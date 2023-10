Die Agenda 2030 gerät immer mehr unter Beschuss: So reagiert Nigeria auf CBDC

Nach anhaltenden Protesten scheint die nigerianische Regierung die CBDC abzuschaffen. Bei den Protesten wurden Bankfilialen in Brand gesetzt.

Ende 2022 verfügte Nigeria nach China über das zweitgrößte CBDC weltweit. Obwohl 99 Prozent der Bürger in einem Referendum gegen die Einführung stimmten, wurde die digitale Währung dennoch implementiert.

Nigeria gives up on its deeply unpopular CBDC.



It’s not inevitable. None of it is inevitable. Hold the line.



In a nationwide referendum, 99.5% of Nigerians rejected a CBDC. But they forced it anyway.



Leading to nationwide unrest as physical cash was cancelled and the poor had… pic.twitter.com/9pg9HyheZF