Die 10 wichtigsten COVID-Ereignisse des Jahres: Unausgesprochene und unbekannte Fakten enthüllen

Von Marina Zhang

Hier sind die 10 wichtigsten Ereignisse, die im Jahr 2023 im Zusammenhang mit COVID stattfanden.

COVID-19 im Jahr 2023 war eine Zeit voller Enthüllungen und Kontroversen.

Die meisten der an der Pandemiebekämpfung in den USA beteiligten Gesundheitspolitiker sind zurückgetreten oder wurden ersetzt, und einer von ihnen verließ seine Behörde mit einer Studie, die wegen einer etwas umstrittenen Auffassung von Impfstoffen viel Aufsehen erregte.

Im Vergleich zum Jahr 2022 sind die wissenschaftlichen Erkenntnisse über die Wirksamkeit und die Risiken der Maskierung und der Impfungen mit der Veröffentlichung von sehr aussagekräftigen Studien in diesem Jahr immer klarer geworden.

Lassen Sie uns einen Blick auf die 10 wichtigsten Ereignisse werfen, die im Jahr 2023 im Zusammenhang mit COVID stattfanden.

#1 FDA und CDC finden mehr COVID-Impfstoff-Nebenwirkungen, einschließlich Schlaganfall

Anfang Januar wurde in Dokumenten, die im Rahmen des Freedom of Information Act (FOIA) veröffentlicht wurden, festgestellt, dass die US-amerikanischen Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Hunderte Sicherheitssignale für die COVID-19-Impfstoffe von Pfizer und Moderna entdeckt haben. Dazu gehörten Nebenwirkungen wie Herzmuskelentzündung (Myokarditis), multisystemisches Entzündungssyndrom bei Kindern (MIS-C), Herzkammerfunktionsstörungen und vieles mehr.

Am 13. Januar gaben die US-Arzneimittelbehörde FDA und die CDC eine gemeinsame Erklärung ab, in der sie erklärten, dass sie bei älteren Menschen, die die bivalenten Impfstoffe von Pfizer einnahmen, Schlaganfälle als neues Sicherheitssignal entdeckten. Forscher von Kaiser Permanente berichteten im Oktober, dass bei Personen, die die COVID-Auffrischungsimpfung zusammen mit dem Grippeimpfstoff erhielten, ein höheres Schlaganfallrisiko bestand.

Die FDA und die CDC gaben eine gemeinsame Erklärung ab, in der sie erklärten, dass sie bei älteren Menschen, die die bivalenten Booster von Pfizer einnahmen, einen Schlaganfall als neues Sicherheitssignal entdeckten. Später erklärten sie, die derzeitigen Beweise seien unzureichend. (Madalina Vasiliu/The Epoch Times, Daniel Chetroni/Shutterstock)

Einige Tage später veröffentlichten Forscher, die mit der FDA zusammenarbeiten, eine Vorabveröffentlichung, in der sie feststellten, dass bei älteren Menschen, die die Auffrischungsimpfung von Pfizer erhalten hatten, eine höhere Rate an Bell’schen Lähmungen, einer Art von Gesichtslähmung, auftrat.

In einer im Mai veröffentlichten Erklärung kam die FDA zu dem Schluss, dass „die derzeitigen Erkenntnisse nicht auf ein Sicherheitsproblem hindeuten“, da die Zahl der Schlaganfälle bei älteren Menschen zurückgegangen sei. Sie fügte hinzu, dass die Behörden weiterhin neue Daten auswerten werden, sobald diese verfügbar sind.

#2 Impfstoffe können COVID nicht „wirksam“ bekämpfen: Fauci nach seinem Rücktritt

Der Rücktritt von Dr. Anthony Fauci, dem ehemaligen Direktor des National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), war angesichts seiner Rolle bei der Pandemiebekämpfung in den Vereinigten Staaten und seines Verhaltens kurz nach seinem Rücktritt bemerkenswert.

Dr. Fauci setzte sich sehr für die Einführung von Impfstoffen ein und trat regelmäßig in Fernsehsendungen auf, um die Menschen zur Impfung zu motivieren.

„Es ist so einfach wie schwarz und weiß. Wenn Sie geimpft sind, sind Sie sicher. Wenn Sie nicht geimpft sind, sind Sie gefährdet. So einfach ist das“, sagte Dr. Fauci in einer MSNBC-Sendung während der Delta-Welle.

Vor der Delta-Welle in den Vereinigten Staaten verglich Dr. Fauci in der CBS-Sendung Face the Nation geimpfte Menschen mit „Sackgassen“ für das Virus.

Am 11. Januar, wenige Wochen nach seinem Rücktritt Ende 2022, veröffentlichten Dr. Fauci und zwei weitere Forscher einen Artikel in Cell Host & Microbe, der aufgrund ihrer Kommentare zur Wirksamkeit von Impfstoffen bei der Bekämpfung von Atemwegsviren für Aufsehen sorgte.

SARS-CoV-2, endemische Coronaviren, RSV und viele andere „Erkältungsviren“ … konnten bisher nicht wirksam durch zugelassene oder experimentelle Impfstoffe bekämpft werden“, schreiben die Autoren in ihrer Einleitung.

Dr. Fauci und zwei weitere Forscher veröffentlichten einen Artikel in Cell Host and Microbe. Darin schreiben sie: „SARS-CoV-2 [und andere ‚Erkältungsviren‘] … konnten bisher weder durch zugelassene noch durch experimentelle Impfstoffe wirksam bekämpft werden.“ (Stefani Reynolds-Pool/Getty Images, The Epoch Times)

Anschließend gingen sie auf einige grundlegende Immunprinzipien ein und stellten fest, dass die derzeitigen Impfstoffe eine Immunität im Körper, nicht aber in den Atemwegen auslösen, obwohl die aktuellen Atemwegsviren in erster Linie die Atemwege infizieren.

„Die Impfstoffe für diese beiden sehr unterschiedlichen Viren (Influenza- und SARS-CoV-2-Viren) … haben gemeinsame Merkmale: Sie bewirken einen unvollständigen und kurzlebigen Schutz gegen sich entwickelnde Virusvarianten, die der Immunität der Bevölkerung entgehen“, schreiben die Autoren.

Während einige Faktenprüfer argumentieren, dass die Studie nicht im Widerspruch zu Dr. Faucis Haltung während der Pandemie steht, interpretieren andere dies als sein „Reinwaschen“.

#3 Gold-Standard-Review findet Beweise für Maskierung „unsicher

Die Cochrane Library, die weithin als Goldstandard für systematische Übersichten gilt, veröffentlichte am 30. Januar eine Übersichtsarbeit, in der sie feststellte, dass die Auswirkungen von Gesichtsmasken ungewiss“ seien.

„Die geringe bis mäßige Sicherheit der Evidenz bedeutet, dass unser Vertrauen in die Effektschätzung begrenzt ist und sich der wahre Effekt von der beobachteten Effektschätzung unterscheiden kann“, so die Autoren, die hinzufügten, dass „gepoolte Ergebnisse von [randomisierten kontrollierten Studien] keine eindeutige Verringerung von Virusinfektionen der Atemwege durch die Verwendung von medizinischen/chirurgischen Masken zeigten“.

Die Cochrane Library, die weithin als Goldstandard für systematische Übersichten gilt, veröffentlichte am 30. Januar eine Übersichtsarbeit, in der sie feststellte, dass es „Unsicherheit über die Auswirkungen von Gesichtsmasken“ gebe. (FranciscoMarques/Shutterstock, Screenshot über The Epoch Times)

Die Ergebnisse der Überprüfung stießen auf breite Kritik in den Mainstream-Medien. Bald folgten mehrere Artikel, in denen die Wirksamkeit der Maskierung hervorgehoben wurde. Die Chefredakteurin des Cochrane-Berichts, Dr. Karla Soares-Weiser, gab im März eine Erklärung ab, in der sie behauptete, die Überprüfung habe nicht gezeigt, dass Masken nicht funktionieren.

„Viele Kommentatoren haben behauptet, ein kürzlich aktualisierter Cochrane-Review zeige, dass ‚Masken nicht funktionieren‘, was eine ungenaue und irreführende Interpretation ist“, schrieb Dr. Soares-Weiser.

„Korrekt wäre es zu sagen, dass … die Ergebnisse nicht schlüssig waren“.

Derzeit empfiehlt die CDC immer noch die Maskierung.

„Masken sind politisch geworden“, sagte ein Autor der Studie auf CNN. „Ich kann Ihnen nur sagen, was die Wissenschaft ist…. Ich kann Ihnen nicht sagen, ob sie funktionieren oder nicht funktionieren. Aber es ist wahrscheinlicher als nicht, dass sie nicht funktionieren.

#4 Wiederholte Impfungen schwächen das Immunsystem, wie Studien zeigen

Die mehrfache Verabreichung der COVID-19-Impfstoffe von Pfizer oder Moderna führt zu einer höheren Konzentration von Antikörpern mit der Bezeichnung IgG4. Eine wachsende Zahl von Forschungsergebnissen deutet darauf hin, dass diese Antikörper das Immunsystem weniger reaktiv gegenüber COVID-19-Spike-Proteinen und anfälliger für potenzielle Spike-Protein-Schäden und Infektionen machen können.

Die erste dieser Studien wurde in der Januarausgabe von Science Immunology veröffentlicht. Die Autoren fanden heraus, dass eine dritte Dosis des mRNA-Impfstoffs zu einem Anstieg der IgG4-Subtypen bei Mäusen führte. IgG4-Antikörper sind dafür verantwortlich, das Immunsystem zu drosseln, um eine Überaktivierung des Immunsystems zu verhindern.

Im Zusammenhang mit COVID-19 und seinen Impfstoffen, bei denen das Immunsystem kampfbereit sein muss, könnte dies jedoch „eine ungehinderte SARS-CoV2-Infektion und -Replikation durch Unterdrückung der natürlichen antiviralen Reaktionen fördern“, so eine weitere im Mai veröffentlichte Studie.

Diese Ergebnisse stimmen mit anderen Studien überein, in denen festgestellt wurde, dass wiederholte Impfungen mit einem erhöhten Infektionsrisiko verbunden sind, wie in einer Studie der Cleveland Clinic berichtet wurde. Die frühere Studie des Teams zeigte auch, dass die Wahrscheinlichkeit einer Infektion steigt, je mehr Dosen eine Person erhält.

Ein medizinischer Assistent hält ein Tablett mit Spritzen, die mit Dosen des Impfstoffs Moderna COVID-19 gefüllt sind, in einer Impfstelle in Los Angeles am 16. Februar 2021. (Apu Gomes/AFP via Getty Images)

#5 DNA-Kontamination in mRNA-Impfstoffen und die Reaktion der FDA

Im Frühjahr 2023 fanden Forscher heraus, dass mRNA-COVID-19-Impfstoffe DNA-Fragmente enthalten, darunter umstrittene SV40-Gene, die der Öffentlichkeit bisher nicht bekannt waren.

Der Genetiker Kevin McKernan entdeckte zunächst, dass die DNA-Fragmente zusammen mit den mRNA-Impfstoffsegmenten in Lipid-Nanopartikeln verpackt waren, damit die DNA in die Zellen gelangen konnte. Dadurch besteht jedoch die Gefahr, dass die Fragmente in das Genom der Zelle integriert werden.

In einer im April veröffentlichten Vorabveröffentlichung fanden McKernan und sein Team sowohl in den Moderna- als auch in den Pfizer-Impfstoffen DNA-Fragmente, die die von der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) geforderten 330 Nanogramm (ng) pro Milligramm und die von der FDA geforderten 10 ng/Dosis überstiegen.

Außerdem enthielten die mRNA-Impfstoffe von Pfizer Gene des simian vacuolating virus 40, auch bekannt als SV40. Das vollständige SV40-Virus steht in einem umstrittenen Zusammenhang mit Krebs, der aus der Zeit stammt, als frühe Polio-Impfstoffe versehentlich mit dem SV40-Virus kontaminiert waren.

„Pfizer hat die SV40-Informationen nie an die EMA weitergegeben. Sie gaben ihnen eine Plasmidkarte mit allen Merkmalen des Plasmids, mit Ausnahme der SV40-Stelle“, sagte Herr McKernan in der Sendung American Thought Leaders von EpochTV.

Herr McKernan in der Sendung American Thought Leaders von EpochTV. Er entdeckte zunächst, dass DNA-Fragmente mit den mRNA-Impfstoffsegmenten in Lipid-Nanopartikeln verpackt wurden. (Die Epoch Times)

Die DNA-Fragmente stellten nicht nur ein Sicherheitsrisiko dar, sondern wiesen auch auf mögliche Probleme bei der Arzneimittelzulassung hin, so McKernan.

Ursprünglich wollte Pfizer seine Impfstoffe mit einer PCR-Maschine herstellen, was teurer und zeitaufwendiger gewesen wäre. Später ging das Unternehmen jedoch zur Verwendung von Bakterien über, wahrscheinlich weil diese Methode schneller und effizienter ist.

Pfizer hat nie getestet, welche Auswirkungen diese Änderung auf die Sicherheit haben würde.

„Sie haben die klinischen Studien nie mit diesem Material [Bakterien] durchgeführt. Die klinischen Versuche wurden mit diesem PCR-Verfahren durchgeführt, und nach den klinischen Versuchen wurde dann auf ein neues Verfahren umgestellt“, so McKernan.

Mediziner, Forscher und Journalisten haben sich besorgt über die unbekannten Risiken geäußert, die eine DNA-Kontamination für die Öffentlichkeit darstellen könnte. Einige haben den Rückruf von Pfizer-Impfstoffen gefordert.

In der Antwort der FDA an die Enthüllungsjournalistin Maryanne Demasi gab die Behörde jedoch nicht an, dass sie einen Rückruf der Impfstoffe beabsichtigt.

Health Canada bestätigte, dass es von der SV40-Kontamination der Pfizer-Impfstoffe wusste, fügte aber hinzu, dass „der Sponsor die SV40-Sequenz nicht spezifisch identifiziert hat“.

Die EMA reagierte in ähnlicher Weise auf die Erklärung.

Im Frühjahr 2023 fanden Forscher heraus, dass mRNA-COVID-19-Impfstoffe DNA-Fragmente enthalten, darunter umstrittene SV40-Gene. (Roman Yanushevsky/Shutterstock, Jack Guez/AFP via Getty Images)

#6 COVID-Impfgeschädigte entschädigt

Im April entschädigte die US-Regierung zum ersten Mal Menschen, die durch den Impfstoff COVID-19 verletzt wurden.

Drei Personen erhielten eine Entschädigung für ihre Verletzungen durch das Countermeasures Injury Compensation Program (CICP), das von einer Behörde des Gesundheitsministeriums verwaltet wird, so die Beamten in einer Erklärung.

Zwei von ihnen erlitten eine Herzmuskelentzündung, während einer an einer schweren allergischen Reaktion litt. Die Gesamtentschädigung belief sich auf über 4.600 Dollar.

Im Rahmen des CICP können Personen, die ihre durch den Impfstoff verursachten Verletzungen überleben, Geld für nicht erstattete medizinische Kosten und entgangenes Arbeitseinkommen erhalten.

Bis zum 1. Dezember wurden zehn Personen für ihre Verletzungen durch die COVID-19 mRNA-Impfstoffe entschädigt. Es wurden rund 37.000 $ gezahlt.

#7 Ärzte können Ivermectin verschreiben: FDA-Anwalt

Zwei Jahre nachdem die Gesundheitsbehörden die Verwendung von Ivermectin zur Behandlung von COVID-19 kritisiert und einigen Ärzten die Zulassung entzogen hatten, weil sie es verschrieben hatten, wurde in einem Gerichtsverfahren festgestellt, dass Ärzte Ivermectin tatsächlich als Therapeutikum für COVID verschreiben können.

„Die FDA erkennt ausdrücklich an, dass Ärzte die Befugnis haben, Ivermectin zur Behandlung von COVID zu verschreiben“, sagte Ashley Cheung Honold, eine Anwältin des Justizministeriums, die die FDA vertritt, während der mündlichen Verhandlung am 8. August vor dem U.S. Court of Appeals for the 5th Circuit.

Ivermectin-Tabletten für den menschlichen Gebrauch. (Natasha Holt/Die Epoch Times)

Das Gerichtsverfahren gegen die FDA wurde von Ärzten angestrengt, die behaupteten, dass die Posts der FDA in den sozialen Medien im Jahr 2021, in denen von der Verwendung von Ivermectin abgeraten wurde, ihre Fähigkeit, als Ärzte zu praktizieren, beeinträchtigt hätten. Bei den Klägern handelt es sich um Dr. Paul Marik, Mary Bowden und Robert Apter. Sie behaupteten, dass sie durch die Äußerungen der FDA beruflich geschädigt wurden, einschließlich der Kündigung wegen ihrer Bemühungen, Ivermectin an Patienten zu verschreiben.

Dr. Marik wies auch darauf hin, dass eine Reihe von Studien den Einsatz von Ivermectin gegen COVID-19 unterstützen, wie die FDA selbst eingeräumt hat. Einige andere Studien zeigen wenig bis gar keine Wirkung.

#8 Maskenpflicht kehrt im August zurück, neue COVID-Impfstoffe werden genehmigt

Zwar haben keine Bundesbehörden die Maskenpflicht wieder eingeführt, doch haben einige Arbeitsplätze, Schulen und Krankenhäuser im August damit begonnen, die Maskenpflicht wieder einzuführen, da die Zahl der COVID-19-Krankenhausaufenthalte gestiegen ist.

Dies löste eine erneute Diskussion über die Wirksamkeit von Masken aus, und einige Menschen wehrten sich gegen die Vorschrift.

Einige dieser Unternehmen, wie z. B. Lionsgate und einige Krankenhäuser, haben ihre Vorschriften später wieder zurückgenommen.

Aufgrund der steigenden Zahl von COVID-19-Krankenhausaufenthalten wurde die Maskenpflicht im August an einigen Orten wieder eingeführt. (Realography/Shutterstock)

Kurz darauf, am 11. September, ließ die FDA die neuen COVID-19-Impfstoffe von Pfizer und Moderna zu. Diese Impfstoffe enthielten mRNA-Sequenzen der Omikron-Variante XBB.1.5, die zum Zeitpunkt der Zulassung nicht mehr die aktive Variante war.

Obwohl der CDC-Beratungsausschuss den Impfstoff für Kinder und Erwachsene empfahl, räumte er in einem am 27. September veröffentlichten Bericht ein, dass die Gewissheit über die Fähigkeit des Impfstoffs, schwere COVID, Krankenhausaufenthalte und Todesfälle durch COVID zu verhindern, für Erwachsene „gering“ und für Kinder und Säuglinge „sehr gering“ sei.

Die Risiken für bestimmte schwere Nebenwirkungen und Unverträglichkeiten waren ebenfalls gering.

Einen Monat später ließ die FDA den proteinbasierten COVID-Impfstoff von Novavax zum Schutz vor COVID-19 zu.

#9 Letzte Charge von Pfizer-Impfstoff-Dokumenten von der FDA freigegeben

Im Rahmen des FOIA gab die FDA die letzten 51.000 Seiten des Dokuments über den Impfstoff COVID-19 von Pfizer frei.

Im Jahr 2021 wurde ein FOIA-Antrag gegen die FDA gestellt, um alle Dokumente im Kontext der Lizenzierung der COVID-19-Impfstoffe von Pfizer zu erhalten. Die FDA schlug vor, 500 Seiten pro Monat freizugeben, was bedeuten würde, dass es 75 Jahre dauern würde, bis alle Pfizer-Dokumente freigegeben wären.

Im Jahr 2021 reichte eine gemeinnützige Gruppe von Ärzten und Beamten namens Public Health and Medical Professionals for Transparency aufgrund dieser Forderung eine Klage gegen die FDA ein. Der Richter wies die FDA an, stattdessen 55.000 Seiten pro Monat vorzulegen.

Im November 2023 wurden alle Dokumente der FDA im Kontext der COVID-19-Impfstoffe von Pfizer für Kinder ab 16 Jahren freigegeben.

Die FDA hat die letzten mehr als 51.000 Seiten des Dokuments über den Impfstoff COVID-19 von Pfizer im November 2023 freigegeben. (Die Epoch Times)

Bei der Freigabe dieser 51.893 Seiten kamen mehrere Dinge ans Licht:

Das Sentinel-Programm des Center for Biologics Evaluation and Research (CBER) der FDA ist unzureichend, um die mit dem Impfstoff von Pfizer verbundenen ernsten Risiken einer Myokarditis, Perikarditis und subklinischen Myokarditis zu bewerten. Als der Impfstoff zugelassen wurde, war das Programm nicht leistungsfähig genug, um das Ausmaß des Risikos zu bewerten. Außerdem war es unzureichend, um die Fälle von Langzeitsymptomen und Genesung zu verfolgen.

Aus E-Mails des CBER Review Teams der FDA vom August 2021 geht hervor, dass die FDA wusste, dass die Impfstoffe möglicherweise Endotoxine enthielten. In der E-Mail stellte die FDA Pfizer Fragen zu ihrem Verfahren zur Messung von Endotoxinen in den Impfstoffen. Es ist nicht ersichtlich, warum die Impfstoffe Endotoxine enthalten könnten. Allerdings produzieren E. coli-Bakterien – die Pfizer zur Herstellung von DNA für seine mRNA-Impfstoffe verwendet – Endotoxine, sodass dies eine mögliche Erklärung ist.

Bei den COVID-Impfstoffen von Pfizer gibt es möglicherweise mehrere Herstellungsprobleme. Bei einem der Dokumente handelt es sich offenbar um die schriftliche Antwort von Pfizer auf mehrere von der FDA festgestellte Herstellungsprobleme. Bei mehreren Chargen von COVID-19-Impfstoffen wurden Abweichungen von den Produktqualitätsstandards festgestellt, doch wurden die betroffenen Chargen in verschiedenen Losen an die Öffentlichkeit gegeben, deren Nummern geschwärzt wurden.

In der Mitteilung der FDA zur Pharmakovigilanz heißt es: „Es gibt VAERS-Berichte über Todesfälle aufgrund von COVID-19 bei Patienten, die angeblich vollständig geimpft waren. Es ist zu erwarten, dass es einige Fälle von Impfversagen geben kann, insbesondere bei älteren oder immungeschwächten Personen“. Die FDA fügte hinzu, dass das VAERS-System nicht dazu verwendet werden kann, auf die Wirksamkeit des Impfstoffs zu schließen.

Das Memo der FDA zum Zulassungsantrag von Pfizer enthält Kommentare, in denen die klinischen Prüfer der FDA feststellten, dass die Daten von Pfizer „die Erwartungen der FDA übertreffen“. Außerdem wurde erwähnt, dass die während der Studie gemeldeten kardialen Ereignisse „wahrscheinlich nicht mit der Impfung in Zusammenhang stehen“, obwohl die Zahl der kardialen Ereignisse und/oder Herzversagen in der Placebo-Gruppe fast doppelt so hoch war (10 gegenüber sechs).

#10 Nicht Messenger-RNA, sondern modifizierte RNA, Impfstoffe bilden abweichende Proteine

Während die auf dem Markt befindlichen COVID-19-mRNA-Impfstoffe als Boten-RNA, d. h. als natürlich im Körper vorkommende RNA, beworben wurden, zeigten Dokumente von Pfizer und Studien zu Moderna-Impfstoffen, dass es sich bei der tatsächlich verwendeten mRNA um modifizierte RNA oder modRNA handelt.

Natürlich vorkommende mRNA besteht hauptsächlich aus Uridin, während bei der modRNA in den Impfstoffen der größte Teil des Uridins in Pseudouridin umgewandelt wurde, um die Impfstoffe widerstandsfähiger und resistenter gegen den Abbau durch das Immunsystem zu machen. Ein Artikel des Epoch Times Gastkolumnisten und Molekularwissenschaftlers Klaus Steger liefert eine detaillierte Erklärung.

Die Sequenzen wurden auch geändert, um ein schnelleres Ablesen der mRNA zu bewirken, was sich auf das letztlich produzierte Protein auswirken kann. Frühere Forschungen ergaben, dass eine veränderte Ablesegeschwindigkeit die Faltung des endgültigen Proteins beeinflussen würde, was zur Bildung neuer, nicht spitzer, aberranter Proteine führen könnte.

Eine kürzlich in Cambridge durchgeführte Studie ergab, dass die mRNA von Pfizer COVID-19-Impfstoffen in 8 Prozent der Fälle falsch übersetzt wird, was zur Bildung von abnormen Proteinen führt. (The Epoch Times)

Dies wurde in einer kürzlich in Cambridge durchgeführten Studie bestätigt, in der festgestellt wurde, dass etwa 8 Prozent der mRNA-Impfstoffe von Pfizer falsch gelesen werden und abnorme Proteine erzeugen. Die Forscher stellten fest, dass die Pseudouridin-Veränderung in den mRNA-Sequenzen den Impfstoff besonders „fehleranfällig“ macht.

Diese einzigartige, aberrante Proteinbildung kann bei den Geimpften von Pfizer unbeabsichtigte Immunreaktionen hervorrufen. Die Studienautoren testeten die Auswirkungen der Proteine nur bei Pfizer-Impfpatienten, wobei zu beachten ist, dass Moderna ebenfalls Pseudouridin in seinen mRNA-Sequenzen verwendet.