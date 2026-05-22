Keine Einigung: Trump drängt auf Atomdeal, Iran lehnt Nachgeben ab und weitere Updates

Von Tyler Durden

Zusammenfassung

Al Arabiya veröffentlicht eine dramatische Richtigstellung zu früheren Berichten über eine „erzielte Einigung“ .

. Der iranische Präsident schwört, nicht nachzugeben , während Trump weiterhin verspricht, an das Nuklearmaterial zu gelangen.

, während Trump weiterhin verspricht, an das Nuklearmaterial zu gelangen. Al Arabiya TV erhält den, wie es heißt, endgültigen Entwurf des Abkommens zwischen den USA und dem Iran,

Reuters berichtete, dass der Ayatollah angeordnet habe, dass die Bestände an auf 60 % angereichertem Uran streng innerhalb des iranischen Hoheitsgebiets verbleiben müssen . Einige iranische Beamte bestritten daraufhin gegenüber Al Jazeera diesen Bericht .

. Einige iranische Beamte . Das Weiße Haus droht: „Schließt einen Deal, sonst … können sie mit einer Bestrafung durch unser Militär rechnen, wie es sie in der modernen Geschichte noch nicht gegeben hat.“

Der US-Geheimdienst sagt, der Iran habe sein Drohnenprogramm und seine militärische Industriebasis „schneller als erwartet“wieder aufgebaut (CNN).

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Keine Einigung erzielt: Frühere Berichte „erfunden“

Nach etwa acht Stunden – die erhebliche Schwankungen bei Öl und an den Märkten ausgelöst hatten – werden nun vollständige Rückzieher gemacht, wobei Begriffe wie „Erfindung“ verwendet werden, woraufhin der Ölpreis wieder steigt…

Iranischer Präsident: Wir werden nicht nachgeben

Der iranische Präsident Masoud Pezeshkian erklärte: „Wir werden uns nicht beugen, unsere Minister und Experten arbeiten Tag und Nacht, ohne einen einzigen freien Tag.“ Laut staatlichen Quellen fügte er hinzu: „Wir sind bereit, für die Ehre und den Stolz des Iran so viel wie möglich zu opfern, und wir fürchten das Märtyrertum nicht.“

Und einfach so…

Die Märkte gaben ihre früheren Gewinne wieder ab, nachdem der iranische Präsident im staatlichen Fernsehen erklärte, man werde in den Verhandlungen nicht nachgeben. Die Dynamik nahm dann wieder zu, als eine „hochrangige Quelle“ gegenüber Al-Arabiya mitteilte, der pakistanische Armeechef werde heute Abend nicht nach Teheran reisen. Die Pakistaner sollten eigentlich erst dann in den Iran reisen, wenn eine Einigung in Sicht war; dies widerlegt also gewissermaßen die früheren Berichte über einen Vereinbarungsentwurf zwischen den USA und dem Iran. Die US-Aktienindizes gaben mehr als die Hälfte ihrer früheren Gewinne wieder ab. Die gleiche Reaktion war an den Öl-, Devisen- und Anleihemärkten zu beobachten, doch nun konsolidieren sich diese.

Dennoch berichtet Al Jazeera, dass „die Verhandlungsführer kurz vor einer Einigung stehen und derzeit an einem Textentwurf arbeiten. Gleichzeitig erklärte eine andere Quelle gegenüber Al Jazeera, es sei noch zu früh, um zu beurteilen, ob eine ernsthafte, endgültige Einigung in greifbarer Nähe sei.“

IRNA zitiert einen pakistanischen Beamten, der sagt, die Gespräche würden sich „in die richtige Richtung bewegen“ – auch wenn das zum jetzigen Zeitpunkt reine Spekulation ist. Der zuvor gemeldete Entwurf ging nicht auf die Atomfrage ein. Trump drängt weiterhin auf die Atomfrage:

US-Präsident Donald Trump hat erneut versprochen, im Rahmen eines Abkommens über das iranische Atomprogramm die iranischen Bestände an hochangereichertem Uran zu beschlagnahmen. „Sehen Sie, wir werden dafür sorgen, dass sie keine Atomwaffe besitzen, oder wir werden sehr drastische Maßnahmen ergreifen müssen. Ich glaube, wenn man die Menschen in unserem Land danach fragt, werden sie alle zustimmen, dass wir nicht zulassen dürfen, dass der Iran eine Atomwaffe bekommt“, sagte Trump vor Reportern im Weißen Haus. Auf die Frage, ob der Iran sein angereichertes Uran behalten könne, antwortete Trump: „Nein, wir werden es beschlagnahmen. Wir brauchen es nicht, wir wollen es nicht, wir werden es wahrscheinlich vernichten, nachdem wir es beschlagnahmt haben. Aber wir werden nicht zulassen, dass sie es behalten.“

Ölpreis stürzt nach Bekanntgabe des endgültigen Entwurfs des Abkommens zwischen den USA und dem Iran ab

Ist es diesmal soweit? Auch wenn wir das schon einmal erlebt haben, stürzt der Ölpreis aufgrund eines Berichts in saudischen Medien ab, der als positiv für den Friedensprozess gewertet wird. Rohöl erreicht Tagestief…

Händler verbreiten auf AI Arabiya TV einen Entwurf, den sie als endgültige Fassung des Abkommens zwischen den USA und dem Iran bezeichnen:

Zu den wichtigsten Bestimmungen gehören:

1) Ein sofortiger, umfassender und bedingungsloser Waffenstillstand an allen Fronten (zu Lande, zu Wasser und in der Luft) 2) Gegenseitige Verpflichtung, keine militärischen, zivilen oder wirtschaftlichen Infrastrukturen anzugreifen 3) Einstellung militärischer Operationen und der Anstiftung zu Medienkriegsführung 4) Achtung der Souveränität, der territorialen Integrität und der Nichteinmischung in innere Angelegenheiten 5) Gewährleistung der Freiheit der Schifffahrt im Persischen Golf, in der Straße von Hormus und im Arabischen Meer 6) Einrichtung eines gemeinsamen Überwachungs- und Streitbeilegungsmechanismus 7) Aufnahme von Verhandlungen über offene Fragen innerhalb von sieben Tagen 8) Schrittweise Aufhebung der US-Sanktionen im Gegenzug für die Einhaltung der Bedingungen durch den Iran 9) Bekräftigung der Einhaltung des Völkerrechts und der Charta der Vereinten Nationen

Wichtig ist, dass die Atomfrage mit keinem Wort erwähnt wird.

„Die Vereinbarung soll laut Al-Arabiya-Bericht unmittelbar nach der offiziellen Bekanntgabe durch beide Parteien in Kraft treten.“

Saudi’s @AlArabiya TV has obtained what it describes as the final draft of a prospective Pakistani mediated U.S.-Iran agreement, reportedly set to be announced within hours [It does not align with what I am hearing].



Key provisions include:

1) An immediate, comprehensive, and… https://t.co/qxpEDSX04a pic.twitter.com/M0D1hMCD8b — Basha باشا (@BashaReport) May 21, 2026

Übersetzungen von „X“: Der saudische Fernsehsender @AlArabiya hat den, wie er es nennt, endgültigen Entwurf eines geplanten, von Pakistan vermittelten Abkommens zwischen den USA und dem Iran erhalten, das Berichten zufolge in den nächsten Stunden bekannt gegeben werden soll [Das deckt sich nicht mit dem, was ich höre].

Exklusivmeldung: Zwei hochrangige Diplomaten aus der Region teilten @BashaReport mit, dass das Königreich Saudi-Arabien die Trump-Regierung gebeten habe, größere Militäraktionen gegen den Iran bis nach dem Ende der Hadsch-Saison zu verschieben. Der Hadsch 2026 wird voraussichtlich um den 24. Mai beginnen und bis x.com/RapidResponse4…

Drohnen und militärisch-industrielle Basis werden inmitten eines verlängerten Waffenstillstands rasch wieder aufgebaut

Berichten zufolge haben die Iraner beschädigte und zerstörte Anlagen der Rüstungsindustrie viel schneller als erwartet wieder aufgebaut. Das geht aus Einschätzungen des US-Geheimdienstes hervor, auf die sich CNN beruft, und stützt sich auf Aussagen anonymer Beamter. Die von Pakistan vermittelten Gespräche sind ins Stocken geraten, und in den letzten Wochen hat Washington immer wieder aktualisierte Friedensbedingungen vorgelegt, woraufhin Teheran jeweils mit eigenen Forderungen konterte. Und so drehen sich die indirekten Verhandlungen im Kreis, doch ohne Durchbruch oder auch nur einen Schritt vorwärts.

Aber vielleicht war das alles nur eine Taktik, um den Waffenstillstand einfach zu verlängern? So konnte sich der Iran nach den vorangegangenen 38 Tagen der US-amerikanisch-israelischen Bombardements wieder aufrüsten und neu formieren. „Der Iran hat bereits während des sechswöchigen Waffenstillstands, der Anfang April begann, einen Teil seiner Drohnenproduktion wieder aufgenommen – ein Zeichen dafür, dass er bestimmte militärische Fähigkeiten, die durch die US-israelischen Angriffe geschwächt wurden, rasch wieder aufbaut, wie zwei mit den Einschätzungen des US-Geheimdienstes vertraute Quellen berichten“, berichtet CNN am Donnerstag. „Vier Quellen teilten CNN mit, dass der US-Geheimdienst darauf hinweist, dass sich das iranische Militär viel schneller wieder aufbaut als ursprünglich angenommen.“

Ein in dem Bericht zitierter US-Beamter ging sogar so weit zu sagen: „Die Iraner haben alle Zeitpläne übertroffen, die der Geheimdienst für den Wiederaufbau vorgesehen hatte.“ In der jüngsten Vergangenheit haben Beamte des Weißen Hauses selbst zugegeben, dass sich die Islamische Republik wahrscheinlich wieder aufbaut. Trump betont unterdessen immer wieder, er sei angesichts der Unnachgiebigkeit Teherans nur noch „Tage“ davon entfernt, neue Angriffe anzuordnen. Weitere Informationen zu den iranischen Bemühungen, sich auf die nächste mögliche Runde der Kämpfe vorzubereiten:

Der Wiederaufbau der militärischen Fähigkeiten, einschließlich der Wiederherstellung von Raketenstellungen, Abschussrampen und Produktionskapazitäten für wichtige Waffensysteme, die im aktuellen Konflikt zerstört wurden, bedeutet, dass der Iran für die regionalen Verbündeten weiterhin eine erhebliche Bedrohung darstellt, sollte Präsident Donald Trump die Bombardierungskampagne wieder aufnehmen, so die vier mit den Geheimdienstinformationen vertrauten Quellen. Dies stellt zudem Behauptungen in Frage, inwieweit die US-amerikanisch-israelischen Angriffe das iranische Militär langfristig geschwächt haben. Zwar variiert die Zeit, die für die Wiederaufnahme der Produktion verschiedener Waffenkomponenten benötigt wird, doch deuten einige Schätzungen des US-Geheimdienstes darauf hin, dass der Iran seine Drohnenangriffskapazitäten bereits in sechs Monaten wieder vollständig aufbauen könnte, wie eine der Quellen, ein US-Beamter, gegenüber CNN erklärte.

Iranische Dementis

Den ganzen Vormittag über und seit der Veröffentlichung des Reuters-Berichts haben verschiedene namentlich nicht genannte iranische Beamte erklärt, der Ayatollah habe keinen solchen Befehl erteilt, die Frage der Abgabe von angereichertem Uran bei möglichen Verhandlungen vom Verhandlungstisch zu nehmen. Ein Korrespondent von Al Jazeera berichtet:

Ein hochrangiger iranischer Beamter wies mir gegenüber Berichte zurück, wonach der Oberste Führer Mujtaba Khamenei eine neue Anordnung erlassen habe, wonach angereichertes Uran im Iran verbleiben müsse, und bezeichnete diese als „Propaganda der Gegner des Abkommens“. Der Beamte fügte hinzu, es sei „keine neue Anordnung ergangen“, und Teherans Position sei unverändert geblieben: Der Iran werde das Material selbst verdünnen. „Das ist Gegenstand der Gespräche in der nächsten Phase“, sagte der Beamte.

Dies dürfte die Spekulationen über tiefe Spaltungen innerhalb der iranischen Führung nur noch weiter anheizen. Traditionell untersteht die IRGC direkt dem Ayatollah und gilt als die eher kompromisslose Fraktion, die bereit ist, sich Kompromissen zu widersetzen und auf den Druck der USA mit einer militärischen Reaktion zu reagieren.

Ölpreis bricht nach den Dementis ein… laut Newsquawk:

Als unmittelbare Reaktion fiel der Rohölpreis, was sich negativ auf den US-Dollar und positiv auf Aktien- und Renten-Benchmarks auswirkte. Im Einzelnen: • WTI Juli 2026 fiel von 102 USD/Barrel auf 100,56 USD/Barrel. • UST Juni 2026 stieg von 109-00 auf 109-04+. • Der ES Juni 2026 stieg von 7418 auf 7433.

Ayatollah ordnet an, dass angereichertes Uran auf iranischem Boden verbleibt: RTRS

Die Illusion eines großen diplomatischen Durchbruchs im Nahen Osten prallt erneut auf die Realität. Das Weiße Haus ist eifrig damit beschäftigt, das Bild einer vollständigen Kapitulation Teherans zu zeichnen, was angesichts der konsequenten Haltung der Stadt, sich Washingtons Forderungen in der Atomfrage zu widersetzen, nicht belegt ist.

Laut zwei hochrangigen iranischen Beamten, die mit Reuters sprachen, hat der oberste iranische Führer Mojtaba Khamenei eine klare Grenze gezogen und angeordnet, dass Irans Vorrat an auf 60 % angereichertem Uran streng innerhalb des iranischen Hoheitsgebiets verbleiben muss.

Büro des Obersten Führers (via Reuters)

Reuters betont, dass „der Befehl von Ayatollah Mojtaba Khamenei US-Präsident Donald Trump weiter verärgern und die Gespräche über eine Beendigung des Krieges der USA und Israels gegen den Iran erschweren könnte“.

„Israelische Beamte haben Reuters mitgeteilt, dass Trump Israel versichert habe, dass die iranischen Bestände an hochangereichertem Uran, die zur Herstellung einer Atomwaffe benötigt werden, aus dem Iran ausgeführt werden und dass jedes Friedensabkommen eine entsprechende Klausel enthalten müsse“, heißt es in dem Bericht weiter.

Die Beamten merkten an, dass in Teheran das tiefe Misstrauen herrsche, der Waffenstillstand sei in Wirklichkeit „eine taktische Täuschung der USA“, die darauf abziele, den Iran in ein „falsches Gefühl der Sicherheit“ zu wiegen … bevor die Kämpfe wieder aufgenommen werden.

Die neue Anweisung des Obersten Führers steht in direktem Widerspruch zu der von Washington und Tel Aviv verbreiteten Darstellung, da israelische Beamte behaupten, Präsident Trump habe Israel ausdrücklich versprochen, dass die hoch angereicherten Bestände des Iran im Rahmen einer ausgehandelten Einigung vollständig aus dem Land entfernt würden.

Trump hat dies kürzlich auch öffentlich verkündet, beispielsweise in einem Telefoninterview mit CBS News im vergangenen Monat, in dem er zuversichtlich erklärte, der Iran habe „allem zugestimmt“ und werde uneingeschränkt kooperieren, um sein angereichertes Uran aus dem Land zu transportieren.

Die Entnahme von Nuklearmaterial würde natürlich stark von der Annahme einer vollständigen iranischen Einhaltung der Vereinbarungen abhängen, da Trump in letzter Zeit auch eine feindliche Invasionsstreitmacht auszuschließen schien und erklärte: „Nein. Keine Truppen.“

Unter den nationalen Sicherheitsbeamten scheint derzeit weitgehende Einigkeit darüber zu herrschen, dass eine Art Spezialeinsatz, bei dem man heimlich eindringen und das Material beschlagnahmen würde, einer „Selbstmordmission“ gleichkäme.

Nach weiteren (voreiligen) Äußerungen Trumps im vorangegangenen CBS-Interview: „Unsere Leute werden gemeinsam mit den Iranern daran arbeiten, es zu beschaffen. Und dann werden wir es in die Vereinigten Staaten bringen.“

In Wirklichkeit lagen die Positionen beider Seiten die ganze Zeit über sehr weit auseinander und waren weitgehend unnachgiebig:

Und zu einem möglichen Abkommen: „Wir werden das hinbekommen, denn bis dahin werden wir eine Einigung haben, und wenn es eine Einigung gibt, gibt es keinen Grund mehr zu kämpfen. Schön, oder? Das ist besser. Wir hätten es auch anders gemacht, wenn es sein musste“, versuchte er zu erklären.

Derzeit prüfen iranische Beamte Berichten zufolge die jüngsten aktualisierten Friedensvorschläge der USA, nachdem sie Pakistan angeblich um Zeit gebeten haben, um die amerikanischen Verhandlungspunkte zu bewerten und zu studieren.

Da Khamenei jedoch das zu 60 % angereicherte Uran innerhalb der iranischen Grenzen unter Verschluss hält und der Verdacht besteht, dass das Waffenstillstandsangebot der USA nur ein Trojanisches Pferd ist, um die Islamische Republik dazu zu bringen, ihre potenzielle letzte Verteidigungslinie einfach aufzugeben, stehen die Chancen auf einen baldigen Durchbruch nicht gut.

Die jüngste Warnung aus dem Weißen Haus, übermittelt durch Stephen Miller: „Der Iran steht vor einer Entscheidung: Entweder er stimmt einem Abkommen zu, das für die Vereinigten Staaten zufriedenstellend ist, oder er muss mit einer militärischen Vergeltungsmaßnahme rechnen, wie sie in der modernen Geschichte noch nie dagewesen ist. Das ist die Wahl, vor der er steht“, sagte er gegenüber Fox News.

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