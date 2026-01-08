Die Agenda der großen Tech-Unternehmen für ein KI-Chaos und der Durchbruch, der durch deren Niederlage erzielt werden kann

Rainer Shea

Als John Martin 1841 sein Gemälde „Pandemonium” (siehe Abbildung oben) schuf, reagierte er damit auf die Hölle, die das Kapital durch die industrielle Revolution geschaffen hatte. Der Palast, über dem Satan steht, basiert auf dem Parlamentsgebäude in Westminster, das inmitten eines beispiellosen Aufstiegs der Finanzmacht umgebaut wurde. Der Lavastrom basierte auf der Themse in London, die so verschmutzt war, dass sich Krankheiten massiv in der Stadt ausbreiteten.

Ich lenke die Aufmerksamkeit gerade jetzt auf „Pandemonium“, weil es eine klare Vision für diejenigen bietet, die inmitten unserer neuen techno-sozialen Umwälzungen zurückgelassen werden, in denen das Finanzkapital KI einsetzt, um ein fortschrittliches dunkles Zeitalter herbeizuführen.

Wenn wir die Natur dieser Umwälzung verstehen, können wir den Kurs zum Sturz des Finanzkapitals festlegen und damit den größten Durchbruch in der Geschichte der Menschheit herbeiführen: einen Durchbruch, bei dem das Proletariat die volle Kontrolle über die KI erlangt hat, sodass wir das Wirtschaftswachstum und den wissenschaftlichen Fortschritt vorantreiben können, ohne durch die Anarchie der kapitalistischen Produktion untergraben zu werden.

Um herauszufinden, welche Art von Umwälzung unsere Welt derzeit erlebt, müssen wir uns die Zusammenbrüche ansehen, die beim letzten Mal auftraten, als wir eine technologische Destabilisierung dieses Ausmaßes erlebten. In dieser Zeit kam es mit dem Aufkommen der industriellen Fertigung zu einer Entwicklung, die maßgeblich zur Entstehung der Krise beitrug, die wir derzeit durchleben. Es handelte sich um eine Veränderung, bei der sich die Arbeiterklasse aufgrund der praktischen Erfordernisse des Fabrikmodells in einem noch nie dagewesenen Ausmaß in den Städten konzentrierte. In seinem Werk „Die Lage der arbeitenden Klasse in England“ aus dem Jahr 1845 erklärte Engels diesen Prozess und beobachtete, wie nach der Einführung der industriellen Produktion ……

die Bevölkerung ebenso wie das Kapital zentralisiert wird; und das ganz natürlich, da der Mensch, der Arbeiter, in der Manufaktur lediglich als ein Stück Kapital betrachtet wird, für dessen Nutzung der Fabrikant unter dem Namen Lohn Zinsen zahlt. Ein Produktionsbetrieb benötigt viele Arbeiter, die zusammen in einem einzigen Gebäude beschäftigt sind, nahe beieinander wohnen und im Falle einer größeren Fabrik eine eigene Siedlung bilden. Sie haben Bedürfnisse, zu deren Befriedigung andere Menschen notwendig sind; Handwerker, Schuhmacher, Schneider, Bäcker, Tischler, Steinmetze lassen sich in der Nähe nieder. Die Bewohner des Dorfes, insbesondere die jüngere Generation, gewöhnen sich an die Fabrikarbeit, werden darin geschickt, und wenn die erste Fabrik nicht mehr alle beschäftigen kann, sinken die Löhne, was zur Folge hat, dass neue Fabriken hinzukommen. So wächst das Dorf zu einer Kleinstadt und die Kleinstadt zu einer Großstadt.

Je größer die Stadt, desto größer ihre Vorteile. Sie bietet Straßen, Eisenbahnen, Kanäle; die Auswahl an Fachkräften nimmt ständig zu, neue Betriebe können aufgrund des Wettbewerbs zwischen den vor Ort verfügbaren Bauunternehmern und Maschinisten kostengünstiger errichtet werden als in abgelegenen ländlichen Gebieten, wohin Holz, Maschinen, Bauunternehmer und Arbeiter herbeigeschafft werden müssen; sie bietet einen Markt, auf den sich die Käufer drängen, und eine direkte Verbindung zu den Märkten, die Rohstoffe liefern oder Fertigwaren nachfragen. Daher das erstaunlich schnelle Wachstum der großen Industriestädte. Das Land hingegen hatte den Vorteil, dass die Löhne in der Regel niedriger sind als in der Stadt, sodass Stadt und Land in ständigem Wettbewerb stehen; und wenn heute die Stadt im Vorteil ist, sinken morgen die Löhne auf dem Land so stark, dass neue Investitionen dort am rentabelsten sind.

Das ist es, was das Chaos der industriellen Revolution umgekehrt zur heutigen Krise macht: Das Aufkommen der Fertigungsindustrie stellte einen Moment beispiellosen Wachstums dar, während der Kapitalismus im Zeitalter der KI einen Rückgang erlebt. Und dieser Rückgang findet schon seit langer Zeit statt, aber erst in der Zeit nach Covid beginnt unsere Gesellschaft zu begreifen, wohin diese Kontraktion geführt hat. Sie führt zu einer beispiellosen Verlangsamung der biologischen Fortpflanzung selbst, zumindest im gesamten „kollektiven Westen”.

Insgesamt findet ein derart grundlegender Zusammenbruch familiärer Strukturen im globalen Süden nicht statt; er betrifft vor allem Orte, an denen das Kapital eine besondere Entwicklung durchlaufen hat. Eine Entwicklung, deren Anfänge Engels 1843 in seinen „Grundzügen einer Kritik der politischen Ökonomie“ beschrieb, in denen er die Ungleichmäßigkeit der produktiven Explosion illustrierte, von der er in „Die Lage der arbeitenden Klasse in England“ berichtete:

Das Kapital vermehrt sich täglich, die Arbeitskraft wächst mit der Bevölkerung, und Tag für Tag macht die Wissenschaft die Kräfte der Natur dem Menschen immer mehr untertan. Diese unermessliche Produktivkraft würde, bewusst und im Interesse aller eingesetzt, die Arbeit, die auf die Menschheit fällt, bald auf ein Minimum reduzieren. Dem Wettbewerb überlassen, bewirkt sie dasselbe, aber in einem Kontext von Gegensätzen. Ein Teil des Landes wird bestmöglich bewirtschaftet, während ein anderer Teil – in Großbritannien und Irland sind es dreißig Millionen Morgen gutes Land – brach liegt. Ein Teil des Kapitals zirkuliert mit kolossaler Geschwindigkeit, ein anderer Teil liegt tot in der Truhe. Ein Teil der Arbeiter arbeitet vierzehn oder sechzehn Stunden am Tag, während ein anderer Teil untätig herumsteht und hungert. Oder die Teilung verlässt diesen Bereich der Gleichzeitigkeit: Heute läuft der Handel gut, die Nachfrage ist sehr groß, alle arbeiten, das Kapital wird mit wundersamer Geschwindigkeit umgeschlagen, die Landwirtschaft floriert, die Arbeiter arbeiten sich krank. Morgen setzt Stagnation ein. Die Bewirtschaftung des Landes lohnt sich nicht mehr, ganze Landstriche bleiben unbestellt, der Kapitalfluss gefriert plötzlich, die Arbeiter haben keine Beschäftigung, und das ganze Land leidet unter Überschuss an Reichtum und Überschuss an Bevölkerung.

Im produktiven Ungleichgewicht des Kapitalismus gibt es eine weitere Ebene der Ungleichheit, die über den Widerspruch zwischen unterdrückenden und unterdrückten Nationen hinausgeht: den Widerspruch zwischen Stadt und Land. Dieser begann nicht mit dem Kapitalismus, sieht aber im Industriezeitalter anders aus; mit dem Aufkommen der Fertigungsindustrie verstärkte sich der Kontrast zwischen Stadt und Land. Und in der postindustriellen Phase des Kapitalismus nimmt er eine neue Form an, in der der Ruin des ländlichen Raums einen größeren Dominoeffekt auslöst.

Es ist der Teil des Ungleichgewichts zwischen Stadt und Land, der eine wesentliche Rolle beim heutigen sozialen Zusammenbruch spielt, denn der beschleunigte Rückgang der wirtschaftlichen Vitalität des ländlichen Raums ist ein entscheidender Faktor für alle Aspekte des Zusammenbruchs des kollektiven Westens. Die ländliche Bevölkerung wurde von der herrschenden Klasse und ihren Kollaborateuren schon immer als „Überbevölkerung” angesehen; und da es den Finanzmonopolen gestattet wurde, den ländlichen Raum zu deindustrialisieren und gleichzeitig ihre Herrschaft über den Landbesitz auszuweiten, konnten sowohl der ländliche als auch der städtische Raum für das Chaos vorbereitet werden, das sie jetzt heimsucht.

———————————————

Der Wirtschaftskrieg gegen den ländlichen Raum ist eine oft übersehene Erklärung für die Geburtenkrise. An vielen Orten im gesamten kollektiven Westen entstehen dadurch ähnliche Bedingungen wie in Südkorea, wo Menschen im erwerbsfähigen Alter in die Metropolen abgewandert sind und zu überarbeitet sind, um eine Familie zu gründen. Diesen Prozess beobachten wir derzeit bei der Post-Covid-Generation, die erwachsen wurde, als der Zusammenbruch unserer alten sozialen Strukturen einen kritischen Punkt erreicht hatte. Im Jahr 2020 erreichten die Immobilienpreise, Mieten, Beschäftigungszahlen, Lebenshaltungskosten und alle anderen Bereiche unseres Lebens einen so desolaten Zustand, dass die Folge ein biologischer Stillstand war.

Wir befinden uns nun schon fast ein Jahrzehnt in dieser Ära, und unsere Gesellschaft ist gezwungen, sich mit der existenziellen Realität auseinanderzusetzen, mit der sie konfrontiert ist. Die Frage, warum so wenige junge Menschen noch Familien gründen, wird in der Diskussion immer wichtiger. Es gibt viele „Geschlechterkriegs”-Psychooperationen, die versuchen, diese Gespräche in individualistische Schuldzuweisungen umzulenken, aber solche Schuldzuweisungen an die Opfer können das zugrunde liegende Problem nicht beseitigen. Die Mehrheit der Post-Covid-Generation ist nicht auf dem Weg, das zu tun, was Menschen seit jeher getan haben, und das wird Auswirkungen haben. Auswirkungen, die das herrschende Sozialsystem zu bewältigen versuchen wird, indem es die „Zurückgelassenen” wirtschaftlich ausgrenzt, ihre Wut auf die Spaltung zwischen links und rechts lenkt und die monopolistische Finanzkontrolle über eine untergehende Zivilisation festigt. Zumindest wird die Zukunft so aussehen, wenn die Generation nach Covid untätig bleibt und die Arbeiterbewegung an ihren veralteten alten Arbeitsweisen festhält.

Die gestörte Entwicklung der Generation Z zwingt uns dazu, eine neue Art von Revolte zu starten. Eine Revolte, deren Charakter immer noch vom zentralen Widerspruch zwischen Arbeitern und Kapital geprägt ist, die aber ihre Mobilisierungskraft und Propagandawirkung aus einer bestimmten Art von Empörung bezieht. Die Empörung, die entsteht, wenn man sieht, wie man selbst und die eigene Gemeinschaft zugrunde gehen, während die herrschenden Institutionen künstlich prosperierende Enklaven schaffen – Zentren mit teuren Wohnungen und Boutiquen, die von den hegemonialen Medien als repräsentativ für die kollektive moderne Erfahrung dargestellt werden.

Es ist wichtig, dass wir uns mit der Wut über diese besondere Entwicklung verbinden, denn es ist eine Wut, die es uns ermöglicht, zwischen authentischer Arbeiterpolitik und ihren Feinden zu unterscheiden. Wenn die Finanzmonopolisten den Weg für die Gentrifizierung unserer Nachbarschaften ebnen und dies dann als echtes Wachstum präsentieren, sind die Arbeiter gezwungen, sich damit auseinanderzusetzen, wie vollständig ihre Entrechtung ist. Die Vertreter dieser Gentrifizierungspolitik versuchen oft, die Ästhetik der Arbeiterpolitik nachzuahmen; der linke Flügel innerhalb der Eliten bezeichnet sich selbst als „progressiv“, und der rechte Flügel wendet seine eigene Version dieser Taktik durch oberflächliche „populistische“ Rhetorik an. Doch die materiellen Widersprüche werden durch diese Branding-Maßnahmen niemals überwunden, und sie führen nun zu einer beispiellosen sozialen Katastrophe.

Was wir erleben, ist die logische Konsequenz des Krieges gegen die Familie, den Marx und Engels im Kommunistischen Manifest beschrieben haben. Dies war ein Prozess, in dem, wie die Autoren beobachteten, jede familiäre Beziehung durch ihr Potenzial definiert wurde, Profit für die besitzende Klasse zu generieren:

Die bourgeoise Phrasendrescherei über Familie und Erziehung, über die geheiligte Beziehung zwischen Eltern und Kindern, wird umso widerwärtiger, je mehr durch die moderne Industrie alle familiären Bindungen unter den Proletariern zerrissen und ihre Kinder zu bloßen Handelsartikeln und Arbeitsinstrumenten gemacht werden. Aber ihr Kommunisten wolltet die Gemeinschaft der Frauen einführen, schreit die Bourgeoisie im Chor. Der Bourgeois betrachtet seine Frau als bloßes Produktionsmittel. Er hört, dass die Produktionsmittel gemeinsam genutzt werden sollen, und kommt natürlich zu keinem anderen Schluss, als dass das Los, allen gemeinsam zu gehören, ebenfalls auf die Frauen fallen wird. Er ahnt nicht einmal, dass es in Wirklichkeit darum geht, den Status der Frauen als bloße Produktionsmittel abzuschaffen. Im Übrigen gibt es nichts Lächerlicheres als die tugendhafte Empörung unserer Bourgeoisie über die Gemeinschaft der Frauen, die, wie sie behaupten, von den Kommunisten offen und offiziell eingeführt werden soll. Die Kommunisten haben keine Notwendigkeit, eine Gemeinschaft der Frauen einzuführen; diese existiert schon seit Urzeiten.

Was würde passieren, wenn das zentrale Ziel der besitzenden Klasse von der Maximierung der Industrie auf deren Verkleinerung umgestellt würde? Als der Kapitalismus in seine Monopolephase überging, wurde die Finanzspekulation zum wichtigsten Mittel der Gewinnerzielung, und unsere Herrscher beschlossen, die Wirtschaft zu verkleinern? Was folgte, war die nächste Phase innerhalb dieses Abbaus familiärer Beziehungen, nämlich die Zerstörung der Bedingungen, die es dem Durchschnittsbürger überhaupt erst ermöglichten, eine Familie zu gründen. Im Zeitalter des technologischen Finanzmonopols spielt es für unsere Eliten keine Rolle mehr, ob die Bevölkerung sich selbst ersetzen und weiterhin so produzieren kann wie bisher. Wir waren schon immer auf ein solches Szenario zusteuern; von Anfang an glaubte die Kapitalistenklasse, dass es so etwas wie eine natürliche „Überbevölkerung” gibt, und hatte den Drang, diese zu reduzieren. Jetzt haben sie sich diese Mentalität voll und ganz zu eigen gemacht.

Dies spiegelt sich darin wider, worin das Finanzkapital inmitten des Niedergangs unserer Zivilisation investiert. Das „Wachstum”, das unsere herrschende Klasse priorisiert, konzentriert sich zunehmend auf Technologieunternehmen, die die Kriegsmaschinerie alimentieren; dabei handelt es sich um Projekte, die die Gentrifizierung unserer kämpfenden Gemeinden durch die Umsiedlung von Technologieexperten aus wohlhabenden Ballungszentren beinhalten. Dies hat zu einer degenerierten Version der von Engels beschriebenen Dynamik geführt, in der die Depression für den ländlichen Raum neue Investitionen dort günstiger macht. In dünn besiedelten, verarmten Gegenden wie meiner Heimat Humboldt County in Kalifornien ist es mittlerweile Trend, dass Mitglieder der städtischen Fach- und Führungskräfteklasse hierher ziehen. Die Cal Poly Humboldt hat uns auf diesen Weg gebracht, indem sie sich dem „polytechnischen” Modell zugewandt hat. In einem abgelegenen Ort wie unserem bedeutet dies, dass die lokale Wirtschaft von Investitionen aus dem intellektuellen Flügel des militärisch-industriellen Komplexes abhängig sein wird. Unterdessen verschärft sich das Problem der Abwanderung junger Menschen aus ländlichen Gebieten, da es sich Cal-Poly-Studenten zunehmend nicht mehr leisten können, dauerhaft hierher zu ziehen.

Es sind dystopische Szenarien wie dieses, die ein globales Problem veranschaulichen und die Ursache dafür sind, dass der allgemeine Zusammenbruch so gravierend geworden ist. Der ländliche Raum ist Teil der Grundlagen einer Zivilisation, und wenn der ländliche Raum ausgehöhlt wird, kann die Zivilisation nicht mehr funktionieren. Damit die Arbeiterbewegung ihrer Trägheit entkommen und die Post-Covid-Generation hinter sich versammeln kann, muss sie sich neu ausrichten und zu einem weitgehend ländlichen Projekt werden. Ein Projekt, das in der Lage ist, die seit jeher bestehenden sozialen Beziehungen wiederherzustellen, die nun sowohl den Städten als auch dem ländlichen Raum genommen werden.

———————————————

Um wirklich herauszufinden, in welche Richtung der proletarische Kampf gehen muss, um die Hindernisse zu überwinden, mit denen er heute konfrontiert ist, müssen wir Untersuchungen durchführen. Untersuchungen der Bedingungen in den Teilen der Gesellschaft, die zurückgelassen werden, was eine Hinwendung zum ländlichen Raum mit sich bringt. Als Mao von den Erfahrungen seiner Partei mit der Hinwendung zum ländlichen Raum berichtete, war dies der eigentliche Kern seines Ratschlags: nicht einfach die chinesische Revolution zu kopieren, sondern tief in die Massen einzutauchen und ein tiefes Verständnis für ihre Bedürfnisse zu entwickeln. Mao schrieb:

Die Erfahrungen der chinesischen Revolution, d. h. der Aufbau ländlicher Stützpunkte, die Einkreisung der Städte vom Land aus und schließlich die Eroberung der Städte, lassen sich möglicherweise nicht vollständig auf viele Ihrer Länder übertragen, können Ihnen jedoch als Referenz dienen. Ich rate Ihnen dringend, die chinesischen Erfahrungen nicht mechanisch zu übernehmen. Die Erfahrungen eines anderen Landes können nur als Referenz dienen und dürfen nicht als Dogma betrachtet werden. Die universelle Wahrheit des Marxismus-Leninismus und die konkreten Bedingungen eurer eigenen Länder – beides muss miteinander in Einklang gebracht werden. Wenn ihr die Bauern für euch gewinnen und euch auf sie stützen wollt, müsst ihr Untersuchungen in den ländlichen Gebieten durchführen. Die Methode besteht darin, ein oder mehrere Dörfer zu untersuchen und einige Wochen dort zu verbringen, um sich ein klares Bild von den Klassenkräften, der wirtschaftlichen Lage, den Lebensbedingungen usw. auf dem Land zu machen. Die wichtigsten Führungskräfte, wie der Generalsekretär der Partei, sollten diese Arbeit selbst übernehmen und ein oder zwei Dörfer kennenlernen; sie sollten versuchen, sich die Zeit dafür zu nehmen, denn es lohnt sich. Auch wenn es viele Spatzen gibt, ist es nicht notwendig, jeden einzelnen zu sezieren; es reicht, ein oder zwei zu sezieren.

Wenn wir diesen Teil unserer Aufgabe verstehen, in dem wir unsere Bedingungen rigoros studieren und uns vor allem mit den Zurückgebliebenen vertraut machen müssen, gewinnen wir die ganzheitliche Perspektive, die es uns ermöglicht, inmitten des Chaos voranzukommen.

Als Marx und Engels darüber sprachen, wie der Kapitalismus die alte Gesellschaft entwurzelt und die Produktion die sozialen Beziehungen weiter verändert hatte, taten sie dies in dem Bewusstsein, dass all dies die Grundlagen für die nächste Stufe der menschlichen Evolution darstellte. Das kapitalistische Zeitalter und die Technologie, die dabei entstanden ist, sind die Voraussetzungen für den Aufbau einer klassenlosen und staatenlosen Gesellschaft. Dies ist einer der wichtigsten Aspekte des Marxismus, den Antikommunisten verschleiern: Marx und Engels wollten den Fortschritt, den der Kapitalismus gebracht hatte, nicht einfach verwerfen, weil sie wussten, dass der Sozialismus nur im Kontext einer beispiellosen historischen Umwälzung entstehen kann.

Als China seine Revolution erlebte und dies zu neuen Impulsen für die Volkskämpfe in den imperialistischen Ländern führte, hatte das Chaos, das der Kapitalismus mit sich bringt, zu neuen Bewusstseinsveränderungen geführt, die ein Erbe hinterlassen haben, auf dem wir auch nach all den Rückschlägen der Arbeiterklasse im 20. Jahrhundert noch aufbauen können. Mao sagte zu dieser Entwicklung: „Wir müssen das Bewusstsein der Menschen berücksichtigen. Als die Vereinigten Staaten die Bombardierung Nordvietnams einstellten, waren die amerikanischen Soldaten in Vietnam sehr froh und jubelten sogar. Das zeigt, dass ihre Moral nicht besonders hoch ist… Der Studentenstreik ist ein neues Phänomen in der europäischen Geschichte. Studenten in kapitalistischen Ländern streiken normalerweise nicht. Aber jetzt herrscht überall großes Chaos. Vor allem in Europa, den Vereinigten Staaten, Lateinamerika und Japan gibt es Studentenstreiks.“

In diesem Zusammenhang sprach Mao von einem günstigen Chaos: Als die Kriegsmaschinerie des Kapitalismus, das zentrale Instrument seines Überlebens, Widersprüche geschaffen hatte, mit denen ein kritischer Teil der Bevölkerung nicht zurechtkam. Nun, da die imperiale Hegemonialmacht ihren Weltkrieg auf Venezuela ausgeweitet hat, sodass das venezolanische Volk gezwungen sein wird, Pläne für einen bewaffneten Widerstand zu aktivieren, wird diese Art von Chaos in einer fortgeschritteneren Form wieder auftreten. Washington hofft, dass es nur minimale Maßnahmen ergreifen muss, um die Revolution in Venezuela zu zerstören, aber die Bevölkerung des Landes hat sich gut auf einen Kampf vorbereitet. Da dies ein großer Kampf werden muss, wird das amerikanische Volk wahrscheinlich erleben, wie seine Regierung in einen weiteren langwierigen Krieg eintritt. Da dieser Krieg für die Amerikaner noch einschneidender sein wird als der in der Ukraine oder im Gazastreifen, ist Widerstand seitens der Bevölkerung unvermeidlich.

Ob dieser Widerstand aufrechterhalten und zu einem Katalysator für den Sieg der Arbeiter werden kann, hängt davon ab, ob wir die Arbeiterbewegung aus ihrer Trägheit herausholen können. Diese Trägheit spiegelt sich in den Problemen wider, mit denen unsere gesamte Zivilisation konfrontiert ist, wo wir uns in einem System gefangen sehen, das sich weigert, aufzuhören zu funktionieren, obwohl seine grundlegende soziale Ordnung bereits tot ist.

Da die gesellschaftlichen Normen der Boomer-Ära verschwunden sind, hat der Großteil der Post-Covid-Generation wirklich nichts mehr zu verlieren. Und das kann der revolutionären Sache großen Schaden zufügen, denn im Gegensatz zu den Menschen im Globalen Süden, die wir derzeit mobilisieren sehen, haben die Menschen innerhalb dieser zurückgelassenen Bevölkerung nicht die Motivation, die aus dem Kampf für eine Familie entsteht, die man gegründet hat. Sie haben keine Ehepartner oder Kinder, sie haben nur ihre bestehenden Familien und (hoffentlich) ihre Freunde.

Kann eine Generation zum Kampf für die Zukunft mobilisiert werden, wenn sie von der Schaffung der nächsten Generation abgeschnitten ist? Das ist durchaus möglich, wenn wir diesen Opfern des Chaos eine klare Richtung für ihren Einsatz im Klassenkampf vorgeben. Es könnte sein, dass sich die Generation des Chaos aus dem Wunsch heraus, sich gegen die hässliche Agenda der großen Tech-Konzerne zu wehren, für den Klassenkampf organisiert. Um zu verhindern, dass die Gentrifizierer, Technokraten und Bankeliten diejenigen sind, die definieren, was Menschlichkeit ist. Sie haben uns beiseite geschoben, aber damit haben sie Chaos verursacht. Und dieses Chaos könnte zu ihrer Niederlage führen.