Natürliche Fluktuation – das stille Sterben der Arbeitsplätze

Egon W. Kreutzer

Das Statistische Bundesamt zu Wiesbaden vermeldet für das erste Quartal 2026 einen Rückgang der Erwerbspersonen um satte 486.000. Aufmerksam darauf bin ich geworden, weil Holger Douglas bei Tichys Einblick darüber geschrieben hat.

Als seit über sechs Jahren quasi „ehrenamtlicher“ Dokumentator der Arbeitsplatzvernichtung in Deutschland hat mich diese Zahl erst einmal fürchterlich irritiert. Auch wenn ich nicht jeden Stellenabbau, jede Insolvenz, jede Betriebsschließung und jede Verlagerung ins Ausland registrieren kann, bin ich doch überzeugt, dass die von mir vom ersten Januar bis Ende März 2026 erfassten 71.000 vernichteten Jobs nahe an die tatsächliche Zahl herankommen.