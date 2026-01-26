Die Ära der Achsen: Westasiens neue Landkarte nach der „Flut“

Operation Al-Aqsa-Flut war nie nur ein Akt des Krieges. Sie durchbrach die Fassade regionaler Stabilität, legte die Bruchlinien der Macht offen und beschleunigte die Entwicklung hin zu vier konkurrierenden Polen, die Westasien nun neu formen.

Mohamad Hasan Sweidan

„Al-Aqsa-Flut war ein präventiver Schlag – gedacht, um das amerikanisch-zionistische Projekt in dieser Region zu brechen.“

— Ihsan Ataya, Funktionär des Palästinensischen Islamischen Dschihad (PIJ), gegenüber The Cradle, 28. Oktober 2023

Bis vor Kurzem ließen sich regionale Entwicklungen in Westasien noch mit den alten Kategorien erklären: isolierte Konflikte, bilaterale Rivalitäten oder Stellvertretergefechte. Das ist vorbei.

Die Operation Al-Aqsa-Flut vom 7. Oktober 2023 war ein strategischer Bruch, der die Regeln von Abschreckung, Legitimität und akzeptablem Gewalteinsatz neu setzte. Seit diesem Tag hat sich Westasien in einen einzigen, hochgradig vernetzten Kampfraum verwandelt, in dem Grenzen verschwimmen, Fronten sich überlappen und Krisen nicht mehr isoliert stattfinden.

Alles seit dem 7. Oktober bewegt sich innerhalb einer neuen strategischen Gleichung. Großmächte haben ihre Prioritäten hastig angepasst, Verbündete und Gegner ihre Linien neu gezogen, und vertraute Arrangements beginnen zu zerfallen.

Die üblichen Sicherheitsnetze – diplomatische Rückendeckung, wirtschaftliche Druckventile, selbst militärische Abschreckung – sind erodiert. Die Region ist kein Mosaik getrennter Brennpunkte mehr, sondern ein volatiles System, in dem jeder einzelne Funke – ein Grenzzwischenfall, ein Handelsmanöver oder eine diplomatische Verschiebung – eine Kettenreaktion auslösen kann. Was wir erleben, ist die aktive Neugestaltung des regionalen Machtgleichgewichts in Echtzeit.

Vier Achsen, kein Hegemon

Im Zentrum dieser Transformation steht das Entstehen von vier klaren Machtzentren: Iran, Türkei, Saudi-Arabien und der israelische Besatzungsstaat. Jeder von ihnen übt Einfluss über mehrere Ebenen hinweg aus, doch keiner konnte diesen in unangefochtene Vorherrschaft übersetzen. Stattdessen wird die Region von vier Gravitationsfeldern angezogen, die Allianzen, Konflikte und Narrative formen.

Iran und Saudi-Arabien verfügen über Energieressourcen, die ihre Reichweite über Westasien hinaus verlängern. Iran genießt zudem Loyalität unter schiitischen Bevölkerungen und unterhält langjährige Partnerschaften mit Widerstandsbewegungen.

Die Türkei und Iran sind große, bevölkerungsreiche Staaten mit tiefen imperialen Wurzeln, strategischer Geografie und umfangreichen Militärkapazitäten. Saudi-Arabien – und in geringerem Maße auch die Türkei – besitzt darüber hinaus erhebliche Soft Power, die auf religiöser und kultureller Legitimität beruht. Israel wiederum bleibt ein militärischer und technologischer Spitzenakteur, gestützt durch eine „Sonderbeziehung“ zu Washington und ein nicht offiziell bestätigtes Nukleararsenal.

Keiner dieser Akteure hält jedoch alle Trümpfe in der Hand. Ihr gleichzeitiger Aufstieg hat das Entstehen eines regionalen Hegemons verhindert. Stattdessen blockieren sie sich gegenseitig in einem instabilen Gleichgewicht, geprägt von Geschichte, Ideologie und Ambition.

Diese vier Achsen agieren nicht als formale Allianzen. Sie sind fließende Einflusszonen, die bestimmen, wie sich Staaten, Bewegungen und sogar Märkte ausrichten. Entscheidend ist nicht feste Mitgliedschaft, sondern die Anziehungskraft – die Fähigkeit, Entscheidungen zu erzwingen, Schutz zu bieten, Kosten aufzuerlegen oder Narrative zu prägen. Und im volatilen Nachhall des 7. Oktober hat sich diese Anziehungskraft noch verstärkt.

Diese Struktur existiert, weil keiner dieser Akteure einen entscheidenden Vorteil besitzt. Zudem sind sie nicht gleichermaßen akzeptiert. Einfluss allein reicht nicht aus; eine Macht muss bereit sein zu handeln, und andere müssen bereit sein, ihre Führung zu akzeptieren.

Kein Staat in der jüngeren Geschichte Westasiens hat alle drei Eigenschaften lange genug vereint, um Hegemon zu werden. Stattdessen manövrieren sie, um ihr Terrain zu sichern oder Rivalen die Vorherrschaft zu verwehren. Diese Konkurrenz flammt in Zeiten des Umbruchs auf – im Golfkrieg, bei der Invasion des Irak 2003, während der arabischen Aufstände und nun im Bruch nach der Operation Al-Aqsa-Flut.

Die meisten Staaten der Region kreisen inzwischen um eine dieser vier Achsen. Riad führt viele der arabischen Staaten am Persischen Golf an, mit Ausnahme von Katar und den VAE. Abu Dhabi, ein zentraler Akteur der „Achse der Normalisierung“, hat sich folgerichtig dem israelischen Lager angenähert. Widerstandsbewegungen orientieren sich an Iran.

Katar neigt zur Türkei – eine Beziehung, die durch ihre gemeinsame Unterstützung von Bewegungen mit Nähe zur Muslimbruderschaft untermauert wird. Ägypten, einst selbst eine Macht, ist weitgehend unter saudischen Einfluss geraten.

Der Kampf um den Süden Jemens ist ein Golf-Machtspiel

Der Wettbewerb zwischen Saudi-Arabien und den VAE wurde lange als Rivalität innerhalb des inneren Golf-Zirkels dargestellt – zwei Partner mit unterschiedlichen Taktiken, aber keinen gegensätzlichen Visionen. Dieses Bild hält nicht mehr. Die Normalisierung der VAE mit Tel Aviv hat Abu Dhabi zu einem Wegbereiter israelischer regionaler Integration gemacht – nicht nur zu einem Konkurrenten Riads, sondern zu einem Kanal für israelische Expansion.

Diese Neuausrichtung hat saudische Sensibilitäten geschärft. Auch wenn sich Riad taktisch mit Israel überschneiden mag, akzeptiert es Tel Aviv nicht als strategischen Schiedsrichter. Die Sorge gilt nicht den Emirati-israelischen Beziehungen an sich, sondern ihrer funktionalen Tiefe – einer Verschmelzung von emiratischem Kapital und Logistik mit israelischer Sicherheitskompetenz und globalen Netzwerken. Diese Kombination, so fürchtet Riad, könnte Macht in Saudis eigene Einflusszone projizieren.

Besonders akut ist dies im Süden Jemens, wo die Ambitionen Abu Dhabis Tel Aviv eine Präsenz an Saudi-Arabiens Südflanke verschaffen könnten. Riad sieht darin kein regionales Gerangel, sondern eine direkte Bedrohung seiner nationalen Sicherheit.

Die saudische Position ist klar: Taktische Überschneidungen mit Israel sind bis zu einem gewissen Punkt tolerierbar, doch eine VAE–Israel-Achse innerhalb des Golfs ist eine rote Linie. Das hat die Grenzen einer Golf-Rivalität überschritten. Es ist nun ein Zusammenstoß zweier unterschiedlicher regionaler Visionen – die eine zielt darauf ab, Israels Expansion einzudämmen, die andere ermöglicht ihre Verfestigung.

Tel Avivs Regionalprojekt bedroht Freund und Feind gleichermaßen

Über Jahrzehnte warnte der verstorbene Generalsekretär der Hisbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, dass eine Schwächung der Achse des Widerstands letztlich jeden Staat der Region gefährden würde – auch jene, die mit Washington verbündet sind. In einer Rede 2013 erklärte Nasrallah:

„Wenn Syrien fällt, ist Palästina verloren – und mit ihm der Widerstand in Gaza, im Westjordanland und in Jerusalem. Wenn Syrien an die USA, Israel und die Takfiris fällt, tritt unsere Region in eine dunkle, brutale Ära ein. Das ist unsere Einschätzung.“

Ein Jahrzehnt später bestätigt Tel Avivs regionales Vorgehen diese Warnung. Israel beschränkt sein Handeln nicht mehr auf eine einzelne Front. Es agiert konzertiert in Gaza, im Libanon, in Syrien, im Irak, im Jemen, im Sudan, in Somalia, in Libyen und im Iran und behandelt die Region als einheitlichen Kampfraum.

Jüngste Ereignisse – Rückschläge für den Widerstand, die Erosion Syriens, die Ausweitung israelischer Operationen – haben deutlich gemacht, dass Tel Aviv keine Grenzen respektiert, nicht einmal die befreundeter Regierungen.

Für Iran ist die Bedrohung direkt und existenziell. Israelische Politiker erklären offen, dass die Zerschlagung der Islamischen Republik ihr strategisches Ziel sei. Dieses Ziel wurde durch Attentate, Sabotage, „Farbrevolutionen“, Stellvertreterangriffe und nun offenen Krieg verfolgt.

Für die Türkei ist die Bedrohung strategischer Natur. Israel fordert Ankaras Einfluss in Syrien und im östlichen Mittelmeer heraus und treibt alternative Handelsrouten voran, die die türkische Geografie umgehen. Besonders Syrien ist zu einem Schauplatz geworden, in dem Israels Bewegungsfreiheit mit den türkischen Sicherheitsprioritäten kollidiert.

Für Saudi-Arabien ist die Sorge strukturell. Tel Avivs Versuch, regionale Regeln neu zu schreiben, bedroht Riads Autonomie und Führungsanspruch. Die größere Gefahr liegt in der entstehenden regionalen Architektur – einer Ordnung, die darauf ausgelegt ist, israelische Dominanz zu verankern und arabische Mächte in untergeordnete Rollen zu drängen.

Seit dem 7. Oktober hat Tel Aviv sein operatives Repertoire erweitert: präventive Schläge, Mehrfrontenkampagnen und verschärfte Abschreckung. Das hat die Bedrohungswahrnehmung bei allen großen Akteuren erhöht.

Das bedeutet nicht, dass sich eine neue Anti-Israel-Allianz formiert. Es bedeutet jedoch, dass jeder Akteur – mit Ausnahme Irans, das Israel als inhärenten Feind betrachtet – israelische Expansion inzwischen als Einschränkung seines eigenen strategischen Handlungsspielraums wahrnimmt.

Was größer erscheint als ein offener Krieg, ist eine strategische Verschiebung, die es einem Akteur erlauben könnte, die Regeln des Engagements für die gesamte Region neu zu definieren.