran zu hindern, den Planeten in Richtung der Auslöschung des Lebens, wie wir es kennen, zu treiben.