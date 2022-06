Die 4 Stufen der autoritären Verhaltenskontrolle und der Wert Ihres einzigartigen Geistes

Der Feind ist der Geist des Grammophons, unabhängig davon, ob man mit der Platte, die gerade gespielt wird, einverstanden ist oder nicht.“ ~George Orwell

Verhaltensmodifikation und Verhaltenskontrolle sind wesentlich für die Art von sozialer Kontrolle, die von der technokratisch-faschistischen Übernahme des Planeten Erde angestrebt wird, die derzeit im Gange ist. Die Kontrolleure können absolut keinen Protest, keine abweichende Meinung oder gar Enthaltung von ihren wahnsinnigen Plänen dulden, und deshalb müssen sie sicherstellen, dass Einzelpersonen nicht in der Lage sind, abweichende Standpunkte zu äußern. Ohne massenhaften Gehorsam – oder zumindest den Eindruck davon – können ihre Pläne nicht umgesetzt werden.

Wer sich nicht automatisch den autoritären Hindernissen beugt, die ihm in den Weg gelegt werden, muss herausgefiltert werden, bevor er im Bienenstock für Unruhe sorgt.

Und so nimmt der Käfig, der dich einschließen soll, Gestalt an.

Werbung, Öffentlichkeitsarbeit, Propaganda, Hollywood, Fernsehen, Mainstream-Medien, Prominente und Einflussnehmer bilden die erste Ebene der sozialen Kontrolle. Diese Einrichtungen dienen dazu, allgegenwärtig ein Beispiel dafür zu geben, welches Verhalten, welche Ideen und welche Überzeugungen erforderlich sind, damit Sie sich in die Herde einfügen. Sie formen Ihr Verhalten durch Wiederholung, indem sie Sie ständig darüber informieren, was akzeptiert und erwartet wird, und Ihr Unterbewusstsein erhält die Botschaft laut und deutlich.

Die zweite Ebene ist die offizielle Zensur, die Unternehmenszensur und die Stempelkultur, die allesamt darauf abzielen, abweichende Standpunkte zum Schweigen zu bringen. Als Bonus ist diese Stufe mehrdimensional wirksam. Es gibt Menschen, die direkt zensiert und/oder von Sprachplattformen ausgeschlossen werden (wie wir hier bei Waking Times), sowie den zusätzlichen Effekt der Selbstzensur, d. h. die halbbewusste Selbstregulierung der eigenen Rede, um sich den wahrgenommenen aktuellen Normen und Standards anzupassen und die damit verbundenen Risiken abzuwenden. Ich habe dies ausführlich in einem Artikel aus dem Jahr 2018 mit dem Titel George Orwell warnte uns vor der gefährlichsten Art der Zensur – und sie findet jetzt statt.

Die dritte Stufe, die sich vor unseren Augen abzeichnet, wird den Einsatz von fortschrittlicher Technologie, KI, maschinellem Lernen und algorithmischer Überwachung Ihrer Rede in der Öffentlichkeit und schließlich auch im Privaten beinhalten, um Sie sofort zum Schweigen zu bringen und sofortige Vergeltung für die Äußerung falscher Gedanken zu üben. Ich schreibe diesen Artikel jetzt, weil mir ein aktueller Artikel von France 24 mit dem Titel Niederländische Klubs wollen „intelligente Technologie“ zur Bekämpfung von Fan-Rassismus einsetzen aufgefallen ist, der deutlich zeigt, wie Stufe 3 aussehen wird.

Hier ist ein Zitat daraus…

Drei niederländische Spitzenvereine nehmen an Pilotprojekten teil, bei denen intelligente Technologien wie künstliche Intelligenz eingesetzt werden, um rassistisches Verhalten von Fans zu erkennen und zu bekämpfen, wie der niederländische Fußballverband am Mittwoch mitteilte…. Beim PSV, der eng mit dem niederländischen Technologieriesen Philips zusammenarbeitet, sollen Kameras und Tontechnik eingesetzt werden, um das Engagement der Fans bei Spielen zu messen, „mit direktem Feedback an die Fans, um sie zu motivieren und zum Mitsingen zu bewegen.

Computerprogramme, die künstliche Intelligenz nutzen, werden in der Lage sein, anstößige Rufe aufzuspüren und menschliche Offizielle zu alarmieren, die sich eine Wiederholung des Spiels ansehen können, so der KNVB. In Zwolle, im Osten des Landes, werden die Besucher mit ihren Eintrittskarten auf ihren Handys zu den Spielen gehen, auf die sie über eine mobile App zugreifen können, die unter anderem in der Lage sein wird, die Fans in Echtzeit über die Sicherheitsbedingungen rund um das Stadion zu informieren.“ [Quelle]

Das ist eine Menge Einfallsreichtum und Ressourcen, um das unglückliche Problem zu lösen, dass Menschen Arschlöcher sind, aber leider wissen wir, wie diese Art von Systemen vermarktet werden und wie sie sich entwickeln und in der Gesellschaft verbreiten, sobald sie mit dem angeblichen Ziel getestet wurden, die Welt sicherer und integrativer zu machen.

Ich bin mir sicher, dass Stufe 4 eine transhumanistische Technologie des Gedankenlesens beinhalten wird, bei der Individuen entsprechend ihrer sozialen Überzeugungen profiliert und herausgefiltert werden können, noch bevor sie solche Ideen in ihrem eigenen Kopf überhaupt herauskristallisiert haben. Tatsächlich hatte ich gelesen, dass es einer der feuchten Träume von Klaus Schwab und seiner Crew war, Werkzeuge zu entwickeln, mit denen man die Gedanken von Menschen lesen kann, während sie internationale Reisen unternehmen, um ihre Absichten zu erkennen.

Orwells prophetische Fiktion 1984 zeichnete ein Bild davon, wie eine solche streng kontrollierte Gesellschaft aussehen könnte. Gewöhnliche Menschen werden in eine Realität unflexibler und abstumpfender Konformität gezwängt, während diejenigen, die hinter dem Vorhang sitzen, jede Form der Verderbtheit ausleben können, die sie sich ausdenken. Und natürlich geschieht dies bereits in unserer Welt… Epstein hat sich nicht umgebracht, wie man sagt.

Aber mein Ziel ist es nicht, Sie über aktuelle Nachrichten zu informieren oder Sie über die Natur der sich schnell entwickelnden Welt zu entmutigen. Mein Ziel ist es, Ihnen den Wert Ihres eigenen Verstandes in all dem zu verdeutlichen. Er ist der Preis. Es sind Ihre eigenen originellen Ideen darüber, was für Sie in diesem Wirrwarr möglich ist, die die Dinge wirklich in eine positive Richtung lenken können.

Denn wenn man darüber abstimmen würde, die ganze Welt in eine homogenisierte, zentral verwaltete, monokulturelle Sklavenplantage einzuschreiben, würde das nicht passieren. Nun, eigentlich wird es sowieso nicht passieren, aber das ist ein anderes Thema.

Ich habe sehr ausführlich darüber gesprochen, dass die meisten Menschen nicht erkennen, dass der Großteil ihres Verhaltens NICHT organisch ist. Das heißt, die meisten Dinge, die Menschen tagtäglich tun, sind das Ergebnis von Programmen, die in ihrem Unterbewusstsein ablaufen, und dienen nicht ihrem persönlichen Interesse, gesund, wohlhabend und glücklich zu sein, mit funktionierenden, erfüllenden Beziehungen.

Und genau das ist die zentrale Frage des Selbstbeherrschungs- und Selbstsabotage-Coachings, das ich durchführe. Ist Ihr Verhalten organisch und stammt es von Ihnen selbst, oder wird es von etwas außerhalb von Ihnen programmiert?

Die Tatsache, dass so viel Energie und Mühe darauf verwendet wird, zu kontrollieren, was Sie denken und wie Sie sich ausdrücken, sollte Ihnen zeigen, wie mächtig Sie wirklich sind. Je mehr du das verstehst, desto mehr Freiheit hast du in deinem Leben, um die Person zu werden, die du verdienst, und das Leben zu leben, das du verdienst zu leben.

