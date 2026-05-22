Grok behauptete, ich würde Desinformation verbreiten, also forderte ich Grok heraus, mir die besten Datenquellen und Methoden zu zeigen, die beweisen, dass ich falsch liege. Die von Grok vorgeschlagenen Daten und Methoden zeigten, dass ich recht hatte. Ups!

Steve Kirsch

Zusammenfassung

Dr. Daniel Ninio startete einen Grok-Thread, um meine Arbeit zu diskreditieren.

Also setzte ich das Gespräch fort und fragte Grok nach den Daten und Methoden, die zeigen sollen, dass die COVID-Impfungen „Millionen“ von Leben gerettet hätten.

Zuerst schlug Grok die CDC-Daten vor. Ich wies darauf hin, dass die CDC-Daten es uns nicht ermöglichen, den Schaden oder Nutzen zu messen. Grok stimmte zu.

Außerdem schlug es die britischen Daten vor. Also ließ ich ChatGPT die britischen Daten analysieren, und die Analyse zeigte, dass Geimpfte während der COVID-Wellen häufiger starben als Ungeimpfte.

Daraufhin sagte Grok, das liege an einem Selektionsbias.

Moment mal! Ein Selektionsbias, der einen angeblichen >5-fachen Vorteil bei der COVID-Sterblichkeit innerhalb weniger Monate in einen Nachteil von 45 % verwandelt?!? Da bin ich skeptisch. Ich fragte Grok nach der Methodik, und Grok räumte ein, dass es keine gebe. Nur vages Herumgerede.

„In einem Vergleich von Tal- zu Wellenphase im Jahr 2021 stieg die altersstandardisierte Gesamtsterblichkeit in der Gruppe mit jemals Geimpften um 17,6 %, gegenüber 12,1 % in der ungeimpften Gruppe – ein etwa 45 % größerer Anstieg während der Wellenperiode bei den jemals Geimpften. Dieses Muster widerspricht der einfachen Interpretation einer stark schützenden Wirkung auf die Gesamtsterblichkeit.“

Mit anderen Worten: Die Daten passen überhaupt nicht zum Narrativ.

Das ist wahrscheinlich der Grund, warum das britische Office for National Statistics sich weigert, die Datensätze auf individueller Ebene in feinerer Auflösung als den groben Kategorien zu veröffentlichen, die derzeit herausgegeben werden.

Das Grok-Gespräch

Hier ist das Grok-Gespräch.

Zu viele reale Datenpunkte, um sie zu ignorieren

Oder nehmen wir die Geschichte von Jay Bonnar. Jay verliert normalerweise keinen seiner Freunde durch plötzlichen Tod. Doch nach den COVID-Impfungen verlor Jay 15 seiner Freunde, die alle „plötzlich starben“. Alle waren geimpft. Vier brachen innerhalb von 24 Stunden nach der Impfung tot zusammen. Drei dieser vier waren etwa 30 Jahre alt und vor ihrem Tod vollkommen gesund. Wow. Ich habe jeden einzelnen Todesfall persönlich überprüft.

Zusammenfassung

Ich fragte Grok nach den entscheidenden Daten und Messmethoden, die einen Nutzen zeigen sollen. Was zurückkam, waren Daten, die eher darauf hindeuteten, dass die Impfstoffe dazu führten, dass Geimpfte insgesamt häufiger starben (Gesamtsterblichkeit).

Grok räumte ein, dass es die Daten nicht ehrlich „anpassen“ kann, um das Problem verschwinden zu lassen.

Damit wäre das geklärt.