„Digitale Versklavung“ ist eine subtile Waffe der sozialen Unterwerfung und globalen Kontrolle

Von Tyler Durden

Verfasst von Peter Koenig via Global Research,

Bei einem kürzlich in Lima, Peru, abgehaltenen buddhistischen Retreat wurden die rund 200 Teilnehmer dazu aufgefordert, während der dreitägigen Klausur auf ihre „versklavenden“ Bildschirme – „Smartphones“, Computer und Fernseher – zu verzichten.

Schwer zu sagen, wie viele diesen Rat wirklich befolgten, aber viele taten es.

Erstaunlich war, dass es vielen am ersten Tag nicht leicht fiel, die ständigen Benachrichtigungen auf dem Handy zu ignorieren. Doch der bewusste Widerstand machte es einfacher. Und an den folgenden Tagen dachten wir kaum noch an sie. Die Tage waren gefüllt mit Meditation und verschiedenen spirituellen Übungen … das digitale Zeitalter wurde friedlich in eine Ecke verbannt.

Leider wurde die versteckte Ecke nach dem Retreat wieder lebhaft und beanspruchte erneut den Großteil unserer Aufmerksamkeit, aus „Angst“ davor, was wir während des höchst göttlichen Retreats verpasst haben könnten. Die Spiritualität muss allmählich wieder verflogen sein … und das, was wir „Realität“ nennen, setzte ein.

Interessanterweise ist das, was wir „Realität“ nennen, eine gefälschte, indoktrinierte Realität. Über Jahre hinweg wurde uns erzählt, dass der technische Fortschritt – oder wie es der „Great Reset“ des Weltwirtschaftsforums (WEF) nennt: die Vierte Industrielle Revolution (4IR) – ein Konzept ist, das beschreibt, wie neue Technologien die Grenzen zwischen der physischen, der digitalen und der biologischen Welt verwischen. Es verändert grundlegend, wie wir leben, arbeiten und miteinander umgehen.

Wir verschicken Nachrichten, Videos und alberne Witze, anstatt miteinander zu sprechen und uns physisch auszutauschen. Zusammen mit dieser Gehirnwäsche-Propaganda wurde uns die Überzeugung eingeflößt, dass das Arbeiten von zu Hause aus voller Vorteile sei. Das ist eine glatte Lüge.

Diese Vorteile des „Homeoffice“ zielen darauf ab, uns voneinander zu trennen, damit physische Interaktion vermieden wird, wodurch wir leichter manipulierbar, kontrollierbar und entbehrlich werden – und durch Roboter und schließlich durch künstliche Intelligenz (KI) ersetzt werden können.

Und wohlgemerkt: Die 4IR wurde von den Vereinten Nationen (UN) rechtswidrig verabschiedet. Im Juni 2019 wurde in Genf ein wenig bekanntes Kooperationsabkommen zwischen dem WEF und der UN unterzeichnet, das eine eindeutige Verbindung zwischen der UN (die im Oktober 1945 in San Francisco von 51 Nationen – heute 193 Mitgliedstaaten – gegründet wurde) und der mit Abstand reichsten Nichtregierungsorganisation der Welt, dem WEF mit Sitz in Genf, Schweiz, herstellte.

Die UN wurde gegründet, um den Frieden in der Welt zu gewährleisten und sicherzustellen, dass keine Kriege mehr, insbesondere Weltkriege (WW), die den Planeten Erde verwüsten würden, stattfinden. Dieser Grundsatz ist in der UN-Charta verankert. Das WEF befindet sich im Besitz von BlackRock, dem weltweit größten Finanzvermögensverwalter, und wird von diesem betrieben. Zusammen mit Vanguard, einem austauschbaren Partner, und StateStreet, einem engen Verbündeten, kontrolliert BlackRock Vermögenswerte im Wert von etwa 25 bis 30 Billionen US-Dollar und beherrscht buchstäblich jeden Sektor lebenswichtiger Industrien und Dienstleistungen wie Energie, Ernährung, Transport und Gesundheit, aber auch den weltweiten Rüstungskomplex. Dies steht in eklatantem Widerspruch zur UN-Charta. Die UNO wird von Finanzgiganten kontrolliert, deren Macht weit über die von BlackRock hinausgeht.

Die 4IR ist daher kein menschenfreundliches Programm. Es handelt sich um einen globalen Kontrollmechanismus, der direkt aus Orwells „1984“ stammen könnte – nur weitaus komplexer, gefährlicher und tödlicher.

Im Gegensatz zu früheren Revolutionen geht es bei der 4IR nicht nur um intelligente Maschinen und Systeme; sie zeichnet sich durch eine blitzschnelle Konvergenz verschiedener Technologien aus. Das WEF hebt mehrere Kernsäulen hervor:

Digital: Künstliche Intelligenz (KI), das Internet der Dinge (IoT), Cloud Computing und Blockchain.

Künstliche Intelligenz (KI), das Internet der Dinge (IoT), Cloud Computing und Blockchain. Physisch: Autonome Fahrzeuge, 3D-Druck (additive Fertigung) und fortschrittliche Materialien.

Autonome Fahrzeuge, 3D-Druck (additive Fertigung) und fortschrittliche Materialien. Biologisch: Genom-Editierung (CRISPR), synthetische Biologie und Neurotechnologie.

CRISPR steht für „clustered regularly interspaced short palindromic repeats“. Es handelt sich um eine Technologie, mit der Forscher die DNA lebender Organismen, einschließlich des Menschen, selektiv verändern.

Das WEF, eine Durchführungsorganisation für die Finanzgiganten, die versuchen, die Welt zu kontrollieren, und insbesondere für diejenigen, die hinter den Kulissen des WEF die Fäden ziehen, betrachtet diese Fortschritte als beispiellose Gelegenheit, globale Herausforderungen anzugehen – wie etwa die beschleunigte Umsetzung der Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) – in Wirklichkeit die Agenda zur Bevölkerungsreduktion – und die Verbesserung des nachhaltigen Energiemanagements – die vorgetäuschte Globale Agenda zum Klimawandel (GCCA).

Die GCCA kann für jede Katastrophe verantwortlich gemacht werden, die die Welt und die Menschheit heimsucht, einschließlich aller neuen Krankheiten und Plandemien, für deren Bekämpfung eine weitere wichtige Durchführungsorganisation, die Weltgesundheitsorganisation (WHO), zuständig gemacht wurde.

Zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Artikels findet vom 18. bis 23. Mai 2026 in Genf die 79. Weltgesundheitsversammlung (WHA) statt. Eines ihrer Hauptziele ist es, den Pandemievertrag in Kraft zu setzen. Dazu ist eine einstimmige Einigung über die Einzelheiten des Systems für den Zugang zu Krankheitserregern und den Vorteilsausgleich (PABS) erforderlich. Dieser Rahmen regelt, wie Länder Virusproben und genetische Daten austauschen, im Gegenzug für einen garantierten, gerechten Zugang zu Impfstoffen, Diagnostika und Behandlungen.

Während der letztjährigen WHA wurde keine Einigung über das PABS erzielt. Es ist unwahrscheinlich, dass das PABS in diesem Jahr genehmigt wird. Das PABS würde der WHO die volle Kontrolle über das Gesundheitssystem jedes Mitgliedslandes geben. Die nationale Gesundheitssouveränität wäre damit verloren.

Was den meisten Menschen kaum bekannt ist: Anstelle oder parallel zu den PABS-Debatten finden in der WHA-Woche etwa 300 sogenannte „Nebenveranstaltungen“ statt. Die Themen reichen von Klimawandel, Umwelt und One Health über globale öffentliche Gesundheit bis hin zu Gesundheitssystemen und universeller Gesundheitsversorgung sowie Bevölkerung und Pflege [Kontrolle]. Die vollständige Liste finden Sie hier.

Über sein globales Center for the Fourth Industrial Revolution (C4IR) bringt das WEF Regierungen, Unternehmen und die Zivilgesellschaft zusammen, um Governance-Protokolle zu etablieren. Dies stellt sicher, dass diese exponentiellen Technologien verantwortungsvoll für die Kontrolle durch den Menschen genutzt werden.

Während der Hauptsitz des C4IR und sein erster Standort 2017 in San Francisco, USA, eröffnet wurden, hat es sich zu einem stark dezentralisierten globalen Netzwerk entwickelt. Das Netzwerk umfasst Dutzende unabhängiger nationaler und thematischer Zentren in Europa, dem Nahen Osten, Asien und Amerika.

Die Digitalisierung der Menschheit ist bis ins kleinste Detail durchdacht, und die WHO ist für einen Großteil dieser Details verantwortlich. Die WHO wurde im April 1948 gegründet, etwa drei Jahre nach der UNO und den meisten ihrer Unterorganisationen. Die WHO ist für die Kontrolle von Gesundheit und Tod zuständig – ein Projekt der Rockefellers; der Rockefeller-Clan zählt zu den weltweit führenden Eugenikern.

Zurück zum buddhistischen Retreat: Was die Menschen durch den dreitägigen Verzicht auf ihre elektronischen Geräte erlebt haben, ist ziemlich phänomenal. Viele sagten, sie könnten sich ein Leben ohne diese digitalen Fesseln vorstellen. Tatsächlich ist es erst etwas mehr als eine Generation her, dass die Menschheit schrittweise indoktriniert und einer immer weiter voranschreitenden Digitalisierung unterworfen wurde, bis hin zu deren allmählicher Nutzung für alles.

Wir haben buchstäblich ein Stockholm-Syndrom entwickelt – wir lieben unseren Henker, unseren Richter und unseren Gefängniswärter. Traurig, aber die Mehrheit der Menschen hat heute noch immer Schwierigkeiten, dies zu erkennen.

Stellen Sie sich vor: Noch vor 30 Jahren war das Internet der Öffentlichkeit kaum bekannt. Die Netzwerkinfrastruktur wurde vom US-Verteidigungsministerium (DoD) (1969–1983) als Pentagon-Projekt entwickelt und entwickelte sich am 1. Januar 1983 zum modernen Internet.

Das World Wide Web (1989) entstand am CERN (Centre européen pour la recherche nucléaire, französische Abkürzung für Europäisches Zentrum für Kernforschung) in der Schweiz. Das Web dient zur Navigation im Internet.

Viele sagen und empfinden, dass es einfach wäre, wenn JEDER einen Schritt zurücktreten und in das gute alte nicht-digitale Zeitalter zurückkehren würde, sagen wir vor 30 Jahren, denn wir würden neu beginnen und uns wieder frei fühlen – im Einklang, nachdem wir eine Lektion gelernt haben, die wir nie vergessen dürfen.

Das bedeutet nicht, dass wir die gesellschaftlich nützlichen elektronischen Erfindungen nicht nutzen könnten, um unser Leben zu verbessern – aber wir dürfen nie wieder auf die gezielte Versklavung durch eine vollständig kontrollierte Digitalisierung hereinfallen –, die so weit fortgeschritten ist, dass wir kurz vor der vollständigen Umstellung auf elektronisches, digitales Geld stehen – bis zu dem Punkt, an dem man durch die Kassenschranke eines Einkaufszentrums geht und per Gesichtserkennung bezahlt, die mit dem eigenen vollständig digitalen Bankkonto verknüpft ist. Dies gibt es bereits in Großstädten wie Moskau und anderen Teilen der Welt.

Hüten Sie sich vor Fehlverhalten, sonst wird Ihr digitales Bankkonto gesperrt.

Spirituelle Lehren und Führung können uns zusammenschweißen, um eine starke Gemeinschaft gleichgesinnter Menschen zu bilden, die man WIDERSTAND nennt.

Und wir werden siegen.