EXKLUSIV: Was man Ihnen über Rechenzentren verschwiegen hat | Daily Pulse

Von The Vigilant Fox

Den Amerikanern wird erzählt, bei diesen riesigen KI-Rechenzentren gehe es um Arbeitsplätze und Fortschritt, doch die Gemeinden bauen möglicherweise etwas, dem sie niemals entkommen können.

Amerika wird mit riesigen KI-Rechenzentren übersät, und kaum jemand stellt die naheliegende Frage:

Wozu dienen die eigentlich wirklich?

Shannon Joy und Kristen Meghan sagen, der Öffentlichkeit werde eine Lüge aufgetischt.

Es sind nicht einfach nur Rechenzentren.

Sie sind das Kontrollnetz für den „digitalen Sklavenstaat“.

Und nun wird der einzige Kongressabgeordnete angegriffen, der sich dem in den Weg stellte.

America is being covered with massive AI data centers, and almost nobody is asking the obvious question:



What the hell are they really for?@ShannonJoyRadio and @KristenMeghan say the public is being sold a lie.



They’re not just data centers.

They’re the control grid for the… pic.twitter.com/tHFDjDnNTA — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) May 18, 2026

Wenn plötzlich Dutzende Millionen Dollar in das ländliche Kentucky fließen, um einen Kongressabgeordneten zu vernichten, stellt sich nicht die Frage, ob dies eine normale Vorwahl ist.

Die Frage lautet: Wem stand er im Weg?

Es steht viel auf dem Spiel. Shannon Joy und Kristen Meghan sind nicht nach Kentucky gereist, weil dies nur ein weiterer Wahlkampf ist. Sie sind hingefahren, weil Thomas Massie ihrer Ansicht nach einer der letzten Menschen im Kongress geworden ist, der bereit ist, Nein zu sagen, während Washington von den Wählern erwartet, dass sie den Mund halten und akzeptieren, was als Nächstes kommt.

Kristen führte ihre Unterstützung auf die Freiheitsbewegung, Ron Paul und die verfassungsrechtlichen Prinzipien zurück, die sie ursprünglich in die Politik gezogen hatten. Sie sah in Massie eine Fortsetzung dieses Kampfes, jemanden, der bereit ist, seinen Eid zu wahren, selbst wenn dies „verleumderische Hetzkampagnen“ nach sich zieht.

Shannon wies auf den Aspekt hin, der den Wahlkampf so falsch erscheinen lässt: das Geld. Was für sie den Ausschlag gab, war zu sehen, wie ausländische Interessen, Super-PACs und externe Kräfte Millionen nach Kentucky pumpen, um „eines der konservativsten und Amerika-First-orientiertesten verfassungsorientierten Mitglieder“ des Kongresses zu entfernen.

Es ist kein lokaler Kampf mehr.

Kristen brachte das Thema zurück zu den Rechenzentren, einem der Hauptgründe, warum dieser Kampf weit über Kentucky hinausgeht. Sie sagte, Massie habe dazu beigetragen, „diese pauschale Immunität“ für die Auswirkungen auf Mensch und Umwelt in den Gemeinden zu stoppen.

Was bedeutet das? Massie hat jene Art von rechtlichem Schutzschild blockiert, der es mächtigen Industrien ermöglichen würde, Menschen zu schaden und sich dann den Konsequenzen zu entziehen.

Deshalb sind die Angriffe wegen seiner „Nein“-Stimmen von Bedeutung. Kristen sagte, die Leute würden vergessen, dass eine Nein-Stimme nicht immer Obstruktion sei. Manchmal sei sie das Einzige, was zwischen der Öffentlichkeit und etwas viel Schlimmerem stehe.

Wie sie es ausdrückte: „manchmal führt ein Nein zu einem besseren Ergebnis, und fast immer ist es genau das, was Thomas Massie tut.“

When tens of millions of dollars suddenly flood into rural Kentucky to destroy one congressman, the question is not whether this is a normal primary.



The question is, what did he get in the way of?



The stakes are high. Shannon Joy and Kristen Meghan didn’t go to Kentucky… pic.twitter.com/sm6TrUacWZ — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) May 19, 2026

Die Städte, die gegen diese Rechenzentren kämpfen, sind nicht verwirrt.

Sie wissen genau, was ihnen aufgezwungen wird.

Shannon sagte, die Amerikaner „hassen die Rechenzentren“, weil sie keinen wirklichen Nutzen für die Menschen sehen, die in ihrer Nähe leben müssen. Ihr Land wird ihnen weggenommen. Ihr Wasser wird entnommen. Ihr Strom wird umgeleitet. Die Gemeinde trägt das Risiko, während die Unternehmen den Schutz erhalten.

Deshalb ist der Kampf um die Immunität so wichtig. Shannon warnte, dass den Gemeinden, sollte Massie abgesetzt werden und diese Projekte rechtliche Immunität erhalten, fast keine Handhabe mehr bliebe, sobald der Schaden einmal angerichtet ist.

Kristen erklärte daraufhin, warum die gesundheitlichen Bedenken keine Spekulation sind. Als seit 24 Jahren tätige leitende Arbeitshygienikerin und Umweltexpertin sagte sie, eine der größten Gefahren, die ignoriert werde, sei etwas, das als „tonaler Lärm“ bezeichnet werde.

Die meisten Menschen denken, Lärm sei einfach etwas, das man hört. Tonal Noise ist anders. Es ist „Lärm, den man spürt und der biologische Auswirkungen hat“, und sie warnte, dass er schwangere Frauen, Nutztiere, Pferde, Menschen mit neurologischen Besonderheiten und Familien, die in der Nähe dieser Standorte leben, rund um die Uhr beeinträchtigen kann.

Die Exposition ist der Aspekt, der die Menschen alarmieren sollte. Arbeitsschutzstandards basieren in der Regel auf einer „8-Stunden-Exposition“. Rechenzentren können jedoch „rund um die Uhr“ Industrielärm und andere Gefahren in die Gemeinden bringen, ohne dass es für die Anwohner „eine Pause“ gibt.

Kristens Warnung durchbrach die Propaganda der Industrie: „Das Fehlen von Standards bedeutet nicht, dass kein Risiko besteht.“

Nur weil die Vorschriften noch nicht auf dem neuesten Stand sind, heißt das nicht, dass die Gefahr nur eingebildet ist. Deshalb sagte Kristen, die Menschen müssten „den Gesundheitsbehörden Feuer unterm Hintern machen, denn ihre Aufgabe ist es, die menschliche Gesundheit in der Gemeinde zu schützen.“

The towns fighting these data centers aren’t confused.



They know exactly what’s being forced on them.@shannonjoyradi0 said Americans “hate the data centers” because they see no real benefit for the people who have to live near them. Their land gets taken. Their water gets… pic.twitter.com/viqAlaleO3 — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) May 19, 2026

Diejenigen, die während der Corona-Pandemie vor der Immunität von Unternehmen gewarnt haben, sollten dieses Vorgehen sofort erkennen.

Kristen sagte, Massie habe dazu beigetragen, „die Glyphosat-Immunität“ und „die Immunität von KI-Rechenzentren“ zu verhindern – genau jene Art von rechtlichem Schutzschild, der es mächtigen Industrien ermöglicht, Schaden anzurichten, während normale Familien keine wirklichen Rechtsmittel haben.

Genau das macht das Schweigen der MAHA-Führungskräfte so schwer zu ignorieren.

Shannon sagte, Massie sei einer der wenigen gewesen, die während der Lockdowns tatsächlich Stellung bezogen, 2020 eine Abstimmung erzwungen und die Kritik auf sich genommen hätten, noch bevor Gesundheitsfreiheit politisch populär wurde.

Wie Shannon es ausdrückte: „Er war der ursprüngliche MAHA.“

Kristen sagte, sie sei dankbar für einige der Veränderungen, die MAHA bewirkt habe, aber der Bewegung fehle immer noch der Blick für das große Ganze. Lebensmittelfarbstoffe seien wichtig, aber niemand spreche ernsthaft über die gesundheitlichen Auswirkungen von Hyperscale-Rechenzentren, Dieselgeneratoren, ständiger Exposition und die Art und Weise, wie sich diese Gefahren summieren.

Ihre größte Sorge galt der „synergetischen Toxizität“.

Kristen warnte, dass WLAN, 5G, Solarparks, Stromleitungen und Hyperscale-Rechenzentren alle sich überschneidende Systeme im Körper beeinträchtigen können, insbesondere wenn mehrere Projekte in der Nähe derselben Gemeinden angesiedelt sind.

Dann kam das Dieselproblem.

Einige dieser Anlagen benötigen möglicherweise „100 bis 200 riesige Dieselgeneratoren“, die laut Kristen krebserregende flüchtige organische Verbindungen und andere gefährliche Nebenprodukte in die Umwelt abgeben können.

Das Problem der Tonfrequenzen ist möglicherweise noch schwerer zu umgehen. Kristen sagte, dass diese sich viel weiter ausbreiten können, als den Menschen bewusst ist – je nach Standort, Gelände und Bedingungen potenziell „10 bis 12 Meilen“.

Wenn jemand behauptet, es gäbe einen einfachen Ausweg, der diese Projekte sicher macht, sagte Kristen, „dann lügt er Sie an“.

The people who warned about corporate immunity during COVID should recognize this playbook instantly.@KristenMeghan said Massie helped stop “the glyphosate immunity” and “the AI data center immunity,” the same kind of legal shield that lets powerful industries create harm while… pic.twitter.com/NTNyN9LXBD — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) May 19, 2026

Den Amerikanern wird gesagt, sie sollen Energie sparen, Engpässe hinnehmen und ihre Erwartungen zurückschrauben, während riesige KI-Rechenzentren unglaubliche Mengen an Strom, Wasser, Diesel, Land und Infrastruktur verbrauchen.

Dieser Widerspruch sollte die Menschen wütend machen.

Wenn Familien aufgefordert werden, ihre Rasenflächen nicht zu bewässern oder die Klimaanlage nicht übermäßig zu nutzen, sollten die Gemeinden fragen, warum Hyperscale-Rechenzentren Vorrang vor den Menschen haben, die bereits dort leben.

Der lokale Kampf beginnt mit den Details, die die meisten Amtsträger lieber überspringen würden: „ Geräuschbelästigung“, Stilllegungsvereinbarungen, Genehmigungen für Dieselgeneratoren und Geheimhaltungsvereinbarungen, die Landwirte zum Schweigen zwingen können, wenn etwas schiefgeht.

Und das Argument der Arbeitsplätze bricht in sich zusammen, sobald man genauer hinschaut.

Die Gemeinden müssen Landraub, Stromengpässe, Lärm, Diesel und gesundheitliche Bedenken hinnehmen, während der versprochene Wirtschaftsboom kaum Arbeitsplätze schaffen dürfte.

Die wenigen Arbeiter vor Ort verfügen in der Regel über Schutzmaßnahmen in ihren Büros, während die umliegende Gemeinde davon ausgeschlossen ist. „Ihre Büros sind gepolstert“, sagte Kristen, aber die Familien außerhalb der Tore bleiben den Gefahren ausgesetzt.

Deshalb dreht sich dieser Wahlkampf immer wieder um Massie.

Die Kräfte, die ihn angreifen, wissen genau, was er verhindert hat.

„Er hat 2020 Nein zu Lockdowns gesagt“, sagte Shannon. „Er hat Nein zu endlosen Kriegen im Iran gesagt. Er hat Nein zu Immunität für Chemie- und Pharmaunternehmen sowie KI gesagt. Er hat sich erhoben und Nein zu Rechenzentren und der Immunität dafür gesagt.“

Deshalb bezeichnete Shannon es als „nicht nur eine Sache von Kentucky“.

Wenn Massie verliert, ist die Botschaft an jedes andere Mitglied des Kongresses klar: Stell dich der Maschinerie in den Weg, und die Maschinerie wird dich ins Visier nehmen.

Sein verfassungsrechtlicher Test sollte das absolute Minimum sein: „Ist es verfassungsgemäß, können wir es uns leisten, und wird dies besser auf staatlicher oder auf Bundesebene gehandhabt?“

Aber genau dieser Maßstab ist der Grund, warum die Maschinerie ihn loswerden will.

Shannon sagte, die Leute, die versuchen, Massie zu entfernen, wollten einen der wenigen Republikaner ausschalten, die bereit sind, „die Milliardärsklasse, die Epstein-Klasse, den Deep State, Big Pharma, Big Tech, Big Chemical, die Uniparty“ zu blockieren, wenn es darauf ankommt.

Kristen sagte, ihn zu verlieren, wäre „absolut schädlich für die Gesundheitsfreiheit und für die individuelle Freiheit insgesamt.“

Rechenzentren. Immunitätsschilde. Gesundheitsfreiheit. Lokale Kontrolle. Verfassungsmäßige Vertretung.

Das sind keine getrennten Kämpfe mehr.

Sie werden zu einem einzigen Kampf darum, ob gewöhnliche Amerikaner noch ein Mitspracherecht haben, bevor das Kontrollnetz für den „digitalen Sklavenstaat“ im Namen des Fortschritts um sie herum aufgebaut wird.

Americans are being told to conserve energy, accept shortages, and lower their expectations, while massive AI data centers demand staggering amounts of power, water, diesel, land, and infrastructure.



That contradiction should infuriate people.



If families are told not to water… pic.twitter.com/qxzoVYFjVC — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) May 19, 2026

Wir möchten uns bei Shannon Joy und Kristen Meghan dafür bedanken, dass sie heute bei uns zu Gast waren – und vor allem möchten wir euch dafür danken, dass ihr zuschaut und eure Pflicht erfüllt, euch zu informieren, während so viele andere sich dagegen entscheiden.

Seht euch das vollständige Interview unten an: