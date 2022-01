25-jährige Frau ist nach der Gardasil-Impfung nur noch eine „Hülle von dem, was ich einmal war“

childrenshealthdefense.org: Die Anwälte von Baum Hedlund Aristei & Goldman und Robert F. Kennedy, Jr., Vorsitzender von Children’s Health Defense, haben ihre 13. Klage gegen Merck wegen des HPV-Impfstoffs Gardasil eingereicht, diesmal im Namen einer 25-jährigen Frau aus New Jersey.

Die Anwälte von Baum Hedlund Aristei & Goldman und Robert F. Kennedy, Jr., Vorsitzender von Children’s Health Defense, reichten ihre 13. Klage gegen Merck wegen des HPV-Impfstoffs Gardasil ein, diesmal im Namen einer 25-jährigen Frau, die sagt, der Impfstoff habe sie zu einer „Hülle von dem gemacht, was ich einmal war“.

Vor der Behandlung mit Gardasil war die Klägerin Emma Sullivan eine vom College rekrutierte Schwimmerin, die davon träumte, eines Tages Krankenschwester zu werden.

Nach der Impfung litt sie unter schweren gesundheitlichen Problemen, die sie ihres Lebens beraubten, das sie sich so hart aufgebaut hatte.

In ihrer Klage, die sie vor dem New Jersey State Court eingereicht hat, behauptet Sullivan, dass Merck wissentlich und aktiv die Tatsache verheimlicht, dass Gardasil schwerwiegende unerwünschte Reaktionen und Nebenwirkungen verursacht, einschließlich Autoimmunerkrankungen und in einigen Fällen sogar den Tod.

Emmas Geschichte

Sullivan war eine Einser-Schülerin, die in Wettkämpfen schwamm und oft zwei oder mehr Stunden pro Tag trainierte. Nachdem sie das Interesse von Colleges geweckt hatte, entschied sie sich für die Villanova University, wo sie Krankenpflege studierte und auf Vereinsebene schwamm.

Kurz bevor sie nach Villanova ging, erhielt Sullivan ihre erste Gardasil-Impfung. Zu diesem Zeitpunkt war sie 18 Jahre alt.

Innerhalb weniger Wochen begannen zahlreiche gesundheitliche Probleme ihren Studienalltag zu beeinträchtigen. Sie war ständig müde und hatte starke Gelenk- und Schienbeinschmerzen, wenn sie versuchte, Sport zu treiben. Ihr Herz raste zu unregelmäßigen Zeiten. Sie fühlte sich nervös, litt unter Schlaflosigkeit und musste sich häufig übergeben, während sie gleichzeitig an Gewicht zulegte.

Nach der zweiten Dosis wurde es nur noch schlimmer. Sullivan litt unter starken Kopfschmerzen, Gelenkschmerzen, Brustschmerzen und Übelkeit. Ihr Erbrechen wurde so schlimm, dass sie sich nur noch mit Flüssigkeit ernähren konnte.

Während ihrer Periode bekam Sullivan Krämpfe, die so stark waren, dass sie ins Krankenhaus gehen musste. Sie hatte extreme Schlafprobleme. Wenn sie doch einmal schlafen konnte, wurde ihr Schlaf durch Nachtangst und Schlaflähmung unterbrochen.

Die Ärzte diagnostizierten bei Sullivan:

Autonome Dysfunktion

Narkolepsie

Myalgische Enzephalomyelitis/Chronisches Müdigkeitssyndrom (ME/CFS)

Posturales Orthostatisches Tachykardie-Syndrom (POTS)

Kleinfaserige Neuropathie (SFN)

Diese und andere schwächende Gesundheitsprobleme machten es Sullivan unmöglich, wie eine normale Studentin zu arbeiten und zur Schule zu gehen. Sie verpasste das zweite Semester ihres zweiten Studienjahres, hörte auf zu schwimmen und war schließlich gezwungen, ihren Traum, Krankenschwester zu werden, aufzugeben.

Doch mit viel harter Arbeit und Hingabe erwarb Sullivan einen Abschluss in Psychologie und schloss ihr Studium mit Auszeichnung ab.

„Ich wurde von einer Sportlerin in bester körperlicher Verfassung scheinbar über Nacht zu einer übergewichtigen, übermüdeten Person“, sagte Sullivan. „Denjenigen, die diesen Impfstoff in Erwägung ziehen, möchte ich dringend raten, sich selbst zu informieren. Ich würde niemandem meine schmerzhaften Erfahrungen wünschen.

Dies ist die 13. Klage, die Baum Hedlund und Kennedy gegen Merck wegen wissentlicher Verheimlichung von Nebenwirkungen im Zusammenhang mit dem Gardasil-Impfstoff eingereicht haben. Zu den anderen gehören:

Ashley Dalton (Michigan)

Hayden Shain (Kalifornien)

Abby Stratton (South Carolina)

Savannah Flores (Nevada)

Korrine Herlth (Connecticut)

Kayla Carrillo (Kalifornien)

Michael Colbath (Kalifornien)

Sahara Walker (Wisconsin)

Zach Otto (Colorado)

Julia Balasco (Rhode Island)

Alle diese Klienten haben ihre eigene Geschichte, aber sie stimmen alle darin überein, dass sie der HPV-Impfung niemals zugestimmt hätten, wenn Merck die Wahrheit über die bekannten Gefahren von Gardasil gesagt hätte.

Wenn Sie oder Ihr Kind nach der Verabreichung des HPV-Impfstoffs Gardasil Schaden erlitten haben, haben Sie möglicherweise einen Rechtsanspruch. Bitte besuchen Sie Baum Hedlund Law für eine kostenlose Fallbeurteilung, oder rufen Sie 844-RFK-HPV1 an.