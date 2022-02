Die Ärzte sagten zu einem 6-Jährigen, dass er den COVID-Impfstoff braucht; jetzt hat er eine Herzmuskelentzündung und kann nicht laufen

Ein sechsjähriger Junge aus Minnesota hat nach der Verabreichung des COVID-19-Impfstoffs von Pfizer einen lebensbedrohlichen Impfschaden erlitten, berichtet Alpha News. Milo Edberg, der Anfang Dezember, bevor er die COVID-Impfung erhielt, gesund war, ist nun an ein Krankenhausbett gefesselt, nachdem bei ihm eine Myokarditis diagnostiziert wurde.

Am 10. Dezember erhielt Milo den Impfstoff von Pfizer und litt kurz darauf unter Atembeschwerden. Zwei Tage später wurde er in das Masonic Children’s Hospital eingeliefert, wo er intubiert und mit Myokarditis diagnostiziert wurde.

Er blieb anderthalb Monate lang intubiert und befindet sich fast zwei Monate später immer noch im Krankenhaus. Milo kann sich nicht selbstständig aufsetzen und ist nicht einmal in der Lage, seinen eigenen Speichel zu schlucken.

Seine Mutter, Carrie, sagte gegenüber Alpha News:

„Es ging ihm gut und dann wieder nicht.“

Milos Leben war noch nie einfach. Er wurde mit nur 23 Wochen zu früh geboren und kämpfte sein ganzes Leben lang mit einer chronischen Lungenerkrankung. Trotz seiner Schwierigkeiten lernte er laufen, und seine Mutter sagte, dass er Anfang Dezember aufmerksam und ausdrucksstark war, als ein Arzt des M Health Fairview’s Masonic Children’s Hospital entschied, dass er den Impfstoff COVID-19 benötigte.

Milos Mutter sagte, sie wolle nicht, dass ihr Sohn die Impfung erhält, da seit Beginn der Pandemie vor zwei Jahren nur drei Kinder unter 10 Jahren in Minnesota an dem Virus gestorben sind – dennoch sagte sein Arzt, er sei besonders gefährdet, einen „schweren Fall“ zu bekommen.

Letztendlich hielt sich Carrie an die Empfehlung des Arztes, nachdem sie erfahren hatte, dass die Impfung „sicher und harmlos“ sei.

Ich habe mich gegen mein Bauchgefühl entschieden und gesagt: OK, mach es. Leider kann man die Zeit nicht zurückdrehen. Ich bin ein Befürworter von Impfungen, aber das hier war sehr schwierig.

In all dieser Zeit waren die Ärzte nicht in der Lage, Milos Leiden eindeutig zu erklären, so seine Mutter.

„Sie haben einfach keine Antworten.“

Vor der Impfung, so Carrie, aß ihr Sohn selbstständig, aber jetzt kann er nicht einmal mehr seinen Speichel schlucken. Sie sagte, er habe im letzten Jahr so viele Fähigkeiten erworben und mache sich sehr gut. Inzwischen weigern sich die Ärzte im Masonic Children’s Hospital, den Impfstoff zu erwähnen, wenn sie über Milos Situation sprechen, berichtet Carrie:

Milo wurde im Masonic hervorragend betreut. Aber es ist seltsam, dass sie den Impfstoff nicht erwähnen wollen. Sie tun es einfach ab.

Sie konnte jedoch Ende Januar ihren eigenen VAERS-Bericht einreichen, und Milo erhielt Berichten zufolge einen 10- bis 15-minütigen Besuch von Spezialisten für Infektionskrankheiten, die sagten, sie würden zu Beginn seines Krankenhausaufenthalts einen Bericht an die CDC und Pfizer schicken. Seitdem hat sie jedoch nichts mehr von dieser Meldung gehört.

Glücklicherweise verließ Milo am Morgen des 6. Februar zum ersten Mal seit 50 Tagen sein Zimmer, um Fahrrad zu fahren und seine Muskelkraft wiederzuerlangen:

Die Ärzte waren noch nicht einmal in der Lage, einen Zeitplan zu erstellen, wann Milo nach Hause zurückkehren kann, oder vorherzusagen, ob er seine Lebensqualität wiedererlangen wird.

Wir werden diesen Fall weiter beobachten.