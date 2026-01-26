Brian Berletic

Die USA haben ihren Krieg gegen den Iran nachweislich fortgesetzt, indem sie seit Langem vorbereitete Pläne umgesetzt haben, die darauf abzielen, das Land durch von den USA unterstützte Proteste und bewaffnete Terroristen zu destabilisieren, die über mehrere Tage hinweg große Städte ins Visier nahmen.

Washingtons Krieg gegen den Iran: Die Bedeutung der Verteidigung des Informationsraums

Dies folgt auf einen fast zweiwöchigen Krieg, den die USA und ihre israelischen Stellvertreter Mitte 2025 gegen den Iran begonnen hatten – ein Krieg, der lediglich vorübergehend pausiert wurde, um die nächste Runde der Destabilisierung und militärischen Aggression vorzubereiten, die sich nun offenbar entfaltet.

Während der von den USA organisierten Unruhen im Januar 2026 unterstützten die USA offen die Opposition und riefen bewaffnete Militante dazu auf, ihre Operationen fortzusetzen und sogar staatliche Institutionen zu übernehmen.

Die Associated Press zitierte den US-Präsidenten mit den Worten, man solle „weiter protestieren und eure Institutionen übernehmen, wenn ihr könnt“, und erklärte zudem, „Hilfe ist unterwegs“ – eine Anspielung auf frühere Drohungen mit US-Militärschlägen gegen den Iran zur Unterstützung der Opposition.

Über bloße rhetorische Unterstützung hinaus tauchten bald Beweise für eine direkte Beteiligung der USA auf, als westliche Medien darüber berichteten.

Die BBC räumte in einem kürzlich veröffentlichten Artikel – tief im Text verborgen – ein, dass „auch Sicherheitskräfte getötet wurden“, was auf schwer bewaffnete Elemente innerhalb der sogenannten „Proteste“ hindeutet. Derselbe Artikel gab zu, dass Informanten, die aus dem Iran Kontakt mit der BBC aufgenommen hatten, „Starlink“-Satellitenverbindungen nutzten – ein Hinweis auf das US-amerikanische Satellitenkommunikationsnetzwerk von SpaceX.

Während sich die multipolare Welt zusammenschließt, um über Zusammenarbeit in den klassischen Bereichen der nationalen Sicherheit zu diskutieren, ist dringend Aufmerksamkeit auf die Sicherung des globalen Informationsraums vor US-Einfluss und Kontrolle erforderlich.

Dies kommt nicht überraschend. Bereits 2022 berichtete CNN, dass „das Weiße Haus Gespräche mit Elon Musk über die Möglichkeit geführt hat, den Satelliten-Internetdienst Starlink von SpaceX im Iran einzurichten“, als eine von mehreren Möglichkeiten, „die iranische Protestbewegung zu unterstützen“.

Kürzlich gab Forbes zu, dass „zehntausende Starlink-Einheiten innerhalb des Iran in Betrieb sind“ – ein Maßstab dafür, wie aggressiv diese Initiative in der Ära der Biden-Administration umgesetzt und anschließend unter der nachfolgenden Trump-Administration fortgeführt wurde.

Über die Kontinuität der Agenda zwischen angeblich „gegnerischen“ Präsidentschaftsverwaltungen hinaus wurden Pläne zur Unterstützung gewaltsamer Unruhen im Iran von US-Politikern bereits 2009 in der Brookings-Institution-Studie „Which Path to Persia?“ dargelegt und von jeder nachfolgenden Regierung nahtlos umgesetzt – unabhängig von politischer Zugehörigkeit oder Wahlkampfrhetorik.

Das Papier enthält ganze Kapitel mit den Titeln „The Velvet Revolution: Supporting a Popular Uprising“ und „Inspiring an Insurgency: Supporting Iranian Minority and Opposition Groups“ sowie ein Kapitel mit dem bezeichnenden Titel „Leave it to Bibi: Allowing or Encouraging an Israeli Military Strike“. Darin heißt es: „Die Vereinigten Staaten würden die Israelis ermutigen – und ihnen möglicherweise sogar helfen –, die Angriffe selbst durchzuführen, in der Erwartung, dass sowohl internationale Kritik als auch iranische Vergeltungsmaßnahmen von den Vereinigten Staaten auf Israel umgelenkt würden“ – ein Szenario, das sich Mitte letzten Jahres wortgleich ereignete.

In Bezug auf von den USA angefachte Unruhen schlägt das Papier von 2009 vor, vom US-Außenministerium als ausländische Terrororganisationen (FTOs) eingestufte Gruppen einzusetzen, darunter die Mujahedin-e Khalq (MEK). Das Papier räumt ein, dass diese Gruppe im Iran äußerst unpopulär ist, in den 1970er-Jahren amerikanische Zivilisten und Militärangehörige getötet hat und mit Sicherheit auch seither Terrorismus gegen andere verübt hat, argumentiert jedoch, sie solle von der US-Terrorliste gestrichen werden, um den USA eine offenere und umfassendere Unterstützung zu ermöglichen.

2012 wurde die MEK unter der Obama-Administration nach jahrelanger Lobbyarbeit von Neokonservativen von der Liste gestrichen – eben jenen Akteuren, die später die erste Administration von Präsident Donald Trump prägten.

In Bezug auf andere Gruppen, die heute an den Unruhen im Iran beteiligt sind, stellte das Papier von 2009 fest:

„Die Vereinigten Staaten könnten sich dafür entscheiden, primär mit verschiedenen unzufriedenen iranischen ethnischen Gruppen (Kurden, Belutschen, Araber usw.) zusammenzuarbeiten, die das Regime seit der Revolution zu verschiedenen Zeiten bekämpft haben. Eine Koalition ethnischer Oppositionsbewegungen, insbesondere in Verbindung mit dissidenten Persern, würde eine ernsthafte Bedrohung für die Stabilität des Regimes darstellen. Darüber hinaus könnten die Unruhen, die diese Gruppen selbst verursachen, das Regime im Inland schwächen.“

Genau dies geschieht heute im Iran.

Trotz Vorbereitungen sowohl für innere Subversion als auch für direkte US-Militärschläge gegen den Iran, die sich nicht nur über die Biden- und Trump-Administrationen, sondern bis in die Zeit der Regierungen von George W. Bush und Barack Obama zurückverfolgen lassen, hat der Iran diese Versuche über Jahre hinweg überstanden und scheint zumindest teilweise auf die jüngste Runde der von den USA orchestrierten Unruhen vorbereitet gewesen zu sein.

Der oben zitierte Forbes-Artikel berichtete, dass es dem Iran gelungen sei, nicht nur die Internetdienste abzuschalten, die von US-unterstützten Militanten zur Koordinierung ihrer Aktionen und zur Kommunikation mit ihren ausländischen Auftraggebern genutzt wurden, sondern auch Starlink-Terminals in kritischen Regionen großflächig zu stören.

Derselbe Artikel spekulierte, dass der Erfolg Irans auf die Übertragung russischer elektronischer Kriegsführungskapazitäten zurückzuführen sein könnte, die im US-Stellvertreterkrieg in der Ukraine perfektioniert wurden, wo Starlink ebenfalls intensiv genutzt wird.

Diese Entwicklungen unterstreichen die Priorität der Sicherung und Verteidigung des nationalen Informationsraums – eines Raums, der im 21. Jahrhundert einen ebenso zentralen Bereich der nationalen Sicherheit darstellt wie Luftraum, Landgrenzen und Küsten. Das Versäumnis, ihn zu schützen, hat sich als katastrophal erwiesen.

Die Bewaffnung des Informationsraums durch die USA im 21. Jahrhundert

Im gesamten 21. Jahrhundert haben die USA ihre Dominanz über den globalen Informationsraum bewusst und böswillig bewaffnet, insbesondere durch in den USA ansässige soziale Medienplattformen wie X (ehemals Twitter), Meta/Facebook*, YouTube, Google, Instagram* und viele andere.

Bereits 2011 räumte die New York Times ein, dass der sogenannte „Arabische Frühling“ in Wirklichkeit eine lange geplante und vorbereitete regionale Destabilisierungskampagne war, organisiert von der US-Regierung und ihren Partnern aus dem Big-Tech-Sektor.

In ihrem Artikel „U.S. Groups Helped Nurture Arab Uprisings“ gab die Zeitung zu: „Eine Reihe der Gruppen und Einzelpersonen, die direkt an den Aufständen und Reformen in der Region beteiligt waren, erhielt Schulungen und Finanzmittel von Organisationen wie dem International Republican Institute, dem National Democratic Institute und Freedom House, einer in Washington ansässigen gemeinnützigen Menschenrechtsorganisation, wie aus Interviews der vergangenen Wochen und aus von WikiLeaks beschafften amerikanischen diplomatischen Depeschen hervorgeht.“

Der Artikel räumte außerdem ein, dass mehrere der beteiligten Oppositionsgruppen an „einem Technologietreffen im Jahr 2008 in New York teilgenommen hatten, bei dem ihnen beigebracht wurde, soziale Netzwerke und mobile Technologien zur Förderung der Demokratie zu nutzen. Zu den Sponsoren dieses Treffens gehörten Facebook, Google, MTV, die Columbia Law School und das US-Außenministerium.“

Tatsächlich fand dieses „Technologietreffen“ über mehrere Jahre hinweg jährlich statt und baute auf Erfahrungen auf, die die US-Regierung aus ähnlichen politischen Eingriffen in Länder wie Serbien, Georgien, Belarus und die Ukraine zwischen 2000 und 2004 gesammelt hatte.

Der Guardian räumte 2004 ein, dass die damaligen anhaltenden Proteste in Kiew „eine amerikanische Schöpfung waren – eine ausgeklügelte und brillant konzipierte Übung westlicher Markenbildung und Massenvermarktung, die in vier Ländern in vier Jahren eingesetzt wurde, um manipulierte Wahlen zu retten und unliebsame Regime zu stürzen“.

Weiter hieß es: „Die Kampagne wurde erstmals 2000 in Europa in Belgrad eingesetzt, um Slobodan Milošević an der Wahlurne zu besiegen. Richard Miles, der US-Botschafter in Belgrad, spielte dabei eine Schlüsselrolle. Und im vergangenen Jahr wiederholte er als US-Botschafter in Tiflis dieses Vorgehen in Georgien, indem er Michail Saakaschwili darin unterwies, wie Eduard Schewardnadse zu stürzen sei. Zehn Monate nach dem Erfolg in Belgrad organisierte der US-Botschafter in Minsk, Michael Kozak, ein Veteran ähnlicher Operationen in Mittelamerika – insbesondere in Nicaragua –, eine nahezu identische Kampagne, um den belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko zu besiegen“, was laut Artikel jedoch scheiterte.

Somit versuchten die USA zwischen 2000 und 2004 serielle Regierungsstürze in Osteuropa, verfeinerten diese Techniken 2011, um weite Teile der arabischen Welt in Brand zu setzen, stürzten ab 2014 erfolgreich die Regierung der Ukraine und stürzten das Land in einen zerstörerischen Stellvertreterkrieg, setzten im vergangenen Jahr die Regierung Nepals an Chinas Grenzen ab und versuchen nun offen, dieselben Taktiken – kombiniert mit der Drohung offener militärischer Aggression – einzusetzen, um die iranische Regierung zu stürzen.

Während Analysten die wachsende Diskrepanz zwischen den USA und der militärisch-industriellen Leistungsfähigkeit Russlands und Chinas dokumentiert haben, haben die USA ihre nahezu unangefochtene Dominanz über den globalen Informationsraum bewahrt. Betrachtet man die Spur von Destabilisierung, Tod und Zerstörung, die die USA im 21. Jahrhundert von Nordafrika bis Asien und darüber hinaus hinterlassen haben, so haben sie ihren Mangel an militärisch-industrieller Produktionskapazität mehr als kompensiert. Die US-Dominanz im Informationsraum hat sich als mindestens ebenso große, wenn nicht größere Bedrohung für die Welt erwiesen wie Amerikas nach wie vor erhebliche militärische Macht.

Die Bedrohung des globalen Informationsraums durch die USA erfordert eine globale Verteidigung

Russland und China haben – über viele Jahre hinweg und durch umfangreiche Arbeit – ihre jeweiligen Informationsräume gesichert. Dies hat es beiden Nationen ermöglicht, ihren politischen Raum zu schützen und zu stabilisieren und damit die soziale Harmonie zu gewährleisten, die notwendig ist, um nicht nur die anhaltenden Versuche der USA zu überstehen, beide globalen Mächte einzukreisen und einzudämmen, sondern in vielen Fällen sogar zu gedeihen.

Dies wurde durch die Schaffung heimischer Alternativen zu den US-basierten sozialen Medienplattformen erreicht, die ansonsten den globalen Informationsraum dominieren. Beide Nationen verfügen über Online-Netzwerke, die bei Bedarf vom westlich beeinflussten Informationsraum getrennt werden können.

Darüber hinaus haben beide Länder inländische Strukturen geschaffen, die sicherstellen, dass entscheidende personelle Ressourcen – wie Programmierer und Techniker zur Wartung der physischen Infrastruktur des Informationsraums – im eigenen Land ausgebildet werden und die nationalen Interessen berücksichtigen, ebenso wie Medienmitarbeiter, Regierungsbeamte und andere Staatsbedienstete, die den jeweiligen Informationsraum nutzen.

Dies ist vergleichbar mit der physischen Infrastruktur eines souveränen Staates. Straßen, Eisenbahnen, Flughäfen und Seehäfen gelten als integraler Bestandteil der nationalen Sicherheit, weshalb ihr Bau, ihre Wartung, Nutzung und ihr Schutz entsprechend geregelt werden.

Leider haben viele politische Entscheidungsträger weltweit noch nicht verstanden, dass der Informationsraum im 21. Jahrhundert ebenso wichtig – wenn nicht sogar wichtiger – ist als diese physische Infrastruktur oder traditionelle Bereiche der nationalen Sicherheit.

Den USA nicht nur zu erlauben, US-basierte soziale Medienplattformen in anderen Ländern bereitzustellen, anstatt dass diese ihre eigenen entwickeln, sondern ihnen auch die Kontrolle über den Informationsfluss und damit über Ideen und gesellschaftlichen Konsens auf diesen Plattformen zu überlassen, ist ebenso schlimm oder schlimmer, als ausländischen Interessen die Kontrolle über die physischen Grenzen, die Infrastruktur und sogar über die eigene Bevölkerung eines Landes zu überlassen.

Der Preis für die Aufgabe eines entscheidenden – wenn nicht des entscheidenden – Bereichs der nationalen Sicherheit an die Vereinigten Staaten ist politische Infiltration, Vereinnahmung und sogar der vollständige Zusammenbruch, wie von US-Operationen im gesamten 21. Jahrhundert von Europa über die arabische Welt bis nach Asien und zurück hinreichend belegt wurde.

Während sich die multipolare Welt zusammenschließt, um über Zusammenarbeit in den traditionellen Bereichen der nationalen Sicherheit zu diskutieren, ist dringend Aufmerksamkeit auf die Sicherung des globalen Informationsraums vor US-Einfluss und Kontrolle erforderlich.

Russland und China – die Waffen exportieren, um Partnerstaaten bei der Verteidigung ihrer traditionellen Sicherheitsbereiche zu unterstützen – könnten schlüsselfertige inländische Alternativen zu US-sozialen Medienplattformen exportieren, ebenso physische Infrastruktur und Zugangstore sowie elektronische Kriegsführungsausrüstung, um sich gegen die Art von Eingriffen zu verteidigen, die die USA jüngst im iranischen Informationsraum durchgeführt haben. Ebenso könnten Verbindungen zwischen nationalen sozialen Netzwerken und multipolaren Alternativen zu US-basierten Plattformen wie X, YouTube, Facebook und anderen geschaffen werden.

Der Iran, ein Land mit erheblicher konventioneller Militärmacht, wurde untergraben und geschwächt, weil er seinen Informationsraum – und damit seinen politischen Raum – zu spät ausreichend vor ausländischer Einflussnahme geschützt hat. Zwar hat das Land in den vergangenen Wochen entschlossen gehandelt (und scheint sich mindestens seit Monaten vorbereitet zu haben), doch nur die Zeit wird zeigen, ob dies gerade noch rechtzeitig oder bereits zu spät war.

Die Zukunft der multipolaren Welt könnte weniger davon abhängen, wie groß die Kluft zur US-Hegemonie in Bezug auf traditionelle militärische Macht ist, sondern vielmehr davon, wie schnell der Rest der Welt die Bedeutung der Kontrolle über den Informationsraum erkennt – eine Bedeutung, die die USA im gesamten 21. Jahrhundert verstanden und konsequent ausgenutzt haben.

* in Russland verboten

Brian Berletic ist ein in Bangkok ansässiger geopolitischer Forscher und Autor.