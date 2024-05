Die acht Stadien des zivilisatorischen Zusammenbruchs: Unaufhaltsam und schnell

Die acht Stadien des Zusammenbruchs der Zivilisation: Wenn der Zusammenbruch erst einmal begonnen hat, ist er unaufhaltsam und wird eine Stadt innerhalb weniger Tage völlig überwältigen

Von Milan Adams

In der Geschichte der Welt sind Nationen und sogar Imperien aufgestiegen, dann untergegangen und gingen im Laufe der Zeit verloren, wobei die Archäologen nur durch zurückgelassene Artefakte die Geschehnisse zusammenzusetzen konnten. Aus unserer Sicht ist es einfacher zu sehen, was vorgefallen ist, nämlich der langsame Niedergang in so vielen Bereichen, der schließlich zum Zusammenbruch führte. Glücklicherweise verstehen wir heute viele der Faktoren, die eine Rolle spielen müssen. Leider reicht selbst die Kenntnis dieser Anzeichen des Niedergangs nicht aus, um die Dynamik des Zusammenbruchs Ihres Landes zu verlangsamen oder aufzuhalten. In diesem Video werden wir die acht Anzeichen für einen bevorstehenden Zusammenbruch darlegen. Vielleicht erkennen Sie eines oder alle acht in der jüngsten Geschichte Ihres Landes wieder. Wenn alle acht Anzeichen vorhanden sind, ist ein Zusammenbruch nicht garantiert, aber er wird wahrscheinlicher, vor allem, wenn alle Anzeichen in hohem Maße vorhanden sind. Hier sind die acht Anzeichen für einen unmittelbar bevorstehenden gesellschaftlichen Zusammenbruch.

#1 Finanzieller Verfall

Einer der sichtbaren äußeren Ausdrucksformen eines Zusammenbruchs ist der Zusammenbruch des Finanzsystems. Von einer zwei-, drei- oder mehrstelligen Inflation, die den Menschen die Grundbedürfnisse nimmt, bis zu dramatischen Marktrückgängen, die das im Laufe eines Lebens angesammelte Vermögen in kürzester Zeit vernichten, kann ein wirtschaftlicher Zusammenbruch andere Bedingungen verschlimmern, die sich zu einem vollständigen Zusammenbruch ausweiten können. Viele Marktzusammenbrüche haben eine lange Vorgeschichte. Die Immobilienblase, die Blase bei Gewerbeimmobilien, Handelskriege und der Verlust des Vertrauens in eine einzige Fiat-Währung – all dies geschieht langsam über Jahre hinweg und erreicht dann einen Kipppunkt. In einigen Fällen bejubeln die Superreichen den Niedergang in gewisser Weise, da sie von Leerverkäufen profitieren und glauben, dass sie ihre Gewinne aufrechterhalten können, indem sie ihr Geld in andere Vermögenswerte oder stabilere Länder umschichten. Das funktioniert jedoch nicht immer, da Vermögenswerte oft eingefroren werden, Abhebungslimits eingeführt werden oder die Währung so stark abgewertet wird, dass sie nicht mehr liquide ist. Niemand will sie mehr haben, und es werden keine Transaktionen mehr damit getätigt.

Dem finanziellen Verfall gehen häufig eine wachsende Einkommenskluft, enorme Unternehmensgewinne, während gleichzeitig alltägliche Konsumgüter zu Luxusgütern für die Massen werden, und Löhne, die mit dem vorherigen Wachstum der Nation nicht Schritt halten, voraus. Wirtschaftliche Ungleichheit führt zu Unmut bei den Bürgern, der sich in hoher Kriminalität, Betrug und schließlich in Protesten, Plünderungen, Aufständen und sogar Revolutionen wie der Französischen Revolution äußert. Vielleicht erkennen Sie einige dieser Indikatoren für finanziellen Verfall in Ihrem Land. Auch wenn dies keine Garantie für einen bevorstehenden Zusammenbruch ist, müssen Sie ihn weiterhin beobachten. Ihr Schutz davor beginnt mit der Absicherung Ihres Lebens gegen die Rezession. Es geht weiter mit dem Ausbau Ihrer Fähigkeiten und Fertigkeiten, um sich unabhängig vom Handelssystem zu versorgen, z. B. indem Sie Ihre Lebensmittel selbst anbauen, anstatt zu erwarten, dass Sie sie im Supermarkt kaufen, nachdem Sie 5.000 Meilen (ca. 8.047 km) vom Ort ihres Anbaus entfernt waren.

#2 Niedergang der Landwirtschaft

Der Aufstieg der Landwirtschaft führte auch zur Entstehung von Städten, Staaten und Nationen. Ohne die Nutzung der Natur in der Landwirtschaft, die den Ertrag und die Konzentration der Nahrungsquellen erhöht, hätten sich aus nomadischen Jäger- und Sammlergruppen niemals Nationen gebildet. Auch wenn die Wetterverhältnisse in einem bestimmten Gebiet mehrere Jahrhunderte lang perfekt für die Landwirtschaft waren, können sie sich ändern. Das Ausbleiben von Überschwemmungen im Nil trug im 13. Jahrhundert zu einem dramatischen Rückgang der Nahrungsmittelproduktion bei. Übermäßiger Regen im Großbritannien des 14. Jahrhunderts führte zu massiven Ernteausfällen, die wiederum eine massive Nahrungsmittelknappheit zur Folge hatten. Die irische Kartoffel Hungersnot, auch bekannt als der Große Hunger, begann 1845, als ein Schimmelpilz eine zerstörerische Pflanzenkrankheit verursachte, die sich rasch in ganz Irland ausbreitete. Zwar überlebten die Ägypter, Briten und Iren den Abschwung, aber sie alle erlebten eine Zeit des Zusammenbruchs, die man nur als solche bezeichnen kann.

Ich weise oft darauf hin, dass es bei manchen Pflanzen zwar Tausende Sorten gibt, die Gesellschaften aber dazu neigen, sich auf die produktivste einzelne Sorte zu konzentrieren. Wenn diese Monokultur von Krankheiten oder Schädlingsbefall heimgesucht wird, sind sie dann auch anfällig für große Ernteausfälle. Es gibt weltweit 1.000 verschiedene Bananensorten, aber wir produzieren nur eine Sorte in Massenproduktion – die Cavendish. Was passiert, wenn die Cavendish-Banane von einem Pflanzenpilz befallen wird, gegen den die Blue-Java-Banane resistent ist?

Manchmal ist der Niedergang der Landwirtschaft nicht auf das Wetter oder die Kraut- und Knollenfäule zurückzuführen, sondern lediglich eine Folge der Wirtschaftslage. Als die Große Depression in den Vereinigten Staaten Ende der 1920er-Jahre einsetzte, mussten viele Landwirte einen Rückgang der Milchpreise hinnehmen, und 1933 waren die Preise weniger als halb so hoch wie noch drei Jahre zuvor. Die Landwirte reagierten mit Milchstreiks, und die Proteste wurden oft gewalttätig. Überfallkommandos stoppten mit Milch beladene Züge und kippten sie in den Boden. Eine Käsefabrik wurde angegriffen, und der wütende Mob übergoss 600 Pfund Käse mit Kerosin. Eine noch extreme Auswirkung auf die Landwirtschaft kann ein Krieg haben. Von verbrannter Erde bis zu brachliegendem Land, wenn Kriege toben, bis zum Verhungern der Massen und sogar Kannibalismus – ein größerer gesellschaftlicher Zusammenbruch könnte unmittelbar bevorstehen, wenn die landwirtschaftliche Produktion bedroht ist oder zurückgeht.

#3 Niedergang der Gesundheit

Die Gesundheit einer Nation lässt sich auch an der Gesundheit ihrer Bevölkerung messen. Es gibt offensichtliche Faktoren wie Pest, Krankheiten, Kriege und Pandemien, aber es gibt auch subtilere Indikatoren wie Lebensstil und umweltbedingte Krankheiten. Von den in Rom verwendeten Bleirohren über krebserregende Pestizide bis hin zu industriellen und sogar nuklearen Abfällen gibt es eine Reihe von Umweltfaktoren, die zu medizinischen Problemen führen, die die Ressourcen und Arbeitskräfte einer Nation erschöpfen. Es gibt auch Lebensstilentscheidungen, die zu einer noch stärkeren Verschlechterung der allgemeinen Gesundheit beitragen können. Raffinierter Zucker, Konservierungsstoffe, stark verarbeitete Lebensmittel, Rauchen, übermäßiger Alkoholkonsum und all die anderen Dinge, von denen wir heute wissen, dass sie in Maßen oder gar nicht eingenommen werden müssen, führen zu Gesundheitsproblemen wie Fettleibigkeit, Diabetes, Fettleber, Krebs, Bluthochdruck und so weiter.

Die zunehmenden Gesundheitsprobleme überlasten das etablierte medizinische Versorgungssystem. Krankheiten, Hungersnöte und Kriege können jedes nationale Gesundheitssystem völlig auslöschen. Wenn die Menschen die etablierte Regierung für ihre Probleme verantwortlich machen, kann es zu Aufständen gegen die etablierte Ordnung kommen, die ihr Land noch tiefer in eine Abwärtsspirale stürzen.

#4 Rückgang der Geburtenrate

Ein Rückgang der Geburtenrate deutet auf den Niedergang einer Nation hin. Zwar können sich Umwelt- und soziale Faktoren auf die Fruchtbarkeits- und Befruchtungsrate auswirken, doch ist dies eher ein Hinweis auf einen allgemeinen Mangel an Vertrauen in die Zukunft. Die Zukunft kann zu unsicher, chaotisch oder konfliktreich erscheinen, so dass die Erziehung eines Kindes einfach zu schwierig ist. Oder die finanziellen Aussichten für die Zukunft sind so düster, dass die derzeitige Wirtschaftslage für jeden, der versucht, eine Familie zu gründen, nur zu Armut führen würde. Geburtenrate und Fruchtbarkeitsrate sind hilfreich bei der Analyse und dem Verständnis der Ersatzrate eines Landes. Eine wachsende Bevölkerung kann eine Belastung für die Wirtschaft und die Infrastruktur darstellen. Bevölkerungen, die sich nicht selbst erneuern, können mit einer Verlangsamung der Dienstleistungen, einem Rückgang der Transaktionen und des Handels konfrontiert werden oder sogar nicht mehr in der Lage sein, sich gegen ausländische Feinde zu verteidigen.

Die Geburtenraten in den USA sind rückläufig. Nach einem Höhepunkt während des Babybooms Mitte des 20. Jahrhunderts und einem Tiefpunkt während des Baby-Busts in den 1970er-Jahren waren die Geburtenraten fast 50 Jahre lang relativ stabil. Das änderte sich mit der Großen Rezession von 2007-2009. Seitdem sind die Geburtenraten drastisch zurückgegangen. In Russland ist die Geburtenrate seit 1994, kurz nach dem offiziellen Zusammenbruch der Sowjetunion, rückläufig. Offensichtlich gibt es in der Geschichte Russlands einen Zusammenhang zwischen gesellschaftlichem Zusammenbruch und Geburtenrate. China meldete im Januar, dass seine Bevölkerung zum ersten Mal seit 60 Jahren zurückgegangen sei. Im Jahr 2022 gab es in China nur noch 6,77 Geburten pro 1.000 Einwohner. Indiens allgemeine Fruchtbarkeitsrate ist in den vergangenen zehn Jahren um 20 % gesunken. Japans Geburtenrate ist so dramatisch, dass der Premierminister warnte: “Japan steht am Rande der Frage, ob wir als Gesellschaft weiter funktionieren können.” Da all diese Supermächte und Superwirtschaften mit sinkenden Geburtenraten konfrontiert sind, können sie ihre alternden Bevölkerungen nicht mehr auffüllen und ihre traditionellen Systeme nicht mehr aufrechterhalten. Dies kann zu einem noch größeren gesellschaftlichen Zusammenbruch beitragen.

#5 Fehlinformationen und Gerüchte als Fakten

Es gibt Anzeichen des Niedergangs, die weniger offensichtlich sind als ein finanzieller Zusammenbruch, ungesunde Menschen und sinkende Geburtenraten. Manchmal ist es das, was man weiß, nicht weiß oder zu wissen glaubt, das eine Bevölkerung zerstören kann. Während der ersten Inquisition, die von religiösen Gerichten zur Bekämpfung von Ketzerei und Hexerei ins Leben gerufen wurde, ordnete Papst Gregor IX. an, das Familientier der Hexe, die Katze, insbesondere schwarze Katzen, zu verbrennen und zusammen mit der Hexe zu töten. Hunderttausende von Katzen wurden getötet, was zu einer raschen Vermehrung von Nagetieren führte, insbesondere von einem durch Ratten übertragenen Bakterium. Dieses Bakterium war schließlich die Ursache für die Schwarze Pest. Von der Verschreibung von Opiaten für weinende Babys bis hin zur Verabreichung von Bandwürmern zur Gewichtsreduzierung sind es oft die Fehlinformationen, die die medizinischen Praktiken untermauern, die die Todesraten in der Gesellschaft in die Höhe treiben können.

Gerüchte, die nicht durch Fakten untermauert sind, können auch akzeptierte Normen untergraben, die die Stabilität der Kultur festigen. Wenn eine Klasse oder Gruppe von Menschen eine andere zum Feind erklärt oder entmenschlicht, und Gerüchte, Geschichten und ein ganzes Narrativ entstehen, um diese Verachtung zu untermauern, verliert eine Gesellschaft ihr einheitliches Gefühl für den Fortschritt und erodiert von innen heraus. Fehlinformationen und Annahmen über Rasse, ethnische Zugehörigkeit, Religion, Politik, Kastensysteme und sogar Regierungsphilosophien zwischen ländlichen und städtischen Gebieten können die Verachtung der Menschen schüren. Wenn die Menschen auf diese Fehlinformationen, falschen Erzählungen und Pseudo-Fakten reagieren, entwickelt sich die Gesellschaft von einem Wunsch nach Einheit zu einer Kultur der Zwietracht.

Während diese gesellschaftsverändernden Ausbrüche von den Extremen der Konzentrationslager bis zu kleineren Konfrontationen in Gemeinden geführt haben, leben wir heute in einer Zeit, in der durch Mund-zu-Mund-Propaganda, das Internet, manipulierte Bilder und Fotos, tiefgreifende Fälschungen und sogar künstliche Intelligenz vollkommen falsche Narrative geschaffen und fälschlicherweise unterstützt werden können. Oftmals basiert die Regierungsführung auf Fehlinformationen oder einer angenommenen Interpretation von Daten und Informationen. Oft werden Daten und Fakten zurückgewiesen, weil sie im Widerspruch zu einer extremen Darstellung stehen. Sogar staatlich geförderte Propagandisten, Internet-Trolle und sensationslüsterne Unterhaltungskünstler profitieren von der Verbreitung kontroverser Fehlinformationen. All dies ist ein Zeichen dafür, dass es einer Gesellschaft an Zusammenhalt mangelt, was ein Hinweis auf einen möglichen größeren Zusammenbruch in der Zukunft ist.

#6 Machtkämpfe

Neben Fehlinformationen und Gerüchten ist das nächste Anzeichen für einen bevorstehenden Zusammenbruch ein unkontrollierter Machtkampf. Es werden Sündenböcke für Versäumnisse gesucht, die von der Reaktion auf Natur- oder Industriekatastrophen bis zu Inflation und Zusammenbruch der Finanzmärkte reichen. Die eine Gruppe erhebt sich und beschuldigt die andere. Selbst wenn man nur einen flüchtigen Blick auf die Parlamente und Kongresse weltweit wirft, kann man dies in Echtzeit beobachten. Betrachtet man die Kämpfe der Unterdrückten oder der Habenichtse gegen die herrschenden Klassen und die reiche Elite, so ist die Geschichte übersät mit Beispielen von Machtkämpfen. Diese erbitterten Machtkämpfe, die entflammte Rhetorik und die Sündenbocksuche übertragen sich oft auf die Ebene der Nachbarschaft. Schließlich trauen die Menschen ihren eigenen Nachbarn, ihrer Familie oder ihren Freunden nicht mehr. Misstrauen ist die erste Stufe des Machtkampfes.

In der Regel beanspruchen und spielen beide Parteien die Rolle des Opfers und des Angreifers. Es kommt zu einer Zunahme von Konflikten und expressiven Auseinandersetzungen. Die gegnerische Seite wird als Feind angesehen. Oft werden der Opposition entmenschlichende Bezeichnungen zugeschrieben. Schließlich können weder die Regierung noch die Nachbarn zum Wohle der Gesellschaft zusammenarbeiten. Ohne Vorwärtskommen oder Planung und ohne das Gefühl, dass wir alle an einem Strang ziehen, erodiert die Gesellschaft von innen heraus und ist dem Zusammenbruch einen Schritt näher.

#7 Feinde im Ausland und im Inland

Während sich die inneren Feinde neu formieren, gehen die Feinde anderer Nationen weiter. Gegenwärtig wird die Verachtung für die schwerfällige westliche Diplomatie zunehmend nach außen getragen. Europa und Amerika werden als imperialistische Mächte betrachtet, die zu lange über andere Länder geherrscht und deren Politik diktiert haben. Russland, China, der Iran und viele andere verurteilen die Taktik der USA, obwohl sie selbst autokratische, harte und schwerfällige Taktiken anwenden, kleinere Länder dominieren und in sie einmarschieren und Menschenrechtsverletzungen begehen. Im Großen und Ganzen hat keine der beiden Seiten recht. Sie versuchen lediglich, die Welt so zu biegen, dass sie sie unterstützt, während sie von den Ressourcen profitieren. Diese unterschiedlichen Philosophien bezeichnen einander als Feinde. Sie versuchen, den anderen zu demontieren und zu dekonstruieren. Kriege werden von Nation zu Nation geführt, und Bürgerkriege werden innerhalb der Nationen geführt.

Dies führt zu Stellvertreterkriegen, Kriegen, Invasionen, Cyberangriffen, staatlich gefördertem Terrorismus, Sabotage und Konflikten, die vom Schlachtfeld bis zur Vorstandsetage reichen. Wenn ein Land durch die anderen genannten Warnzeichen erodiert, ist es anfälliger für äußere und innere Feinde. Russland und seine geografischen Vorgängerkulturen waren in 185 Kriege und bewaffnete Konflikte verwickelt, die von der mongolischen Invasion bis zum Krieg in der Ukraine reichen. Amerika war in Konflikte verwickelt, die von der Schweinebucht über die Contras bis zu Weltkriegen, einem Bürgerkrieg und sogar einem Revolutionskrieg reichen, aus dem das Land hervorging. Jede Gesellschaft und jede Nation hat eine Geschichte von bewaffneten Konflikten, in denen Feinde von innen und außen bekämpft wurden. Für jeden offenen und extremen Konflikt, den wir sehen können, gibt es Tausende von kleineren und unbemerkten Kriegen, die geführt werden. Alles zusammengenommen untergräbt die Struktur und den friedlichen Zustand einer geeinten Gesellschaft, und wenn sie an Schwung und Intensität zunehmen, können sie auch auf einen bevorstehenden Zusammenbruch hinweisen.

Dieser letzte Anstoß durch äußere und innere Feinde erleichtert alle Zusammenbrüche. Ausländische Einflüsse gab es schon immer, aber in einem globalen Markt mit sofortiger Kommunikation können Feinde von Computerbildschirmen aus angreifen, die Tausende Kilometer von Computerbildschirmen entfernt sind. Inländische Vigilanten und diejenigen, die durch eine “Sache” oder eine zweckgerichtete Philosophie, ein Dogma oder eine Ideologie wie Akzelerationismus oder Anarchie ermutigt werden, versuchen tatsächlich, den Untergang der Ordnung durch Angriffe auf andere oder die Infrastruktur zu beschleunigen. Feinde im In- und Ausland haben viele Gesichter und lauern immer darauf, den letzten Anstoß zum Zusammenbruch der Gesellschaft zu geben.

#8 Erschöpfung der Ressourcen

Einer der wichtigsten Indikatoren für einen drohenden Zusammenbruch ist die Erschöpfung der Ressourcen. Wenn ein Fluss seinen Lauf ändert oder versiegt, wenn Brunnen und Grundwasserleiter erschöpft sind und wenn keine Energie mehr erzeugt werden kann, um die extremen Hitze- und Kälteperioden zu kontrollieren, wird das Leben in einigen Gebieten unhaltbar. Zwangsmigrationen, Einwanderung und Auswanderung schaffen Ungleichgewichte und einen Wettbewerb um Ressourcen, den es vorher vielleicht nicht gegeben hat.

Wir leben kollektiv in einer Agrargesellschaft, als ob wir immer noch Nomaden wären, und verbrauchen oft das letzte bisschen der lokalen Ressourcen, ohne daran zu denken, diese Ressourcen wieder aufzufüllen. Wenn uns die Ressourcen ausgehen, ziehen wir nicht weiter wie unsere nomadischen Vorfahren, sondern nehmen sie aus einer anderen Region mit, in der wir uns noch weniger um Wiederauffüllung, Erhaltung oder geringeren Verbrauch kümmern. Jedes Ungleichgewicht bei den Ressourcen, von Wasser über Nahrung bis zu Rohstoffen, kann nur eine gewisse Zeit lang ausgeglichen werden. Irgendwann ist die Gesellschaft so weit davon entfernt, ihre Lebensmittel selbst anzubauen, dass die Menschen verhungern und die Gesellschaft zusammenbricht, wenn das Versorgungssystem lange genug ausfällt. Achten Sie auf Anzeichen für die Erschöpfung von Ressourcen, von Dürreeinschränkungen über vergiftetes Wasser aufgrund von Ernteausfällen bis zu steigenden Preisen für fossile Brennstoffe. All dies sind Anzeichen für eine schlechte Bewirtschaftung der Ressourcen, wenn nicht sogar ein Zeichen für einen möglichen zukünftigen Zusammenbruch.

Wahrscheinlich sehen Sie in dem Land, in dem Sie gerade leben, eines oder alle dieser Anzeichen für einen bevorstehenden Zusammenbruch. Das bedeutet nicht, dass der Zusammenbruch über Nacht eintreten wird. Je nach Intensität und Häufigkeit dieser acht Anzeichen kann es sein, dass Sie nur einen allmählichen Abstieg vom Höhepunkt der wahrgenommenen Größe Ihres Landes erleben. Gesellschaften verändern sich, und die Vergangenheit wird oft als “die gute alte Zeit” herbeigesehnt, obwohl es eine andere Zeit mit anderen Denkweisen, Problemen, Lösungen und Ressourcen war. Es gibt immer noch eine Stadt namens Rom, auch wenn das Römische Reich schon lange nicht mehr in den Geschichtsbüchern zu finden ist. Es könnte sein, dass Ihr Land seinen Zenit überschritten hat und die acht Anzeichen für einen bevorstehenden Zusammenbruch sich mit überwältigender Geschwindigkeit verstärken. Noch können Sie den kommenden Sturm überstehen.

Wenn Sie sich bemühen, sich vorzubereiten, Fähigkeiten zu erlernen, Ihre Lebensmittel anzubauen, Lebensmittel und Wasser vor Ort zu beziehen, zu lernen, sich selbst zu versorgen und Ihre Abhängigkeit von nationalen und globalen Versorgungsketten und Regierungen zu verringern, übernehmen Sie wieder die Kontrolle über Ihre Welt. Schauen Sie sich unbedingt unsere Playlist über Gartenarbeit und Wassergewinnung an, die ich am Ende des Videos einstelle. Suchen Sie nicht bei anderen nach Hilfe oder Schuldzuweisungen, wenn Sie selbst bestimmen können, wie sehr Sie den Aufstieg oder Fall Ihrer Gesellschaft spüren werden. Das soll nicht heißen, dass diese Konflikte nicht auch vor Ihrer Haustür auftauchen werden. Das können sie. Ihre Fähigkeit, sie zu überleben, wird jedoch erheblich verbessert. Wenn Sie Ihre Abhängigkeit von externen Systemen, die sich Ihrer Kontrolle entziehen, verringern und sich auf die Dinge konzentrieren, die Sie in Ihrer eigenen Umgebung und in Ihrem eigenen Leben kontrollieren können, haben der Aufstieg und der Fall von Nationen weniger Einfluss auf Ihr tägliches Leben. Sie werden die Auswirkungen immer noch spüren, aber Sie werden besser gerüstet sein, um sie zu überleben.

