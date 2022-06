Noam Chomsky: «Eine solche Zensur und Unterdrückung habe ich noch nie erlebt»

Der bekannte Linguist und Kritiker des US-Imperiums ist der Meinung, dass die USA einen Totalitarismus von noch nie dagewesenem Ausmass erreicht hätten.

Noam Chomsky irritierte Ende des vergangenen Jahres mit Aussagen über Ungeimpfte, die es in seinen Augen zu isolieren gelte. Deutlich differenzierter äusserte sich der emeritierte Professor für Linguistik und ehemalige Medienwissenschaftler unlängst in einem Interview zum Krieg in der Ukraine gegenüber der Organisation Massachusetts Peace Action.

Chomsky verurteilt den russischen Angriff auf die Ukraine, den er als «schweres Verbrechen» bezeichnet. Der Krieg bereitet Chomsky grosse Sorgen. Er wies dabei auf die Gefahr eines Nuklearkrieges hin. Auch kritisierte er die Falken auf beiden Seiten, die eine diplomatische Lösung des Konfliktes mit allen Mitteln verhindern wollten.