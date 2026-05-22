Warum hinterfragt der freiheitsliebende Schweizer jede internationale Institution, aber kaum das Geldsystem?
Die letzte sakrale Institution der Eidgenossen
Vor einigen Wochen haben wir an dieser Stelle über die Vollgeld-Abstimmung von 2018 geschrieben und die Frage gestellt, ob die Schweiz damals möglicherweise eine der zentralsten Debatten unserer Zeit verschlafen hat. Die Reaktionen darauf waren bemerkenswert. Viele Leser spürten intuitiv, dass es beim Geldsystem um weit mehr geht als um technische Fragen der Bankenregulierung oder um trockene Nationalbankpolitik. Gleichzeitig zeigte sich aber auch etwas anderes. Sobald die Diskussion konkret auf die Schweizerische Nationalbank und den Franken gelenkt wird, entsteht eine eigentümliche