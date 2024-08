Die Agenda ist die Wahl von Kamala

Auf der Tagesordnung steht die Wahl von Kamala

Das letzte Hurra der Demokraten oder der Tod einer Nation?

Paul Craig Roberts

Liebe Amerikanerinnen und Amerikaner, das ist Ihre nächste Präsidentschaftskandidatin:

Sie ist gegen Weiße, gegen die Familie, für offene Grenzen, für die Legalisierung sexueller Perversion, für die Sexualisierung von Kleinkindern und für Krieg.

Ihre Stimmen werden sie nicht stoppen, denn die Wahl wird gestohlen werden.

In den Swing States wurden die Methoden der Demokraten, die Wahlen 2020 und 2022 zu stehlen, legalisiert. Wenn die Nachrichten stimmen, ist es jetzt in einigen, vielleicht sogar in allen Swing States illegal, Wahlergebnisse anzufechten.

Wenn Sie sich erinnern, als Kamala Harris für die Präsidentschaftswahl 2020 kandidierte, wurde sie sofort ausgeschlossen. Sie hatte keine Unterstützung.

Wie Sie sich erinnern, war sie eine unbeliebte Vizepräsidentin.

Aber heute wird sie von den Medien als wahrscheinlicher nächster Präsident vor Trump dargestellt, der immer noch viele Menschen zu seinen Auftritten mitbringt.

Die Medien nutzen gefälschte Umfragen und eine positive Berichterstattung über Kamala und eine negative Berichterstattung über Trump, um bei den Wählern die Erwartung eines Sieges von Kamala zu wecken.

Die Umfragen werden manipuliert, indem die Demokraten bei den Befragten übergewichtet werden.

Googeln Sie Kamala und Sie werden feststellen, dass 90 Prozent der Informationen positiv sind.

Googeln Sie Trump und 90% sind negativ.

Die Erwartung eines Sieges von Kamala bereitet den Boden für Wahlbetrug. Es ist nicht möglich, eine Wahl zu stehlen, es sei denn, die Wahl ist knapp oder die Person, der die Wahl gestohlen werden soll, wird als Spitzenkandidat präsentiert.

Fragen Sie sich, wie Kamala von null Unterstützung bei den Demokraten zur führenden Präsidentschaftskandidatin aufsteigen konnte.

Sie hat die Vorwahlen nicht gewonnen, weil es keine Vorwahlen gab.

Sie hat nie eine Debatte geführt, geschweige denn gewonnen.

Sie steht für alles, außer für weiße Amerikaner, für Familien, für Sexualmoral, für Frieden, für das Gesetz als Schutzschild des Volkes statt als Waffe in den Händen der Regierung, für die Nation statt für den Turmbau zu Babel, für die Wahrheit statt für die Lüge, für die Verfassung statt für eine Agenda-basierte Herrschaft.

Die Medien haben deutlich gemacht, dass die Wahl gestohlen wird. Warum sonst die manipulierten Umfragen und die einseitige Berichterstattung? Die Öffentlichkeit wird darauf vorbereitet, eine gestohlene Wahl zu akzeptieren.

Und die Republikaner schweigen.

Wenn Trump das Thema anspricht, werden die Medien sagen, dass Trump bereits zugegeben hat, dass er verlieren wird und er den Diebstahl noch vor der Wahl anspricht. Offensichtlich kann Trump nicht derjenige sein, der vor unseren Augen das offensichtliche Problem anspricht, dass die Demokraten die Wahl stehlen werden.

Der Diebstahl muss von republikanischen Gouverneuren, US-Senatoren, US-Abgeordneten und dem kleinen Teil der sozialen Medien angesprochen werden, in dem die freie Meinungsäußerung noch möglich ist.

Versuchen Sie sich vorzustellen, dass republikanische Weicheier ein echtes Problem ansprechen.

Die Republikaner können nicht kämpfen. Weil sie es noch nie getan haben, wissen sie nicht wie.

Und auch wenn sie es könnten, würden sie es nicht tun, weil es die Reinheit und Unantastbarkeit der “amerikanischen Demokratie” infrage stellen würde. Für die Republikaner ist jede effektive Selbstverteidigung ein Spiegelbild des amerikanischen Mythos. Die “USA-USA-USA”-Leute würden sich darüber aufregen.

Die Amerikaner müssen versuchen, zu verstehen, wie das Leben unter einem Kamala-Regime aussehen wird. Bundesmarschälle und FBI-SWAT-Teams werden in den roten Staaten von Haus zu Haus geschickt, um Schusswaffen zu beschlagnahmen. Sobald sie entwaffnet sind, werden Legionen von Einwanderern geschickt, um Sie aus Ihren Häusern zu vertreiben und zu beschlagnahmen. Es wird wie eine Mietsache behandelt und zugunsten des Mieters entschieden, des vom demokratischen Regime bevorzugten Außenseiters.

Ihre nicht realisierten Kapitalgewinne, auf die Sie sich für Ihren Ruhestand verlassen haben, werden besteuert. Sie müssen die Rentenfonds verkaufen, um die Steuer zu bezahlen. Wenn der Markt fällt, werden Sie nicht für die verlorenen Kapitalgewinne entschädigt, auf die Sie Steuern gezahlt haben.

Sie werden die Kontrolle über Ihre Kinder verlieren, die in öffentlichen Schulen auf Pädophile und Geschlechtsumwandlungen vorbereitet werden.

Nicht allzu weit entfernt von diesem Prozess der “Umwandlung in eine vielfältige, gerechte und integrative Gesellschaft” wird es Weißen nicht mehr erlaubt sein, zu heiraten und sich fortzupflanzen, so wie es im Lager der Heiligen der Fall ist, in dem wir jetzt leben.

Die Weißen, die in dem Video vom DNC-Kongress zu sehen sind, sind so dumm, gehirngewaschen oder ahnungslos, dass sie nicht erkennen können, dass sie ihre eigene Eliminierung unterstützen. Sie repräsentieren die Unfähigkeit der weißen Amerikaner, ihre eigene Bedrohung zu erkennen und sich zu verteidigen.

Eine Verteidigung ist unmöglich, weil nicht einmal die Republikanische Partei ein Wort über den Wahldiebstahl verliert, der so offensichtlich inszeniert wurde. Das Tor bleibt weit offen. Die Theorie der kritischen Ethnizität wird weiterhin an öffentlichen Schulen gelehrt. Transgender-Befürworter erhalten das Sorgerecht für Kinder. Der Mordanschlag auf Trump wird weiterhin nicht untersucht und ist aus den Medien verschwunden. Die freie Meinungsäußerung wurde als “Bedrohung für die Demokratie” bezeichnet.

Mein Rat an junge, weiße, heterosexuelle Amerikaner bleibt: Verlasst das Land. Ihr habt hier keine Zukunft.

Weiße Frauen, die bleiben, können damit rechnen, für die sexuelle Bequemlichkeit der Einwanderer benutzt zu werden, so wie es in Schweden, Norwegen, Großbritannien, Deutschland, Frankreich und dem Rest der ehemaligen westlichen Zivilisation der Fall ist.

Was die Russen am Ende zerstören werden, ist ein Sodom und Gomorrha, ein Turmbau zu Babel.

Niemand wird ihm nachtrauern.