Die 20 Internet-Giganten, die das Web beherrschen

Mit jedem Jahr, das vergeht, erinnert sich ein immer größerer Teil der Bevölkerung nicht mehr an Bilder, die eine einzelne Pixelreihe nach der anderen laden, an das ohrenbetäubende Geräusch eines 56k-Modems oder an die frühe Vorherrschaft von Webportalen.

Viele der Top-Websites im Jahr 1998 waren Nachrichten-Aggregatoren oder Suchportale, also leicht zu verstehende Konzepte. Wie Nick Routley von Visual Capitalist weiter unten ausführt, sind die Berührungspunkte mit der Marke heute jedoch oft auf verschiedene Geräte (z. B. mobile Apps im Vergleich zu Desktop) und eine Vielzahl von Diensten und Untermarken (z. B. Facebooks Konstellation von Apps) verteilt. Infolgedessen sind die größten Websites der Welt komplexe, miteinander vernetzte Webangebote.

Die nachstehende Visualisierung, die hauptsächlich Daten aus der ComScore-Rangliste der US-Multi-Plattform-Eigenschaften verwendet, zeigt, welche Internetgiganten sich weiterentwickelt haben, um an der Spitze zu bleiben, und welche in der Geschichte des Internets untergegangen sind.

Amerika bewegt sich online

Für Millionen von Neugierigen in den späten 90er Jahren war die kultige AOL-Compact-Disc der Schlüssel zum World Wide Web. In der Blütezeit hatten schätzungsweise 35 Millionen Menschen über AOL Zugang zum Internet, und das Unternehmen ritt mit der Dotcom-Blase in schwindelerregende Höhen und erreichte 1999 eine Bewertung von 222 Milliarden Dollar.

Die Marke AOL hat vielleicht nicht mehr den gleichen Bekanntheitsgrad wie früher, aber sie ist nie ganz in Vergessenheit geraten. Das Unternehmen entwickelte sich ständig weiter und fusionierte schließlich mit Yahoo, nachdem Verizon die beiden legendären Online-Marken übernommen hatte. Verizon setzte große Hoffnungen in das Unternehmen, das sich Oath nannte, um sich zu einer „dritten Option“ für Werbetreibende und Nutzer zu entwickeln, die von Google und Facebook die Nase voll hatten.

Leider haben sich diese Ambitionen nicht wie geplant erfüllt. Im Jahr 2019 wurde Oath in Verizon Media umbenannt und schließlich im Jahr 2021 wieder verkauft.

Eine Stadt der Gifs und Weblogs

Als die Internetnutzung eine kritische Masse zu erreichen begann, machten es Webhoster wie AngelFire und GeoCities den Menschen leicht, sich ein neues Zuhause im Web zu schaffen.

Vor allem GeoCities hatte einen großen Einfluss auf das frühe Internet, da es Millionen von Websites beherbergte und den Menschen die Möglichkeit gab, sich an der Erstellung von Online-Inhalten zu beteiligen. Wäre es eine physische Gemeinschaft von „Home“-Seiten, wäre es nach Los Angeles die drittgrößte Stadt in Amerika.

Diese frühe Online-Gemeinschaft drohte für immer zu verschwinden, als GeoCities 2009 von Yahoo geschlossen wurde. Glücklicherweise hat das gemeinnützige Internet Archive besondere Anstrengungen unternommen, um eine vollständige Aufzeichnung der von GeoCities gehosteten Seiten zu erstellen.

Von A bis Z

Im Dezember 1998, lange bevor Amazon zu der gut geölten Einzelhandelsmaschine wurde, die wir heute kennen, befand sich das Unternehmen mitten in einem massiven Feiertagskonflikt.

In der realen Welt leisteten die Mitarbeiter Überstunden und schliefen sogar im Auto, um den Warenfluss aufrechtzuerhalten, während Amazon.com online zu einer der größten Websites im Internet geworden war, da sich die Menschen mit dem Gedanken vertraut machten, Waren online zu kaufen. Die Nachfrage stieg sprunghaft an, als das Unternehmen begann, sein Angebot über Bücher hinaus zu erweitern.

Amazon.com hat sich zum erfolgreichsten Händler im Internet entwickelt. – New York Times (1998)

Digitaler Zeitschriftenständer

Meredith wird vielen, die sich die heutige Top-20-Liste ansehen, eine unbekannte Marke sein. Meredith mag zwar kein bekannter Name sein, aber das Unternehmen kontrolliert viele der beliebtesten Zeitschriftenmarken des Landes (People, AllRecipes, Martha Stewart, Health usw.), einschließlich ihrer beträchtlichen digitalen Fußstapfen. Das Unternehmen besaß auch eine Reihe von lokalen Fernsehsendern in den Vereinigten Staaten.

Nach der Übernahme von Time Inc. im Jahr 2017 wurde Meredith der größte Zeitschriftenverlag der Welt. Seitdem hat sich Meredith jedoch von vielen seiner wertvollsten Vermögenswerte getrennt (Time, Sports Illustrated, Fortune). Im Dezember 2021 fusionierte Meredith mit Dotdash von IAC.

„Hey, Google“

Wenn Menschen brennende Fragen haben, wenden sie sich zunehmend an das Internet, um Antworten zu erhalten, aber die Vielfalt der Quellen für diese Antworten wird immer geringer.

Noch im Jahr 2013 gehörten About.com, Ask.com und Answers.com zu den größten Websites in Amerika. Heute jedoch scheint Google seinen Status als universelle Quelle für Antworten gefestigt zu haben.

Da intelligente Lautsprecher und Sprachassistenten weiterhin den Markt durchdringen und das Suchverhalten beeinflussen, ist es unwahrscheinlich, dass Google in naher Zukunft mit einem Unternehmen konkurrieren wird, das nicht bereits in der Top-20-Liste vertreten ist.

Neue Kinder im Block

Soziale Medien sind schon lange aus dem Stadium der Modeerscheinung herausgewachsen und sind heute ein gemeinsamer digitaler Faden, der Menschen auf der ganzen Welt verbindet. Während Facebook im Jahr 2007 schnell in die Top 20 aufstieg, dauerte es bei anderen Social-Media-Marken länger, bis sie sich zu Internet-Giganten entwickelten.

Im Jahr 2018 befanden sich Twitter, Snapchat und die Plattformen von Facebook alle in den Top 20. Eine detailliertere und aktuellere Aufschlüsselung des Social-Media-Universums können Sie hier einsehen.

Ein verworrenes Netz

Die heutigen Internetgiganten haben sich weit über ihre Vorfahren von vor zwei Jahrzehnten hinaus entwickelt. Viele der Unternehmen in den Top 20 betreiben eine Vielzahl von Plattformen und Content-Streams, und meistens sind sie keine bekannten Namen.

Einige wenige, wie Mediavine und CafeMedia, sind Dienste, die Anzeigen verwalten. Andere kümmern sich um die Verbreitung von Inhalten, z. B. Musik, oder verwalten eine Konstellation kleinerer Medienunternehmen, wie z. B. Hearst.

Und schließlich gibt es noch die Tech-Giganten. Es ist bemerkenswert, dass drei der fünf größten Webunternehmen 1998 noch unter den ersten 20 waren. Im schnelllebigen digitalen Ökosystem ist das ein bemerkenswertes Durchhaltevermögen.