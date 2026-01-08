Jenseits der Abrüstung: Was Israel wirklich vom Libanon will

Von Zainab Younes

Das Ziel Tel Avivs ist nicht nur ein entmilitarisierter Südlibanon, sondern ein dauerhaft geschwächter libanesischer Staat, der nicht in der Lage ist, sich gegen die Übergriffe israelischer und westlicher Interessen zu wehren.

US-Präsident Donald Trump wird heute in Florida mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu zusammentreffen, um regionale Angelegenheiten, darunter den Libanon und den Iran, zu besprechen – nur wenige Tage vor Ablauf der von Washington gesetzten Frist für die Entwaffnung der Hisbollah am 31. Dezember.

Obwohl das Treffen in Trumps Mar-a-Lago-Club in Miami offiziell unter dem Motto „Gaza und regionale Deeskalation” steht, wird es auch um Israels umfassendere strategische Bestrebungen gehen: von der Schwächung des iranischen Einflusses in der Levante bis hin zur Neugestaltung der politischen und sicherheitspolitischen Ordnung im Libanon, um die Widerstandsachse aufzulösen und die Nordfront Tel Avivs zu sichern.

Die fragile Realität des Libanon

Die heutige Sicherheitslage im Libanon spiegelt Jahrzehnte asymmetrischer Machtverhältnisse, wiederholter Verletzungen der Souveränität und des anhaltenden Kampfes der Südlibanesen für ein Leben frei von Besatzung und ausländischer Herrschaft wider. Die Bedingungen entlang der südlichen Grenze sind sowohl langjährig als auch verschärft.

Der Waffenstillstand von 2024 zwischen Beirut und Tel Aviv hat zwar einen umfassenden Krieg verhindert, aber keine dauerhafte Ruhe gebracht. Die israelischen Verstöße dauern an und spiegeln frühere Muster wider, die bis zur Besetzung des Libanon durch Israel von 1982 bis 2000 zurückreichen. Für viele sind diese Bedingungen Teil eines umfassenderen Musters von Zwangsmaßnahmen, das das libanesische Land und Leben im Rahmen regionaler Machtkalküle als entbehrlich behandelt.

In diesem Zusammenhang bleibt der libanesische Widerstand ein zentraler Bestandteil der nationalen Erzählung. Unabhängig von Meinungsverschiedenheiten über seine aktuellen Strategien wird allgemein anerkannt, dass der Widerstand aus der Not heraus entstanden ist und nicht aus ideologischen Gründen: als Reaktion auf einen Staat, der entweder nicht in der Lage oder nicht willens war, sein Volk zu schützen, und auf einen externen Aggressor, der ungestraft Grenzen verletzen konnte.

Diese Realität wurde von den Akteuren, die die Bemühungen zur Zerschlagung des Widerstands anführen, implizit anerkannt. In jüngsten Äußerungen warnte der US-Gesandte Tom Barrack, es sei unvernünftig, von der Hisbollah, der wichtigsten Widerstandskraft im Libanon, eine gewaltsame Entwaffnung zu erwarten, und räumte ein, dass die Bewegung tief in der politischen und sicherheitspolitischen Struktur des Libanon verankert ist.

Seine Äußerungen offenbaren ein seit langem bestehendes Paradoxon: Forderungen nach Abrüstung bestehen fort, obwohl die Bedingungen, die zum bewaffneten Widerstand geführt haben – Unsicherheit, eine expansionistische Kolonialmacht als Nachbar und beeinträchtigte Souveränität –, weiterhin bestehen.

Dennoch verändert sich die interne politische Ordnung des Libanon parallel zu einer umfassenderen Transformation des regionalen Machtgleichgewichts. Während die meisten Libanesen jede Normalisierung der Beziehungen zu Israel – ein Verfassungsbruch – ablehnen, ist innerhalb der rechtsextremen Eliten und auf ausgewählten Medienplattformen eine kleine, aber lautstarke pro-israelische Strömung entstanden, die oft durch externe Finanzierung oder westlich orientierte Medien verstärkt wird.

Dies hat zusammen mit dem Ergebnis des Krieges von 2024, der die Grenzen militärischer Lösungen zur Schwächung des Widerstands aufgezeigt hat, eine seltene strategische Chance für Israel geschaffen, seinen Fokus auf eine neue Politik jenseits der Entwaffnung der Hisbollah zu verlagern: auf die Umgestaltung der politischen Struktur des Libanon, um einen dauerhaften Vorteil zu schaffen und den aktiven Widerstand gegen Israel zu unterdrücken.

Heute konzentriert sich die Strategie Israels zunehmend darauf, die politische Ordnung des Libanon von innen heraus zu beeinflussen, wobei es sich vom traditionellen Ziel der militärischen Schwächung der Hisbollah entfernt und eine langfristige strategische Vision verfolgt, die darauf abzielt, die Unterstützung durch den Iran durch politische Veränderungen zu verringern.

Das Ziel besteht darin, die libanesischen Institutionen neu zu gestalten, um die sozialen Grundlagen des Widerstands zu untergraben, die öffentliche Frustration auf interne Akteure umzulenken und ein politisches Klima zu schaffen, das den Interessen Israels und des Westens untergeordnet ist.

In dekolonialer Hinsicht stellt dies ein bekanntes Muster dar: Wenn direkte Herrschaft zu kostspielig wird, wird indirekter Einfluss als „Reform“ umgedeutet, und die Neugestaltung der politischen Identität wird zu einer Erweiterung der Militärstrategie. In diesem Rahmen wird die politische Identität selbst zu einem umkämpften Schlachtfeld.

Neugestaltung der Abrüstungsagenda

Trotz jüngster Erklärungen der UNIFIL-Führung, die Beweise für einen Wiederaufbau der Hisbollah im Süden dementieren, wächst in Israel der Konsens, dass die Widerstandsbewegung ihre Fähigkeiten schneller wiederherstellt, als sie abgebaut werden.

Dies könnte zwar als Rechtfertigung für eine erneute Eskalation seitens Israels dienen, wirkt aber auch als Druckmittel gegenüber dem libanesischen Staat, um ihn zu verstärkten Anstrengungen gegen die Hisbollah zu bewegen. Israelische Analysten stellen das verbleibende Waffenarsenal der Hisbollah häufig als existenzielle Bedrohung dar und betonen, dass „sicher sein“ und „sich sicher fühlen“ nicht dasselbe sind.

Trotz umfangreicher Bemühungen, mit der Hisbollah verbundene Standorte jenseits der Grenze zu zerstören, sind viele Siedlungen im Norden Israels nach wie vor weitgehend verlassen, was zeigt, dass militärische Maßnahmen allein nicht ausreichen, um die von Israel angestrebte Sicherheit zu gewährleisten.

Auf einer tieferen Ebene erkennen israelische Strategen an, dass die Hisbollah nicht auf eine konventionelle Miliz reduziert werden kann. Sie ist in das politische System des Libanon eingebettet und ein unverzichtbarer Teil der libanesischen Gesellschaft. Selbst wenn sie gewaltsam entwaffnet würde, könnten sie sich aufgrund ihres politischen Einflusses und ihrer organisatorischen Fähigkeiten wieder aufbauen.

Darüber hinaus richtete sich vor, während und nach dem Krieg von 2024 eine aggressive Kampagne der Ausgrenzung gegen die schiitische Gemeinschaft im Libanon – das Rückgrat der Hisbollah. In Verbindung mit dem Aufstieg einer rechtsextremen pro-israelischen Rhetorik bot dies Israel die Gelegenheit, interne Spaltungen auszunutzen und die Hisbollah nicht nur militärisch zu schwächen, sondern auch politisch, sozial und ideologisch zu vernichten.

Was Tel Aviv tatsächlich von Beirut will

Israelische Regierungsvertreter haben seit langem angedeutet, dass sie sich eine „verantwortungsbewusste, effektive Regierung“ in Beirut wünschen. Während Israel es öffentlich vermeidet, zu beschreiben, wie die Innenpolitik des Libanon aussehen sollte, sind seine langfristigen Interessen klar.

Die derzeitige politische Führung des Libanon gilt weithin als die offenste Anti-Hisbollah-Regierung in der Geschichte des Landes. Israel hat dies begrüßt, da es darin eine Übereinstimmung mit seinen Zielen sieht, die Widerstandsbewegung zu schwächen und günstige Bedingungen zu schaffen.

Angesichts des De-facto-Status der Regierung in Sanaa im Jemen bleibt die Hisbollah der fähigste nichtstaatliche Verbündete des Iran. Jede Abkehr der libanesischen Politik von Teheran würde der langfristigen Sicherheit Israels dienen. Das derzeitige Klima hat dem Libanon gelegentlich Gelegenheiten geboten, sich vom Iran zu distanzieren und einen größeren Einfluss westlicher, persischer Golf- und anderer internationaler Akteure zuzulassen.

Ein System, das Konfrontationen vermeidet und die Macht der Hisbollah einschränkt, würde die Wahrscheinlichkeit künftiger Konflikte verringern. In diesem Zusammenhang hat der libanesische Staat zunehmend dem Druck der USA und Israels nachgegeben und dabei manchmal die Verfassungsgrundsätze, die die Haltung des Libanon gegenüber Israel regeln, übersehen oder sogar verletzt.

Für Tel Aviv verringert eine stabile Nordgrenze das Risiko von Fehleinschätzungen und eröffnet Möglichkeiten für eine potenzielle wirtschaftliche Zusammenarbeit, wie beispielsweise das Abkommen über die Seegrenze von 2022, das gezeigt hat, dass eine Zusammenarbeit auch ohne formelle Normalisierung möglich ist.

Einfluss statt Invasion

Israel hat sich selten offen in die Innenpolitik des Libanon eingemischt, was vor allem darauf zurückzuführen ist, dass es 1982 nicht gelungen ist, eine freundlich gesinnte Regierung zu installieren. Heute jedoch hat die sich bietende Gelegenheit zu einem vorsichtigeren, aber vielschichtigen Vorgehen geführt, bei dem sowohl direkte als auch indirekte Mittel zum Einsatz kommen.

Die landesweiten Angriffe auf mutmaßlich mit der Hisbollah verbundene Infrastrukturen dauern an. Das Ziel dieser Angriffe ist jedoch nach wie vor zweigeteilt: Zum einen sollen alle Bemühungen um eine Rückkehr zur Normalität unter den Anhängern der Hisbollah unterbunden werden, zum anderen soll Druck auf den libanesischen Staat ausgeübt werden, damit er eine härtere Politik gegenüber der Gruppe verfolgt, in der Hoffnung, dass deren Unterstützung – und damit ihre Legitimität – letztendlich schwindet.

In seinen Botschaften betont Israel zunehmend die angeblichen wirtschaftlichen und sozialen Kosten der antiisraelischen Haltung der Hisbollah und ihrer Verbindungen zum Iran, während es gleichzeitig den Gemeinden außerhalb der Widerstandsachse Wohlstand und Sicherheit verspricht. Diese doppelte Kampagne zielt darauf ab, die öffentliche Unterstützung zu untergraben, indem der Widerstand als Hindernis für das nationale Wohlergehen dargestellt wird.

Wenn auch indirekt, setzt sich Israel gleichzeitig für „Reformen” der libanesischen Finanzinstitutionen im Einklang mit der Vormundschaft der USA über den Libanon ein. Vorschläge wie die „Wirtschaftszone” entlang der südlichen Grenzdörfer sind ein weiterer Anreiz für den Staat, den Druck auf die Hisbollah zu erhöhen. Diese Dynamik wird durch eine US-Politik verstärkt, die israelische Ziele offen priorisiert, eine schwindende Rolle Frankreichs, eine unter Druck stehende UNIFIL und einen anhaltenden Einfluss der Golfstaaten auf den Libanon.

Widerstand durch Unterwürfigkeit ersetzen

Die derzeitige Entwicklung im Libanon – die Entwaffnung der Hisbollah hat Vorrang vor dringenderen Sicherheitsbedürfnissen – deutet auf eine zunehmende Angleichung zwischen dem von den USA unterstützten Staat und der langfristigen Vision Israels hin.

Nach Jahrzehnten des Konflikts und sich wandelnder regionaler Dynamiken sowie einer seltenen Gelegenheit, nicht nur die Hisbollah als militärische Kraft zu eliminieren, sondern auch die Entwicklung des Libanon gegenüber Israel neu zu gestalten, haben die israelischen Entscheidungsträger erkannt, dass ein von den USA beeinflusster libanesischer Staat, der den Einfluss Irans und die feindselige Rhetorik gegenüber Israel einschränkt, für die langfristige Sicherheit Israels von entscheidender Bedeutung ist.

Angesichts der schnell näher rückenden, von den USA gesetzten Frist für die Entwaffnung der Hisbollah befürchten einige, dass Israels Ungeduld eine erneute Offensive auslösen könnte. Dies ist jedoch – zumindest derzeit – unwahrscheinlich, da der letzte Krieg die Grenzen der militärischen Möglichkeiten Israels deutlich aufgezeigt hat.

Alternativ könnte die Frist verlängert werden, um dem Staat mehr Zeit zu geben. Unabhängig davon basiert der Plan darauf, den Widerstand durch den Staat zu ersetzen, während dessen unterwürfige Haltung in Verbindung mit der anhaltenden israelischen Aggression nur das Gegenteil bewirkt: Sie demonstriert die Ohnmacht des Staates in dem wichtigsten Bereich – der Verteidigung.

Es bestehen weiterhin Bedenken, dass politische Lähmung und interne Spannungen die Instabilität verschärfen werden. Angesichts der Unfähigkeit, die Hisbollah zu entwaffnen, ist ein wahrscheinlicheres Szenario der Versuch, den bestehenden Waffenstillstandsmechanismus mit mehr militärischem und zivilem Personal als Alternative zur Entwaffnung zu stärken – ein Ansatz, der die Spannungen zwischen dem Staat und der schiitischen Gemeinschaft weiter verschärfen wird.

Viele interpretieren jedoch die strategische Unklarheit der Hisbollah inmitten dieser Umwälzungen falsch. Sie übersehen auch, dass genau dieser harte Druck nach hinten losgehen und die libanesischen Fraktionen dazu bringen kann, sich unter dem Banner der nationalen Einheit gegen eine offensichtliche israelische Agenda um die Hisbollah zu scharen.

Trotz der unbestrittenen Schwächung der Hisbollah und schiitischer Gruppen in der gesamten Region bleibt die tief verwurzelte politische und religiöse Identität der Schiiten im Libanon eine der beständigsten Quellen des Widerstands. Das reale Gefühl der Belagerung und Bedrohung wird wahrscheinlich zu einer Rückkehr zur Identitätspolitik führen und damit die Bedingungen wiederherstellen, die das Entstehen der Hisbollah ermöglicht haben.

Darüber hinaus dürften die Bemühungen der USA und der Golfstaaten, eine Entwaffnung ohne den Wiederaufbau der vom Krieg zerstörten schiitisch geprägten Gebiete zu erreichen, die Gemeinschaft eher zum Widerstand mobilisieren als sie davon abhalten – ein Dilemma, das Israel, die USA und ihre Verbündeten am Golf noch nicht begriffen haben.