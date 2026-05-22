Das Russland-China-Raumschiff rast auf den Planeten Multipolarität zu

Pepe Escobar

Die Neuen Seidenstraßen/BRI und ihre Ableger wie die Nordseeroute/Arktische Seidenstraße sind lebendig und voller Dynamik.

SHANGHAI – Das ist es also. Die strategische Partnerschaft zwischen Russland und China, den führenden Kräften des eurasischen Integrationsprozesses sowie der multipolaren Organisationen BRICS und SCO, hat den Vorstoß hin zur Multipolarität und zu einem neuen internationalen System durch eine strategische gemeinsame Erklärung offiziell bestätigt und massiv vorangetrieben – unterzeichnet, besiegelt und verkündet während Präsident Putins China-Besuch an diesem Mittwoch.

Dies ist in mehrfacher Hinsicht ein Moment für die Geschichtsbücher. Ich hatte das Privileg, den gesamten Tag in Peking am Aurora College zu verfolgen – einer erstklassigen privaten Schule und Universität Shanghais – umgeben von einer beeindruckenden Gemeinschaft aus Lehrern und Studenten.

So blieb uns reichlich Zeit, die Tragweite dessen zu diskutieren, wie die beiden größten Mächte Eurasiens – und globale Schwergewichte – die Konturen einer neuen geopolitischen Zukunft für den Großteil der Menschheit entwerfen. Die Ausnahmen werden jene außergewöhnlichkeitsbesessenen Widerspenstigen und Vasallen sein, die süchtig danach sind, politischen Selbstmord in Serie zu begehen.

Wir erinnern uns alle an Präsident Xis Russland-Besuch im Jahr 2023. Beim Verlassen des Kremls sagte er an Putins Seite einen Satz, den er bereits lange vorbereitet hatte: „Derzeit erleben wir Veränderungen, wie wir sie seit 100 Jahren nicht gesehen haben.“ Danach stimmten Xi und Putin überein, dass „wir diejenigen sind, die diese Veränderungen gemeinsam vorantreiben“.

Das praktische Ergebnis ist die präzise formulierte gemeinsame Erklärung von Peking – verfasst von unverkennbaren „Zivilisationen mit alter Geschichte“.

Schauen wir uns einige der wichtigsten Punkte an. Die Erklärung spart weder Worte noch Konzepte aus, wenn es darum geht, eine ernsthafte Alternative zum gegenwärtigen – schwindenden – unilateralen historischen Moment anzubieten.

Polyzentrismus: „Die Versuche einiger Staaten, die globalen Angelegenheiten im Alleingang zu steuern, ihre Interessen der ganzen Welt aufzuzwingen und die souveräne Entwicklung anderer Länder im Geist der Kolonialzeit einzuschränken, sind gescheitert.“ Russland und China wollen sich auf die Schaffung eines „langfristigen Zustands des Polyzentrismus“ konzentrieren.

Das „Recht des Stärkeren“: „Grundlegende allgemein anerkannte Normen des Völkerrechts und der internationalen Beziehungen werden regelmäßig verletzt (…) Es besteht die Gefahr einer Fragmentierung der internationalen Gemeinschaft und einer Rückkehr zum ‚Recht des Dschungels‘.“

Eine neue Sicherheitsarchitektur: „Es ist notwendig, den legitimen Sicherheitsinteressen aller Länder angemessene Aufmerksamkeit zu schenken, die Zusammenarbeit im Sicherheitsbereich zu stärken, Blockkonfrontationen und Nullsummenstrategien abzulehnen, die Ausweitung militärischer Bündnisse, hybride Kriege und Stellvertreterkriege zu bekämpfen und den Aufbau einer erneuerten, ausgewogenen, wirksamen und nachhaltigen globalen und regionalen Sicherheitsarchitektur zu fördern (…) Es ist inakzeptabel, souveräne Staaten zur Aufgabe ihrer Neutralität zu zwingen.“

Genau das hatte Moskau Washington und der NATO bereits im Dezember 2021 vorgeschlagen: die Unteilbarkeit von Sicherheit. Die ausbleibende Antwort führte zwei Monate später zur militärischen Sonderoperation in der Ukraine, da Moskau überzeugt war, dass die NATO einen Blitzkrieg im Donbass plante.

Hegemonie: „Hegemonie in der Welt ist inakzeptabel und sollte verboten werden. Kein Staat und keine Gruppe von Staaten sollte internationale Angelegenheiten kontrollieren, über das Schicksal anderer Länder bestimmen oder Entwicklungsmöglichkeiten monopolisieren.“

Globale Regierungsführung: Dies ist Präsident Xis bevorzugtes Konzept, das bereits beim SCO-Gipfel im vergangenen Jahr in Tianjin ausführlich dargelegt wurde: „Bei der globalen Governance, einem wichtigen Instrument zur Ordnung des internationalen Systems, müssen die Prinzipien souveräner Gleichheit, des Völkerrechts, des Multilateralismus, der Menschenzentrierung und der Ergebnisorientierung eingehalten werden.“

Die Vereinten Nationen: Es sei notwendig, „die Rolle des Multilateralismus als zentrales Instrument zur Bewältigung komplexer globaler Herausforderungen zu stärken und eine Schwächung der Vereinten Nationen zu verhindern“. Das solle letztlich zu „einer Reform der Vereinten Nationen“ führen. Jeder weiß allerdings, dass dies unter der derzeitigen Regierung im Weißen Haus nicht geschehen wird.

Punkt 4 der Erklärung behandelt die globale Vielfalt von Zivilisationen und Werten. Möglicherweise ist dies der Kernpunkt – und das endgültige Begräbnis jeder außergewöhnlichkeitsgetriebenen Ideologie: „Das spirituelle und moralische System irgendeiner Zivilisation darf nicht als außergewöhnlich oder anderen überlegen betrachtet werden. Alle Länder sollten ein Verständnis von Zivilisationen fördern, das auf Gleichheit, gegenseitigem Erfahrungsaustausch und Dialog basiert, und gegenseitigen Respekt, Verständnis, Vertrauen und Austausch zwischen verschiedenen Nationen und Zivilisationen stärken.“

Die neue „unverzichtbare Nation“

Die Russland-China-Erklärung liefert – so prägnant wie möglich – eine dringend benötigte Hoffnung für die Menschheit: eine Rückbesinnung auf die Matrix einer zivilisatorischen Vergangenheit als Grundlage für eine günstigere und gerechtere Zukunft.

Es handelt sich im Grunde um ein humanistisches Mini-Manifest, das weit über die Schaffung einer neuen Sicherheitsarchitektur und Veränderungen des internationalen Systems hinausgeht. Seine Glaubwürdigkeit beruht auf der Unterstützung zweier Großmächte, die zugleich Zivilisationsstaaten, vollkommen souverän und vollkommen unabhängig sind.

Ich nenne diesen Prozess seit Langem „Das Eurasische Jahrhundert“. Genau das wurde an diesem schicksalhaften 20. Mai 2026 in Peking im Rahmen des offiziellen Besuchs von Präsident Putin gefeiert.

Die Reichweite, Tiefe und Ambition der gemeinsamen Erklärung überstrahlen selbst andere bedeutende Aspekte von Putins Reise nach Peking.

Dazu gehört insbesondere die Geburt der neuen „unverzichtbaren Nation“. Die Ära der außergewöhnlichkeitsbesessenen Mächte endet – China tritt auf die Bühne. Die alte Ordnung wird in Echtzeit verdrängt. Und ja: Dies ist die bedeutendste Verschiebung der Großmacht-Allianzen seit dem Ende des Kalten Krieges. Das „Empire of Chaos“, das Russland durch Sanktionen isolieren und wirtschaftlich zerstören wollte, wurde von der strategischen Partnerschaft zwischen Russland und China ausgekontert.

Der 25-jährige Vertrag über gute Nachbarschaft zwischen Russland und China wurde massiv ausgebaut – inklusive strategischer Energiekorridore wie der Pipeline Power of Siberia 2, enger militärischer Koordination und eines gemeinsamen zivilisatorisch-ideologischen Rahmens.

Natürlich wird nichts Wesentliches über die zweistündige informelle Teezeremonie zwischen Xi und Putin nach außen dringen. Doch der Stellvertreterkrieg in der Ukraine und der illegale Krieg gegen Iran dürften definitiv Thema gewesen sein. Möglicherweise informierte Putin Xi auch über Russlands nächste Schritte in der immer toxischer werdenden Konfrontation mit der NATO sowie über die technische Unterstützung Russlands und Chinas für Iran.

Kurz gesagt: Die Neuen Seidenstraßen/BRI und ihre Ableger wie die Nordseeroute und die Arktische Seidenstraße leben weiter – ebenso wie die Entdollarisierung der Weltwirtschaft. Der Handel zwischen Russland und China erfolgt inzwischen nahezu ausschließlich in Yuan und Rubel.

Was BRICS betrifft – durch die USA intern destabilisiert, insbesondere über Indien und die Vereinigten Arabischen Emirate – könnte das Bündnis irgendwann aus seinem Koma erwachen. Dieser Prozess müsste allerdings von Lawrow und Wang Yi angeführt werden. Der Fokus müsse sich verändern: BRICS brauche strategische Kohärenz innerhalb der Globalen Mehrheit, damit der multipolare Übergang tatsächlich funktionieren könne.

Dann ist da noch die Zukunft von Power of Siberia 2. China könnte endlich seine seit den frühen 2000er-Jahren bestehende „Escape from Malacca“-Obsession überwinden – besonders jetzt, da die USA eine faktische Blockade der Straße von Hormus und iranischer Häfen inszenieren.

Die Führung in Peking wusste stets, dass die Kontrolle der Straße von Malakka zentraler Bestandteil der amerikanischen Strategie zur Eindämmung Chinas ist. Power of Siberia 2 bietet eine Lösung völlig außerhalb des thalassokratischen „Imperiums der Piraterie“: Gas direkt aus der Jamal-Halbinsel über das Altai-Gebirge und die mongolischen Steppen nach China zu transportieren.

Zwischen all dem geopolitischen Drama gab es im Großen Saal des Volkes auch einen bemerkenswert menschlichen Moment: eine gemeinsame Ausstellung von TASS und Xinhua mit dem Titel „Die unzerbrechliche Freundschaft großer Nationen, die strategische Partnerschaft großer Mächte“. 26 Fotos dokumentierten die Freundschaft zwischen Putin und Xi über die Jahre hinweg – bei G20-, BRICS- und SCO-Gipfeln, beim One-Belt-One-Road-Forum, dem Tag des Sieges in Moskau und den Olympischen Spielen in Peking.

Putin und Xi besuchten die Ausstellung gemeinsam mit zwei besonderen Führern: dem TASS-CEO Andrei Kondraschow und dem Xinhua-CEO Fu Hua.

Zusammen mit der Teezeremonie zeigte sich darin jene zutiefst menschliche Verbindung – dieser persönliche Kontakt –, der unverzichtbar ist, um den langen und gewundenen Weg in eine geopolitische Zukunft voller Gleichgewicht und gegenseitigem Respekt zu beschreiten.