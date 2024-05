US-Bomben bei tödlichem Angriff auf Zeltlager in Rafah eingesetzt

Ein neuer CNN-Bericht kommt zu dem Schluss, dass Israel bei dem Angriff auf ein Flüchtlingszeltlager in Rafah am Sonntag, bei dem 45 Menschen, darunter Frauen und Kinder, getötet wurden, Bomben aus amerikanischer Produktion eingesetzt hat.

Der Angriff auf das Flüchtlingslager löste weltweit Empörung aus, nicht zuletzt wegen der grausamen Bilder, die nach dem Angriff auftauchten, darunter ein geköpftes Kind. Der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu machte am Montag einen “tragischen Fehler” für den Angriff verantwortlich, während die Biden-Administration erklärte, die “rote Linie” des Präsidenten sei nicht überschritten worden.

Der Luftangriff ereignete sich an einem Ort, der als “Kuwait Peace Camp 1” bekannt ist, und führte dazu, dass sich das Feuer schnell auf die mit Zivilisten gefüllten Zelte ausbreitete.

“In einem Video, das in den sozialen Medien geteilt wurde und das CNN durch den Vergleich von Details wie dem Eingangsschild des Lagers und den Fliesen auf dem Boden dem gleichen Ort zuordnen konnte, ist das Heck einer GBU-39-Bombe mit kleinem Durchmesser (SDB) aus US-Produktion zu sehen, so vier Sprengstoffexperten, die das Video für CNN überprüft haben”, heißt es in dem Bericht.

Das Weiße Haus hat sich während des gesamten Konflikts geweigert, US-Waffenlieferungen an Bedingungen zu knüpfen, obwohl der Druck selbst innerhalb der Demokratischen Partei zunahm. Auch die New York Times analysierte Bombensplitter vom Anschlagsort und kam zum gleichen Ergebnis.

Mehr dazu in der Analyse von CNN:

Die von Boeing hergestellte GBU-39 ist eine Hochpräzisionsmunition, die “für den Angriff auf strategisch wichtige Punktziele entwickelt wurde” und nur geringe Kollateralschäden verursache, erklärte der Sprengwaffenexperte Chris Cobb-Smith am Dienstag gegenüber CNN. Der Einsatz jeglicher Munition, auch dieser Größe, ist jedoch in dicht besiedelten Gebieten immer mit Risiken verbunden”, so Cobb-Smith, der auch ehemaliger Artillerieoffizier der britischen Armee ist.

Offenbar verursachte die Munition Sekundärexplosionen und Brände im Lager, die sich schnell ausbreiteten und außer Kontrolle gerieten.

“Der Gefechtskopfteil [der Munition] ist unverwechselbar, und der Leit- und Flügelteil ist im Vergleich zu anderer Munition extrem einzigartig. Leit- und Flügelteile von Munition sind oft die Überreste, die nach der Detonation einer Munition übrig bleiben. Als ich den Heckauslöser sah, wusste ich sofort, dass es sich um eine der SDB/GBU-39-Varianten handelte”, sagte Trevor Ball, ein ehemaliges Mitglied des Kampfmittelbeseitigungsteams der US-Armee.

The bombs used in the Israeli strike that killed dozens of Palestinians in a camp for displaced people near Rafah were made in the United States, a @nytimes analysis shows.



w/ @robinnyc7 @heytherehaley @whitney_hurst. Link: https://t.co/VEfMTYHoj6 pic.twitter.com/7nsdboBjOU — Christiaan Triebert (@trbrtc) May 29, 2024

Er wies sogar auf Seriennummern von Munition hin, die am Tatort sichergestellt und gefilmt worden war und die mit denen eines kalifornischen Herstellers von GBU-39-Teilen übereinstimmten.

CNN fügte hinzu: “Zwei weitere Sprengwaffenexperten – Richard Weir, leitender Krisen- und Konfliktforscher bei Human Rights Watch, und Chris Lincoln-Jones, ein ehemaliger Artillerieoffizier der britischen Armee und Experte für Waffen und Zielgeräte – identifizierten das Fragment als Teil einer in den USA hergestellten GBU-39, als sie das Video für CNN untersuchten, obwohl sie nicht in der Lage waren, die verwendete Variante zu kommentieren”.

Diese Entdeckung wird sicherlich den Druck auf das Weiße Haus erhöhen, das jede Beteiligung an Kriegsverbrechen in Gaza vehement bestritten hat. Am Dienstag bezeichnete der Sprecher des Weißen Hauses für nationale Sicherheit, John Kirby, den Angriff vom Sonntag, der zahlreiche Opfer forderte, als “herzzerreißend”, “tragisch” und “entsetzlich” – sagte aber dennoch: “Als Ergebnis dieses Angriffs vom Sonntag habe ich keine politischen Änderungen zu verkünden.”

In einer Pressekonferenz fügte er hinzu: “Es ist einfach passiert. Die Israelis werden diesen Vorfall untersuchen. Wir werden mit großem Interesse verfolgen, was sie dabei herausfinden. Und wir werden sehen, wie es weitergeht”. Am Ende wird also das israelische Militär angeblich eine gründliche Untersuchung gegen sich selbst durchführen.