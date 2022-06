Die WHO ändert den Namen von „Affenpocken“… geht es wirklich um Rassismus?

Gestern gab Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO), bekannt, dass die WHO den Namen des Affenpockenvirus offiziell ändert.

Diese Entscheidung wurde angeblich aufgrund der „Stigmatisierung“ und „Diskriminierung“ durch die derzeitige „ungenaue“ Bezeichnung getroffen.

Ich bin mir nicht sicher, wie „Affenpockenvirus“ ein ungenauer Name für ein Virus sein kann, das angeblich bei Affen vorkommt und angeblich Pocken verursacht, aber das ist die Behauptung der „Experten“, die in diesem Bericht von letzter Woche eine „dringende Namensänderung“ forderten.

Im Zusammenhang mit dem derzeitigen weltweiten Ausbruch ist die fortgesetzte Bezugnahme auf das Virus und seine Benennung als afrikanisches Virus nicht nur ungenau, sondern auch diskriminierend und stigmatisierend.

Natürlich liegt das Problem hier, wie immer bei den Mainstream-Nachrichten, in ihren eigenen, sich gegenseitig widersprechenden Geschichten/Agenden.

Denn nach der offiziellen Darstellung kommt das Virus tatsächlich aus Afrika, wo es in einigen westafrikanischen Ländern endemisch ist.

Die Änderung des Namens des Virus wird daran nichts ändern und auch nicht dafür sorgen, dass die Leute vergessen, dass sie das gesagt haben, oder?

Warum also die Änderung?

Nun, in einer weiteren Parallele zu Covid erlaubt es ihnen, eine Rassismus-Geschichte in die größere Erzählung einzubinden. Bei Covid wurde zunächst der Verdacht geäußert, dass China und die Chinesen „die Ursache“ für das nicht vorhandene Problem seien. Dann verurteilten sie diese Verdächtigungen als rassistisch.

Hier verbreiten sie Angst vor Afrika und behaupten dann, diese Angst sei rassistisch.

Das ist nur eine weitere großartige Methode, um Menschen zu spalten und abzulenken.

Darüber hinaus scheint die Irrationalität selbst einen gewissen Zweck zu erfüllen.

Bei Covid wurden wir gewarnt, dass „Super-Spreader-Ereignisse“ unglaublich gefährlich seien… aber dass Black-Lives-Matter-Proteste die Ausnahme seien, weil „Rassismus eine schlimmere Pandemie ist als Covid“.

Bei den Affenpocken wird zwar behauptet, sie verbreiteten sich unter „Männern, die Sex mit Männern haben“, aber jede Entscheidung, Pride-Veranstaltungen abzusagen oder bekannte Cruising-Spots zu schließen, ist offenbar „homophob“.

Vielleicht gibt es also ein Element, das einfach nur irrational ist, um der Irrationalität willen. Man verwirrt die Menschen so sehr, dass sie nicht mehr wissen, wo sie stehen sollen.

Es gibt auch noch eine andere mögliche Antwort, eine direkt pragmatische Antwort, die mit anderen Nachrichten über Affenpocken zusammenhängt, die in den letzten Tagen veröffentlicht wurden.

Am 14. Juni wurde bekannt gegeben, dass die WHO nächste Woche zusammentreten wird, um zu prüfen, ob die Affenpocken zu einer internationalen gesundheitlichen Notlage (Public Health Emergency of International Concern, PHEIC) erklärt werden sollen oder nicht.

In den USA hat die CDC aktualisierte Richtlinien und Falldefinitionen für Affenpocken-Symptome veröffentlicht, um „einen breiteren Verdacht auf Affenpocken zu fördern“.

Heute berichtete Bloomberg, die USA hätten „nicht aus Covid gelernt“ und „Testengpässe“ könnten dazu führen, dass Affenpockenfälle übersehen werden.

Und gestern veröffentlichte Hans Kluge, der WHO-Regionaldirektor für Europa, eine Erklärung, in der er die Affenpocken als „vernachlässigte Krankheit“ bezeichnete:

Und wissen Sie, was ich denke?

Ich denke, das eigentliche Problem hier ist, dass sie die Affenpocken-Geschichte auf die nächste Ebene bringen wollen, aber sie haben sich einen dummen Namen aufgesattelt, der niemanden erschrecken wird.

Deshalb ändern sie ihn… sie wollen, dass die Leute Angst haben, und „Affenpocken“ ist einfach nicht beängstigend.