Kann ein „unabhängiger“ Kennedy „das ganze links-rechts-dämonische Psychodrama“ zerstören?

Drei Wege?

„Die Absichten wurden von den Ereignissen überholt“. Jacob Dreizin

Man fragt sich, warum Bobby Kennedy Jr. so lange gebraucht hat, um zu erkennen, dass die Demokratische Partei ein Haus ist, aus dem er längst hinausgeworfen wurde, wie ein Hund, der zu oft auf den Teppich gepinkelt hat.

Ende letzter Woche hat Kennedy angedeutet, dass er als Unabhängiger für das Präsidentenamt kandidieren könnte.

Sollte es ihm gelingen, diese Kandidatur auf die Wahlzettel der Bundesstaaten zu bringen – und man kann sich gut vorstellen, dass New York und Kalifornien versuchen werden, ihn daran zu hindern -, würde dies alle bisherigen Berechnungen für die Wahl 2024 über den Haufen werfen.

Gegenwärtig macht die Chaos-Partei ihrem Namen alle Ehre. Sie präsentieren weiterhin einen offensichtlich falschen und lächerlichen Konsens unter ihnen, dass „Joe Biden“ zur Wiederwahl antritt. In Wirklichkeit wird der „große Kerl“ bald durch die Mangel gedreht werden, da seine bereits bekannten Verbrechen der Bestechung und des Verrats gewissenhaft und mit kalter und unerbittlicher Ehrlichkeit für alle sichtbar gemacht werden. Selbst die geistig verwirrten Ausgeburten der Ivy League, die sich in ihren CIA-eigenen Zeitungen und Kabelnachrichtenkanälen abmühen, könnten gezwungen sein, ihre Geschichte in eine neue Richtung zu lenken.

„Joe Biden“ ist jetzt eine monumentale Peinlichkeit und eine Belastung für unser Land, ganz zu schweigen von der degenerierten Partei, der er angehört. Es müssen noch so viele Anstrengungen unternommen werden, um ihn zum Rücktritt zu bewegen, bevor das Amtsenthebungsverfahren all diese verräterischen Bankdokumente ans Licht bringt, aber sie werden nicht in der Lage sein, seinen wahnsinnigen Stolz zu überwinden. Er wird es bis zum bitteren Ende durchziehen, wenn er mit dem letzten ihm zur Verfügung stehenden Mittel alle offiziell begnadigen kann, die in die kriminellen Machenschaften seiner Familie verwickelt sind. Je länger die Partei vorgibt, ihn zu unterstützen, desto näher kommt sie der Selbstzerstörung. Man muss auch bedenken, dass das Justizministerium und das FBI in die Behinderung der Justiz verwickelt werden, wenn man zulässt, dass das Amtsenthebungsverfahren fortgesetzt wird – und damit viele Akteure des Deep State der Gefahr einer Strafverfolgung ausgesetzt werden.

Gouverneur Gavin Newsom schwebt über dem Geschehen wie ein deus ex machina, der in DC landen und alle Probleme der Demokraten lösen kann. Was für ein attraktiver Kerl! Tolle Zähne und Haare! Groß wie ein Mammutbaum! Und so ein geschmeidiger Redner! Die abgehalfterten Vorstadtdamen, die die Hauptwählerschaft der Partei bilden, werden feucht in der Erwartung, dass Gouverneur Newsom wie ein Halbgott aus einer Mozart-Oper auf der Bühne landet.

Aber wie wird er bei den Wahlen abschneiden, wenn der Äther mit Werbespots gefüllt ist, in denen sein zahnloses, haariges Gesicht mit Szenen von obdachlosen Junkies und plündernden Flashmobs kombiniert wird? Versuchen Sie, den Klimawandel dafür verantwortlich zu machen.

Wofür steht er sonst noch? Zensur? Zwangsimpfungen? Genitalverstümmelung von Kindern? Offene Grenzen? Kurz gesagt: Sie sind zunehmend unpopulär, außer bei einer leicht zu identifizierenden korrupten Elite.

In der Tat erweist sich das ganze dämonisch gesteuerte Psychodrama von links und rechts als unerträglich, weil es in Richtung Bürgerkrieg pocht und pulsiert. Und es hat die wirklich starke Idee verdunkelt, dass die Nation tatsächlich in der Lage sein könnte, ihre Probleme zu lösen, indem sie sich ihnen stellt und ihr Verhalten ändert. Diese starke Idee könnten die Wähler in Bobby Kennedy sehen, wenn er ihre Aufmerksamkeit auf sich ziehen könnte. Kennedy würde die abscheulichen Partnerschaften zwischen privaten Unternehmen und der US-Regierung beenden, die die Covid-19-Operation auf die Welt losgelassen und die Mittelschicht um ihr Vermögen gebracht haben. Er ist für die Schließung der Grenzen und eine Neuausrichtung der Einwanderungspolitik. Er möchte ein Ende des schändlichen Kriegsprojekts Ukraine aushandeln. Er ist entschlossen, den Sicherheitsapparat abzubauen, der die US-Verfassung und damit die natürlichen Rechte der Bürger zerstört.

Kennedy sagt, er könne die gespaltenen Amerikaner in diesen düsteren Fragen einen. Es ist möglich, dass seine Botschaft bei den Wählern ankommt, die des Ressentiments überdrüssig sind, um eine überwältigende Mehrheit in einem Drei-Parteien-Rennen zu gewinnen, in dem keiner genügend Stimmen erhält, um den Wahlkampf zu entscheiden, der dann ins Repräsentantenhaus verlagert wird, wie in den alten Tagen von Jefferson und Burr. Der Rest ist Wahlmechanik, von der einige sehr beunruhigend sind, wenn man an all die Wahlmanipulationen denkt, die bereits im Gange sind, wie das massenhafte Sammeln von Briefwahlstimmen, das Fehlen von Wählerausweisen und die immer noch rätselhaften Verbindungen zwischen Wahlzählmaschinen und dem Internet. Aber immerhin wird die Kandidatur Kennedys als Unabhängiger ein harter Schlag gegen den Dickschädel der Demokratischen Partei sein, vielleicht sogar der Todesstoß für die Partei. Sie haben einen großen Fehler gemacht, als sie versuchten, ihn zu entpersonalisieren. Er ist auf einer Heldenreise zu einem Zeitpunkt in der Geschichte, an dem Amerika dringend einen Helden benötigt.