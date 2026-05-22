China veröffentlicht ein bemerkenswertes Strategiedokument – Weltlage ist extrem gefährlich

China warnt vor globalem Systemkollaps – Peking entwirft die Blaupause für eine neue Weltordnung

Während der Westen weiter in militärische Eskalationen, Wirtschaftskriege und geopolitische Blockbildung abrutscht, veröffentlicht China ein bemerkenswertes Strategiedokument, das wie eine Warnung vor dem globalen Zusammenbruch wirkt. Der Titel: „Der große globale Umbruch und der Weg des Zusammenlebens zwischen China und den USA“.

Das Papier stammt aus dem Umfeld der chinesischen Diplomatie und zeigt, wie die Führung in Peking die Weltlage inzwischen bewertet: Die alte Ordnung unter US-Vorherrschaft befindet sich aus chinesischer Sicht im Zerfall.

Der Ton des Dokuments ist ungewöhnlich offen. Die Autoren sprechen von einer historischen Übergangsphase, in der sich das internationale System neu formiert. Der bisherige Zustand globaler Dominanz durch die Vereinigten Staaten könne nicht mehr aufrechterhalten werden. Statt Stabilität produziere Washington zunehmend Chaos: geopolitische Konfrontation, Sanktionen, Militärblöcke, Handelskriege und eine immer aggressivere Eindämmungspolitik gegen Rivalen.

Auffällig ist, dass China die Vereinigten Staaten zwar weiterhin als strategischen Hauptgegner betrachtet, gleichzeitig jedoch vor einem unkontrollierten Zusammenstoß der Supermächte warnt. Genau darin liegt die eigentliche Botschaft des Dokuments: Peking will keinen offenen Weltkrieg – sondern eine neue Form der Koexistenz zwischen rivalisierenden Machtzentren.

Der Text liest sich stellenweise wie eine Abrechnung mit der westlichen Nachkriegsordnung. Die Autoren nennen den Ukraine-Krieg, die Spannungen im Nahen Osten, die Krise rund um die Straße von Hormus sowie die Zerstörung globaler Lieferketten als Symptome eines Systems, das an seine Grenzen stößt. Dahinter steht die chinesische Sichtweise, dass die Ära der unipolaren US-Hegemonie endet und eine multipolare Ordnung entsteht.

Besonders brisant ist der Abschnitt über künstliche Intelligenz. Dort beschreibt das Papier KI nicht nur als wirtschaftliche Schlüsseltechnologie, sondern als potenzielles globales Sicherheitsrisiko. Autonome Systeme, Cyberoperationen und KI-gesteuerte Entscheidungsprozesse könnten laut dem Dokument außer Kontrolle geraten und sogar nukleare Stabilität gefährden.

Damit signalisiert China indirekt, dass die technologische Konfrontation zwischen Washington und Peking längst die nächste Phase erreicht hat. Der Wettlauf um KI, Halbleiter und Daten wird in dem Papier faktisch als geopolitischer Überlebenskampf beschrieben.

Bemerkenswert ist auch, dass das Dokument nicht triumphierend wirkt. Stattdessen dominiert eine Mischung aus Alarmstimmung und strategischer Vorsicht. China scheint erkannt zu haben, dass der Zerfall der alten Ordnung auch massive Risiken für die eigene Stabilität birgt.

Deshalb fordert Peking eine neue globale Architektur:

gegenseitige Anerkennung von Einflusszonen,

Verzicht auf totale Dominanz,

strategische Stabilität zwischen Großmächten,

und eine multipolare Weltordnung ohne alleinige US-Führung.

Zwischen den Zeilen wird klar: China betrachtet die gegenwärtige Weltlage als extrem gefährlich. Das eigentliche Risiko sei nicht nur ein Krieg zwischen Staaten, sondern der Kontrollverlust über ein globales System, das durch Schulden, Energiekrisen, technologische Aufrüstung und ideologische Polarisierung immer instabiler werde.

Das Dokument zeigt damit vor allem eines: In Peking bereitet man sich längst auf eine Welt nach der amerikanischen Vormachtstellung vor. Die Frage ist nur noch, ob dieser Übergang geordnet verläuft – oder in einer Kettenreaktion globaler Konflikte endet.