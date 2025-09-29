Deutschlands Ukraine-Politik: Milliarden ohne Gegenwert

von Klaus Neumann | Seit Beginn des Ukraine-Krieges inszeniert sich Berlin als treuer Unterstützer Kiews. Milliardenkredite, Waffenlieferungen, Hilfspakete – die Liste deutscher Beiträge ist lang. Kaum ein anderer europäischer Staat hat in diesem Ausmaß bereitwillig gezahlt. Doch während Deutschland sich finanziell verausgabt, stellt sich eine unbequeme Frage: Was bekommt unser Land eigentlich zurück?

Die Realität auf dem Schlachtfeld ist ernüchternd. Russland kontrolliert inzwischen neue Gebiete im Osten und Süden der Ukraine, mitsamt landwirtschaftlichen Flächen und strategisch wichtigen Regionen. Gleichzeitig drängen amerikanische Unternehmen in den Reststaat hinein. Ob Kohleminen im Donbass, Öl- und Gasfelder, Uranlagerstätten oder seltene Erden – überall sichern sich US-Firmen Zugänge, Konzessionen und Beteiligungen. Für Washington ist die Ukraine längst nicht nur ein geopolitisches Projekt,