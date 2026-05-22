Kämpfer gegen „das größte organisierte Verbrechen gegen die Menschheit“

Bei der Verleihung der „Aachener Auszeichnung für Menschlichkeit“ an den Arzt Heinrich Habig am 14. Mai 2026 hat auch Prof. Dr. Sucharit Bhakdi eine Laudatio per Video gehalten, da er selbst persönlich nicht anwesend sei konnte. Darin bringt er in warmen, herzlichen Worten seine tiefe menschliche Verbundenheit mit dem Preisträger zum Ausdruck. Und er stellt die Bedeutung von dessen opfervollem Handeln vor dem Hintergrund dar, dass der genbasierte mRNA-„Impfstoff“ gegen Corona nie experimentell auf seine Wirksamkeit getestet und stattdessen in einem gigantischen Experiment der Weltbevölkerung verabreicht worden sei – ein Verstoß gegen den Nürnberger Kodex und „größtes organisiertes Verbrechen gegen die Menschheit“. (hl)

Prof. Dr. Sucharit Bhakdi

Im Namen der Menschlichkeit – Laudatio für Dr. Heinrich Habig

Liebe Freunde, liebe Mitmenschen, die „Aachener Auszeichnung für Menschlichkeit“ wird traditionell am Himmelfahrtstag verliehen, weil sie als Alternative zum Karlspreis entstanden ist – und zwar im Jahr 2023, als der ukrainische Präsident Selenskyj den Karlspreis erhielt.

Bisher wurden ausgezeichnet: Dr. Eugen Drewermann, Dr. Daniele Ganser und Patrick Baab. Für dieses Jahr wurde der Arzt Dr. Heinrich Habig zum Preisträger gewählt, der 40 Jahre lang seine Patienten mit Hingabe