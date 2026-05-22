Was passiert gerade bei Edelmetallen und Bergbauunternehmen?

Jesse Colombo

Nach einem starken Wochenstart erlitt der Edelmetallkomplex – und fast alle Rohstoffe außerhalb des Energiesektors – am Freitag einen Rückschlag, als die Inflationserwartungen und Anleiherenditen weltweit in die Höhe schossen, was vor allem auf den Krieg im Iran zurückzuführen war. In der heutigen Analyse zeige ich Ihnen, wo Edelmetalle und Bergbauaktien derzeit stehen und welche Schlüsselmarken Sie künftig im Auge behalten sollten.

Beginnen wir mit Gold: Wir sehen, dass es zunächst aus seinem Kanalmuster ausbrach, genau wie zuvor Silber, doch die Inflationspanik am Freitag führte dazu, dass dieser Ausbruch scheiterte und Gold zurück in den Kanal drückte:

Wie ich am Montag bereits erläutert habe, wollte ich, obwohl Gold aus seinem Kanal ausgebrochen