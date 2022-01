Die 12 wichtigsten Erkenntnisse aus dem Interview mit Joe Rogan und Dr. Robert Malone

Einer der aufschlussreichsten Dialoge des Jahres 2021 war das Interview von Joe Rogan mit Dr. Robert Malone. Dr. Malone ist der Erfinder der mRNA-Technologie, die in den experimentellen COVID-Impfstoffen verwendet wird. Dr. Malone hat medizinische Produkte, Medikamente und klinische Versuche entwickelt. Er hat direkt mit Dr. Anthony Fauci und Wissenschaftlern der Centers for Disease Control zusammengearbeitet.

In diesem kritischen Moment der Geschichte weigert er sich jedoch, deren Impf-Alles-Agenda zu folgen, die die medizinische Ethik und die Prinzipien der medizinischen Privatsphäre und der informierten Zustimmung zerstört hat.

Weil er dem nicht nachkam, wurde Dr. Malone von Twitter verbannt. Er wurde auch von LinkedIn entfernt und dann später aber wieder eingestellt, zensiert nur, weil er die einfache Tatsache erwähnte, dass der Leiter von Reuters im Vorstand von Pfizer sitzt. (Reuters wird bei Twitter und anderen Social-Media-Websites als allumfassender, allwissender Faktenchecker eingesetzt).

Robert Malone schwört, weiterhin „die Wahrheit zu sagen“ – auch wenn die Pharmakonzerne versuchen, seine Stimme zu zensieren.

Hier sind einige wichtige Erkenntnisse aus dem Rogan/Malone-Interview:

1: Die Gain-of-Function-Forschung, die der Entwicklung des Biowaffen-Spike-Proteins zugrunde lag, ebnete letztlich den Weg für die Entwicklung eines ähnlichen, aber anderen Spike-Proteins, das derzeit als mRNA-Anweisung im COVID-Impfstoff verwendet wird. Die Pharmaunternehmen haben die ethische Verpflichtung zu beweisen, dass das Spike-Protein in ihrem Impfstoff nicht toxisch ist, so Malone.

2: Viele Menschen werden durch die Impfstoffe nicht akut geschädigt, und einige zeigen überhaupt keine unerwünschten Wirkungen. Rogan fragte, warum. Malone erklärte, dass die Reaktionskurve auf Unterschiede im individuellen Immunsystem zurückzuführen ist, einschließlich phänotypischer/genetischer Unterschiede.

3: Malone sprach über den Begriff „Impfgegner“, der verwendet wird, um Menschen, die sich nicht an die Anweisungen der Gesundheitsbehörden halten, fälschlicherweise zu beschämen. In ähnlicher Weise wird er verwendet, um jeden sozial zu ächten, der der Propaganda der Pharmaunternehmen widerspricht. Malone erörterte die „Trusted New Initiative“ der BBC, die Personen wegen Verbreitung von „Fehlinformationen“ anklagt, wenn sie sich gegen Tedros, Fauci oder andere Impfstoffpropagandisten aussprechen.

4: Dr. Malone wies auf das Trauma hin, das in den Köpfen der Kinder erzeugt wird, sowie auf die anschließende Entmenschlichung, Entsozialisierung und den Missbrauch, der mit Zwangsmasken und Isolation gegen Kinder betrieben wird.

5: Auf Rogans Frage, warum Hydroxychloroquin und Ivermectin von den Medien verleumdet und von den Behörden blockiert wurden, sagte Malone, dass zwei Personen bei dieser Entscheidung eine Schlüsselrolle spielten. Einer von ihnen war der Impfstoffförderer Rick Bright, der das Pandemic Prevention Institute der Rockefeller Foundation leitet. Rick Bright nutzte seine Position als Direktor der Biomedical Advanced Research and Development Authority, um Chloroquin und Hydroxychloroquin zu diskreditieren, zwei Medikamente, die sich als sicher und wirksam gegen SARS-CoV-1 erwiesen haben.

6: Die andere Person, die die Behandlung von COVID-19 blockierte, war Janet Woodcock. Nachdem sie am 20. Januar 2021 das Ruder bei der Food and Drug Administration (FDA) übernommen hatte, nutzte sie die Behörde, um sich über Ivermectin lustig zu machen und dessen ordnungsgemäße Verwendung beim Menschen mit seinen tiermedizinischen Anwendungen zu verwechseln. Senator Ron Johnson schrieb an Woodcock, Fauci und andere Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens, um ihre Besorgnis darüber zum Ausdruck zu bringen, dass wirksame Behandlungen zurückgehalten werden, um gefährliche Impfstoffe auf den Markt zu bringen, für die eine informierte Zustimmung nicht ordnungsgemäß erteilt wurde. Dr. Malone spekulierte nicht über die Absichten von Woodcock und Bright, sagte aber, dass sie mit ihren Behauptungen falsch lägen.

7: Sowohl Hydroxychloroquin als auch Ivermectin stehen auf der von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) erstellten Liste der unentbehrlichen Arzneimittel. Milliarden von Dosen sind sicher verabreicht worden. Diese Medikamente lindern die Symptome und verkürzen die Krankheitsdauer, wodurch schwere Erkrankungen und der Tod verhindert werden. Malone sagte auch, dass die wiederholten Angriffe von Merck auf beide Medikamente gelinde gesagt bizarr sind – vor allem, weil ein hoher Ivermectin-Einsatz in Uttar Pradesh mit niedrigeren Sterblichkeitsraten verbunden war.

8: Joe Rogan fragte Malone nach dem finanziellen Anreiz, COVID-19 im Krankenhaus zu diagnostizieren. Malone sagte, dass die Krankenhäuser für jede COVID-19-Diagnose etwa 3.000 Dollar erhalten. Behandlungsprotokolle werden zurückgehalten, weil die Krankenhäuser einen weiteren Anreiz haben, Remdesivir und Beatmungsgeräte einzusetzen, die mit Nierenversagen, Lungenschäden und tödlichen nosokomialen Infektionen in Verbindung gebracht werden. Dabei spielt es keine Rolle, warum die Person ursprünglich ins Krankenhaus eingeliefert wurde, ob sie an Grunderkrankungen, Medikationsfehlern, verspäteten Operationen usw. litt. Wenn das Krankenhaus einen „Verdacht“ auf COVID-19 hat oder bei einem PCR-Test mit hoher Zyklusschwelle ein positives Ergebnis erzielt, kann das Krankenhaus in betrügerischer Absicht eine COVID-19-Diagnose stellen und für seinen medizinischen Betrug und Kunstfehler entschädigt werden.

9: Auf die Frage nach der nachlassenden Wirksamkeit der Impfstoffe stimmte Malone zu, dass die Impfstoffe zu einer negativen Wirksamkeit führen, wie in den Studien in Dänemark. Je höher die Dosen sind, desto anfälliger werden die Menschen für Infektionen. In Israel werden die Bürger gezwungen, eine vierte Dosis zu nehmen, und die Daten zeigen eine erhöhte Krankheitsanfälligkeit bei den Geimpften. Ihre B- und T-Gedächtniszellen werden darauf trainiert, ein längst mutiertes Spike-Protein anzugreifen, was bei den Geimpften zu antikörperabhängiger Verstärkung, Autoimmunproblemen und Krebs führt.

10: Rogan und Malone erörterten die natürliche Immunität und die Studien, die die Überlegenheit der angeborenen Immunität gegenüber halbgaren, durch Impfstoffe verstärkten Immunantworten belegen.

11: Malone weist auf beunruhigende Trends bei Myokarditis bei Jungen nach der Impfung hin. Er sprach über das Unfruchtbarkeitsrisiko aufgrund der Wirkung von Lipid-Nanopartikeln auf die Eierstöcke von Frauen. Er warnte vor dem Spike-Protein und seiner Neigung zur Bildung von Blutgerinnseln. Sie diskutierten über die Zensur von Maddie de Garay, dem jungen Mädchen, das in der Pfizer-Studie akut verletzt wurde. Malone sagte, dass finanzielle Anreize und erwartete Ergebnisse genutzt werden, um Daten über Impfstoffverletzungen zu verbergen und gleichzeitig erfundene Endpunkte zu fördern, die den Impfstoff gut aussehen lassen.

12: Malone warnte:

Unsere Regierung ist in dieser Sache außer Kontrolle. Sie ist gesetzlos, sie missachtet die Bioethik völlig.