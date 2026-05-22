Die Strategie der UNO zur Vernichtung des Westens

Von Amil Imani

Jedes einzelne Instrument, das unserer Souveränität und Größe entgegenwirkt.

Die Vereinten Nationen agieren als räuberisches Kartell, das sich der systematischen Aufhebung nationaler Grenzen verschrieben hat. Ihre Agenda fordert die vollständige Auslöschung des Nationalstaates, um den Weg für eine zentralisierte, nicht gewählte globale Tyrannei zu ebnen.

Der Globale Pakt für eine sichere, geordnete und reguläre Migration von 2018 dient als Henkerbeil für die nationale Souveränität. Dieses Dokument verwandelt Migration von einer Frage der Innenpolitik in ein universelles Menschenrecht und entzieht den Bürgern die Macht zu entscheiden, wer ihr Land betritt. Es schafft einen rechtlichen Rahmen, der unter dem Deckmantel der Unterdrückung von Hassreden jede Ablehnung der Massenmigration unter Strafe stellt.

Das UN-Mandat zwingt Regierungen dazu, Migration zu fördern und alle Formen der Diskriminierung von Migranten zu beseitigen – eine Vorgabe, die ausländische Staatsangehörige effektiv vor die Rechte und Ressourcen der eigenen Steuerzahler stellt. Diese Politik wandelt die grundlegende Pflicht des Staates vom Schutz seiner Bürger hin zum Dienst an einer globalistischen Bevölkerungsbewegung.

Die Bevölkerungsabteilung der UN plant offen den demografischen Umsturz westlicher Bevölkerungen. Ihr Bericht zur „Ersatzmigration“ skizziert eine kalte, kalkulierte Strategie, um sinkende Geburtenraten in Europa und Nordamerika durch die Einfuhr von Millionen ausländischer Arbeitskräfte auszugleichen. Dies ist die gezielte Schaffung einer neuen, entwurzelten Arbeitskraft, die darauf ausgelegt ist, traditionelle kulturelle Identitäten aufzulösen.

Die UNO identifiziert die Ersatzmigration als die einzige, nicht verhandelbare Lösung für die alternden westlichen Nationen und ignoriert dabei bewusst die Erhaltung indigener Kulturen und des sozialen Zusammenhalts. Dieser Mechanismus behandelt menschliche Bevölkerungsgruppen als austauschbare wirtschaftliche Einheiten und bewirkt einen demografischen Wandel, der traditionelle nationale Identitäten überflüssig macht. Die eigenen demografischen Prognosen der UNO liefern den kalten, mathematischen Entwurf für diese Ersatzstrategie.

Die Vereinten Nationen unterhalten eine blutbesiegelte Partnerschaft mit der Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC), um islamische Blasphemiegesetze in westliche Rechtssysteme zu integrieren. Durch die Resolutionen zur Bekämpfung der Diffamierung von Religionen setzt die UNO eine pro-islamische Voreingenommenheit durch, die religiöse Doktrinen vor legitimer Kritik schützt. Dieses Bündnis erleichtert die stetige Islamisierung des europäischen Raums, indem es bestimmten religiösen Ideologien unter dem Dach des internationalen Schutzes einen Sonderstatus gewährt.

Warum weicht der westliche Säkularismus vor dem Vormarsch des religiösen Expansionismus zurück? Die OIC nutzt ihren massiven, disziplinierten Stimmblock innerhalb der UN, um in Fragen der Migration und der Meinungsfreiheit absolute Bedingungen zu diktieren und damit die internationale Gemeinschaft effektiv zu erpressen. Diese Allianz erzwingt eine pro-islamische Ausrichtung, die bestimmte religiöse Doktrinen vor Kritik schützt und gleichzeitig die säkularen Fundamente westlicher Nationen abbaut. Die offiziellen Kooperationsprotokolle zwischen der UN und der OIC dienen als öffentliches Protokoll dieser strategischen Kapitulation.

Die UNO nutzt die Erklärung von Marrakesch und nachfolgende regionale Gipfeltreffen, um nationale Gesetzgeber vollständig zu umgehen. Dieses Modell der Schattenregierung befähigt lokale Gemeinden, als unabhängige Einheiten zu agieren, wodurch UN-Richtlinien direkt in die Stadtzentren geleitet werden, während Bundesrecht ignoriert wird. Diese Taktik schafft „Zufluchtszentren“, die die Einheit des Nationalstaates von innen heraus spalten.

Wie spaltet die UNO eine Nation von innen heraus? Indem sie lokale Stadträte bei der Umsetzung von Integrationsrahmenwerken finanziell unterstützt, schafft die „Maschine“ eine parallele rechtliche Realität, in der die Durchsetzung nationaler Grenzen auf Straßenebene nicht mehr existiert. Diese taktische Unterwanderung umgeht die Bundesbehörden und befähigt globalistisch ausgerichtete Städtenetzwerke, als unabhängige Zufluchtszentren zu agieren. Die Neue Urbanistische Agenda der UNO liefert den expliziten Fahrplan für diesen Machtwechsel und beschreibt detailliert die Aushöhlung nationaler Regierungsführung zugunsten einer lokalisierten globalen Kontrolle.

Die UN-Maschinerie funktioniert über ein Netz aus erpresserischen Finanzmechanismen. Sie leitet Milliardenbeträge an NGOs und humanitäre Frontorganisationen weiter, die den Transit von Migranten über staatliche Grenzen hinweg ermöglichen. Diese Organisationen fungieren als logistischer Arm der Invasion und stellen die Karten, die Rechtshilfe und die Transportmittel bereit, die erforderlich sind, um die Verteidigungslinien des Westens zu durchbrechen.

Jeder Flüchtling stellt einen kalkulierten Posten in einem riesigen, globalistischen Budget dar, das Profit aus der gezielten Destabilisierung stabiler Gesellschaften zieht. Diese räuberische Finanzstruktur zwingt souveräne Nationen dazu, ihre eigene Zerstörung durch Pflichtbeiträge an Organisationen zu finanzieren, die nationale Einwanderungsgesetze aktiv umgehen. Die UNO macht den Steuerzahler effektiv zum unwissenden Finanzier genau jener Maschinerie, die seine Sicherheit und Souveränität untergräbt.

Objektiver Journalismus stirbt unter Ziel 17 des Globalen Migrationspakts. Diese Bestimmung verlangt von den Unterzeichnerstaaten, Medienfachleute zu sensibilisieren und zu schulen, um Migration als positive Kraft zu fördern, während Medien, die Intoleranz oder Fremdenfeindlichkeit verbreiten, die öffentliche Finanzierung entzogen wird. Im Vokabular der UN gilt jede sachliche Berichterstattung über die sozialen oder wirtschaftlichen Kosten der Massenmigration als Intoleranz.

Diese Richtlinie etabliert eine staatlich geförderte Propagandamaschinerie, die Kritiker aggressiv aus dem Verkehr zieht, während sie Medien belohnt, die das globalistische Narrativ nachplappern. Durch die Durchsetzung dieser Standards sorgt die UNO für die vollständige Auslöschung abweichender Meinungen und verwandelt den unabhängigen Journalismus in ein Sprachrohr für grenzenlose Expansion.

Die Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) gestaltet Schullehrpläne im gesamten Westen aktiv um, um die „globale Bürgerschaft“ zu fördern. Dieses Programm ersetzt nationale Geschichte und Identität durch Loyalität gegenüber globalistischen Institutionen. Es stellt die Ankunft ausländischer Bevölkerungsgruppen nicht als demografischen Wandel dar, sondern als unvermeidliche und überlegene Entwicklung der Gesellschaft, wodurch sichergestellt wird, dass die Jugend während des Übergangs gefügig bleibt.

Um welche Indoktrination handelt es sich hier also? Die UNESCO-Initiative „Global Citizenship Education“ (GCED) leitet eine psychologische Umgestaltung der Jugend ein und zielt bereits auf Kinder im Alter von fünf Jahren ab, um sie davon zu überzeugen, dass nationale Loyalität nur noch ein Relikt einer toten Vergangenheit ist. Dieses Programm ersetzt systematisch das Konzept des souveränen Bürgers durch eine entwurzelte globale Identität und stellt sicher, dass die nächste Generation den Abbau ihrer eigenen Grenzen als moralische Notwendigkeit betrachtet.

Die Beweise liegen auf der Hand. Die UNO verbirgt ihren Krieg hinter offiziellen Dokumenten und setzt auf die Apathie der Massen. Die Grenzen fallen. Die Kulturen verblassen. Die Maschine bleibt.