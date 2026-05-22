WEF will globale KI-Infrastruktur: Land, Wasser und Energie sollen künftig Rechenzentren dienen

Von The Sociable

Die Infrastruktur für das globale digitale Kontrollnetz, das in den letzten fünf Jahren langsam aufgebaut wurde, befindet sich nun in der Beschleunigungs- und Umsetzungsphase: Perspektive

Laut dem Weltwirtschaftsforum (WEF) kann es keine global gemeinsam genutzte KI-Infrastruktur oder digitale Botschaften geben, ohne den Rechenzentren all das Land, die Energie und das Wasser zur Verfügung zu stellen, das sie benötigen.

Der Plan sieht vor, Rechenzentren in Gastländern zu errichten, die über die dafür erforderlichen finanziellen Mittel und Ressourcen verfügen, und anderen Ländern dann über sogenannte „digitale Botschaften“ Zugang zur KI-Infrastruktur zu gewähren, wodurch ihnen „KI-Souveränität“ eingeräumt wird.

Und wenn es um den Aufbau von KI-Infrastruktur geht, gibt es laut dem Bericht des WEF und von Bain & Company mit dem Titel „KI-Infrastruktur im Zeitalter der Souveränität: Anforderungen, Strategien und ein vertrauenswürdiger Rahmen für digitale Botschaften“ zwei Kategorien von Voraussetzungen, die „nicht verhandelbar“ sind – technische und institutionelle.

Auf der institutionellen Seite geht es um Politik, Talente und Finanzierung.

Auf der technischen Seite dreht sich alles darum, Rechenzentren mit enormen Mengen an Energie, Wasser und Land zu versorgen – genug, um den Bedarf ganzer Städte zu decken –, während der Zugang zu dieser KI-Infrastruktur über Grenzen hinweg erfolgen wird.

„Um diese Bausteine in großem Maßstab zu entwickeln, sind Volkswirtschaften auf eine Reihe unverzichtbarer technischer (Energie, Wasser, Land, Hardware, Cybersicherheit) und institutioneller (Politik, Fachkräfte, Kapital/Finanzierung) Voraussetzungen angewiesen.“ WEF, KI-Infrastruktur im Zeitalter der Souveränität, Mai 2026

Quelle: WEF

Sobald die KI-Infrastruktur in den Gastländern aufgebaut ist, wird anderen Ländern über das, was sie als „KI-Souveränität“ bezeichnen, Zugang gewährt.

Dem Bericht zufolge „bezieht sich KI-Souveränität auf die Fähigkeit von Volkswirtschaften, KI-Ökosysteme im Einklang mit ihren eigenen Werten zu gestalten, einzusetzen und zu steuern, während sie durch eine Kombination aus lokalen Investitionen und vertrauensvoller internationaler Zusammenarbeit strategische und operative Kontrolle, Flexibilität und letztlich Widerstandsfähigkeit gewährleisten.“

Um jedoch den Zugang zur KI-Infrastruktur über ihre KI-Souveränität zu ermöglichen, sind digitale Botschaften erforderlich.

Bei ihrer Rede auf dem WEF-Jahrestreffen in Davos im Januar 2026 machte Geschäftsführerin Cathy Li deutlich, dass einige Länder die KI-Infrastruktur aufbauen und hosten sollten, während andere Länder souveränen Zugang dazu haben sollten.

„Während die Länder darum wetteifern, sich den Zugang zu Daten, Rechenleistung und Cloud-Infrastruktur zu sichern, wird immer deutlicher, dass nicht alle Nationen die KI-Infrastruktur innerhalb ihrer eigenen Grenzen aufbauen können oder sollten […] Digitale Botschaften ermöglichen es Ländern, kritische digitale Infrastruktur über ihre Grenzen hinaus auszubauen und gleichzeitig die Kontrolle über Daten, Rechenleistung und Governance zu behalten“ Cathy Li, WEF-Jahrestagung, Januar 2026

"Not all the nations can or should build the AI infrastructure within their own borders […] Digital embassies enable countries to extend critical digital infrastructure beyond their borders while retaining control over data, compute & governance" Cathy Li, #WEF26 pic.twitter.com/0njxEm3rMl — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) May 18, 2026

Übersetzung von „X“: „Nicht alle Nationen können oder sollten die KI-Infrastruktur innerhalb ihrer eigenen Grenzen aufbauen […] Digitale Botschaften ermöglichen es Ländern, kritische digitale Infrastruktur über ihre Grenzen hinaus auszudehnen, während sie die Kontrolle über Daten, Rechenleistung & Governance behalten“ Cathy Li, #WEF26

„KI ist heute von zentraler Bedeutung für die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit, die nationale Sicherheit und die Erbringung öffentlicher Dienstleistungen“, sagte Li.

„Da die Länder darum wetteifern, sich den Zugang zu Daten, Rechenleistung und Cloud-Infrastruktur zu sichern, wird immer deutlicher, dass nicht alle Nationen die KI-Infrastruktur innerhalb ihrer eigenen Grenzen aufbauen können oder sollten. Dies hat die Frage nach digitalen Botschaften und dem souveränen Zugang zu KI-Infrastruktur in den Vordergrund gerückt.“

„Digitale Botschaften ermöglichen es Ländern, kritische digitale Infrastruktur über ihre Grenzen hinaus auszubauen und gleichzeitig die Kontrolle über Daten, Rechenleistung und Governance zu behalten“, fügte sie hinzu.

„Bei effektiver Steuerung können digitale Botschaften eine glaubwürdige Option für die Ausweitung souveräner KI-Infrastruktur über nationale Grenzen hinaus darstellen.“ WEF, KI-Infrastruktur im Zeitalter der Souveränität, Mai 2026

Quelle: WEF

Laut dem WEF-Bericht gehören zu den unverzichtbaren technischen Voraussetzungen für KI-Infrastrukturen:

Energie : KI-Infrastrukturen – insbesondere Rechenzentren und Beschleunigercluster – benötigen kontinuierlich große Mengen an Strom, und der Bedarf wächst schneller, als viele Stromnetze ausgebaut werden können.

: KI-Infrastrukturen – insbesondere Rechenzentren und Beschleunigercluster – benötigen kontinuierlich große Mengen an Strom, und der Bedarf wächst schneller, als viele Stromnetze ausgebaut werden können. Wasser : In vielen Regionen machen Kühlungsanforderungen Wasser zu einer einschränkenden Größe für KI-Infrastruktur. Die größten KI-orientierten Anlagen können bis zu 5 Millionen Gallonen (ca. 19 Millionen Liter) Wasser pro Tag verbrauchen – vergleichbar mit dem täglichen Bedarf einer Stadt mit rund 50.000 Einwohnern.

: In vielen Regionen machen Kühlungsanforderungen Wasser zu einer einschränkenden Größe für KI-Infrastruktur. Die größten KI-orientierten Anlagen können bis zu 5 Millionen Gallonen (ca. 19 Millionen Liter) Wasser pro Tag verbrauchen – vergleichbar mit dem täglichen Bedarf einer Stadt mit rund 50.000 Einwohnern. Land : KI-fähige Rechenzentren benötigen große Standorte mit Zugang zu Strom mit hoher Kapazität und Glasfaserverbindungen. Eine einzelne KI-Trainingsanlage kann mindestens 200 Acres Land erfordern.

: KI-fähige Rechenzentren benötigen große Standorte mit Zugang zu Strom mit hoher Kapazität und Glasfaserverbindungen. Eine einzelne KI-Trainingsanlage kann mindestens 200 Acres Land erfordern. Cybersicherheit: Da KI-Infrastrukturen immer dezentraler und für Wirtschaftssysteme immer kritischer werden und zunehmend agentische Workloads hosten, bieten sie eine größere Angriffsfläche und werden zu einem attraktiveren Ziel. Diese Risiken werden durch KI-gestützte Bedrohungen, wie beispielsweise KI-gestützte Social-Engineering-Tools, noch verstärkt.

Den Zahlen des Pew Research Center vom April 2026 zufolge gibt es in den Vereinigten Staaten derzeit über 3.000 in Betrieb befindliche Rechenzentren, weitere 1.500 befinden sich in Planung.

Diese Rechenzentren werden zunehmend auf erstklassigem Agrarland errichtet, und wie wir gesehen haben, benötigen sie für ihren Betrieb enorme Mengen an Wasser und Energie.

„Heute haben sich digitale Botschaften im Rahmen der übergeordneten nationalen KI-Infrastrukturstrategien wieder als tragfähige Option für die souveräne Infrastruktur etabliert. Sie erweitern das traditionelle Verständnis von digitaler Souveränität – das einst an nationale Grenzen und physische Territorien gebunden war –, indem sie aufzeigen, wie vertrauenswürdige gemeinsame Vereinbarungen die Kontrolle und Steuerung über Daten und digitale Abläufe auch dann gewährleisten können, wenn diese im Ausland gehostet werden.“ WEF, KI-Infrastruktur im Zeitalter der Souveränität, Mai 2026

Quelle: WEF

Was die unmittelbaren Vorteile für die Gemeinden in der Umgebung von Rechenzentren angeht, so scheint es, als gäbe es nur sehr wenige.

Betrachtet man die Sache jedoch aus der Perspektive der Vision des WEF, wonach KI-Infrastruktur über KI-Souveränität und digitale Botschaften grenzüberschreitend geteilt werden soll, wird deutlicher denn je, dass der Zugang zu diesen Rechenzentren von Regierungen und Unternehmen weltweit dazu genutzt werden wird, damit zu tun, was ihnen gerade passt.

Und warum werden diese riesigen Rechenzentren in solch großem Maßstab gebaut?

Im Wesentlichen dienen sie dem Aufbau eines digitalen Kontrollnetzes, in dem digitale Identitäten und programmierbare digitale Währungen regeln, welche Informationen Sie erhalten dürfen, was Sie sagen dürfen, wohin Sie gehen dürfen, was Sie konsumieren dürfen und wie Sie Transaktionen durchführen können.

Dies wird als Digital Public Infrastructure (DPI) bezeichnet, die aus digitalen Identitäten, schnellen Zahlungssystemen wie programmierbaren digitalen Währungen und einem massiven Datenaustausch zwischen öffentlichen und privaten Einrichtungen besteht.

Damit die DPI nun vollständig realisiert werden kann, benötigt sie die enorme Rechenleistung, die KI-Rechenzentren bereitstellen.

Die Infrastruktur für den globalen digitalen Gulag, die in den letzten fünf Jahren langsam aufgebaut wurde, befindet sich nun in der Beschleunigungs- und Umsetzungsphase.

Die Vision von WEF-Gründer Klaus Schwab von der Vierten Industriellen Revolution hat sich zu dem gewandelt, was er nun als Intelligentes Zeitalter bezeichnet.

All dies ist Teil der Agenda des Great Reset, die darauf abzielt, die Gesellschaft und die Weltwirtschaft neu zu gestalten.

Land-, Wasser- und Energienutzung werden nun so priorisiert, dass sie Maschinen statt Menschen dienen.

Und während die Maschinen immer intelligenter werden, werden die Menschen dümmer und bei ihren Entscheidungen immer abhängiger von den Maschinen – und von denen, die sie programmieren.