Nachfolgende Analyse wurde uns von einem Leser zu Verfügung gestellt.

Ich möchte Ihnen eine Recherche zur Verfügung stellen, die ausführlich die Beziehungen zwischen UN und WEF seit ca. 1980 betrachtet und die Auswirkungen dieser Zusammenarbeit, die mit mit „corona“ immer deutlicher ans Licht kommen.

Die Agenda 21 mit den Sustainable Development Goals (SDG) sind 1992 in der Zusammenarbeit der UN mit dem WEF entstanden.



Wer das behauptet, ist kein irrlichternder Verschwörungstheoretiker, sondern das WEF selbst in seinem historischen Abriss zum 40jährigen Bestehen im Jahr 2010.

By 1984, the Informal Gathering of World Economic Leaders (IGWEL) had already become a useful place for leaders to launch and test new ideas. Many initiatives that were later officially undertaken by international organizations or governments were in fact “born” in Davos. For example, Mexican President Carlos Salinas de Gortari, who spearheaded and negotiated the North American Free Trade Agreement (NAFTA) with the United States and Canada, once said that the idea of the trade bloc had emerged at an IGWEL. The first steps to organize the UN Conference on Environment and Development, known as “The Earth Summit”, that was held in Rio de Janeiro in 1992, were also taken at an IGWEL.

